Мери 16 міст просять Шмигаля не допустити соціального вибуху через зупинку шахт

Мери 16 українських міст закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не допустити закриття шахт і теплових електростанцій, що може привести до соціального вибуху і знищення міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненнях до прем’єр-міністра голів Павлограда, Курахового, Терновки, Енергодара, Ладижина, Першотравенська, Добропілля, Белицького, Новодонецького, Миронівського, а також голів ОТГ - Богданівської, Вербковської, Зеленодольської, Миколаївської, Каменко-Бугської, Павлоградського району.

Так, мер Павлограда наголосив, що до критичної ситуації в енергетиці призвело відновлення імпорту російського струму. Як наслідок, в країні накопичились рекордні запаси власних енергоресурсів, що викликало ланцюгову реакцію: зменшення виробництва електроенергії теплоелектростанціями призводить до зменшення попиту на українське вугілля, а це в свою чергу спонукає вуглевидобувні підприємства до зниження власного видобутку, скорочення працівників та навіть закриття окремих шахт. Зокрема, з 20 квітня було призупинено роботу об’єднання "Павлоградвугілля".

"Компанія ПРАТ ДТЕК "Павлоградвугілля" є бюджетоутворюючим підприємством нашого міста. Близько 45 тисяч мешканців міста – це шахтарі цього об’єднання та їх родини. Закриття шахт призведе до соціального колапсу в вугледобувних містах та селищах, і в нашій громаді – також", – зазначив Анатолій Вершина.

Зі свого боку міський голова Курахова наголосив, що через незбалансованість паливного балансу та балансу електроенергії, уповільнення реформи ринку електроенергії та адміністративно-політичне втручання, теплові електростанції країни вимушені зупинятися. Зокрема, з листопада 2019 року персонал ДТЕК Курахівська ТЕС виведено у простій, а її енергоблоки працюють на мінімальних навантаженнях, що спричиняє соціально загрозливу ситуацію в місті.

"Для міста Курахове та низки інших міст-енергетиків теплові електростанції є містоутворюючими підприємствами, які крім робочих місць та надходжень у бюджет міста, також забезпечують місто централізованим опаленням, а це дитячі садки і школи, лікарні, інші соціальні заклади та тисячі мешканців міста. Таким чином, під загрозу потрапляють не лише енергетика, а і пов’язані галузі економіки та тисячі робочих місць в країні", – написав Роман Падун.

Водночас мер Ладижина Валерій Коломєйцев повідомив, що через кризу в енергетиці під загрозою закриття опинилась Ладижинська ТЕС ДТЕК, яка є єдиним виробником та постачальником теплової енергії мешканцям міста і закладам соціальної сфери, а також забезпечення міста водою. В разі її зупинки місто буде фактично знищено.

"Маю надію, що Уряд України не допустить фактичного знищення найпотужнішого за своїми економічними показниками міста Вінницької області", – написав він.

Мери закликали прем'єр-міністра не допустити соціального вибуху в містах через закриття вугледобувних підприємств та теплових електростанцій та терміново вжити заходів для вирішення проблеми заборгованості за електроенергію, провести роз'яснювальну кампанію щодо необхідності своєчасної 100% оплати за спожиту електроенергію та комунальні послуги, а також зупинити імпорт струму з Росії та Білорусі для забезпечення замовленнями вітчизняних енергетиків та шахтарів.

"Є реальні загрози банкрутства підприємств паливно-енергетичного комплексу, а відтак – стабільності функціонування енергетичної системи, що може привести до непрогнозованих наслідків", – наголосив у своєму зверненні мер Енергодара Павло Музика.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

Раніше голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугільної галузі України були спровоковані діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.