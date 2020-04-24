УКР
Новини
В Кривом Роге пытаются захватить завод "Трансмаш", Фонд госимущества бездействует, - Холодов

Нардеп добавил, что привлечение украинских инвесторов на средние и крупные украинские госкомпании через приватизацию может стать драйвером роста экономики

Фонд государственного имущества по непонятным причинам остановил приватизацию госпредприятия "Трансмаш" в Кривом Роге, отменив конкурсные процедуры, чем поставил под угрозу сохранность имущества компании и создал почву для силового конфликта вокруг завода. Об этом написал народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов в своем Telegram-канале, пишет РБК-Украина.

"Завод "Трансмаш" в Кривом Роге еще в прошлом году должны были продать: компания внесена в план приватизации, все формальности были пройдены и документы готовы. Фонд госимущества сначала объявил конкурс, потом по непонятным причинам отменил его, потом снова объявил и снова отменил. А затем было отменено и само решение о приватизации "Трансмаша". Имущество разрушается, государство получает убытки, позиция Фонда госимущества по этому объекту непонятна", - написал Холодов.

По мнению Холодова, Фонд госимущества отменил конкурс по продаже "Трансмаша" незаконно, так как компания была внесена в список на приватизацию, в 2018-2019 гг. за счет государства проведена инвентаризация и оформлены имущественные права на объект. По всем правилам конкурс должен был состояться во второй половине 2019 года в системе Prozzoro, но был отменен в последний момент.

"Эффективная приватизация госимущества - это утвержденный президентом политический приоритет для всей власти и в частности для Фонда государственного имущества. До сих пор глава ФГИ не показал сильную команду, которая могла бы обеспечить нужный результат и не позволить "зажевать" приватизационный процесс. Я повторяю - единственный критерий оценки эффективности чиновников - это результативность. Если результатов нет - значит нужно освобождать должность, а не бесконечно объяснять причины своих провалов. В том числе это касается руководства Фонда госимущества", - сказал Холодов.

Холодов добавил, что привлечение украинских инвесторов на средние и крупные украинские госкомпании через приватизацию может стать драйвером роста экономики, и все попытки сорвать приватизацию нужно расценивать как непрофессионализм или коррупцию.

"Получилось так, что об эффективной приватизации говорит президент на всех уровнях начиная от Давоса, народные депутаты принимают законы в поддержку бизнеса, а ФГИ противодействует всем этим инициативам. Придется работать "инвестиционными нянями" в свободное от голосований в Раде время, чтобы обеспечить экономической рост страны в будущем. Недопустимо, чтобы чиновники Фонда госимущества в Киеве или в региональных отделениях блокировали или затягивали продажу госпредприятий - а соответственно и привлечение инвестиций и создание рабочих мест, которые сейчас критически необходимы украинской экономике", - добавил Холодов.

Напомним, ранее нардеп Андрей Холодов обвинил руководство Одесской таможни и ГТС в "крышевании" минимизаторов.

Кривой Рог (1406) Холодов Андрей (80) ФГИУ (1640)
Топ коментарі
+9
Юзик решил прибарахлиться ?
показати весь коментар
24.04.2020 16:56 Відповісти
+5
бубочка пошел ва-банк?
показати весь коментар
24.04.2020 16:55 Відповісти
+3
Не кипишуйте, хуже не будет.
показати весь коментар
24.04.2020 17:05 Відповісти
бубочка пошел ва-банк?
показати весь коментар
24.04.2020 16:55 Відповісти
А шо ботоксного путина уже булочкой называют ? Это наверное потому что путин пассивная подружка рамзанки кадырки .
показати весь коментар
24.04.2020 17:02 Відповісти
Мама Рима любит Трансмаш.
показати весь коментар
24.04.2020 17:07 Відповісти
Юзик решил прибарахлиться ?
показати весь коментар
24.04.2020 16:56 Відповісти
Та ну... Он только смотрящий за этим проклятым городом.
показати весь коментар
24.04.2020 17:03 Відповісти
Что не мешает ему немного прибарахлиться .)
показати весь коментар
24.04.2020 17:07 Відповісти
Одни пишут , Одно , другие другое , - А в конце оказывается совсем Третье. Борьба между Кланами. Думаю мужику с Жмеринки , абсолютно Одинаково кому принадлежит Завод . Ему Он точно Не принадлежит.
показати весь коментар
24.04.2020 16:58 Відповісти
Вот потому и такая жо;па в стране, что "мужику с Жмеринки" абсолютно одинаково президент Украины или президент малороссии.
показати весь коментар
24.04.2020 17:13 Відповісти
Не кипишуйте, хуже не будет.
показати весь коментар
24.04.2020 17:05 Відповісти
Беня отбирает. Сегодня его звёздный час. Ему во всем сопутсвуют и потворствуют баканов с ручным зЭзаморышем
показати весь коментар
24.04.2020 17:07 Відповісти
Для справки: Завод «Трансмаш» является одним из новейших машиностроительных предприятий Украины. Первая очередь была запущена в 1996 году.

Сфера деятельности:
- производство вагонов-самосвалов и изготовление запасных частей к ним;
- капитальный ремонт вагонов-самосвалов.

ООО «Трансмаш», на чьем балансе находится имущество завода, - в состоянии прекращения. По данным аналитической платформы Ю-контрол налоговый долг компании - 36 405 200 грн.

Руководит компанией Евгений Коссов. В учредителях - производственный кооператив «Трансмаш» и ООО «Просянський ГЗК».

Но вместо ООО «Просянський ГЗК» с кодом ЕГРПОУ 35622207 в Госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей значится ООО «ЮМИН ГРУП». Конечный бенефициар компании Евгений Коссов. Это предприятие зарегистрировано в Любимовке Днепропетровского района.
показати весь коментар
24.04.2020 17:07 Відповісти
ахх, изобретение машины времени, это так мило

только на девяностые то зачем было настраивать ?
показати весь коментар
24.04.2020 17:26 Відповісти
Это уже не первое рейдерство ничего сбежавшего в ростов в 2014 не напоминает ?
показати весь коментар
24.04.2020 18:15 Відповісти
а шо през по этому поводу говорит?это же его город.
показати весь коментар
24.04.2020 18:52 Відповісти
ему одинаково - что ровный рог что кривой *уй.
показати весь коментар
24.04.2020 19:33 Відповісти
 
 