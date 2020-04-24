Більшість українських пенсіонерів з низькою пенсією вже отримує по 1 тис. грн допомоги, - Шмигаль

Більшість українських пенсіонерів, пенсія яких менша за 5 тис. грн, вже отримують додаткову допомогу в розмірі 1 тис. грн, ініційовану Президентом України для підтримки малозабезпечених літніх людей під час карантину.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді під головуванням Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Більшість таких пенсіонерів вже отримали гроші на банківську картку, а іншим "Укрпошта" почала доставку виплат додому.

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"Карантин – складний час, особливо для малозабезпечених, для людей похилого віку. Держава має зробити все, щоб підтримати цих людей у складний період. Допомога найуразливішим категоріям громадян сьогодні – один з найголовніших обов’язків влади", – зазначив Володимир Зеленський.