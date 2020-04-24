За сутки COVID-19 обнаружили у 29 человек на Днепропетровщине, всего заразились 224 человека, - ОГА

На Днепропетровщине - 29 новых случаев коронавируса. COVID-19 подтвердили у жителей Днепра, Кривого Рога, Первомайска, Днепровского и Петриковского районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

По словам главым Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, сейчас в области уже 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

"Сегодня коронавирусную болезнь обнаружили у 29 жителей Днепропетровской области. Положительный результат ПЦР-тестов получили 12 днепрян, 10 жителей Кривого Рога, по 3 - Першотравенска и Днепровского района, 1 человек из Петриковского района", - отметил он.

В области на коронавирус проверили более 4 тыс жителей. В общем заболело 224 человека, 11 - выздоровели.

