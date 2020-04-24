Апеляційний суд визнав законним звільнення антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз за "законом Савченко", - адвокат
Харківський апеляційний суд відмовив прокуратурі в задоволенні апеляції на рішення про звільнення антимайданівця Гната Кромського, відомого на прізвисько Топаз.
Про це розповів адвокат Кромського Олександр Шадрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Харківський апеляційний суд розглянув апеляцію прокуратури Харківської області на рішення Жовтневого райсуду Харкова від 28 вересня 2018 року про звільнення антимайданівця Гната Кромського ("Топаза") із СІЗО, де він відсидів 4 роки за початковим вироком на 8 років ув'язнення, за "законом Савченко" - день за два - і відмовив в апеляції. Річ у тому, що в грудні 2019 року колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду врахувала рішення Жовтневого райсуду Харкова про звільнення Кромського, і вважається, що він відбув покарання", - зазначив адвокат.
За його словами, Кромський залишається на волі на законних підставах: "Рішення остаточне й оскарженню не підлягає".
Нагадаємо, 20 січня 2018 року Київська райсуд Харкова визнав І. Кромського винним в посяганні на територіальну цілісність України, організації масових заворушень і незаконному заволодінні транспортним засобом. Його засудили до 8 років ув'язнення.
Харків'янин Гнат Кромський був учасником охорони АнтиМайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий під позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "АнтиМайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його І. Кромського: "Топаз, дай команду!".
28 вересня 2019 року суд ухвалив рішення про негайне звільнення Кромського з-під варти. Термін покарання перерахували за так званим "законом Савченко".
Увечері того ж дня Кромський вийшов на свободу з СІЗО
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Штепі - медаль за страждання.
В нас були люди, які до 7 років були під слідством і знаходилися в СІЗО.
У мені був колись років 20 назад захист, коли підсудний був в СІЗО - 3,5 років, суддя доходив до нарадчої кімнати та відправляв 4 рази справу на додаткове розслідування.
А знаходження в СІЗО і колонії це зовсім інші умови.
так, що Надя була частково права. Але закон був недосконалий, можна було, наприклад стартувати 2 дні за 1 день починаючи з другого року знаходження під слідством. Але в Верховній Раді на виявилося толкових юристів, які би скоректували би надін закон.
Що стосується викинути НАді Петра Лексійовича з Банкової, то як виявилося і показали подальші події - він сам з цим успішно справився
Факт второй: именно баба жуля вместе со своим ухажером власенком «разработали» и внесли на голосование этот закон для освобождения своих соратников типа убийцы лозинского и прочих...
,петро мог его ветировать, но не сделал этого , тактически расчитывая , что весь негатив от последствий его реализации добьёт жулькин рейтинг, но по итогу, благодаря ее ботам, как, вы например, все эти скандальные досрочные освобождения всяких бандитов и убийц несправедливо приписывают самому петру...
при нем освобождать сепаров начали активно...
Серьезно?
я наверное тогда был в запое месяц, потому что не помню этого....
Савченко после прилета с Московии почти сразу же сделала пару заявлений, где четко было видно что она стала работать на рашистов...
Это отвернуло от нее сразу многих..
И мало того, над ее голодовкой еще в Московии многие откровенно смеялись, когда время от времени показывали ее откормленную тушку...
Только один раз она была худой, когда наверное и вправду постилась пару недель...