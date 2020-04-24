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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
19 034 11

Готелі та ресторани в окупованому Криму не будуть працювати як мінімум до червня, - Росспоживнагляд

Готелі та ресторани в окупованому Криму не будуть працювати як мінімум до червня, - Росспоживнагляд

Підприємства громадського харчування, готельної та санаторно-курортної сфери будуть закриті в окупованому Криму мінімум до початку літа.

Про це повідомила керівник окупаційного регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

У Криму вранці 24 квітня підтверджено чотири нові випадки коронавірусної інфекції. Таким чином, на поточний період на окупованому півострові зареєстровано 57 випадків коронавірусної інфекції. У Севастополі - 25 заражень COVID-19. Режим самоізоляції через пандемію в Криму і Севастополі продовжили до 30 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму і на Донбасі погіршується ситуація із захворюванням COVID-19, - Мінреінтеграціі

Раніше глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов закликав росіян відмовитися від поїздок на півострів через коронавірус.

Автор: 

готелі (144) карантин (18172) Крим (14189) ресторани (336) туризм (1564) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
covid с неба!
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24.04.2020 16:31 Відповісти
+5
Здається, курортний сезон 2020 має всі задатки стати найприбутковішим в історії "вовращєнія в родную гавань" Каміння з неба - воно таке
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24.04.2020 16:32 Відповісти
+3
а что кто то туда собирался?? Зачем нам это знать
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24.04.2020 16:27 Відповісти
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куда смотрит Зеленский. опять зашквар.
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24.04.2020 16:21 Відповісти
Ну и прекрасно. Вата должна страдать
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24.04.2020 16:21 Відповісти
Дурак или оптимист?
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24.04.2020 16:22 Відповісти
а что кто то туда собирался?? Зачем нам это знать
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24.04.2020 16:27 Відповісти
Я к сестре каждый год езжу в Севастополь. В прошлом году даже хотел статью на Цензоре обьективную статью написать, с фотографиями, мол как там живется в разгар лета с плюсами и недостатками, что изменилось к худшему, а что стало лучше. Даже слушать не стали, хотя вроде сами журналисты, просто забанили, деактивировали ник и все. Даже материал не смотрели. Так легче всего сделать, деактивировать,забанить и проблема решена. На сайте есть одна официальная картина - в Крыму стало хуже по всем параметрам чем было до оккупации Россией. Правда это или нет - никто не разбирается. Как говорится единое мнение партии.
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24.04.2020 22:29 Відповісти
писец курортному сезону , и мосток не спасет... остаются одни камни с неба !
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24.04.2020 16:28 Відповісти
covid с неба!
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24.04.2020 16:31 Відповісти
Сначала камни, мда ... Потом, соорудили "мостик"... Похоже, что- пифиздец не за горами
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24.04.2020 16:39 Відповісти
Здається, курортний сезон 2020 має всі задатки стати найприбутковішим в історії "вовращєнія в родную гавань" Каміння з неба - воно таке
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24.04.2020 16:32 Відповісти
Родная говень, принимай терпил.
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24.04.2020 16:56 Відповісти
Все.кина не будет.
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24.04.2020 17:56 Відповісти
 
 