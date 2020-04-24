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Наступне позачергове засідання Ради може відбутися 30 квітня або 1 травня, - "слуга народу" Арахамія

Наступне позачергове засідання Ради може відбутися 30 квітня або 1 травня, -

Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися в четвер, 30 квітня, або в п'ятницю, 1 травня.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо провести позачергове засідання з ініціативи парламенту. Ми поспілкувалися і прийшли до висновку, що від кожної фракції зберемо питання, поспілкуємося, зберемо онлайн-засідання Погоджувальної ради, вирішимо, зберемо 150 підписів і на четвер-п'ятницю зберемо позачергове засідання", - заявив Арахамія в п'ятницю журналістам після позачергового засідання Верховної Ради.

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Автор: 

ВР (15045) позачергове засідання (223) Арахамія Давид (1106)


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та уже 31 декабря соберитесь что вы каждую неделю собираетесь собраться и не хера не делать.
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24.04.2020 15:25 Відповісти
А 31-го почему не соберетесь? Устали? Выходной себе устроить хотите? А как же турборежым?
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24.04.2020 15:25 Відповісти
Каждый раз содрогаюсь от вида этой мордочки. Ходячая модель для плаката "Нет пьяному зачатию!". Достойный глава достойной фракции. Лучший из лучших.
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24.04.2020 15:47 Відповісти
Ну и рыло!
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24.04.2020 16:41 Відповісти
 
 