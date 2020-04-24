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Новини Коронавірус і карантин
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200 тис. ПЛР-тестів вітчизняного виробництва відправлять у регіони, ще 400 тис. чекаємо наступного тижня, - ОП

200 тис. ПЛР-тестів вітчизняного виробництва відправлять у регіони, ще 400 тис. чекаємо наступного тижня, - ОП

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що в Україні почалося виробництво ПЛР-тестів, і першу партію обсягом 200 тис. одиниць відправлять у регіони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Як ми і обіцяли кілька тижнів тому, в Україні почалося виробництво ПЛР-тестів. Сьогодні ми отримали першу партію - це 200 тис. тестів. Вони на вихідних роз'їдуться по областях, по спеціальних лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування", - зазначив Тимошенко.

За словами Тимошенка, наступного тижня очікується ще майже 400 тис. таких тестів. Виробництво українських ПЛР-тестів триває, і вони також розподілятимуться між установами.

"Я вважаю, що це дуже хороший крок, коли Україна отримала вітчизняні ПЛР-тести. Не закуповує їх в Китаї або Кореї, а буде проводити діагностику саме українськими ПЛР-тестами", - зазначив заступник голови ОП.

Читайте також: Україна вже має сировину для виробництва тестів на коронавірус, тому вони будуть дешевшими, - ОП

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Тимошенко Кирило (558) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Все можем Делать , если будет на то Воля .
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24.04.2020 17:02 Відповісти
Будем надеяться, что это не выброшенные бюджетные средства.
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24.04.2020 17:02 Відповісти
Краї "регіонів", як правило знаходяться в обласних центрах. Там попи з чинушами мають звички по три рази на день тестуватися..."Колхозани" ж не люди.
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24.04.2020 17:05 Відповісти
Главврач Мер Києва Кличко заявило, що лікування в стаціонарі одного хворого на COVID-19 за добу коштує, "всього нічого", від 5 до 15 тис. гривень. https://www.bbc.com/ukrainian/news-52411286
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24.04.2020 17:13 Відповісти
Кто-то на этом "лечении" хорошо заработает.
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24.04.2020 17:34 Відповісти
Смотрите чтобы не случилось такая же лажа как у мера Москвы, тесты закупили а сраных пипеток для их проведения нет. https://www.bbc.com/russian/news-52400782
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24.04.2020 17:29 Відповісти
"200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства отправятся в регионы, еще 400 тыс. ожидаем на следующей неделе, - ОП" - По приглашению Зеленского https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-ukraine-na-observatsii-nahodyatsya-400-chelovek---moz#_blank с 13 марта в Украину вернулись около 700 тысяч граждан , плюс те которых 700 000 без карантина заразили. Получается, что 600 000 ПЦР-тестов мало.
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24.04.2020 17:31 Відповісти
 
 