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Новини Коронавірус і карантин
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Застосунок "Дія" полегшить проходження самоізоляції українців, які приїхали з-за кордону, - Зеленський

Застосунок

Українці, які повертаються додому з-за кордону, мають пройти самоізоляцію з використанням мобільного застосунку "Дія", який було нещодавно запущено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, лише 10-15% осіб, які подорожують за кордон, не мають смартфонів. Ці люди будуть проходити обсервацію в класичному форматі - тобто проживати в підготовлених державою приміщеннях. Застосунок "Дія" дозволить відбувати два тижні самоізоляції вдома.

"Завдяки застосунку "Дія" ми полегшимо процес ізоляції для українців. Нашим поліцейським та лікарям теж буде легше контролювати людей, які приїхали з-за кордону. Ми розуміємо, що людям комфортніше перебувати вдома, ніж в обсервації. І це яскравий приклад того, як "Держава у смартфоні" осучаснює Україну", – зазначив Зеленський.

Саме тому у громадян, які повертаються в Україну, перевірятимуть наявність встановленої програми "Дія" у смартфоні.

Новація також допоможе розробити безпечний план перевезення осіб, які опинилися за кордоном у скрутному становищі.

Зеленський зазначив, що держава обов'язково має допомагати своїм громадянам за кордоном. "Комусь потрібна операція, у когось закінчився термін дії візи, у когось закінчилися гроші. Але привозити людей ми маємо в невеликих кількостях і так, щоб це було безпечно для громадян всередині держави. Треба дбати про українців і за кордоном, і вдома", - наголосив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Любі друзі" Зеленського. Елітна корупція президента. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) карантин (18172) Дія (1142) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+17
Зеленський - це не український гумор.
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
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24.04.2020 15:08 Відповісти
+10
Т.е. по сути признали, что Дія является средством слежки за гражданами. Хоть на самоизоляции ты, хоть нет
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24.04.2020 15:11 Відповісти
+9
Ну и кто там рассказывал поначалу сказки, что "Дия" не следит и не фискалит за пользователем? Вот вам и ответ от властей. Коротко и понятно.
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24.04.2020 15:11 Відповісти
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24.04.2020 15:07 Відповісти
втиорую неделю моника зелох учился нажимать кнопочки в приложении и снимал видосики о своих "открытиях" Воистину - настощий ********** в эпоху пандемии вируса!
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24.04.2020 15:14 Відповісти
Зеленський - це не український гумор.
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
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24.04.2020 15:08 Відповісти
Кстати, а ему впаяют за нарушение режима самоизоляции в Фейсбуке за то, что он в Золотое поехал ?
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24.04.2020 15:10 Відповісти
Ну и кто там рассказывал поначалу сказки, что "Дия" не следит и не фискалит за пользователем? Вот вам и ответ от властей. Коротко и понятно.
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24.04.2020 15:11 Відповісти
Т.е. по сути признали, что Дія является средством слежки за гражданами. Хоть на самоизоляции ты, хоть нет
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24.04.2020 15:11 Відповісти
Пламенный привет Дубилету, который клялся почти мамой, что "нет и никогда". Шулера хреновы, Бенина школа гопоты.
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24.04.2020 15:14 Відповісти
Коронавирус в смартфоне.
Господи. Спаси Украину от дураков.
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24.04.2020 15:12 Відповісти
Цифровая маска, почти по Дубилету и Зеленскому

Приложение "Дія" облегчит прохождение самоизоляции украинцев, приехавших из-за границы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 283
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24.04.2020 15:17 Відповісти
Про это говнецо смотрите на Прямом повтор передачи Watchdogs.
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24.04.2020 15:13 Відповісти
тобто за допомогою ДІЇ тебе будуть відслідковувати...ти хто користується цим того бачять))) ЛОХІ вже завантажили)))
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24.04.2020 15:24 Відповісти
Ох и дурак! Ох и дурак!
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24.04.2020 15:29 Відповісти
Скорее, он вообще не понимает, что говорит. Его задача сыграть убедительно.
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24.04.2020 15:43 Відповісти
у граждан, возвращающихся в Украину, будут проверять наличие установленного приложения "Дія" в смартфоне. - после проверки наличия установленного приложения "Дія" в смартфоне, приложение "Дія" удаляется.

По приглашению Зеленского https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-ukraine-na-observatsii-nahodyatsya-400-chelovek---moz#_blank с 13 марта в Украину вернулись около 700 тысяч граждан . Сколько из 700 000 Зеленский поместил в обсервацию, и сколько запустил распространять коронавирус по всей стране?
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24.04.2020 15:43 Відповісти
Застосунок "Дія" полегшить проходження самоізоляції українців, які приїхали з-за кордону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7063
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24.04.2020 15:53 Відповісти
блаЗЄнський, скажи ліпше скільки збираєшся вкрасти на впровадженні "дії".
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24.04.2020 15:44 Відповісти
Кретины,если о вас в 42годочка беспокоятся мамочки,тетушки,бабушки,дедушки то это не значит что остальные люди не умеют сами себя обходить ,обслуживать и обеспечивать.Это просто вы социально не адаптированные идиоты.
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24.04.2020 16:03 Відповісти
Странно, я думал самоизоляцию облегчают более материально .
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24.04.2020 16:18 Відповісти
Не, спасибо, я такое приложение ставить небуду
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24.04.2020 16:43 Відповісти
именно так, в точку. и досвидос
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24.04.2020 21:01 Відповісти
Ось так і виглядає електронний концтабір.
Яким нас лякали футурологи, утопісти і антиглобалісти.
А заманити в нього людей зовсім просто: достатньо пообіцяти електронний паспорт та електронне посвідчення водія
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24.04.2020 18:24 Відповісти
"Дія" - підозріла дрібниця. А деякі пробують видати за геніальну державну справу і творять на цьому піар. Вузьколобі поведуться. Зараз не час займатися дрібницями.
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24.04.2020 19:19 Відповісти
если мне не нравится этот интерфейс или этот мессенджер или эта игра, я не обязан ставить эту Дию себе на телефон... удалить и досвидос
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24.04.2020 21:00 Відповісти
 
 