Готелі та ресторани в окупованому Криму не будуть працювати як мінімум до червня, - Росспоживнагляд
Підприємства громадського харчування, готельної та санаторно-курортної сфери будуть закриті в окупованому Криму мінімум до початку літа.
Про це повідомила керівник окупаційного регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
У Криму вранці 24 квітня підтверджено чотири нові випадки коронавірусної інфекції. Таким чином, на поточний період на окупованому півострові зареєстровано 57 випадків коронавірусної інфекції. У Севастополі - 25 заражень COVID-19. Режим самоізоляції через пандемію в Криму і Севастополі продовжили до 30 квітня.
Раніше глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов закликав росіян відмовитися від поїздок на півострів через коронавірус.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пифиздец не за горами