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Новини Правосуддя
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Апеляційний суд визнав законним звільнення антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз за "законом Савченко", - адвокат

Апеляційний суд визнав законним звільнення антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз за

Харківський апеляційний суд відмовив прокуратурі в задоволенні апеляції на рішення про звільнення антимайданівця Гната Кромського, відомого на прізвисько Топаз.

Про це розповів адвокат Кромського Олександр Шадрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Харківський апеляційний суд розглянув апеляцію прокуратури Харківської області на рішення Жовтневого райсуду Харкова від 28 вересня 2018 року про звільнення антимайданівця Гната Кромського ("Топаза") із СІЗО, де він відсидів 4 роки за початковим вироком на 8 років ув'язнення, за "законом Савченко" - день за два - і відмовив в апеляції. Річ у тому, що в грудні 2019 року колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду врахувала рішення Жовтневого райсуду Харкова про звільнення Кромського, і вважається, що він відбув покарання", - зазначив адвокат.

За його словами, Кромський залишається на волі на законних підставах: "Рішення остаточне й оскарженню не підлягає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд залишив без змін вирок антимайданівцю Кромському "Топазу"

Нагадаємо, 20 січня 2018 року Київська райсуд Харкова визнав І. Кромського винним в посяганні на територіальну цілісність України, організації масових заворушень і незаконному заволодінні транспортним засобом. Його засудили до 8 років ув'язнення.

Харків'янин Гнат Кромський був учасником охорони АнтиМайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий під позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "АнтиМайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його І. Кромського: "Топаз, дай команду!".

28 вересня 2019 року суд ухвалив рішення про негайне звільнення Кромського з-під варти. Термін покарання перерахували за так званим "законом Савченко".

Увечері того ж дня Кромський вийшов на свободу з СІЗО

Автор: 

апеляція (503) суд (11739) юстиція (732) антимайдан (46) Кромський Гнат (18)


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Топ коментарі
+10
Вы еще Штепу оправдайте. И компенсацию вручить ей не забудьте!
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24.04.2020 15:59 Відповісти
+10
Виктор, поверьте - когда президентом был Порошенко, я не меньше его критиковал за то, что он не добился осуждения всех сепаратистов. И до сих пор не прощу ему это. Но это никак не отменяет того факта, что при зеленой власти они окончательно расправляют плечи, возвращаются и занимают ведущие места в политике (Портнов и т.п.)
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24.04.2020 16:08 Відповісти
+5
зебилы то зебилы..., но закон Савченко при порошенко приняли....
при нем освобождать сепаров начали активно...
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24.04.2020 16:01 Відповісти
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Вы еще Штепу оправдайте. И компенсацию вручить ей не забудьте!
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24.04.2020 15:59 Відповісти
Конечно ее оправдают. Петино следствие и петины суды за 5 лет ничего толкового не сделали по этому делу, чего ты ждешь сейчас?
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24.04.2020 16:05 Відповісти
Виктор, поверьте - когда президентом был Порошенко, я не меньше его критиковал за то, что он не добился осуждения всех сепаратистов. И до сих пор не прощу ему это. Но это никак не отменяет того факта, что при зеленой власти они окончательно расправляют плечи, возвращаются и занимают ведущие места в политике (Портнов и т.п.)
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24.04.2020 16:08 Відповісти
Ну так, а за рік Зєліне слєдствіє чому не виправило все??
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24.04.2020 16:10 Відповісти
ще медаль шоколадну можна.
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24.04.2020 16:06 Відповісти
Кому? Савченко?
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24.04.2020 16:26 Відповісти
так Порошенко ж вручив Савченко медаль.
Штепі - медаль за страждання.
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24.04.2020 16:27 Відповісти
Не помню возражений от патриотов, когда он вручал медаль. Они мечтали, что она его выкинет с Банковой. Что же сейчас вам ее закон не нравится?
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24.04.2020 16:34 Відповісти
Закон мав розумні підставу.
В нас були люди, які до 7 років були під слідством і знаходилися в СІЗО.
У мені був колись років 20 назад захист, коли підсудний був в СІЗО - 3,5 років, суддя доходив до нарадчої кімнати та відправляв 4 рази справу на додаткове розслідування.
А знаходження в СІЗО і колонії це зовсім інші умови.
так, що Надя була частково права. Але закон був недосконалий, можна було, наприклад стартувати 2 дні за 1 день починаючи з другого року знаходження під слідством. Але в Верховній Раді на виявилося толкових юристів, які би скоректували би надін закон.

Що стосується викинути НАді Петра Лексійовича з Банкової, то як виявилося і показали подальші події - він сам з цим успішно справився
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24.04.2020 20:06 Відповісти
Савченко жулька заочно сделала депутатом вр своей именной фракции.
Факт второй: именно баба жуля вместе со своим ухажером власенком «разработали» и внесли на голосование этот закон для освобождения своих соратников типа убийцы лозинского и прочих...
,петро мог его ветировать, но не сделал этого , тактически расчитывая , что весь негатив от последствий его реализации добьёт жулькин рейтинг, но по итогу, благодаря ее ботам, как, вы например, все эти скандальные досрочные освобождения всяких бандитов и убийц несправедливо приписывают самому петру...
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24.04.2020 17:15 Відповісти
та...не пи-з-ди.
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24.04.2020 20:00 Відповісти
Апелляционный суд признал законным освобождение антимайдановца Кромского по прозвищу Топаза по "закону Савченко", - адвокат - Цензор.НЕТ 7925зебіли, зробили разом ?
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24.04.2020 16:00 Відповісти
зебилы то зебилы..., но закон Савченко при порошенко приняли....
при нем освобождать сепаров начали активно...
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24.04.2020 16:01 Відповісти
ну приняли и что сей типус 3 раза попадался и один раз его меняли
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24.04.2020 16:03 Відповісти
Приняли порошенківською монобільшістю?
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24.04.2020 16:04 Відповісти
20 раз голосовали и приняли.
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24.04.2020 16:17 Відповісти
Расскажите-ка, когда у БПП было монобольшинство?
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24.04.2020 16:30 Відповісти
Про що й кажу.
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24.04.2020 16:58 Відповісти
Когда принимали этот закон, то толпа полезных идиотов готова была Порошенко растерзать за Савченко. Успели забыть, как из нее лепили замену ему? И мечты, что она приедет в Киев и погонит Барыгу?
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24.04.2020 16:29 Відповісти
"толпа полезных идиотов готова была Порошенко растерзать за Савченко"
Серьезно?
я наверное тогда был в запое месяц, потому что не помню этого....
Савченко после прилета с Московии почти сразу же сделала пару заявлений, где четко было видно что она стала работать на рашистов...
Это отвернуло от нее сразу многих..
И мало того, над ее голодовкой еще в Московии многие откровенно смеялись, когда время от времени показывали ее откормленную тушку...
Только один раз она была худой, когда наверное и вправду постилась пару недель...
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24.04.2020 16:37 Відповісти
Освежите память и посмотрите форум за тот период времени. Лишь бы не Порошенко. Это сквозило и реяло кругом. И как и в прошлом году никто и ничего не хотел анализировать. Прозревать стали позже, когда уже глаза закрывать стало невозможно.
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24.04.2020 16:48 Відповісти
Просто откройте дату ее награждения.
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24.04.2020 16:49 Відповісти
Таня, ты???
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24.04.2020 16:10 Відповісти
Или Гиви и Моторолла станут героями зе-Украины или майдан. Это очевидно.
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24.04.2020 16:01 Відповісти
ЗЕздравстуй новый ........ , приходи на " Йолку ." Мы тебе ужо заждались -
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24.04.2020 16:05 Відповісти
А зарпалту виплатили? До того ж це не Кузьменко, Дугарь, Ріф, Звіробій, Чорновол.... Уперед, під зеленим прапором, з фанфарами, за межею бідності (бо епоха вже закінчилась) до дупи! "Хуже нє будєт" та й "па пріколу"!
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24.04.2020 16:07 Відповісти
Зае#али , суд линча - самый гуманный суд в мире!А для судей есть суд Камбиса!Рекомендую !
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24.04.2020 16:08 Відповісти
а шо, проблема скасувать этот закон сравченко? да уж...с такими правителями мы ещё не раз увидим, как кацапские гниды будут смачно плевать в рожу т.н. "украинскому правосудию" и погибшим на Майдане, как этот сраный неудавшийся "мыныстр абароны харькава"
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24.04.2020 17:31 Відповісти
Прямо жалко Топаза... Единственный, кто реально отсидел..... Сотни и тысячи подозреваемых, начиная с беркутовцев и кончая Штепами и Ефремовыми... и никто кроме Топаза так и не сел.... Хоть бы медальку какую-то ему дали...
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24.04.2020 18:23 Відповісти
Только не осидел, а был изолирован по европейским условиям для подследственныхх..сидят патриоты в камере где превышение людей 2-3 раза, уголовники курят, на прогулку не выводят, помещения не отапливаются...немає коштів на опалення... И сидят по 3 и более лет...
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24.04.2020 20:11 Відповісти
І ніхто ж не прибив ще цю сепарську гниду ..
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24.04.2020 18:47 Відповісти
 
 