Пики COVID-19 на Киевщине ожидаем в конце апреля и с 3 по 8 мая, - ОГА
Исполняющий обязанности главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин заявил, что новые пики заболеваемости COVID-19 ожидаются на конец апреля и с 3 по 8 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Должны продолжать соблюдать правила строгого карантина. Несмотря на общее сознание людей в минувшие выходные правоохранители иногда фиксировали нарушения правил карантина, из-за чего украинские ученые ожидают новых пиков заболеваемости ориентировочно на конец апреля и с 3 по 8 мая", - сказал он.
"Учитывая существующую опасность и после обсуждения с религиозными организациями, в области в настоящее время запрещено посещение кладбищ за исключением непосредственно захоронений", - добавил Володин.
Напомним, по данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 24 апреля 2020 официально подтвержден 505 случаев заболевания коронавирусом.
