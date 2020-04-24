Застосунок "Дія" полегшить проходження самоізоляції українців, які приїхали з-за кордону, - Зеленський

Українці, які повертаються додому з-за кордону, мають пройти самоізоляцію з використанням мобільного застосунку "Дія", який було нещодавно запущено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, лише 10-15% осіб, які подорожують за кордон, не мають смартфонів. Ці люди будуть проходити обсервацію в класичному форматі - тобто проживати в підготовлених державою приміщеннях. Застосунок "Дія" дозволить відбувати два тижні самоізоляції вдома.

"Завдяки застосунку "Дія" ми полегшимо процес ізоляції для українців. Нашим поліцейським та лікарям теж буде легше контролювати людей, які приїхали з-за кордону. Ми розуміємо, що людям комфортніше перебувати вдома, ніж в обсервації. І це яскравий приклад того, як "Держава у смартфоні" осучаснює Україну", – зазначив Зеленський.

Саме тому у громадян, які повертаються в Україну, перевірятимуть наявність встановленої програми "Дія" у смартфоні.

Новація також допоможе розробити безпечний план перевезення осіб, які опинилися за кордоном у скрутному становищі.

Зеленський зазначив, що держава обов'язково має допомагати своїм громадянам за кордоном. "Комусь потрібна операція, у когось закінчився термін дії візи, у когось закінчилися гроші. Але привозити людей ми маємо в невеликих кількостях і так, щоб це було безпечно для громадян всередині держави. Треба дбати про українців і за кордоном, і вдома", - наголосив президент.

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