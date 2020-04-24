Зеленський підтримав ініціативу застрахувати лікарів і мобільні бригади, які працюють із хворими на COVID-19, - ОП

На нараді Президента повідомили про ініціативу голови Луганської ОДА застрахувати лікарів, які працюють із хворими на коронавірус, і мобільні бригади, які контактують з інфікованими.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Знаю, що ця страховка розрахована й на наслідки коронавірусу, і ще на 140 хвороб. Коштує вона дешево. Лікарі в регіоні дуже вдячні. Це чудовий приклад того, як місцева влада знаходить хороші та якісні рішення під час епідемії. Прошу розглянути можливість такого страхування по всій Україні", – резюмував Володимир Зеленський.

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