Пики COVID-19 на Киевщине ожидаем в конце апреля и с 3 по 8 мая, - ОГА

Пики COVID-19 на Киевщине ожидаем в конце апреля и с 3 по 8 мая, - ОГА

Исполняющий обязанности главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин заявил, что новые пики заболеваемости COVID-19 ожидаются на конец апреля и с 3 по 8 мая.

"Должны продолжать соблюдать правила строгого карантина. Несмотря на общее сознание людей в минувшие выходные правоохранители иногда фиксировали нарушения правил карантина, из-за чего украинские ученые ожидают новых пиков заболеваемости ориентировочно на конец апреля и с 3 по 8 мая", - сказал он.

"Учитывая существующую опасность и после обсуждения с религиозными организациями, в области в настоящее время запрещено посещение кладбищ за исключением непосредственно захоронений", - добавил Володин.

Напомним, по данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 24 апреля 2020 официально подтвержден 505 случаев заболевания коронавирусом.

карантин (18172) Киевская область (4267) ОГА (1635) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
24.04.2020 16:35
24.04.2020 16:36
Ну что посмеёмся ?
Квартал возвращается .......
24.04.2020 16:42
Ну что посмеёмся ?
Квартал возвращается .......
дурантину
24.04.2020 16:55
дурантину
в якому році?
в якому році?
24.04.2020 16:45
Так в конце апрєля, чи таки 8 мая?
А посля 9-го що буде - пойдьом к новим вєршинам?
24.04.2020 17:08 Відповісти
 
 