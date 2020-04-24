УКР
Мы получили 2 тыс. наборов для проведения 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства, - замглавы ОП Тимошенко

Партии средств индивидуальной защиты, которые прибыли в течение последней недели, накануне были отправлены в регионы.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Сегодня же происходит отгрузка ПЦР-тестов украинского производства", - рассказали в ОП.

"Мы получили две тысячи наборов для проведения 200 тысяч ПЦР-тестов. Все это – украинского производства и уже скоро отправится в регионы", – сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

карантин (18172) тест (318) Тимошенко Кирилл (559) Офис Президента (2060) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
куда оно всё девается ?
24.04.2020 16:24 Відповісти
да туда же куда и маски делись...Барыжат твари зеленые
24.04.2020 16:26 Відповісти
А при чем тут канцелярия ПрыЗЕдента?
24.04.2020 16:29 Відповісти
А что это означает ,,МЫ получили,, почему сразу не получили регионы или ЗЕ будет их отправлять в те регионы которые относятся к нему лояльнее или как гуманитарную помощь кацапии как маски Китаю.
24.04.2020 16:31 Відповісти
Ну ви отримали. А ми?
24.04.2020 16:32 Відповісти
Ну если увидим эти тесты в действии на местах , тогда и похвалить можно будет . Ведь мы уже научены горьким опытом . И потому и хочем удостовериться .
24.04.2020 16:51 Відповісти
Китайские бирки переклеили, 100%
05.05.2020 12:28 Відповісти
 
 