Були надії, що сьогодні ВР проголосує за моє призначення, але я залишаюся впевненим у підтримці Зеленського: готуємося на 30 квітня, - Саакашвілі
Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Міхеіл Саакашвілі заявляє, що впевнений у підтримці президента України Володимира Зеленського і буде готуватися до голосування за його кандидатуру на пост віцепрем'єра з реформ у четвер, 30 квітня.
Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Звісно, були сподівання, що сьогодні відбудеться голосування за мою кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра, але я залишаюсь впевненим у підтримці президента Зеленського та більшості депутатів зі "Слуги народу" та інших фракцій, тож будемо готуватись до голосування у четвер. Але як і раніше, я готовий допомагати, консультувати і долучатись до усіх намагань реформувати збанкрутілу стару систему, яка панує в Україні", - написав Саакашвілі.
Він додав, що великий суспільний резонанс пов'язаний із сьогоднішніми подіями і доводить, що потрібні серйозні і швидкі зміни.
Будь ласка, зачекайте...
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Одни мы сидим и ждем, что этот труп встанет и пойдет. Как в той песенке про негра. Увы. Пока сами мы не поднимемся - страну будут обгладывать до косточки вот такие вот "рэформаторы с мотором".
22 квітня о 12:29 · Геннадій Хазанов у ролі Владіміра Зеленського у ролі Президента України у ролі свого куміра із Кремля з кіном у стилі: "20 вопросов Путіну".
З художньої точки зору мені кіно сподобалося. Драйвова музика підкреслює їхній енергійний рух вперед, слоу-моушн проходки Владіміра через коридор підкреслює масштабність моменту, актор красіво морщив складку на носі і примружував нижні повіки, граючи начальство і експерта, робив драматичні паузи в потрібних місцях, прям по Сомерсету Моему: "береш паузу, так уже тягни до останнього".
Коротше, авторам кіно вдалося сформували післясмак: попереду збича мечт.
Це вдалий приклад позитивної маніпуляції емоціями.
Але далі маніпулювання емоціями нічого не пішло.
Всі ці розповіді про місяць відсутність в нього вихідних (10 відпусток за рік), про синочка, який дивиться звернення президента і не розмовляє з татом, і про бєдну доцю, яка страждає бо дєвочкє охорона заважає зустрічатися з однолітками, це спроби викликати позитивний емоційний відгук до героя.
Вова, нікому не треба ця Санта-Барбара. Ти багатий дядя і діти твої їдять із золотих мисок. Не забивай мені баки, що багаті теж плачуть. Ти у Голобородьці обіцяв, що взагалі відмовишся від охорони. А зараз намагаєшся видушити співчуття про незручності від охорони?
Вова, ти не тільки маніпулюєш моїми емоціями, але і робиш з мене ідіота. Це викликає агресію.
Потім новий продаж повітря з нагадуванням інауграційного заклику до підлеглих: "не вішайте мої портрети, краще повісьте фото своїх дітей і дивіться їм в очі перед прийняттям рішення".
Ну і? Вони повісили фотки своїх дітей і крадуть для дітей. Заступник міністра охорони здоров'я он взагалі портрети внуків повісив: "здесь можно прібірахліться - внукам хватіт".
Але продаж повітря швидко змінила просто відверта і цинічна брехня.
Під швидку нарізку протокольних і ні до чого не зобов'язуючих рукостискань, Зеленський бреше буцім-то він рукопжимаємий, в нього є відносини з Заходом, з світовими лідерами, з НАТО, а особливо з МВФ (тричі хаха). І ця брехня ще й подається з апломбом "отвєта клєвєтнікам".
Вова, МВФ тобі кредитів не дає. Ось факт. Ти нерукопожимаємий. Бо твій бородатий подільник не сів. Бо ви намагаєтеся знову розграбувати Приватбанк. В США ти - Моніка Зелінські за акт оральних втіх президенту США. Жодних угод корисних Україні зі своїх вояжів ти не привіз. Ти провалив зовнішню політику. Зараз ми пливемо виключно на залишках здобутків Порошенка.
Вони подолали корупцію.
Наверху ніхто не бере. - на голубому глазу бреше Зеленський.
Тобто вся країна бачила записи Єрмака, але Вова сказав: це міраж. Наверху. Ніхто. Не бере. Точка.
Владімір Азіров у всіх негараздах звинувачує папередників. Зеленський влаштовував шоу у Санжарах, змінив трьох міністрів МОЗ під час епідемії, через що країна не підготувалася до епідемії, через що позбавлена масок, через що не вистачає інфекційних місць в лікарнях, через що навіть грошей на зарплати лікарям не вистачає. Але Зеленський звинуватив... медичну реформу. "У нас окрім медиків нічого нема", - каже Владімір і позбавляє медиків навіть простих засобів захисту, в результаті чого четверть всіх хворих - медики.
Але потім Вова поніс взагалі неадекватну і небезпечну дічь. Вони брехали перед виборами про страшенну курупцію, а тепер не можуть нічого довести. "Прийшла весна - саджати будемо" виявилося неможливим. Спортивна рибалка в судах не проходить. Ні судді, ні прокурори не бажають брати на себе злочин і фальсифікувати справи, коли вони затримують Пашинського (Гладковського, Гримчака, Альперіна і будь-кого), фотографують, Наталя Мосейчук розповідає в новинах, а на наступний день відпускають.
І тому, каже Владімір, систему правосуддя вони "перезавантажать" під телефонне право. Бо зараз він не може подзвонити і наказати посадити людину, яку вони вже виваляли в бруді.
Це диктатура. Це те, проти чого вийшов Майдан. Це те, що є предметом умов з Євросоюзом. Зеленський - маленький, недалекий, ображений на світ диктатор. І цим він небезпечний.
А далі все. Вся друга половина фільму - присвячена завтракам.
Обіцяти всім... все, що вони хочуть. Продовження виборчої кампанії. Обіцяти учителям, спортсменам, медикам. Обіцянки про дороги, обіцянки про Антонов, обіцянки про національну авіакомпанію і власні літаки, про лікарні і дитсадки, обіцянки закінчити війну. Собака-обещака.
В своїх роліках перед виборами він розповідав: "Я хочу щоб влада перейшла від обіцянок "я зроблю", до "я зробив"". І сам став обіцяльником.
Володимире, Порошенко лише за перший рік роботи:
*відбив наступ армії РФ на Донбасі,
*домовився з Заходом про санкції проти РФ,
*підписав угоду про Асоціацію з ЄС, яка врятувала нашу економіку.
Що подібного зробив ти?
НІ-ЧО-ГО.
Ось це і є твій результат.
Рік роботи перетворив Зеленського у звичайного політика, демагога і популіста. Систему він не подолав. Система подолала його.
Ось справжній результат за рік.
https://youtu.be/kV0H36R5DBE
https://youtu.be/OxpgVvwNH_U?t=2
Цьому поганцю громадянство України потрібне лишень для обкрадання українців, ця падла живе разом із сім'єю у Голандії, чи США.
для улучшения межгосударственных отношений ....
может нам тогда кармически попрет и выдадут яныка из эрэфии а мы его тут на йолку на вертеле
Нерастаможенный человек на территории Украны на польских номерах….,
мошенник, популист и потрясающий коррупционер Михо Саакашвили…https://www.youtube.com/watch?time_continue=913&v=wjQolAwTeEk&feature=emb_logo
Під час російсько-грузинської війни Зеленський висміював Саакашвілі і Ющенка
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_g2t-3Fj51w&feature=emb_logo