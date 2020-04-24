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Зібрати голоси за Саакашвілі буде непросто, багато хто проти, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Зібрати голоси за Саакашвілі буде непросто, багато хто проти, - заступник голови фракції

Зібрати голоси на підтримку кандидатури Міхеіла Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра України з питань реформ серед народних депутатів буде непросто, вважає заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Максим Ткаченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я був на засіданні - мені сподобалося. Був налаштований підтримувати кандидатуру Саакашвілі, після засідання фракції моя думка не змінилася - я вважаю, що він потрібен зараз Україні, президенту і Кабінету Міністрів", - зазначив Ткаченко.

Він підтвердив інформацію про те, що частина депутатів не підтримують кандидатуру Саакашвілі і зазначив, що зібрати голоси на підтримку експрезидента Грузії і колишнього керівника Одеської обласної державної адміністрації буде непросто.

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"Я аналіз не проводив, але скажу, що багато хто проти. Не займався аналізом хто проти і чому, але така ситуація є, і вона, як мені здається, буде вирішуватися в останні хвилини перед голосуванням, і зібрати ці голоси буде непросто", - додав він.

Ткаченко розповів, що на позицію депутатів ніхто не впливає і тут кожен з членів фракції може висловити свою позицію.

"Ніхто перед нами не ставить ніяких завдань, не примушує підтримувати - це повністю демократична історія, кожен висловлює свою думку. Я не думаю, що до винесення кандидатури Саакашвілі в зал це зміниться і нас спробують змусити проголосувати. Єдиний, хто може, так би мовити, "змусити" нас підтримати свою кандидатуру - це сам Міхеіл своєю програмою, обіцянками, в хорошому сенсі цього слова, зустрічами і не тільки з нашою фракцією. Наскільки я знаю, він планує і з іншими фракціями зустрічатися", - розповів Ткаченко.

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Він передбачає, що позиція окремих депутатів про призначення Саакашвілі не на пост міністра, а  на пост радника в Кабмін або президента не зустріне опору і буде прийнята більшістю фракції, але може бути не такою ефективно з точки зору результату.

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Ткаченко Максим (22)


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Топ коментарі
+15
Собрать голоса за Саакашвили будет непросто, многие против, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7974
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24.04.2020 16:54 Відповісти
+7
///
В пятницу, 24 апреля, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером правительства Украины Грузия может отозвать своего посла из Украины. При этом в посольстве Грузии в Украине ранее заявили, что пока посол продолжает работать в обычном режиме..
Как сообщает «https://www.ekhokavkaza.com/a/30574539.html Эхо Кавказа », по мнению Георгий Гахарии, назначение на высокую должность лица, осужденного в Грузии за тяжкое преступление и находящегося в розыске, «категорически неприемлемо».
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24.04.2020 17:00 Відповісти
+7
Не вздумайте провалить голосование я хочу услышать как в кремле пердак треснет и это пронесётся эхом чернез каждого порохобота!!!
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24.04.2020 17:07 Відповісти
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Фракция поняла,что надо с Организмом торговаться?
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24.04.2020 16:53 Відповісти
Собрать голоса за Саакашвили будет непросто, многие против, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7974
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24.04.2020 16:54 Відповісти
продажные однозначно будут против.
так 70% случайных и засланных !!!
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24.04.2020 16:59 Відповісти
Надо Собрать Голоса ,- Хуже не будит , хоть повеселимся. Его больше как на полгода не хватит.
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24.04.2020 16:53 Відповісти
Хай би ЄС помогла... А то порохоботи якісь недалекоглядні - виступають категорично проти замість того, щоб підтримати призначення Міші і чекати, поки він почне розвалювати уряд зсередини і знову сваритися з Аваковим і Бєньою (а може і ще з кимось)...
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24.04.2020 16:55 Відповісти
Було б не погано . Розвалювати немає чого. Розвалить не можна , - Чого немає. А вивернув би усе.
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24.04.2020 17:34 Відповісти
Веселья будет много,но страну жалко
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24.04.2020 16:56 Відповісти
Выберем одного кренделя потеряем дружескую нам целую страну.Так что выбор есть.
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24.04.2020 16:56 Відповісти
А на реформы ему Курченко из Рашки как и на переход границы , обещал? И шо Садовый поддерживает сегодня реформатора?
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24.04.2020 16:59 Відповісти
Из офиса Курченко передали более $200 тыс. на акции протеста Саакашвили: обсуждался возможный захват здания Рады, - Луценко. https://censor.net/news/3047679/iz_ofisa_kurchenko_peredali_bolee_200_tys_na_aktsii_protesta_saakashvili_obsujdalsya_vozmojnyyi_zahvat
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24.04.2020 17:02 Відповісти
Малэнький иисусик на панталоны споткнулся да там и затих
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24.04.2020 17:56 Відповісти
///
В пятницу, 24 апреля, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером правительства Украины Грузия может отозвать своего посла из Украины. При этом в посольстве Грузии в Украине ранее заявили, что пока посол продолжает работать в обычном режиме..
Как сообщает «https://www.ekhokavkaza.com/a/30574539.html Эхо Кавказа », по мнению Георгий Гахарии, назначение на высокую должность лица, осужденного в Грузии за тяжкое преступление и находящегося в розыске, «категорически неприемлемо».
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24.04.2020 17:00 Відповісти
всякая шавка ультиматумы предъявляет )))
ты кто такой?я тебя не звал .пшол на...и дальше по тексту )))
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24.04.2020 17:03 Відповісти
А Грузинська церква визнала ПЦУ?... то-то же ... Це вже не та Грузія, яка була 10-15 років ... Тепер там корупція "щасливо" повернулася...тому... Нинішня Грузія "уваааажно слухає" Путіна! А тим більше, коли ставить ультиматум бо Міхо - особистий ворог Путіна...
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24.04.2020 18:38 Відповісти
Неграмотно протаскивают Саакашвили в вице-премьеры. Даже с такой тривиальной задачей зеленая команда не умеет справиться. Все делается просто: ставится вилка из двух кандидатур: "или Саакашвили или Тимошенко". Как на выборах Порошенко. Народ ох.евает и панически бежит соглашаться "на меньшее из зол". Profit! Эх вы, неучи...
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24.04.2020 17:02 Відповісти
А чего это так слуги каламойского нервничают? Аль чего у бени срочное рывается ?
Аааа... понятно: Беня нанял карлсона для торпедирования соглашений с мвф и чтобы тот под видом турбореформ помог выдоить с бюджета ещё дополнительных 5 лярдов $, которые он до этого уже вместе с зелибобой украл
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24.04.2020 17:02 Відповісти
ОПЗЖ поможет, чтобы Украина поругалась с Грузией. Когда еще такая возможность Кремлю выпадет?
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24.04.2020 17:03 Відповісти
Зачем Украине Сссака?
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24.04.2020 17:07 Відповісти
так уровень воды упал до минимума...
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24.04.2020 17:13 Відповісти
Не вздумайте провалить голосование я хочу услышать как в кремле пердак треснет и это пронесётся эхом чернез каждого порохобота!!!
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24.04.2020 17:07 Відповісти
*ПЕСня ..голос та жопоблок + беніни кловуни * дійсно проти .
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24.04.2020 17:09 Відповісти
можно еще ына пригласить - человек партийный, товарищ ответственный,

с большим опытом работы, но дето его найти ниxто не может - пропал пельмень,
как с крыши сиганул, воды попивши....
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24.04.2020 17:09 Відповісти
😀"Соловьев наехал на Youtube и залип в своем помёте" https://m.youtube.com/watch?v=VhdAk_mKxfk
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24.04.2020 17:16 Відповісти
Призначили б його замом до Авакова, нехай поліцію реформує.
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24.04.2020 17:50 Відповісти
Да это вообще песня бы была-миха зам авакова)))))))
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24.04.2020 18:05 Відповісти
Ну давайте! А мы посмотрим вашу волю к реформам
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24.04.2020 18:21 Відповісти
Вообще то его поддержат но интересно будет посмотреть когда он и зеля будут орать один на одного барига )
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24.04.2020 18:22 Відповісти
Конечно против! Любители Порошенко работают!
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24.04.2020 19:09 Відповісти
Все просто. Студія квартал 95 бере на роботу нового клоуна Бебебетмена. Після підписання контракту чекаймо анонсу нових зашкварів.
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24.04.2020 21:38 Відповісти
 
 