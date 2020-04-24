Глава Чорноморської митниці звинуватив Дерипаску в ухилянні від митних платежів

Чорноморська митниця вже другий місяць "воює" з російським олігархом Олегом Дерипаскою, який, як і раніше, є бенефіціаром "Миколаївського глиноземного заводу" (МГЗ) і ухиляється від митних платежів, а також свідомо наражає регіон на екологічну катастрофу.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив керівник Чорноморської митниці Олександр Щуцький, передає Цензор.НЕТ.

"З 2004 року, за часів другого президента України, МГЗ продали Олегу Дерипасці, аж до 2010-го завод працював за такою схемою – завозить бокситну глину, капську соду і виробляє на території підприємстві боксит (основна сировина для виробництва алюмінію), який надалі вивозиться. У межах перероблення бокситів на підприємстві утворюється червоний шлам - небезпечна речовина, утилізувати яку складно і дорого, тому вона зберігається в резервуарах десятки років", - розповідає Щуцький.

За його словами, МГЗ не утилізує цей відхід і у своїй технологічній схемі не вказують, яка саме кількість червоного шламу з виробництва бокситу утворюється. Якщо на території МГЗ щось станеться з червоним шламом - руйнування будуть згубними для області і перевищуватимуть наслідки аналогічної катастрофи в Угорщині в 2010 році, коли сталося руйнування греблі глиноземного заводу, що стримувала резервуар із червоним шламом.

"На сьогодні кількість червоного шламу на території Миколаївської області величезне. На наше переконання, вони зобов'язані його утилізувати. Якщо ви вважаєте, що це не відходи, а товар – тоді введіть його в режим товару і реалізовуйте. Але вони вирішили накопичувати його тут, створюючи бомбу уповільненої дії. Я вважаю, що на сьогодні ми підійшли до тієї стадії, що або ми приводимо бізнес і екологічну ситуацію в порядок, або завтра – наші діти будуть жити в іншій країні. Іншого виходу немає. Просто згадуємо угорський проєкт, і отримуємо ситуацію в рази гіршу", - додав Щуцький.

Крім того, як стверджує Щуцький, на підприємстві в обхід митних платежів реалізовують галій - дорогий хімічний елемент, якого на МГЗ виробляють орієнтовно понад 10 тонн на рік, і з якого мають близько 2 млн чистого заробітку.

"Таким чином, для реалізації цієї схеми Дерипаска виводить МГЗ зі складу "РусАла", щоб уникнути прямого розмитнення, і від технічної документації по процесу перероблення, щоб знову ж піти від платежів. В результаті Дерипаска стає монополістом з виробництва алюмінію в Україні. Щоб уникнути порушення законодавства, йому потрібно було заявити, що у відходах виробництва утворюється червоний шлам і пред'явити два варіанти для вирішення цієї ситуації: утилізувати або вивозити. Але він обрав суд, тому будемо розбиратися в судах, чому "митниця не має права", - резюмував керівник Чорноморської митниці.

Нагадаємо, раніше на Чорноморській митниці розповіли про нові схеми контрабандистів. За словами Щуцького, багато контрабандистів почали більш майстерно ухилятися від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, справжність яких важко перевірити.

Чорноморська митниця була зареєстрована Міністерством юстиції України 16 листопада 2019 року. Цього ж дня Олександра Щуцького було призначено виконувачем обов'язків керівника Чорноморської митниці.