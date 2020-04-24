В Кривом Роге пытаются захватить завод "Трансмаш", Фонд госимущества бездействует, - Холодов

Нардеп добавил, что привлечение украинских инвесторов на средние и крупные украинские госкомпании через приватизацию может стать драйвером роста экономики

Фонд государственного имущества по непонятным причинам остановил приватизацию госпредприятия "Трансмаш" в Кривом Роге, отменив конкурсные процедуры, чем поставил под угрозу сохранность имущества компании и создал почву для силового конфликта вокруг завода. Об этом написал народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов в своем Telegram-канале, пишет РБК-Украина.

"Завод "Трансмаш" в Кривом Роге еще в прошлом году должны были продать: компания внесена в план приватизации, все формальности были пройдены и документы готовы. Фонд госимущества сначала объявил конкурс, потом по непонятным причинам отменил его, потом снова объявил и снова отменил. А затем было отменено и само решение о приватизации "Трансмаша". Имущество разрушается, государство получает убытки, позиция Фонда госимущества по этому объекту непонятна", - написал Холодов.

По мнению Холодова, Фонд госимущества отменил конкурс по продаже "Трансмаша" незаконно, так как компания была внесена в список на приватизацию, в 2018-2019 гг. за счет государства проведена инвентаризация и оформлены имущественные права на объект. По всем правилам конкурс должен был состояться во второй половине 2019 года в системе Prozzoro, но был отменен в последний момент.

"Эффективная приватизация госимущества - это утвержденный президентом политический приоритет для всей власти и в частности для Фонда государственного имущества. До сих пор глава ФГИ не показал сильную команду, которая могла бы обеспечить нужный результат и не позволить "зажевать" приватизационный процесс. Я повторяю - единственный критерий оценки эффективности чиновников - это результативность. Если результатов нет - значит нужно освобождать должность, а не бесконечно объяснять причины своих провалов. В том числе это касается руководства Фонда госимущества", - сказал Холодов.

Холодов добавил, что привлечение украинских инвесторов на средние и крупные украинские госкомпании через приватизацию может стать драйвером роста экономики, и все попытки сорвать приватизацию нужно расценивать как непрофессионализм или коррупцию.

"Получилось так, что об эффективной приватизации говорит президент на всех уровнях начиная от Давоса, народные депутаты принимают законы в поддержку бизнеса, а ФГИ противодействует всем этим инициативам. Придется работать "инвестиционными нянями" в свободное от голосований в Раде время, чтобы обеспечить экономической рост страны в будущем. Недопустимо, чтобы чиновники Фонда госимущества в Киеве или в региональных отделениях блокировали или затягивали продажу госпредприятий - а соответственно и привлечение инвестиций и создание рабочих мест, которые сейчас критически необходимы украинской экономике", - добавил Холодов.

Напомним, ранее нардеп Андрей Холодов обвинил руководство Одесской таможни и ГТС в "крышевании" минимизаторов.