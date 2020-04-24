У фракції, ймовірно, не буде 70% підтримки кандидатури Саакашвілі, - "слуга народу" Кравчук
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що у фракції, ймовірно, не буде 70% підтримки кандидатури Міхеіла Саакашвілі на посаді віцепрем'єра.
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Ми відразу говорили, що на розгляд парламенту це рішення може виноситися лише тільки після того, коли буде зрозуміло, що є підтримка фракції не менше 70% депутатів. Зараз такої підтримки немає. Ще не всі висловилися, у нас триває друге сигнальне голосування - вже за результатами зустрічі на фракції. Поки голоси "за" і "проти" фактично розділилися порівну. Тому, ймовірно, в результаті не буде цих 70%. А якщо не буде підтримки фракції, то і питання не виноситимуть. Така внутрішня позиція фракції" , - зазначила нардеп.
За словами Кравчук, під час засідання фракції "Слуги народу", яка відбулася сьогодні, Саакашвілі "говорив досить правильні речі".
"Тому навіть якщо не вистачить голосів на призначення його віцепрем'єром, то я думаю, що було б корисно, щоб, можливо, на якусь іншу посаду він міг також приєднатися і допомагати", - зазначила нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Саша Дубинский 22 января 2019 года, в разгар президентской кампании :«Саакашвили в очередной раз подтвердил свой имидж политической прост_туки. Сегодня выступил на съезде Тимошенко со словами поддержки. Хотя буквально несколько месяцев назад говорил, что она «кремлівська зозуля» и плоть от плоти олигархических кланов. Гастролёр - он гастролёр во всем».
Оторвали Мишке лапу...
Капец цирк)))))
В сентябре Сергей Курченко дал в собственном офисе в Москве интервью журналистам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3) РБК , в котором сообщил о планах на ближайшие два года заняться «освоением России и стран СНГ и защитой того, что есть на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D0%91%D0%9AR23-1 [1] ».
2 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3) РБК по итогам собственного расследования сообщил, что в настоящее время активы Курченко объединяет Premier Oil Group, чей головной офис в Москве находится в одном месте с офисом самого предпринимателя. По словам источника издания, причиной ребрендинга стала необходимость дистанцироваться от ВЕТЭК, которое украинские СМИ связывали с интересами семьи Виктора Януковича. Главными активами группы назывались ООО "Торговый дом «Нефтегаз», которое поставляет нефтепродукты внутри России и является крупным поставщиком в Крым, ООО «Премьер Ойл» (поставки топлива на российские АЗС), гонконгская Asiana Global Limited, которая занимается международными трейдинговыми операциями и поставками топлива на Украину. Владельцем ООО «Премьер Ойл» в апреле 2014 года стал ранее работавший в ВЕТЕК гражданин Белоруссии Николай Василевич.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-62 [62]
8 октября СБУ сообщило о том, что по их данным Курченко в нарушение украинского законодательства получил гражданство Российской Федерации, на территории которой скрывается от правоохранительных органов Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-63 [63] .
Зебилоды, вам мало цирка с зеленским?