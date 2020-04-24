УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12378 відвідувачів онлайн
Новини
5 491 43

Мери 16 міст просять Шмигаля не допустити соціального вибуху через зупинку шахт

Мери 16 міст просять Шмигаля не допустити соціального вибуху через зупинку шахт

Мери 16 українських міст закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не допустити закриття шахт і теплових електростанцій, що може привести до соціального вибуху і знищення міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненнях до прем’єр-міністра голів Павлограда, Курахового, Терновки, Енергодара, Ладижина, Першотравенська, Добропілля, Белицького, Новодонецького, Миронівського, а також голів ОТГ - Богданівської, Вербковської, Зеленодольської, Миколаївської, Каменко-Бугської, Павлоградського району.

Так, мер Павлограда наголосив, що до критичної ситуації в енергетиці призвело відновлення імпорту російського струму. Як наслідок, в країні накопичились рекордні запаси власних енергоресурсів, що викликало ланцюгову реакцію: зменшення виробництва електроенергії теплоелектростанціями призводить до зменшення попиту на українське вугілля, а це в свою чергу спонукає вуглевидобувні підприємства до зниження власного видобутку, скорочення працівників та навіть закриття окремих шахт. Зокрема, з 20 квітня було призупинено роботу об’єднання "Павлоградвугілля".

"Компанія ПРАТ ДТЕК "Павлоградвугілля" є бюджетоутворюючим підприємством нашого міста. Близько 45 тисяч мешканців міста – це шахтарі цього об’єднання та їх родини. Закриття шахт призведе до соціального колапсу в вугледобувних містах та селищах, і в нашій громаді – також", – зазначив Анатолій Вершина.

Зі свого боку міський голова Курахова наголосив, що через незбалансованість паливного балансу та балансу електроенергії, уповільнення реформи ринку електроенергії та адміністративно-політичне втручання, теплові електростанції країни вимушені зупинятися. Зокрема, з листопада 2019 року персонал ДТЕК Курахівська ТЕС виведено у простій, а її енергоблоки працюють на мінімальних навантаженнях, що спричиняє соціально загрозливу ситуацію в місті.

"Для міста Курахове та низки інших міст-енергетиків теплові електростанції є містоутворюючими підприємствами, які крім робочих місць та надходжень у бюджет міста, також забезпечують місто централізованим опаленням, а це дитячі садки і школи, лікарні, інші соціальні заклади та тисячі мешканців міста. Таким чином, під загрозу потрапляють не лише енергетика, а і пов’язані галузі економіки та тисячі робочих місць в країні", – написав Роман Падун.

Водночас мер Ладижина Валерій Коломєйцев повідомив, що через кризу в енергетиці під загрозою закриття опинилась Ладижинська ТЕС ДТЕК, яка є єдиним виробником та постачальником теплової енергії мешканцям міста і закладам соціальної сфери, а також забезпечення міста водою. В разі її зупинки місто буде фактично знищено.

"Маю надію, що Уряд України не допустить фактичного знищення найпотужнішого за своїми економічними показниками міста Вінницької області", – написав він.

Мери закликали прем'єр-міністра не допустити соціального вибуху в містах через закриття вугледобувних підприємств та теплових електростанцій та терміново вжити заходів для вирішення проблеми заборгованості за електроенергію, провести роз'яснювальну кампанію щодо необхідності своєчасної 100% оплати за спожиту електроенергію та комунальні послуги, а також зупинити імпорт струму з Росії та Білорусі для забезпечення замовленнями вітчизняних енергетиків та шахтарів.

"Є реальні загрози банкрутства підприємств паливно-енергетичного комплексу, а відтак – стабільності функціонування енергетичної системи, що може привести до непрогнозованих наслідків", – наголосив у своєму зверненні мер Енергодара Павло Музика.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

Раніше голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугільної галузі України були спровоковані діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.

Автор: 

мер (510) шахтарі (538) Шмигаль Денис (4645)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Про массовое строительство и конкуренцию в энергетике СЭС и ВЭС самим ДТЭКом, остановку импорта конечно скромно умолчали.
показати весь коментар
24.04.2020 15:29 Відповісти
+6
Пусть "взрывают" а мы поржом! Ведь прикольно же, да зебилы?
показати весь коментар
24.04.2020 15:24 Відповісти
+6
Это вам не роттердам+ при барыге, тут при честном зеленском выжить надо, потом разрулим.
показати весь коментар
24.04.2020 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть "взрывают" а мы поржом! Ведь прикольно же, да зебилы?
показати весь коментар
24.04.2020 15:24 Відповісти
зебіли високотехнічні гравці Мэры 16 городов просят Шмыгаля не допустить социального взрыва из-за остановки шахт - Цензор.НЕТ 4672
показати весь коментар
24.04.2020 15:28 Відповісти
Шахты должны остановиться и зеленое чмо утонуть в говне!
показати весь коментар
24.04.2020 15:25 Відповісти
Про массовое строительство и конкуренцию в энергетике СЭС и ВЭС самим ДТЭКом, остановку импорта конечно скромно умолчали.
показати весь коментар
24.04.2020 15:29 Відповісти
ДТЭК своей "зеленой" энергетикой сам гробит тепловую генерацию.
Просто они так прозрачно намекают, что Ахметке денег мало, пора поднимать еще тарифы.
показати весь коментар
24.04.2020 16:20 Відповісти
Это вам не роттердам+ при барыге, тут при честном зеленском выжить надо, потом разрулим.
показати весь коментар
24.04.2020 15:31 Відповісти
откуда в Энергодаре шахты? Тэц есть, но она и так летом никогда не работала. И работать она может как на мазуте так и на угольной пыли. Ее включают зимой для оборгева домов.
Короче шахтьоры....... бегом в норы и деньги там новые наройте на зарплаты.
показати весь коментар
24.04.2020 15:36 Відповісти
"а также остановить импорт тока из России и Беларуси для обеспечения заказами отечественных энергетиков и шахтеров."

Ренат Леонидович с вами полностью солидарен.
показати весь коментар
24.04.2020 15:36 Відповісти
а что плохого в покупке отечественного? тем более нехрен поддерживать оккупанта.
показати весь коментар
24.04.2020 15:41 Відповісти
Ничего плохого, если б не монополия. Даже небольшая часть импорта энергии демпингует цены рыжему.
показати весь коментар
24.04.2020 15:57 Відповісти
Ахметов АБСОЛЮТНО не стеснялся завозить через паРашку уголь с лугандона и ростовских шахт и все нормас было, никаких воплей про страну-агрессора. И никакой заботы про украинских шахтеров. А тут ему всю малину обосрали, не для того он монополию построил, что бы просто так сдаться.
показати весь коментар
24.04.2020 16:23 Відповісти
Ну да как в оман так бубочка, а как бунты так пусть мэры разбираться. А вообще-то можно прос о шахтеров облажить штрафами на бунт.
показати весь коментар
24.04.2020 15:38 Відповісти
Оман - мелочь. Вот на Мальдивы бы, да по чужому паспорту - это круто!
показати весь коментар
24.04.2020 16:11 Відповісти
Кто-то в курсе, будут поддерживать все убыточные фирмы? Или только Ахметова?
показати весь коментар
24.04.2020 15:38 Відповісти
Ждем заявления от Премьера, что скоро они составят лучшую программу поддержки.
показати весь коментар
24.04.2020 15:39 Відповісти
Каранти́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. quarantaine, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. quarantena - сорок днейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD#cite_note-fasmer-1 [1] ) - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. дhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%91%D0%A1%D0%AD-2 [2] . В некоторых случаях карантин подразумевает полную изоляцию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1 эпидемического очага с вооружённой охраной по периметруhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%9A%D0%92-3 [3] .

Каков комплекс мероприятий предложили "новые лица" как альтернатива полной изоляции, кроме как "не пущать"?
показати весь коментар
24.04.2020 15:43 Відповісти
Каким бы гуаном не был Ахметка , ДТЭК платит налоги в Украине и немалые. А куда пойдут налоги от импортированного рашкованского электричества? Из двух зол нужно выбирать меньшее.
показати весь коментар
24.04.2020 15:44 Відповісти
Бени в кармашек - именно его феросплавам нужно дешевое электричество ...
показати весь коментар
24.04.2020 15:56 Відповісти
как ни странно дешевое електричество нужно всем а не только Бене
показати весь коментар
26.04.2020 18:08 Відповісти
Вообще то это потребители платят налоги.
показати весь коментар
24.04.2020 15:59 Відповісти
А виробники хіба ні?
показати весь коментар
24.04.2020 16:08 Відповісти
А разве производитель не закладывает налоги в цену товара?
показати весь коментар
24.04.2020 16:23 Відповісти
а цена производителей не включает разве уплаченные им налоги? За все всегда платит потребитель в конечном итоге
показати весь коментар
24.04.2020 16:24 Відповісти
А потребляя рабсиянскую электроэнергию мы будем платит налоги русне или Украине? Я, как потребитель не хочу платить налоги русне , так понятней?
показати весь коментар
24.04.2020 16:53 Відповісти
Понятней. Сейчас конкретно проблема что не могут выкупить электрику от ВИЭ, долг перед ними 6 млрд. грн. (в действительности больше но не заплатили АЭС а часть погасили им). И Ахметка вместо того чтоб остановить ВИЭ остановил шахты. Ты готов покупать электричество от ВИЭ по 7 грн. за кВт.?
показати весь коментар
24.04.2020 18:52 Відповісти
У нас с Вами разговор ни о чем. Я призываю не покупать рабсийскую электроэнергию , ни одного киловатта. А с махинациями Ахметки пусть занимаются соответсвующие структуры, убирают его мнополию в энергетике Украины( хотя я слабо верю в это, он процветал при всех без исключения президентах: Кучма, Ющенко, Порошенко, Зеленский), я только за.
показати весь коментар
24.04.2020 19:04 Відповісти
Разговор конкретно по новости. Электрику с россии давно не покупают. Но для манипуляции хохлосом сделали вброс типа из за рос энергии шахты остановились. ВИЭ не совсем коррупция - все официально оформлено договорами с протекцией европейцев, под европейские цены выкупа, и под кредиты инвестирования, с гос гарантиями на это. Кому эту электрику сейчас продавать по 7 грн вопрос открытый. Вы будете выкупать ее по 7 грн., вместо АЭС на рос топливных элементах по 90 копеек?
показати весь коментар
24.04.2020 19:24 Відповісти
"Президент США Дональд Трамп - своеобразный политик, но умный бизнесмен, умеющий считать. Возможно, именно поэтому одним из первых шагов Трампа стал выход США из Парижского соглашения - никаких преференций «зеленой» генерации и закрытия традиционных станций, если это никак не влияет на улучшение климата, а лишь ставит под удар развитие устойчивой экономики." (с)

Хотя я прекрасно понимаю, что в Украине такого не будет.
показати весь коментар
24.04.2020 19:43 Відповісти
А бензин из Белоруси, сделанный из нефти РФ? А сжиженный газ? А ТВЭЛы? Почему тогда их можно, а э/э никак нельзя?
показати весь коментар
24.04.2020 20:21 Відповісти
ДТЭК и повышает тарифы. Т.е. налоги за него платим мы. Обещали 4 повышения. После 7-го решили обнулить калькулятор и начать снова. Нужно же было как-то скинуться Ахмету на новую виллу на Лазурном берегу. Только недавно купил. 200 млн. не гривен.
показати весь коментар
24.04.2020 16:15 Відповісти
Выбирайте или Ахметке на виллу либо ***** на Грады и гумконвои. Я выбираю виллу.
показати весь коментар
24.04.2020 16:25 Відповісти
імпорт е/е з рфії - 0,2%,
але це дозволяє ахметке підняти тарифи в Україні на 20-30%..

При тому, що е/е в Україні дорожча на 20-50% ніж у країн-сусідів..

Прийшов зручний час для демонополізації галузі від ахметки.
показати весь коментар
24.04.2020 16:58 Відповісти
Я не против демонополизации рыжего , но даже 0,00001% я не хочу платить русне и их прихлебателям из Беларусии .
показати весь коментар
24.04.2020 17:06 Відповісти
задля вас "взрывотехников" рудого кнура вимикають цілі блоки АЕС ...пішли найух разом з "ветряными мельницами" ахметова ...ми маємо оплачувати ваше ротердамське дерьмо й надалі набивати кишені цієї "владної" скотобази
показати весь коментар
24.04.2020 15:45 Відповісти
Почему они от ахмета не требуют?
показати весь коментар
24.04.2020 15:47 Відповісти
А что это шахтеры так заплакали. Рынок же давно заработал, пусть везут в Роттердам и продают свой уголь.
показати весь коментар
24.04.2020 15:53 Відповісти
То все клятий Порох! Своєю протекцією "Ротердам+" заклав таку потужну бомбу під другий найуспішніший уряд найвеличнішого (перший, напевно, не встиг - самокат зламався) тіко б підірвати його космічно-рейтинговий авторитет та професійність! Сивочолий, зупинись! Бо бубачка не встигає відосики знімати про свої "досягнення"
показати весь коментар
24.04.2020 15:53 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2020 16:02 Відповісти
А не самым ли Ахметовым был инициирован импорт электричества из кацапии?Так мочему меры не берут за яйца его?
Да и что это за 16 городов ведь нам все эти годы вдалбливали в бошки что весь энергетический уголь оказался на окупитрованой територии и закупали его аж из Аргентины.
показати весь коментар
24.04.2020 16:06 Відповісти
когда принимали решение о карантине на кабинете министров министр энергетики сидел под столом и тихо возмущался....логическая цепочка что остановка промышленности остановит энергетику как то не связалась...
показати весь коментар
24.04.2020 16:28 Відповісти
раз ахметка не може утримувати галузь,
то нехай розпродає "збиткові" підприємства..

Коли збитки, то нехай вся країна допоможе ДТЕКу.
А коли супер прибутки і вілла за 200млн евро, то
це ахметка талановитий підприємець.
показати весь коментар
24.04.2020 17:03 Відповісти
Ахметова должен повесить? Или что ему делать? ДТЭК нужно уничтожать и приводить рынок в режим конкуренции.
показати весь коментар
24.04.2020 19:15 Відповісти
Тепловая генерация в 6(шесть) раз дороже АЭС!!! Но! Минетчик янелох, со своей кодлой, останавливают энергоблоки АЭС, дабы украинцы финансировали виллы ахметова.
А шахтёрам, таки пора выучить букварь, научиться писать и заняться чем-то полезным... Зебилы! Валите на рашку/помойку - там ваше место и мечта жить в говне.
показати весь коментар
24.04.2020 20:17 Відповісти
 
 