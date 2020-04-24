Під час збуту боєприпасів у Десні затримали інструктора школи підготовки снайперів, - військова прокуратура. ФОТО

24 квітня правоохоронцями задокументовано факт незаконного збуту боєприпасів інструктором школи підготовки снайперів одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованого в смт Десна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

27.03.2020 правоохоронцями задокументований перший факт незаконного збуту старшим сержантом ЗСУ бойових припасів, а саме 100 патронів калібру 7,62 мм.

24.04.2020 вказаний старший сержант під контролем правоохоронців повторно здійснив незаконний збут боєприпасів та вибухових речовин, а саме 2-х тротилових шашок загальною вагою 400 гр, 40 патронів калібру 7,62 мм., 1 вибухового пакету, 1 димової шашки, та близько 5 кг. пороху.

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Того ж дня під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено наркотичні речовини, боєприпаси та близько 4 кг. артилерійських порохів.

Згідно з ч.1 ст. 263 КК України затриманому загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років.