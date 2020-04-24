Апеляційний суд визнав законним звільнення антимайданівця Кромського на прізвисько Топаз за "законом Савченко", - адвокат

Харківський апеляційний суд відмовив прокуратурі в задоволенні апеляції на рішення про звільнення антимайданівця Гната Кромського, відомого на прізвисько Топаз.

Про це розповів адвокат Кромського Олександр Шадрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Харківський апеляційний суд розглянув апеляцію прокуратури Харківської області на рішення Жовтневого райсуду Харкова від 28 вересня 2018 року про звільнення антимайданівця Гната Кромського ("Топаза") із СІЗО, де він відсидів 4 роки за початковим вироком на 8 років ув'язнення, за "законом Савченко" - день за два - і відмовив в апеляції. Річ у тому, що в грудні 2019 року колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду врахувала рішення Жовтневого райсуду Харкова про звільнення Кромського, і вважається, що він відбув покарання", - зазначив адвокат.

За його словами, Кромський залишається на волі на законних підставах: "Рішення остаточне й оскарженню не підлягає".

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Нагадаємо, 20 січня 2018 року Київська райсуд Харкова визнав І. Кромського винним в посяганні на територіальну цілісність України, організації масових заворушень і незаконному заволодінні транспортним засобом. Його засудили до 8 років ув'язнення.

Харків'янин Гнат Кромський був учасником охорони АнтиМайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий під позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "АнтиМайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його І. Кромського: "Топаз, дай команду!".

28 вересня 2019 року суд ухвалив рішення про негайне звільнення Кромського з-під варти. Термін покарання перерахували за так званим "законом Савченко".

Увечері того ж дня Кромський вийшов на свободу з СІЗО