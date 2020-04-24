Обсервація українців, які повернулися з ОАЕ, закінчилася, вони здорові, - т.в.о. голови Київської ОДА Володін

Усі 113 українців, які перебували на обов'язковій обсервації після повернення з Об'єднаних Арабських Еміратів із 10 квітня, здорові.

Про це повідомив на брифінгу т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора закінчився термін обов'язкової обсервації 113 громадян України, яких 10 квітня доставили літаком з ОАЕ", - сказав Володін.

За його словами, українці перебували в обсервації в санаторії у Ворзелі, їм були забезпечені всі необхідні умови проживання.

"За цей час ознак коронавірусу в них не виявили, вони отримали медичні довідки, що пройшли обсервацію, стан їхнього здоров'я не загрожує іншим, і роз'їхалися по своїх домівках", - додав в.о. голови ОДА.

"Ми раді, що ці громадяни повертаються додому здоровими", - сказав він.

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