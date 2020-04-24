Мы получили 2 тыс. наборов для проведения 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства, - замглавы ОП Тимошенко
Партии средств индивидуальной защиты, которые прибыли в течение последней недели, накануне были отправлены в регионы.
Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Сегодня же происходит отгрузка ПЦР-тестов украинского производства", - рассказали в ОП.
"Мы получили две тысячи наборов для проведения 200 тысяч ПЦР-тестов. Все это – украинского производства и уже скоро отправится в регионы", – сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
133133
показати весь коментар24.04.2020 16:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Kolja Stambulskij
показати весь коментар24.04.2020 16:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
vadym sestritsyn
показати весь коментар24.04.2020 16:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Чип
показати весь коментар24.04.2020 16:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Burckun
показати весь коментар24.04.2020 16:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дядя Вася #421562
показати весь коментар24.04.2020 16:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Станіслав Анатолійович #469444
показати весь коментар05.05.2020 12:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль