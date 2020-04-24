Зібрати голоси за Саакашвілі буде непросто, багато хто проти, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Зібрати голоси на підтримку кандидатури Міхеіла Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра України з питань реформ серед народних депутатів буде непросто, вважає заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Максим Ткаченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я був на засіданні - мені сподобалося. Був налаштований підтримувати кандидатуру Саакашвілі, після засідання фракції моя думка не змінилася - я вважаю, що він потрібен зараз Україні, президенту і Кабінету Міністрів", - зазначив Ткаченко.

Він підтвердив інформацію про те, що частина депутатів не підтримують кандидатуру Саакашвілі і зазначив, що зібрати голоси на підтримку експрезидента Грузії і колишнього керівника Одеської обласної державної адміністрації буде непросто.

Читайте також: "Слуги народу" голосують за Саакашвілі в партійному чаті, - нардеп СН Богуцька

"Я аналіз не проводив, але скажу, що багато хто проти. Не займався аналізом хто проти і чому, але така ситуація є, і вона, як мені здається, буде вирішуватися в останні хвилини перед голосуванням, і зібрати ці голоси буде непросто", - додав він.

Ткаченко розповів, що на позицію депутатів ніхто не впливає і тут кожен з членів фракції може висловити свою позицію.

"Ніхто перед нами не ставить ніяких завдань, не примушує підтримувати - це повністю демократична історія, кожен висловлює свою думку. Я не думаю, що до винесення кандидатури Саакашвілі в зал це зміниться і нас спробують змусити проголосувати. Єдиний, хто може, так би мовити, "змусити" нас підтримати свою кандидатуру - це сам Міхеіл своєю програмою, обіцянками, в хорошому сенсі цього слова, зустрічами і не тільки з нашою фракцією. Наскільки я знаю, він планує і з іншими фракціями зустрічатися", - розповів Ткаченко.

Читайте: "Європейська Солідарність" не підтримає кандидатуру Саакашвілі на посаду віцепрем'єра, - Порошенко

Він передбачає, що позиція окремих депутатів про призначення Саакашвілі не на пост міністра, а на пост радника в Кабмін або президента не зустріне опору і буде прийнята більшістю фракції, але може бути не такою ефективно з точки зору результату.