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Були надії, що сьогодні ВР проголосує за моє призначення, але я залишаюся впевненим у підтримці Зеленського: готуємося на 30 квітня, - Саакашвілі

Були надії, що сьогодні ВР проголосує за моє призначення, але я залишаюся впевненим у підтримці Зеленського: готуємося на 30 квітня, - Саакашвілі

Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Міхеіл Саакашвілі заявляє, що впевнений у підтримці президента України Володимира Зеленського і буде готуватися до голосування за його кандидатуру на пост віцепрем'єра з реформ у четвер, 30 квітня.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, були сподівання, що сьогодні відбудеться голосування за мою кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра, але я залишаюсь впевненим у підтримці президента Зеленського та більшості депутатів зі "Слуги народу" та інших фракцій, тож будемо готуватись до голосування у четвер. Але як і раніше, я готовий допомагати, консультувати і долучатись до усіх намагань реформувати збанкрутілу стару систему, яка панує в Україні", - написав Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія відкличе посла, якщо Саакашвілі призначать віцепрем'єром, - прем'єр-міністр Гахарія

Він додав, що великий суспільний резонанс пов'язаний із сьогоднішніми подіями і доводить, що потрібні серйозні і швидкі зміни.

Були надії, що сьогодні ВР проголосує за моє призначення, але я залишаюся впевненим у підтримці Зеленського: готуємося на 30 квітня, - Саакашвілі 01

Автор: 

ВР (15045) Зеленський Володимир (24339) Кабмін (14150) призначення (2300) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+22
Это мне напоминает спешку, с которой сапрофиты накидываются на труп. Саакашвили просто торопится занять свое место у кормушки, понимая, что скоро от страны ничего не останется, и ему нужно урвать хотя бы кусочек разлагающейся плоти.

Одни мы сидим и ждем, что этот труп встанет и пойдет. Как в той песенке про негра. Увы. Пока сами мы не поднимемся - страну будут обгладывать до косточки вот такие вот "рэформаторы с мотором".
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24.04.2020 16:50 Відповісти
+20
То что у Украины из за Саакашвили испортятся отношения с Грузией, Михо по хер. Ему главное в кресло сесть. ТО есть на кресло ему не по хер, а на Украину по хер . А на Грузию он вообще болт ложил. Так что ли?
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24.04.2020 16:51 Відповісти
+11
Джон Сміт
22 квітня о 12:29 · Геннадій Хазанов у ролі Владіміра Зеленського у ролі Президента України у ролі свого куміра із Кремля з кіном у стилі: "20 вопросов Путіну".

З художньої точки зору мені кіно сподобалося. Драйвова музика підкреслює їхній енергійний рух вперед, слоу-моушн проходки Владіміра через коридор підкреслює масштабність моменту, актор красіво морщив складку на носі і примружував нижні повіки, граючи начальство і експерта, робив драматичні паузи в потрібних місцях, прям по Сомерсету Моему: "береш паузу, так уже тягни до останнього".
Коротше, авторам кіно вдалося сформували післясмак: попереду збича мечт.

Це вдалий приклад позитивної маніпуляції емоціями.
Але далі маніпулювання емоціями нічого не пішло.

Всі ці розповіді про місяць відсутність в нього вихідних (10 відпусток за рік), про синочка, який дивиться звернення президента і не розмовляє з татом, і про бєдну доцю, яка страждає бо дєвочкє охорона заважає зустрічатися з однолітками, це спроби викликати позитивний емоційний відгук до героя.
Вова, нікому не треба ця Санта-Барбара. Ти багатий дядя і діти твої їдять із золотих мисок. Не забивай мені баки, що багаті теж плачуть. Ти у Голобородьці обіцяв, що взагалі відмовишся від охорони. А зараз намагаєшся видушити співчуття про незручності від охорони?
Вова, ти не тільки маніпулюєш моїми емоціями, але і робиш з мене ідіота. Це викликає агресію.

Потім новий продаж повітря з нагадуванням інауграційного заклику до підлеглих: "не вішайте мої портрети, краще повісьте фото своїх дітей і дивіться їм в очі перед прийняттям рішення".
Ну і? Вони повісили фотки своїх дітей і крадуть для дітей. Заступник міністра охорони здоров'я он взагалі портрети внуків повісив: "здесь можно прібірахліться - внукам хватіт".

Але продаж повітря швидко змінила просто відверта і цинічна брехня.
Під швидку нарізку протокольних і ні до чого не зобов'язуючих рукостискань, Зеленський бреше буцім-то він рукопжимаємий, в нього є відносини з Заходом, з світовими лідерами, з НАТО, а особливо з МВФ (тричі хаха). І ця брехня ще й подається з апломбом "отвєта клєвєтнікам".
Вова, МВФ тобі кредитів не дає. Ось факт. Ти нерукопожимаємий. Бо твій бородатий подільник не сів. Бо ви намагаєтеся знову розграбувати Приватбанк. В США ти - Моніка Зелінські за акт оральних втіх президенту США. Жодних угод корисних Україні зі своїх вояжів ти не привіз. Ти провалив зовнішню політику. Зараз ми пливемо виключно на залишках здобутків Порошенка.

Вони подолали корупцію.
Наверху ніхто не бере. - на голубому глазу бреше Зеленський.
Тобто вся країна бачила записи Єрмака, але Вова сказав: це міраж. Наверху. Ніхто. Не бере. Точка.

Владімір Азіров у всіх негараздах звинувачує папередників. Зеленський влаштовував шоу у Санжарах, змінив трьох міністрів МОЗ під час епідемії, через що країна не підготувалася до епідемії, через що позбавлена масок, через що не вистачає інфекційних місць в лікарнях, через що навіть грошей на зарплати лікарям не вистачає. Але Зеленський звинуватив... медичну реформу. "У нас окрім медиків нічого нема", - каже Владімір і позбавляє медиків навіть простих засобів захисту, в результаті чого четверть всіх хворих - медики.

Але потім Вова поніс взагалі неадекватну і небезпечну дічь. Вони брехали перед виборами про страшенну курупцію, а тепер не можуть нічого довести. "Прийшла весна - саджати будемо" виявилося неможливим. Спортивна рибалка в судах не проходить. Ні судді, ні прокурори не бажають брати на себе злочин і фальсифікувати справи, коли вони затримують Пашинського (Гладковського, Гримчака, Альперіна і будь-кого), фотографують, Наталя Мосейчук розповідає в новинах, а на наступний день відпускають.
І тому, каже Владімір, систему правосуддя вони "перезавантажать" під телефонне право. Бо зараз він не може подзвонити і наказати посадити людину, яку вони вже виваляли в бруді.
Це диктатура. Це те, проти чого вийшов Майдан. Це те, що є предметом умов з Євросоюзом. Зеленський - маленький, недалекий, ображений на світ диктатор. І цим він небезпечний.

А далі все. Вся друга половина фільму - присвячена завтракам.
Обіцяти всім... все, що вони хочуть. Продовження виборчої кампанії. Обіцяти учителям, спортсменам, медикам. Обіцянки про дороги, обіцянки про Антонов, обіцянки про національну авіакомпанію і власні літаки, про лікарні і дитсадки, обіцянки закінчити війну. Собака-обещака.
В своїх роліках перед виборами він розповідав: "Я хочу щоб влада перейшла від обіцянок "я зроблю", до "я зробив"". І сам став обіцяльником.

Володимире, Порошенко лише за перший рік роботи:
*відбив наступ армії РФ на Донбасі,
*домовився з Заходом про санкції проти РФ,
*підписав угоду про Асоціацію з ЄС, яка врятувала нашу економіку.

Що подібного зробив ти?

НІ-ЧО-ГО.
Ось це і є твій результат.

Рік роботи перетворив Зеленського у звичайного політика, демагога і популіста. Систему він не подолав. Система подолала його.
Ось справжній результат за рік.
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24.04.2020 16:54 Відповісти
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В Украине еще есть предохранители от беглых уголовников и воров. Не все еще потеряно.
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24.04.2020 16:49 Відповісти
Это мне напоминает спешку, с которой сапрофиты накидываются на труп. Саакашвили просто торопится занять свое место у кормушки, понимая, что скоро от страны ничего не останется, и ему нужно урвать хотя бы кусочек разлагающейся плоти.

Одни мы сидим и ждем, что этот труп встанет и пойдет. Как в той песенке про негра. Увы. Пока сами мы не поднимемся - страну будут обгладывать до косточки вот такие вот "рэформаторы с мотором".
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24.04.2020 16:50 Відповісти
100%!
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24.04.2020 16:55 Відповісти
Были надежды, что сегодня ВР проголосует за мое назначение, но я остаюсь уверенным в поддержке Зеленского: готовимся на 30 апреля, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1204
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24.04.2020 16:51 Відповісти
А давайте его Владимиру Владимировичу Путину выдадим за то что Грузия в 2008 на Россию напала?
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24.04.2020 16:57 Відповісти
А пуйло его садить не собирается)
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24.04.2020 17:06 Відповісти
ЗЕбанат, а давайте его Грузии выдадим где он провел такие реформы, что боится туда возвращаться？
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24.04.2020 17:07 Відповісти
Рыгосвин, может пускай ******* ответит перед украинской фемидой которую он 5 лет имел и в хвост и в гриву? Шо, сцыкотно?
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24.04.2020 17:10 Відповісти
ЗЕбанат-мокшанин, а давай свинособака！
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24.04.2020 17:15 Відповісти
Цей чувак відвертий псіх. Баньте і не парьтесь.
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24.04.2020 17:31 Відповісти
Да что-то уже год от "*******" вы, "ЗЕлюки", ответа получить не можете... А знаешь, почему? Потому, что ответ получить можно лишь сформулировав правильно вопрос... А вы, в силу своей умственной ограниченности, это сделать неспособны... Ваш "Блазень", вон, не смог ответить даже на те вопросы, которые он год назад Порошенко, на стадионе, ставил, зачитывая с "бамажки"... Единственное, на что был способен - "пукнуть", что "ещё руки не дошли..."!!!... За ГОД правления!!! Порошенко за год сумел остановить российскую агрессию, организовать антипутинскую коалицию, начать разворачивание военно-промышленного комплекса... А что сделал "Членограй Первый, Великий и Неповторимый"?... Побегать по фонтанам, пожрать шаурмы, опозорить Украину на весь мир и на лыжах в Оман слетать...
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24.04.2020 17:52 Відповісти
Хватит уже этого ПЭДРУ рекламировать,будучи га госслужбе ,стал миллиардером.
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24.04.2020 18:06 Відповісти
А навіщо мені його "рекламувать"? Він і сам це непогано робить... А ви - допомагаєте... Чим більше обсирається "зелене шобло", а також і Росія, тим більше людей з жалем згадують часи "*****"...Уже зараз "упороті", що кричали "Хто завгодно, тільки не Порох!", ошкіряються на "Блазня", "упороті" "зелюки" "язики в сраку позасовували..." - доказів того, що "Блазень" "кращий", нема, більше того, все хороше, що було створене за часів правління Порошенка, розвалене придурками, що прийшли з "Блазнем", до влади... . (В Полтаві он, шукають "розумних зелєботів", здатних протистоять "порохоботам"... І знайти не можуть).
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24.04.2020 18:20 Відповісти
То что у Украины из за Саакашвили испортятся отношения с Грузией, Михо по хер. Ему главное в кресло сесть. ТО есть на кресло ему не по хер, а на Украину по хер . А на Грузию он вообще болт ложил. Так что ли?
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24.04.2020 16:51 Відповісти
Грузия как бы под Пуйлом уже давно. Так что все давно испорчено.
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24.04.2020 16:56 Відповісти
Грузия, как бы, поддерживает нас, а не пуйло, везде
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24.04.2020 17:05 Відповісти
По этому "тупые американцы", не видящие что Грузия под ******, постоянно проводят там учения...
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24.04.2020 18:48 Відповісти
Грузія , як мінімум , відкличе посла , якщо відбудеться ця чергова зе афера , спрямована проти України .
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24.04.2020 16:52 Відповісти
та по дорогам с моникой пройдeтесь двумя ноздрями и жизнь заиграет новыми красками...
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24.04.2020 16:52 Відповісти
Миша готов на 100%, поэтому и сопротивляется его назначению та часть власти, которая чавкает и толпится у кормушки...
Были надежды, что сегодня ВР проголосует за мое назначение, но я остаюсь уверенным в поддержке Зеленского: готовимся на 30 апреля, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7942
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24.04.2020 16:52 Відповісти
он "всегда готов", особенно если хороший поставщик кокса...
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24.04.2020 17:29 Відповісти
Те у кого есть немного мозгов должны понимать,что еще одного клоуна в руководстве страны Украина просто не выдержит. У такого рода людей главное форма (красивая картинка, овации, "народная любовь"), но не содержание (реальное развитие страны, улучшение жизни граждан, увеличение продолжительности жизни и т.д.). Долгие дела не делаются грязными руками.
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24.04.2020 16:53 Відповісти
Джон Сміт
22 квітня о 12:29 · Геннадій Хазанов у ролі Владіміра Зеленського у ролі Президента України у ролі свого куміра із Кремля з кіном у стилі: "20 вопросов Путіну".

З художньої точки зору мені кіно сподобалося. Драйвова музика підкреслює їхній енергійний рух вперед, слоу-моушн проходки Владіміра через коридор підкреслює масштабність моменту, актор красіво морщив складку на носі і примружував нижні повіки, граючи начальство і експерта, робив драматичні паузи в потрібних місцях, прям по Сомерсету Моему: "береш паузу, так уже тягни до останнього".
Коротше, авторам кіно вдалося сформували післясмак: попереду збича мечт.

Це вдалий приклад позитивної маніпуляції емоціями.
Але далі маніпулювання емоціями нічого не пішло.

Всі ці розповіді про місяць відсутність в нього вихідних (10 відпусток за рік), про синочка, який дивиться звернення президента і не розмовляє з татом, і про бєдну доцю, яка страждає бо дєвочкє охорона заважає зустрічатися з однолітками, це спроби викликати позитивний емоційний відгук до героя.
Вова, нікому не треба ця Санта-Барбара. Ти багатий дядя і діти твої їдять із золотих мисок. Не забивай мені баки, що багаті теж плачуть. Ти у Голобородьці обіцяв, що взагалі відмовишся від охорони. А зараз намагаєшся видушити співчуття про незручності від охорони?
Вова, ти не тільки маніпулюєш моїми емоціями, але і робиш з мене ідіота. Це викликає агресію.

Потім новий продаж повітря з нагадуванням інауграційного заклику до підлеглих: "не вішайте мої портрети, краще повісьте фото своїх дітей і дивіться їм в очі перед прийняттям рішення".
Ну і? Вони повісили фотки своїх дітей і крадуть для дітей. Заступник міністра охорони здоров'я он взагалі портрети внуків повісив: "здесь можно прібірахліться - внукам хватіт".

Але продаж повітря швидко змінила просто відверта і цинічна брехня.
Під швидку нарізку протокольних і ні до чого не зобов'язуючих рукостискань, Зеленський бреше буцім-то він рукопжимаємий, в нього є відносини з Заходом, з світовими лідерами, з НАТО, а особливо з МВФ (тричі хаха). І ця брехня ще й подається з апломбом "отвєта клєвєтнікам".
Вова, МВФ тобі кредитів не дає. Ось факт. Ти нерукопожимаємий. Бо твій бородатий подільник не сів. Бо ви намагаєтеся знову розграбувати Приватбанк. В США ти - Моніка Зелінські за акт оральних втіх президенту США. Жодних угод корисних Україні зі своїх вояжів ти не привіз. Ти провалив зовнішню політику. Зараз ми пливемо виключно на залишках здобутків Порошенка.

Вони подолали корупцію.
Наверху ніхто не бере. - на голубому глазу бреше Зеленський.
Тобто вся країна бачила записи Єрмака, але Вова сказав: це міраж. Наверху. Ніхто. Не бере. Точка.

Владімір Азіров у всіх негараздах звинувачує папередників. Зеленський влаштовував шоу у Санжарах, змінив трьох міністрів МОЗ під час епідемії, через що країна не підготувалася до епідемії, через що позбавлена масок, через що не вистачає інфекційних місць в лікарнях, через що навіть грошей на зарплати лікарям не вистачає. Але Зеленський звинуватив... медичну реформу. "У нас окрім медиків нічого нема", - каже Владімір і позбавляє медиків навіть простих засобів захисту, в результаті чого четверть всіх хворих - медики.

Але потім Вова поніс взагалі неадекватну і небезпечну дічь. Вони брехали перед виборами про страшенну курупцію, а тепер не можуть нічого довести. "Прийшла весна - саджати будемо" виявилося неможливим. Спортивна рибалка в судах не проходить. Ні судді, ні прокурори не бажають брати на себе злочин і фальсифікувати справи, коли вони затримують Пашинського (Гладковського, Гримчака, Альперіна і будь-кого), фотографують, Наталя Мосейчук розповідає в новинах, а на наступний день відпускають.
І тому, каже Владімір, систему правосуддя вони "перезавантажать" під телефонне право. Бо зараз він не може подзвонити і наказати посадити людину, яку вони вже виваляли в бруді.
Це диктатура. Це те, проти чого вийшов Майдан. Це те, що є предметом умов з Євросоюзом. Зеленський - маленький, недалекий, ображений на світ диктатор. І цим він небезпечний.

А далі все. Вся друга половина фільму - присвячена завтракам.
Обіцяти всім... все, що вони хочуть. Продовження виборчої кампанії. Обіцяти учителям, спортсменам, медикам. Обіцянки про дороги, обіцянки про Антонов, обіцянки про національну авіакомпанію і власні літаки, про лікарні і дитсадки, обіцянки закінчити війну. Собака-обещака.
В своїх роліках перед виборами він розповідав: "Я хочу щоб влада перейшла від обіцянок "я зроблю", до "я зробив"". І сам став обіцяльником.

Володимире, Порошенко лише за перший рік роботи:
*відбив наступ армії РФ на Донбасі,
*домовився з Заходом про санкції проти РФ,
*підписав угоду про Асоціацію з ЄС, яка врятувала нашу економіку.

Що подібного зробив ти?

НІ-ЧО-ГО.
Ось це і є твій результат.

Рік роботи перетворив Зеленського у звичайного політика, демагога і популіста. Систему він не подолав. Система подолала його.
Ось справжній результат за рік.
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24.04.2020 16:54 Відповісти
Вот со словами " перетворив .... у політика" категорически не согласна!
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24.04.2020 16:58 Відповісти
😀
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24.04.2020 17:19 Відповісти
Деньги Курченко, вольготно жирующего в Пуйляндии, помогли ему с Юлей устроить на границе спектакль , а сейчас пиароит его Ахметовсое ТВ... Вопросы с МИХО к кому ? к ВМФ ? или к Ахметовской банде, играющей сейчас ЗА ЗЕ против БЕ?
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24.04.2020 16:55 Відповісти
Шёл нах, Михо! Вместе с Иудой зелей.
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24.04.2020 16:56 Відповісти
Дуже шкода що Міхо став чи бажає стати учасником "національної команди" "наші граблі"для всіх Українців.
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24.04.2020 16:59 Відповісти
Трохи історії: Телеканал 2+2 (Бєні) два роки тому підтвердив змову Саакашвілі з Курченко. Експертиза підтвердила справжність їх голосів на записах ГПУ:

https://youtu.be/kV0H36R5DBE

https://youtu.be/OxpgVvwNH_U?t=2

Были надежды, что сегодня ВР проголосует за мое назначение, но я остаюсь уверенным в поддержке Зеленского: готовимся на 30 апреля, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3178
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24.04.2020 17:00 Відповісти
А зараз колишній керівник 2+2 Ткаченко підтримує призначення Саакашвілі - тут ж на Цензорі недавно новина пройшла... То коли він був щирий?
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24.04.2020 17:14 Відповісти
Можливо, він (Ткаченко) це прочитає і дасть Вам відповідь.
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24.04.2020 17:23 Відповісти
Саакашвілі так хоче поближче до корита, що аж встикається.
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24.04.2020 17:00 Відповісти
Хотят показать , что Верховная Рада чего то Стоит. Развели Михо . Заинтригували , поиграли в Демократию и Она его Выбросит.
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24.04.2020 17:00 Відповісти
Ахахаха)))) какой ты жалкий...
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24.04.2020 17:02 Відповісти
Як свиня до корита...Добрі стосунки з Грузією - важливіше ніж працевлаштування психично неурівноваженого колишнього чиновника на якому печатки ніде ставити...Але Зе має право і на цю помилку...Він же такий гарний....Це його професія - подобатися
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24.04.2020 17:07 Відповісти
Опять михуил самокритичен, пишет, что с его приходом "насувається найсерйозніше економічно-суспільне випробування"...
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24.04.2020 17:22 Відповісти
По быстряку у Карлссона движок не завелся, привод на турбомуфте несущего винта дерьмом засорился. Но Саак не сдается, 30-го будут заводить с толкача.
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24.04.2020 17:42 Відповісти
********* - не громадянин України, Порошенко в порушення процедури злодійським шляхом надав громадянство України цьому шахраю та агенту Держдепа США.
Цьому поганцю громадянство України потрібне лишень для обкрадання українців, ця падла живе разом із сім'єю у Голандії, чи США.
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24.04.2020 17:52 Відповісти
Нет, сулугуний, только депортация на твою историческую родину к твоим признательным современникам и «поциновувачам твоих рэхворм»
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24.04.2020 17:58 Відповісти
Пока кандидат не получит добро от олигархата, не снимут сериал,в Польше один олигарх ,а у нас куча ,ни одного нормального , в этой стране,будь о хоть семи пядей во лбу, невозможно будет выбрать,сразу же включается машина с целью обгадить ,оболгать,навешать все грехи и уничтожить и так все 30 лет . Потому и идет у нас все эти годы круговорот га...мна .
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24.04.2020 18:04 Відповісти
Куда это Карлсон так торопиться? Деньжата законьчились?
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24.04.2020 19:16 Відповісти
а можно экстрадировать этого Карлссона обратно в Грузию ?

для улучшения межгосударственных отношений ....

может нам тогда кармически попрет и выдадут яныка из эрэфии а мы его тут на йолку на вертеле
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24.04.2020 19:17 Відповісти
95 квартал, Зеленський висміює екс-президента Грузії
Нерастаможенный человек на территории Украны на польских номерах….,


мошенник, популист и потрясающий коррупционер Михо Саакашвили…https://www.youtube.com/watch?time_continue=913&v=wjQolAwTeEk&feature=emb_logo

Під час російсько-грузинської війни Зеленський висміював Саакашвілі і Ющенка
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_g2t-3Fj51w&feature=emb_logo
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24.04.2020 20:21 Відповісти
Все просто. Студія квартал 95 бере на роботу нового клоуна Бебебетмена. Після підписання контракту чекаймо анонсу нових зашкварів.
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24.04.2020 21:39 Відповісти
"Галантерейщик и кардинал это сила" а вот два балабола это "пушистый зверёк"...
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24.04.2020 22:31 Відповісти
Міхо, від Клоуна вже нічого не залежить, командують тепер по ранжиру: 1.Сабаков; 2.Свора Бені; 3.Мразота малороська; 4.Свори інших "крупных инвесторов"; 5. ОПЗЖопники. Місце Зебіла десь між пунктами 2 і 3.
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25.04.2020 09:14 Відповісти
 
 