Наступне позачергове засідання Ради може відбутися 30 квітня або 1 травня, - "слуга народу" Арахамія
Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися в четвер, 30 квітня, або в п'ятницю, 1 травня.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми хочемо провести позачергове засідання з ініціативи парламенту. Ми поспілкувалися і прийшли до висновку, що від кожної фракції зберемо питання, поспілкуємося, зберемо онлайн-засідання Погоджувальної ради, вирішимо, зберемо 150 підписів і на четвер-п'ятницю зберемо позачергове засідання", - заявив Арахамія в п'ятницю журналістам після позачергового засідання Верховної Ради.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар24.04.2020 15:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nikolay Bilyi
показати весь коментар24.04.2020 15:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вовочка - много ходов очка
показати весь коментар24.04.2020 15:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрей Журавель #377538
показати весь коментар24.04.2020 16:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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