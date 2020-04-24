Були надії, що сьогодні ВР проголосує за моє призначення, але я залишаюся впевненим у підтримці Зеленського: готуємося на 30 квітня, - Саакашвілі

Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Міхеіл Саакашвілі заявляє, що впевнений у підтримці президента України Володимира Зеленського і буде готуватися до голосування за його кандидатуру на пост віцепрем'єра з реформ у четвер, 30 квітня.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, були сподівання, що сьогодні відбудеться голосування за мою кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра, але я залишаюсь впевненим у підтримці президента Зеленського та більшості депутатів зі "Слуги народу" та інших фракцій, тож будемо готуватись до голосування у четвер. Але як і раніше, я готовий допомагати, консультувати і долучатись до усіх намагань реформувати збанкрутілу стару систему, яка панує в Україні", - написав Саакашвілі.

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Він додав, що великий суспільний резонанс пов'язаний із сьогоднішніми подіями і доводить, що потрібні серйозні і швидкі зміни.