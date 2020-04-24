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Новини Коронавірус і карантин
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Більшість українських пенсіонерів з низькою пенсією вже отримує по 1 тис. грн допомоги, - Шмигаль

Більшість українських пенсіонерів з низькою пенсією вже отримує по 1 тис. грн допомоги, - Шмигаль

Більшість українських пенсіонерів, пенсія яких менша за 5 тис. грн, вже отримують додаткову допомогу в розмірі 1 тис. грн, ініційовану Президентом України для підтримки малозабезпечених літніх людей під час карантину.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді під головуванням Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Більшість таких пенсіонерів вже отримали гроші на банківську картку, а іншим "Укрпошта" почала доставку виплат додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд грн на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 грн

"Карантин – складний час, особливо для малозабезпечених, для людей похилого віку. Держава має зробити все, щоб підтримати цих людей у складний період. Допомога найуразливішим категоріям громадян сьогодні – один з найголовніших обов’язків влади", – зазначив Володимир Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) карантин (18172) пенсіонери (892) Шмигаль Денис (4645) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает по 1 тыс. грн помощи, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3310
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24.04.2020 15:56 Відповісти
+9
Для пенсіонерів було б набагато краще , якби зе з шмигалями виїхали з України назавжди .
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24.04.2020 15:55 Відповісти
+9
А ця пенсіонерка теж отримала свою подачку?
Большинство украинских пенсионеров с низкой пенсией уже получает по 1 тыс. грн помощи, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5907
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24.04.2020 16:04 Відповісти
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Тёщам не положено!
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24.04.2020 16:55 Відповісти
Вот инресно получаеться - у моего друга ребенок-инвалид,но никакой всранной тысячи им никто на карточку не кинул.
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24.04.2020 16:31 Відповісти
Більшість українських пенсіонерів з низькою пенсією вже отримує по 1 тис. грн допомоги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 713
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24.04.2020 16:32 Відповісти
В США 26 млн. громадян отримають грошову допомогу по безробіттю.В Україні 400 тис. зареєстрованих із яких тільки половина отримають грошову допомогу.
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24.04.2020 16:54 Відповісти
А ти як проголосував? Так отож.
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24.04.2020 16:59 Відповісти
а як?
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24.04.2020 17:03 Відповісти
Діма, ти мене питаєш, як ти проголосував?
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24.04.2020 17:16 Відповісти
Він нормально проголосував. Його вини нема.
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Хоч у когось у цій країні (вибачте за "цій") є вина? Всі білі та пухнасті! А між тим, як казав А. Гриценко, відповідальніть має прізвище!
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24.04.2020 17:33 Відповісти
Вони не визнають цієї вини. Але цього коментатора і його переконання я знаю давно. Він за зебілів ніколи не був. Тому він у мене в друзях!
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24.04.2020 17:38 Відповісти
Виходить, він не за "красных" і не за "белых". Тоді за кого? Так, при розвиненій демократії можна бути за "екологів" (ледве не сказав за "зелених"). Але у нас іде боротьба на зламі, бути українській державі, чи буде руська провінція. Треба вибирати, і Ваші симпатії сумнівні.
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24.04.2020 17:53 Відповісти
Шановні, вибори закінчилися в минулому році ! А 1000 гр. сегодні отримали декілька моїх знайомих пенсіонерів через Приват.
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24.04.2020 21:31 Відповісти
Люди брошены сам на сам уже полтора месяца. Многие кормильцы, которые содержат семьи, потеряли работу и остались вообще без средств существования! Государство их в упор не замечает! Целый месяц пиарились на этой жалкой тысяче для пенсионеров и только сейчас начали выплачивать. Кличко тоже молодец. Обещал врачам от 30 до 50 тысяч. Хоть кто то получил?
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24.04.2020 17:12 Відповісти
Почали отримувати лише інфекціоністи, а багатьох інших лікарів скорочують.
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24.04.2020 17:15 Відповісти
https://newsone.ua/news/economics/ukrainskie-mediki-poluchili-v-aprele-poluchili-zarplatu-menshe-chem-do-karantina.html Два врача-инфекциониста рассказали в Facebook, что аванс, который им выдали несмотря на обещания властей об увеличении зарплат для медиков, еще меньше стал, чем раньше.

Один врач инфекционист из Киева подтвердил на Цензоре получение 10 тысяч, вместо 30-50. Больше не слышал. Есть реальные подтверждения обещаний от Кличко?
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24.04.2020 17:26 Відповісти
Тільки була стаття від головного лікаря Олександрівської лікарні. Всі виплати повинні бути в кінці цього місяця. Але це не всі лікарі. Платити повинен не Кличко, а МОЗ.
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24.04.2020 17:31 Відповісти
Тут би хоч саму пенсію отримати.З 18 квітня на картку Ощадбанку не нарахували мені пенсію. Дзвоню в пенсійний-має бути кажуть, Йду в Ощадбанк-поступленя немає. Ну сволота, при Пороху такої муйні не було.Далі буде..
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24.04.2020 17:27 Відповісти
У мене товариша четвертий місяць дурять і недоплачують 700 грн. Він перед карантином бігав і йому обіцяли повернути, але поки не віддають.
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24.04.2020 17:33 Відповісти
Це точно не Петро про пенсіонерів потурбувався? )))
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24.04.2020 17:36 Відповісти
Тенденція на роздолбайство починається зверху. А наверхах у нас хто!?
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24.04.2020 20:49 Відповісти
віртуальна більшість отримала віртуальні гроші. хтось крім зебілів знає хоч одного реального пенсіонера, який отримав ту тисячу?
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24.04.2020 22:09 Відповісти
Вовкина тысяча..
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24.04.2020 22:49 Відповісти
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