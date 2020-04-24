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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський підтримав ініціативу застрахувати лікарів і мобільні бригади, які працюють із хворими на COVID-19, - ОП

Зеленський підтримав ініціативу застрахувати лікарів і мобільні бригади, які працюють із хворими на COVID-19, - ОП

На нараді Президента повідомили про ініціативу голови Луганської ОДА застрахувати лікарів, які працюють із хворими на коронавірус, і мобільні бригади, які контактують з інфікованими.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Знаю, що ця страховка розрахована й на наслідки коронавірусу, і ще на 140 хвороб. Коштує вона дешево. Лікарі в регіоні дуже вдячні. Це чудовий приклад того, як місцева влада знаходить хороші та якісні рішення під час епідемії. Прошу розглянути можливість такого страхування по всій Україні", – резюмував Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хворі на COVID-19 медики не можуть оформити лікарняні з профзахворювання: їх відправляють у відпустку, - глава національної експертної групи з інфекційного контролю Александрін

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) карантин (18172) страхування (765) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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опа, рыгозебилы и шариесосы, сегодня ж ваш любимый петюня предложил страховать медиков, а криворожский черт повелся на это предложение и продвигает тему. это же значит, вас убогих опять отмел квартальный клоун.
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24.04.2020 16:02 Відповісти
и пожарников надо, - чем он хуже врачей...?
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24.04.2020 16:03 Відповісти
не хуже ,но сейчас на первом месте болеть а не гореть , будем гореть тогда приоритет будет пожарным
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24.04.2020 16:09 Відповісти
стоит она не дорого , но я думаю есть одно НО , в ряд ли найдется страховая которая в момент пандемии с радостью начнет страховать потенциальных получателей страховки .....,у страховых как раз интерес в обратном - как не платить выплаты положив в карман взносы
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24.04.2020 16:06 Відповісти
Законопроект подали ЕС, а этот окурок поддерживает мифическую ИНИЦИАТИВУ Луганской ОГА. Ну что с Осла взять. Он даже не анализы не годен.
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24.04.2020 16:09 Відповісти
Не прошло и года. Сппаассибо
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24.04.2020 16:10 Відповісти
Это не заболевание, а несчастный случай на производстве! Проводится расследование, устанавливается связь с производством, определяются должностные лица, допустившие нарушения(например, не обеспечившие средствами защиты). Компенсацией занимается соцстрах. Частный страховать тоже потребует этот акт. В случае смерти потерпевшего, создаётся комиссия для специального расследования и т д. И тп. Откроем этот ящик пандорры, и можно смело сказать, где окажется минздрав и кабмин по итогам расследований. Места эти не столь отдалённые...
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24.04.2020 16:32 Відповісти
 
 