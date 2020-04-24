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Новини
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У фракції, ймовірно, не буде 70% підтримки кандидатури Саакашвілі, - "слуга народу" Кравчук

У фракції, ймовірно, не буде 70% підтримки кандидатури Саакашвілі, -

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що у фракції, ймовірно, не буде 70% підтримки кандидатури Міхеіла Саакашвілі на посаді віцепрем'єра.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Ми відразу говорили, що на розгляд парламенту це рішення може виноситися лише тільки після того, коли буде зрозуміло, що є підтримка фракції не менше 70% депутатів. Зараз такої підтримки немає. Ще не всі висловилися, у нас триває друге сигнальне голосування - вже за результатами зустрічі на фракції. Поки голоси "за" і "проти" фактично розділилися порівну. Тому, ймовірно, в результаті не буде цих 70%. А якщо не буде підтримки фракції, то і питання не виноситимуть. Така внутрішня позиція фракції" , - зазначила нардеп.

За словами Кравчук, під час засідання фракції "Слуги народу", яка відбулася сьогодні, Саакашвілі "говорив досить правильні речі".

"Тому навіть якщо не вистачить голосів на призначення його віцепрем'єром, то я думаю, що було б корисно, щоб, можливо, на якусь іншу посаду він міг також приєднатися і допомагати", - зазначила нардеп.

Також читайте: Саакашвілі говорив, що зустрічатиметься з усіма фракціями, - Шкрум

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Слуга народу (2819) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+13
Сссаку надо гнать из Украины сссаными тряпками!
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24.04.2020 17:09 Відповісти
+11
Уронили Мишку на пол,
Оторвали Мишке лапу...
Капец цирк)))))
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24.04.2020 17:09 Відповісти
+9
Он с 2018 года официально судимый человек с непогашенной судимостью. Его просто невозможно законно назначить на должность. И таки да, его ждет родная Грузия, особенно грузинская тюрьма.
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24.04.2020 17:13 Відповісти
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Сссаку надо гнать из Украины сссаными тряпками!
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24.04.2020 17:09 Відповісти
Он с 2018 года официально судимый человек с непогашенной судимостью. Его просто невозможно законно назначить на должность. И таки да, его ждет родная Грузия, особенно грузинская тюрьма.
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24.04.2020 17:13 Відповісти
надо изучить, как Бенин Дубинский гнал на Саакашвили года полтора тому и как он за него агитирует сейчас - ВОПРПОСЫ ЕСТЬ?
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24.04.2020 17:14 Відповісти
Саша Дубинский вчера : «Я - за Саакашвили! Надеюсь, вы тоже! Помните, что кризиса нет, они просто п…т наши с вами деньги, и я надеюсь, что Саакашвили станет предохранителем того, чтобы это происходило».

Саша Дубинский 22 января 2019 года, в разгар президентской кампании :«Саакашвили в очередной раз подтвердил свой имидж политической прост_туки. Сегодня выступил на съезде Тимошенко со словами поддержки. Хотя буквально несколько месяцев назад говорил, что она «кремлівська зозуля» и плоть от плоти олигархических кланов. Гастролёр - он гастролёр во всем».
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24.04.2020 17:19 Відповісти
такое чисто кацапское выражение про***тряпки.
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24.04.2020 18:20 Відповісти
Уронили Мишку на пол,
Оторвали Мишке лапу...
Капец цирк)))))
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24.04.2020 17:09 Відповісти
Если правда то, что Миха пролетает со своими влажными мечтами, то у меня остался только один вопрос: губозакаточную машинку можно носить под карантинной маской или Саакашвили придется нарушить режим?
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24.04.2020 17:09 Відповісти
(потому что, если он нарушит режим, Аваков с огромным удовольствием оштрафует его на 17 тыщ)
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24.04.2020 17:10 Відповісти
КУРЧЕНКО ДАВАЛ БАБКИ СААКШВИЛИ НА ЕГО ПОЛИТДВИЖЕНИЕ В УКРАИНЕ - 23 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3) РБК со ссылкой на собственные источники сообщил о создании Сергеем Курченко в Крыму медиахолдинга «Скиф-медиа», объединившего информагентство «Крым Медиа» и ряд печатных и электронных СМИ полуострова. По словам учредителя Андрея Дегтярёва, уже подписан договор с «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F Теленеделей », а договоры с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8A_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC) издательским домом «Коммерсантъ» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0 «Комсомольской правдой» находятся «в процессе подписания». Часть договоров будет франшизой, часть исключительно дистрибуцией, при этом он отвергает связь с украинским бизнессменом, указывая при этом на крепкие и хорошие отношения с правительством РФhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-61 [61] .
В сентябре Сергей Курченко дал в собственном офисе в Москве интервью журналистам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3) РБК , в котором сообщил о планах на ближайшие два года заняться «освоением России и стран СНГ и защитой того, что есть на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D0%91%D0%9AR23-1 [1] ».
2 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3) РБК по итогам собственного расследования сообщил, что в настоящее время активы Курченко объединяет Premier Oil Group, чей головной офис в Москве находится в одном месте с офисом самого предпринимателя. По словам источника издания, причиной ребрендинга стала необходимость дистанцироваться от ВЕТЭК, которое украинские СМИ связывали с интересами семьи Виктора Януковича. Главными активами группы назывались ООО "Торговый дом «Нефтегаз», которое поставляет нефтепродукты внутри России и является крупным поставщиком в Крым, ООО «Премьер Ойл» (поставки топлива на российские АЗС), гонконгская Asiana Global Limited, которая занимается международными трейдинговыми операциями и поставками топлива на Украину. Владельцем ООО «Премьер Ойл» в апреле 2014 года стал ранее работавший в ВЕТЕК гражданин Белоруссии Николай Василевич.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-62 [62]
8 октября СБУ сообщило о том, что по их данным Курченко в нарушение украинского законодательства получил гражданство Российской Федерации, на территории которой скрывается от правоохранительных органов Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-63 [63] .
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24.04.2020 17:09 Відповісти
Офис курченко находится в Москве, Кремль его почитает а деньги Курченко как-то не мешали Саакашвили бороться с барыгой против Украины ...
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24.04.2020 17:11 Відповісти
Во фракции, вероятно, не будет 70% поддержки кандидатуры Саакашвили, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2891
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24.04.2020 17:13 Відповісти
Тут уже с янелохом оманским ВЕСЕЛО! Представляю какой цирк, будет через три месяца в Украине, за деньги курченко, коломойского, ахметова!
Зебилоды, вам мало цирка с зеленским?
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Вот и хорошо.Не нужны нам бродяги изгнанцы.
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24.04.2020 18:08 Відповісти
 
 