Верланов: Всупереч атакам шахраїв і їхніх покровителів податкова і надалі захищатиме інтереси сумлінного бізнесу

У відомстві зазначили, що за підсумками декларування ПДВ в березні зберігається тенденція випереджальних темпів зростання сум податку до обсягів поставки, через це фіскальна ефективність ПДВ зросла майже на 10%.

Без урахування НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта" за деклараціями березня 2020 року було задекларовано 17,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ). Це на 900 млн грн, або на 5,3% більше, ніж минулого року.

Про це інформує Державна податкова служба, пише ТСН, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що за цей же період обсяг поставок скоротився на 4,2% (з 729,7 млрд грн до 699,2 млрд грн).

"Як нам це вдалося? Жодної магії – тільки припинення мінімізаційних схем та збільшення якості адміністрування ПДВ. Цей результат краще за будь-які слова говорить про те, що податкова служба робить свою роботу. І якими би не були зовнішні виклики, ефективність її лише зростатиме", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

"Попри масовані атаки шахраїв та їхніх покровителів, кошти і надалі надходитимуть до бюджету, а чесний бізнес вчасно отримуватиме відшкодування", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов заявив, що новій податковій службі вдалося вперше в історії України припинити схеми з ПДВ, і це доконаний факт.