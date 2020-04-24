Український воїн зазнав поранень внаслідок кулеметного вогню найманців РФ на Донбасі, - штаб ОС

Потерпілого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу, йому надали належну медичну допомогу.

Про це повідомляє штаб ОС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 квітня, на Луганщині озброєні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець зазнав поранень", - сказано в повідомленні.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися - вогнем наші захисники придушили ворожу активність. Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії противник і надалі отримуватиме адекватну відповідь з боку українських захисників.

Потерпілого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу, йому надали належну медичну допомогу.

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