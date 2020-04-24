Зібрати голоси за Саакашвілі буде непросто, багато хто проти, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко
Зібрати голоси на підтримку кандидатури Міхеіла Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра України з питань реформ серед народних депутатів буде непросто, вважає заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Максим Ткаченко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я був на засіданні - мені сподобалося. Був налаштований підтримувати кандидатуру Саакашвілі, після засідання фракції моя думка не змінилася - я вважаю, що він потрібен зараз Україні, президенту і Кабінету Міністрів", - зазначив Ткаченко.
Він підтвердив інформацію про те, що частина депутатів не підтримують кандидатуру Саакашвілі і зазначив, що зібрати голоси на підтримку експрезидента Грузії і колишнього керівника Одеської обласної державної адміністрації буде непросто.
"Я аналіз не проводив, але скажу, що багато хто проти. Не займався аналізом хто проти і чому, але така ситуація є, і вона, як мені здається, буде вирішуватися в останні хвилини перед голосуванням, і зібрати ці голоси буде непросто", - додав він.
Ткаченко розповів, що на позицію депутатів ніхто не впливає і тут кожен з членів фракції може висловити свою позицію.
"Ніхто перед нами не ставить ніяких завдань, не примушує підтримувати - це повністю демократична історія, кожен висловлює свою думку. Я не думаю, що до винесення кандидатури Саакашвілі в зал це зміниться і нас спробують змусити проголосувати. Єдиний, хто може, так би мовити, "змусити" нас підтримати свою кандидатуру - це сам Міхеіл своєю програмою, обіцянками, в хорошому сенсі цього слова, зустрічами і не тільки з нашою фракцією. Наскільки я знаю, він планує і з іншими фракціями зустрічатися", - розповів Ткаченко.
Він передбачає, що позиція окремих депутатів про призначення Саакашвілі не на пост міністра, а на пост радника в Кабмін або президента не зустріне опору і буде прийнята більшістю фракції, але може бути не такою ефективно з точки зору результату.
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так 70% случайных и засланных !!!
В пятницу, 24 апреля, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером правительства Украины Грузия может отозвать своего посла из Украины. При этом в посольстве Грузии в Украине ранее заявили, что пока посол продолжает работать в обычном режиме..
Как сообщает «https://www.ekhokavkaza.com/a/30574539.html Эхо Кавказа », по мнению Георгий Гахарии, назначение на высокую должность лица, осужденного в Грузии за тяжкое преступление и находящегося в розыске, «категорически неприемлемо».
ты кто такой?я тебя не звал .пшол на...и дальше по тексту )))
Аааа... понятно: Беня нанял карлсона для торпедирования соглашений с мвф и чтобы тот под видом турбореформ помог выдоить с бюджета ещё дополнительных 5 лярдов $, которые он до этого уже вместе с зелибобой украл
с большим опытом работы, но дето его найти ниxто не может - пропал пельмень,
как с крыши сиганул, воды попивши....