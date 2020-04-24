200 тис. ПЛР-тестів вітчизняного виробництва відправлять у регіони, ще 400 тис. чекаємо наступного тижня, - ОП

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що в Україні почалося виробництво ПЛР-тестів, і першу партію обсягом 200 тис. одиниць відправлять у регіони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Як ми і обіцяли кілька тижнів тому, в Україні почалося виробництво ПЛР-тестів. Сьогодні ми отримали першу партію - це 200 тис. тестів. Вони на вихідних роз'їдуться по областях, по спеціальних лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування", - зазначив Тимошенко.

За словами Тимошенка, наступного тижня очікується ще майже 400 тис. таких тестів. Виробництво українських ПЛР-тестів триває, і вони також розподілятимуться між установами.

"Я вважаю, що це дуже хороший крок, коли Україна отримала вітчизняні ПЛР-тести. Не закуповує їх в Китаї або Кореї, а буде проводити діагностику саме українськими ПЛР-тестами", - зазначив заступник голови ОП.

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