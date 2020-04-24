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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав поранень внаслідок кулеметного вогню найманців РФ на Донбасі, - штаб ОС

Український воїн зазнав поранень внаслідок кулеметного вогню найманців РФ на Донбасі, - штаб ОС

Потерпілого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу, йому надали належну медичну допомогу.

Про це повідомляє штаб ОС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 квітня, на Луганщині озброєні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець зазнав поранень", - сказано в повідомленні.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися - вогнем наші захисники придушили ворожу активність. Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії противник і надалі отримуватиме адекватну відповідь з боку українських захисників.

Потерпілого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу, йому надали належну медичну допомогу.

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поранення (2814) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Одужання нашому захиснику. Інше коментувати, літературних виразів не залишилось
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24.04.2020 16:33 Відповісти
Взамен-кокните руцких поцреотов!
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24.04.2020 16:42 Відповісти
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Эту саранчу надо уничтожать! Чем больше - тем лучше!

Український воїн зазнав поранень внаслідок кулеметного вогню найманців РФ на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1723
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24.04.2020 19:20 Відповісти
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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25.04.2020 00:23 Відповісти
 
 