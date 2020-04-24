У фракції, ймовірно, не буде 70% підтримки кандидатури Саакашвілі, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що у фракції, ймовірно, не буде 70% підтримки кандидатури Міхеіла Саакашвілі на посаді віцепрем'єра.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Ми відразу говорили, що на розгляд парламенту це рішення може виноситися лише тільки після того, коли буде зрозуміло, що є підтримка фракції не менше 70% депутатів. Зараз такої підтримки немає. Ще не всі висловилися, у нас триває друге сигнальне голосування - вже за результатами зустрічі на фракції. Поки голоси "за" і "проти" фактично розділилися порівну. Тому, ймовірно, в результаті не буде цих 70%. А якщо не буде підтримки фракції, то і питання не виноситимуть. Така внутрішня позиція фракції" , - зазначила нардеп.

За словами Кравчук, під час засідання фракції "Слуги народу", яка відбулася сьогодні, Саакашвілі "говорив досить правильні речі".

"Тому навіть якщо не вистачить голосів на призначення його віцепрем'єром, то я думаю, що було б корисно, щоб, можливо, на якусь іншу посаду він міг також приєднатися і допомагати", - зазначила нардеп.

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