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Під час збуту боєприпасів у Десні затримали інструктора школи підготовки снайперів, - військова прокуратура. ФОТО

24 квітня правоохоронцями задокументовано факт незаконного збуту боєприпасів інструктором школи підготовки снайперів одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованого в смт Десна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Під час збуту боєприпасів у Десні затримали інструктора школи підготовки снайперів, - військова прокуратура 01

27.03.2020 правоохоронцями задокументований перший факт незаконного збуту старшим сержантом ЗСУ бойових припасів, а саме 100 патронів калібру 7,62 мм.

24.04.2020 вказаний старший сержант під контролем правоохоронців повторно здійснив незаконний збут боєприпасів та вибухових речовин, а саме 2-х тротилових шашок загальною вагою 400 гр, 40 патронів калібру 7,62 мм., 1 вибухового пакету, 1 димової шашки, та близько 5 кг. пороху.

Під час збуту боєприпасів у Десні затримали інструктора школи підготовки снайперів, - військова прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдат-контрактник торгував канабісом у військовому навчальному центрі "Десна", - військова прокуратура. ФОТО

Під час збуту боєприпасів у Десні затримали інструктора школи підготовки снайперів, - військова прокуратура 03

Того ж дня під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено наркотичні речовини, боєприпаси та близько 4 кг. артилерійських порохів.

Під час збуту боєприпасів у Десні затримали інструктора школи підготовки снайперів, - військова прокуратура 04

Згідно з ч.1 ст. 263 КК України затриманому загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років.

Автор: 

армія (3779) боєприпаси (2296) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Чернігівщина (1584) Військова прокуратура (722)


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Дымшашкой хорошо лисиц из норы выкуривать.
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24.04.2020 16:38 Відповісти
а сусликам в норы взрывпакет
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24.04.2020 20:39 Відповісти
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24.04.2020 17:51 Відповісти
Да, а волонтери плачуть що на фронті снайпери немають чим стріляти, ЗЄля обмежив видачу *********** на всі види озброєння - "чтоб не правацировали", а снайперам взагалі по 10 патронів на тиждень. А в той же час ..... При Пороху такой #уйні не було !!!!!!!
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25.04.2020 00:18 Відповісти
 
 