Мы получили 2 тыс. наборов для проведения 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства, - замглавы ОП Тимошенко

Партии средств индивидуальной защиты, которые прибыли в течение последней недели, накануне были отправлены в регионы.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Сегодня же происходит отгрузка ПЦР-тестов украинского производства", - рассказали в ОП.

"Мы получили две тысячи наборов для проведения 200 тысяч ПЦР-тестов. Все это – украинского производства и уже скоро отправится в регионы", – сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.