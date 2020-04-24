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Новини
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Верланов: Всупереч атакам шахраїв і їхніх покровителів податкова і надалі захищатиме інтереси сумлінного бізнесу

Верланов: Всупереч атакам шахраїв і їхніх покровителів податкова і надалі захищатиме інтереси сумлінного бізнесу

У відомстві зазначили, що за підсумками декларування ПДВ в березні зберігається тенденція випереджальних темпів зростання сум податку до обсягів поставки, через це фіскальна ефективність ПДВ зросла майже на 10%.

Без урахування НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта" за деклараціями березня 2020 року було задекларовано 17,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ). Це на 900 млн грн, або на 5,3% більше, ніж минулого року.

Про це інформує Державна податкова служба, пише ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Верланов: Всупереч атакам шахраїв і їхніх покровителів податкова і надалі захищатиме інтереси сумлінного бізнесу 01

У повідомленні наголошується, що за цей же період обсяг поставок скоротився на 4,2% (з 729,7 млрд грн до 699,2 млрд грн).

"Як нам це вдалося? Жодної магії – тільки припинення мінімізаційних схем та збільшення якості адміністрування ПДВ. Цей результат краще за будь-які слова говорить про те, що податкова служба робить свою роботу. І якими би не були зовнішні виклики, ефективність її лише зростатиме", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

"Попри масовані атаки шахраїв та їхніх покровителів, кошти і надалі надходитимуть до бюджету, а чесний бізнес вчасно отримуватиме відшкодування", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов заявив, що новій податковій службі вдалося вперше в історії України припинити схеми з ПДВ, і це доконаний факт.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6138) ПДВ (630) Верланов Сергій (153)


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А шо таможня и Нефьодов? Тоже сплошные успехи?
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24.04.2020 15:35 Відповісти
Верланов подает в суд на Уманского или нет?
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24.04.2020 15:42 Відповісти
Так Уманский правду сказал. Кто же в суд подавать будет?
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24.04.2020 15:57 Відповісти
Конечно, правду, и ничего кроме правды

И пошел работать к самому честному главе ОП Ермаку
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24.04.2020 17:24 Відповісти
Главный вор страны рассказывает как он с мошенниками борется. И н ф о г р а ф и к а.
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24.04.2020 15:55 Відповісти
Главный налогоплательщик прокомментировал
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Интересно, какая ставка отката за возмещение НДС по областям. У нас 25%
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24.04.2020 16:24 Відповісти
На нашей 100%

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24.04.2020 17:26 Відповісти
А что ж Бутусов такие новости жирненьким не отмечает?

Ну да, нет "сенсации"

"Специалистам" негде развернуться
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24.04.2020 17:25 Відповісти
 
 