За сутки COVID-19 обнаружили у 29 человек на Днепропетровщине, всего заразились 224 человека, - ОГА

За сутки COVID-19 обнаружили у 29 человек на Днепропетровщине, всего заразились 224 человека, - ОГА

На Днепропетровщине - 29 новых случаев коронавируса. COVID-19 подтвердили у жителей Днепра, Кривого Рога, Первомайска, Днепровского и Петриковского районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

По словам главым Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, сейчас в области уже 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

"Сегодня коронавирусную болезнь обнаружили у 29 жителей Днепропетровской области. Положительный результат ПЦР-тестов получили 12 днепрян, 10 жителей Кривого Рога, по 3 - Першотравенска и Днепровского района, 1 человек из Петриковского района", - отметил он.

В области на коронавирус проверили более 4 тыс жителей. В общем заболело 224 человека, 11 - выздоровели.

карантин (18172) ОГА (1635) Бондаренко Александр (14) COVID-19 (19768) коронавирус (19923) Днепропетровская область (4266)
Скольких протестировали? Напишите % от всего количества тестов... Ибо если так далее всех тестануть- будет хуже чем в Испании...А Степашка втирает нам по ящику.... «губки бантиком, бровки домиком....
24.04.2020 17:06 Відповісти
та не гарцюй...% тубіків набагато більше
24.04.2020 18:49 Відповісти
Этот ублюдок бондаренко, холуй янелоха, сделал всё возможное для распространения заразы в области!!! Эта тварь, вместе с мэром Першотравенска, разрешила "религиозную" сходку бывших наркоманов и уголовников, и без карантина отпустила их по домам. Отменила все защитные действия мэрии Днепра... и как результат - 80% случаев заболевания в области это сходка наркоманов под патронатом бондаренко. К короновирусу, добавился дебилизм зелёной власти. Осталось назначить министром Украины гос преступника Грузии, и порвать с ними дипломатические отношения... Зебилы! Вам при рождении мозги забыли положить в голову... биоотходы цивилизации...
24.04.2020 19:55 Відповісти
 
 