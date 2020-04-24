Наступне позачергове засідання Ради може відбутися 30 квітня або 1 травня, - "слуга народу" Арахамія

Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися в четвер, 30 квітня, або в п'ятницю, 1 травня.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо провести позачергове засідання з ініціативи парламенту. Ми поспілкувалися і прийшли до висновку, що від кожної фракції зберемо питання, поспілкуємося, зберемо онлайн-засідання Погоджувальної ради, вирішимо, зберемо 150 підписів і на четвер-п'ятницю зберемо позачергове засідання", - заявив Арахамія в п'ятницю журналістам після позачергового засідання Верховної Ради.

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