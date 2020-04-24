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Новини Коронавірус і карантин
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Обсервація українців, які повернулися з ОАЕ, закінчилася, вони здорові, - т.в.о. голови Київської ОДА Володін

Обсервація українців, які повернулися з ОАЕ, закінчилася, вони здорові, - т.в.о. голови Київської ОДА Володін

Усі 113 українців, які перебували на обов'язковій обсервації після повернення з Об'єднаних Арабських Еміратів із 10 квітня, здорові.

Про це повідомив на брифінгу т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора закінчився термін обов'язкової обсервації 113 громадян України, яких 10 квітня доставили літаком з ОАЕ", - сказав Володін.

За його словами, українці перебували в обсервації в санаторії у Ворзелі, їм були забезпечені всі необхідні умови проживання.

"За цей час ознак коронавірусу в них не виявили, вони отримали медичні довідки, що пройшли обсервацію, стан їхнього здоров'я не загрожує іншим, і роз'їхалися по своїх домівках", - додав в.о. голови ОДА.

"Ми раді, що ці громадяни повертаються додому здоровими", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) Київська область (4089) COVID-19 (19765) обсервація (71) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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Так їх тестували, чи тільки обсервували? Китай відправляє в лохдаун вже другу свою північну провінцію через те, що з Раши туди повертаються спраглі рідної землі співвідчизники, значна частина якиї везе з собою додому рідного коронавіруса, при чому половина везе "асимптомно".
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24.04.2020 15:44 Відповісти
Зебільня, вони інакше не вміють.
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24.04.2020 16:09 Відповісти
Тему нельзя обсуждать? полный тоталитаризм уже настал?
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24.04.2020 21:17 Відповісти
 
 