В Кривом Роге пытаются захватить завод "Трансмаш", Фонд госимущества бездействует, - Холодов
Нардеп добавил, что привлечение украинских инвесторов на средние и крупные украинские госкомпании через приватизацию может стать драйвером роста экономики
Фонд государственного имущества по непонятным причинам остановил приватизацию госпредприятия "Трансмаш" в Кривом Роге, отменив конкурсные процедуры, чем поставил под угрозу сохранность имущества компании и создал почву для силового конфликта вокруг завода. Об этом написал народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов в своем Telegram-канале, пишет РБК-Украина.
"Завод "Трансмаш" в Кривом Роге еще в прошлом году должны были продать: компания внесена в план приватизации, все формальности были пройдены и документы готовы. Фонд госимущества сначала объявил конкурс, потом по непонятным причинам отменил его, потом снова объявил и снова отменил. А затем было отменено и само решение о приватизации "Трансмаша". Имущество разрушается, государство получает убытки, позиция Фонда госимущества по этому объекту непонятна", - написал Холодов.
По мнению Холодова, Фонд госимущества отменил конкурс по продаже "Трансмаша" незаконно, так как компания была внесена в список на приватизацию, в 2018-2019 гг. за счет государства проведена инвентаризация и оформлены имущественные права на объект. По всем правилам конкурс должен был состояться во второй половине 2019 года в системе Prozzoro, но был отменен в последний момент.
"Эффективная приватизация госимущества - это утвержденный президентом политический приоритет для всей власти и в частности для Фонда государственного имущества. До сих пор глава ФГИ не показал сильную команду, которая могла бы обеспечить нужный результат и не позволить "зажевать" приватизационный процесс. Я повторяю - единственный критерий оценки эффективности чиновников - это результативность. Если результатов нет - значит нужно освобождать должность, а не бесконечно объяснять причины своих провалов. В том числе это касается руководства Фонда госимущества", - сказал Холодов.
Холодов добавил, что привлечение украинских инвесторов на средние и крупные украинские госкомпании через приватизацию может стать драйвером роста экономики, и все попытки сорвать приватизацию нужно расценивать как непрофессионализм или коррупцию.
"Получилось так, что об эффективной приватизации говорит президент на всех уровнях начиная от Давоса, народные депутаты принимают законы в поддержку бизнеса, а ФГИ противодействует всем этим инициативам. Придется работать "инвестиционными нянями" в свободное от голосований в Раде время, чтобы обеспечить экономической рост страны в будущем. Недопустимо, чтобы чиновники Фонда госимущества в Киеве или в региональных отделениях блокировали или затягивали продажу госпредприятий - а соответственно и привлечение инвестиций и создание рабочих мест, которые сейчас критически необходимы украинской экономике", - добавил Холодов.
Сфера деятельности:
- производство вагонов-самосвалов и изготовление запасных частей к ним;
- капитальный ремонт вагонов-самосвалов.
ООО «Трансмаш», на чьем балансе находится имущество завода, - в состоянии прекращения. По данным аналитической платформы Ю-контрол налоговый долг компании - 36 405 200 грн.
Руководит компанией Евгений Коссов. В учредителях - производственный кооператив «Трансмаш» и ООО «Просянський ГЗК».
Но вместо ООО «Просянський ГЗК» с кодом ЕГРПОУ 35622207 в Госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей значится ООО «ЮМИН ГРУП». Конечный бенефициар компании Евгений Коссов. Это предприятие зарегистрировано в Любимовке Днепропетровского района.
