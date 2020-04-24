Український воїн зазнав поранень внаслідок кулеметного вогню найманців РФ на Донбасі, - штаб ОС
Потерпілого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу, йому надали належну медичну допомогу.
Про це повідомляє штаб ОС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 24 квітня, на Луганщині озброєні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець зазнав поранень", - сказано в повідомленні.
Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися - вогнем наші захисники придушили ворожу активність. Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії противник і надалі отримуватиме адекватну відповідь з боку українських захисників.
Потерпілого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу, йому надали належну медичну допомогу.
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