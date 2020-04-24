Готелі та ресторани в окупованому Криму не будуть працювати як мінімум до червня, - Росспоживнагляд

Підприємства громадського харчування, готельної та санаторно-курортної сфери будуть закриті в окупованому Криму мінімум до початку літа.

Про це повідомила керівник окупаційного регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

У Криму вранці 24 квітня підтверджено чотири нові випадки коронавірусної інфекції. Таким чином, на поточний період на окупованому півострові зареєстровано 57 випадків коронавірусної інфекції. У Севастополі - 25 заражень COVID-19. Режим самоізоляції через пандемію в Криму і Севастополі продовжили до 30 квітня.

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Раніше глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов закликав росіян відмовитися від поїздок на півострів через коронавірус.