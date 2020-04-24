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Найбільша енергокриза за 20 років - Буславець повідомила про багатомільярдні борги на ринку

Найбільша енергокриза за 20 років - Буславець повідомила про багатомільярдні борги на ринку

Населення заборгувало 4,7 млрд грн за спожиту електроенергію, що посилює кризу на ринку електроенергії.

Про це заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції, пише Економічна правда.

"Ми живемо в найбільшій кризі за всю історію України, і електроенергетика є невід’ємною частиною цієї кризи. Ми вже бачимо на сьогодні кризу неплатежів", - сказала Буславець.

Вона повідомила, що на сьогодні постачальники універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, заборгували 5 млрд грн перед "Укренерго", 4,7 млрд грн з яких виникли у зв’язку із заборгованістю населення. У свою чергу, "Укренерго" заборгувало понад 8 млрд грн ДП "Гарантований покупець", що унеможливлює виконання останнім зобов’язань перед "зеленою" генерацією.

Т.в.о. міністра наголосила, що рішення парламенту щодо заборони відключати споживачів від електропостачання за борги, було сприйняте ними як можливість не платити, що негативно позначається на роботі енергопідприємств.

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"Люди не розуміють, що електроенергія у наших домівках є завдяки самовідданій роботі всіх енергетиків. Але цим енергетикам треба платити зарплатню, енергетичним компаніям треба сплачувати податки", - зазначила Буславець.

Вона вважає, що серед населення необхідно провести роз’яснювальну кампанію щодо необхідності своєчасно сплачувати за спожиту електроенергію, щоб енергопідприємства не змушені були запроваджувати віялові відключення світла. "Треба сплачувати за отриманий ресурс, бо повна темрява гірша за пандемію", - наголосила Буславець.

Як раніше заявив ексміністр ЖКГ і головний народний депутат Олексій Кучеренко, криза неплатежів і колапс галузі спровокував голова парламентського комітету з ПЕК і ЖКГ Андрій Герус.

Автор: 

ЖКГ (268) заборгованість (265) криза (420) енергетика (2614) Укренерго (2720) Міністерство енергетики та захисту довкілля (68) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+23
И интересно, кто же это до такого кризиса энергорынок довел?
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24.04.2020 17:08 Відповісти
+17
год назад кризиса не было

с тем же самым населением
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24.04.2020 17:10 Відповісти
+15
Население задолжало. Хватит врать. При не оплате сразу же отключают электричество, поэтому долг 4,7 млрд грн долг олигархов как и невозвращенные кредиты банкам.
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24.04.2020 17:18 Відповісти
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И интересно, кто же это до такого кризиса энергорынок довел?
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24.04.2020 17:08 Відповісти
Странный вопрос........... А кто у нас продолжает воровать, даже после того как выборы проиграл? При этом так распоясался, что в бюджете вместо наполнения - дыра.
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24.04.2020 17:16 Відповісти
Так он уже с тюрмы сбежал и продолжает воровать и барыжить на крови, страшный человек.
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Потрібно на час карантину надати фінансову допомогу кожному громадянину в розмірі 10 тис. грн на місяць, щоб погасити борги по комунальним платежам і підтримати українські ринки в період спаду споживання.
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24.04.2020 18:48 Відповісти
До сих пор загадка, как он это делает всё, сидя на вилле в Испании под арестом ФБР.
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24.04.2020 19:19 Відповісти
Я уже писал. Украл ключи от бюджета а у зеко манды нет ни одного слесаря замок поменять, одни клоуны.
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24.04.2020 22:17 Відповісти
Как кто, Гройсман выіполнил дембельский аккорд перед уходом, ввел в Украине "энергорынок", хотя все (кроме Ахметова) криком кричали, что нельзя этого делать.
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24.04.2020 17:30 Відповісти
Ну да, без рынка Бене воровать было удобнее. Причем по тройной схеме.

Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке - Цензор.НЕТ 3855
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24.04.2020 17:33 Відповісти
а каким боком энергорынок к неплатежам и к поставке э/э из россии?
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24.04.2020 17:34 Відповісти
Бок простой. Хотя в трех словах не объяснишь.
Цена на энергорынке формируется из 4-х тарифов. (Ох уж этот "рынок").
Первый тариф - фиксированный атомные станции и гидроэлектростанции. (около 60 коп)
Второй тариф - фиксированный "зеленая энергетика (около 12 грн)
Третий тариф - не фиксированный рынок тепловой энергии, формируется на сутки вперед(1,6-2,2 грн)
Четвертый тариф - штрафной, за перебор заявленной мощности (сколько точно не скажу, мелькала цифра что-то от 5 до 10 грн)
Каждый потребитель формирует заявку на эл энергию на сутки вперед, а производители удовлетворяют ее. Так типа формируется рынок.

В наших реалиях Ахметов начал искусственно создавать на рынке дефицит предложения, загоняя всех на штрафной тариф (тот который четвертый).
В ответ на эту игру в монополию начали покупать электроэнергию из-за поребрика, не много, 0,5-1%, чтобы гасить пиковые нагрузки и не переплачивать на четвертом тарифе.
Ахметка естественно возмутился, выпустил своего боевого пи----са Ляшко зраду разгонять.
Кроме того, он придумал в тариф тепловой энергии заложить коэффициент готовности - это типа платить ему дополнительно, за то что тепловые станции работают на разных режимах от холостого до максимальной нагрузки (для чего в принципе они и нужны). А еще Ахметов хочет в тариф заложить иныестиционную составляющую, это когда все его вложения в энергетику должно возмещать государство (ну очень "классный инвестор").
Короче там миллион хотелок, всех не перечислить.
Особо стоит "зеленая энергетика", которая ВСЕХ обдирает как липку (тоже Ахметовская).
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24.04.2020 18:00 Відповісти
Вы статью читали? Каким боком запуск энергорынка к долгам населения в 4.7 млрд.грн., сформировавшийся за последние 2 месяца. Или абы пукнуть? И кто у нас формирует тарифы для бытовых потребителей? Ахметов?
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24.04.2020 18:12 Відповісти
лично Ахметов этого не делает....для этого есть его шестерки в коммисиях и комитетах...
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24.04.2020 18:20 Відповісти
Ахметов управляет Герусом? А может все-таки Беня? И какое отношение Ахметов имеет к тарифам населения? Он уже президент Украины?
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24.04.2020 18:23 Відповісти
производитель электроэнергии не имеет отношения к цене электроэнергии--я сломал свой мозг пытаясь это понять....
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24.04.2020 18:28 Відповісти
Для "украинца" из-за поребрика -- цену электроэнергии для населения у нас устанавливает совсем не производитель. Это не Раша. Ломай свой "мозг" дальше, может поймешь.
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24.04.2020 19:14 Відповісти
не розказуйте казки .
В Україні державні регулятори в останню чергу думають про державу та якесь ще там населення. Вони призначаються на підстав квот по результатам виборів та працюють в інтересах тих - хто їх туди призначив. А призначив їх туди проізводітєль- по вашому.
Он Енергоатом, яка потужна компанія, а не може нікого призначити і мусила спинити атомні енергоблоки.
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24.04.2020 20:42 Відповісти
Так кто у нас устанавливает тарифы для населения и кто их утверждает? И кто у нас сейчас заведует державным регулятором. И из-за кого сейчас Энергоатом останавливает уже в осени блоки на АЭС?
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24.04.2020 20:48 Відповісти
встановлюють чиновники , які кооптовані у відповідні державні регулятори. Назва регулятора значення не має. Кооптуюють тих чиновників відповідні ФПГ, щоби вони захищали їх інтереси.
Хто там чим завідує зараз - це не має значення, Головне ми бачимо результат цієї системи, яка пожирає економіку та державу.
Хто винуватий? я знаю - ви скажете - Зеленський.
А я кажу - система така.
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24.04.2020 20:56 Відповісти
Вы правы -- виноват Зеленский. Т.к. у него сейчас абсолютная власть в стране. Что в регуляторах, что в утверждающем их тарифы кабмине. И у него нужно спрашивать почему же у нас тарифы за последний год выросли вопреки его обещаниям. Зато как красиво обещал! Как красиво обвинял папередников! И сделал только хуже.
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24.04.2020 21:23 Відповісти
Зеленский уже год при власти, минус триста миллиардов, падение экономики еще до коронавируса а вы все Порошенко обвиняете. Сами своим выбором страну в жо..у загнали а виноваты пипиредники.
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24.04.2020 22:20 Відповісти
я не обвіняю, просто пробую розібратися.
У нас був отлічний вибір!
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24.04.2020 23:24 Відповісти
И это задолго до карантина

Найбільша енергокриза за 20 років - Буславець повідомила про багатомільярдні борги на ринку - Цензор.НЕТ 222
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25.04.2020 00:31 Відповісти
Хто там чим завідує зараз - це не має значення, Головне ми бачимо результат цієї системи, яка пожирає економіку та державу.



Де ви, ***, беретесь, рассусоліватілі про якусь "систему", які не можуть внятно одним реченням сказати, шо значить та "система" ?
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24.04.2020 22:55 Відповісти
в чьом же дєло?
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24.04.2020 23:22 Відповісти
та дело в том, шо ты уже стонадцатый совковый пердун на моём жизненном пути, который постоянно рассказывает про какую-то "систему", но так и не может сформулировать, что значит эта "система".
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24.04.2020 23:38 Відповісти
а ти вонючка
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24.04.2020 23:42 Відповісти
я не считаю, что у тебя такая навороченная гарнитура к компу, которая передаёт запахи.

Скорее всего, если ты слышишь вонь, то она от тебя.

А про "систему" ответишь ?
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24.04.2020 23:47 Відповісти
будеш нормально звертатися - будемо обговорювати.
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25.04.2020 12:31 Відповісти
тут нічого обговорювати.

ти сам з собою домовся, шо таке та система
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25.04.2020 12:34 Відповісти
и где вы такие беретесь....НКРЭКП по вашему цены для населения устанавливает с потолка, а не с цен энергоатома, ахметовской тепловой генарации и ахметовской же зеленки ? Цена для населения компенсируется за счет атомной дешевой энергии...Вор спасается криком-держи вора....кацап обзывает других кацапами--обычное явление
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25.04.2020 18:04 Відповісти
Я ответил на конкретный заданный вопрос
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24.04.2020 20:54 Відповісти
какими именно словами ?
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24.04.2020 23:39 Відповісти
Ось вам дармова екологічно чиста енергія: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Без атому, вугілля, газу, мазуту ... - ніякого палива не треба, гравітація працює.

Наклепайте двигунів і будете платити тільки за транспортування і то не далеко, бо електростанцію можна побудувати коло кожного міста. Повний фперед.
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24.04.2020 19:10 Відповісти
Нехай бариги -корупціонери платять зі своєї кишені, в Словакії е.е в чотири рази дешевша бєнєахметку на нари.
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24.04.2020 19:11 Відповісти
год назад кризиса не было

с тем же самым населением
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24.04.2020 17:10 Відповісти
А может вы еще и дату создания этого нового энергорынка назовете? Подскажу - 01.07.2019.
Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке - Цензор.НЕТ 5606
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24.04.2020 18:05 Відповісти
Вы статью читали? Каким боком запуск энергорынка к долгам населения в 4.7 млрд.грн., сформировавшийся за последние 2 месяца. Или абы пукнуть? И кто у нас формирует тарифы для бытовых потребителей?
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24.04.2020 18:11 Відповісти
какая связь между запуском энергорынка и тем, что Бене продают ликтричество по 3 копейки ?
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24.04.2020 18:57 Відповісти
Может им график поможет понять почему?

Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке - Цензор.НЕТ 6225
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24.04.2020 17:10 Відповісти
Людям так долго внушали, какой плохой Роттердам+, как наживается на них барыга, что они, в конце концов, решили не платить
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24.04.2020 17:13 Відповісти
При этом перестали когда Роттердам отменили.
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24.04.2020 17:17 Відповісти
узбагойся
твой мальдивский соевый бизнисмен
напополам с ахметкой пилил ротердам+

бизниспатрнеры были
но не затак просто,
соевй гнал укркалбасу пенсии в бамбас ахметкиным соплеменникам забесплатно

и давал укрпенсии

ахахаха
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Забыл методичку поменять? Или только проснулся?

Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке - Цензор.НЕТ 7735
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24.04.2020 17:28 Відповісти
так большинство и выбирало Зе, чтоб не платить коммуналку, Зе ведь обещал
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24.04.2020 17:14 Відповісти
4,7 лярди. Не смішіть мої воші. Утирки успішно про"бали 300 лярдів і ніхто їм питань не задає.
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24.04.2020 17:15 Відповісти
Население задолжало. Хватит врать. При не оплате сразу же отключают электричество, поэтому долг 4,7 млрд грн долг олигархов как и невозвращенные кредиты банкам.
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24.04.2020 17:18 Відповісти
Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынк


Ахметов забрал себе всю укр электрику и не включит свет,
пока не заплатят ему по 100500 грн за 1 квт??

в 2013 цена была 30 коп 1 квт сегодня 1, 5 грн в 5 раз выше

ахахаха

ахметов закрыл шахты в павлограде??

нету угля, в укршахтах,
а только покупать в данецких-луганских??

ахахаха



жгите дальше
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24.04.2020 17:19 Відповісти
Дебильным карантином людей лишили возможности работать... За какой икс вам кто-то будет платить? Пусть земрази со своих счетов оплачивают.
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24.04.2020 17:20 Відповісти
Пусть НКРЕУ поднимет тарифы для населения в угоду олигархам, народ еще быстрее побежит платить.
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24.04.2020 17:21 Відповісти
Лучшим выходом из ситуации поймать Ахметова и вместе с его ублюдочными детьми и всей семьёй разорвать на куски и зарыть под забором .
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Вместе с шакалом КАЛомойским. А лучше Беню отдать штатам.
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24.04.2020 17:52 Відповісти
Самый большой энергокризис за 20 лет, - Буславец сообщила о многомиллиардных долгах на рынке - Цензор.НЕТ 5134
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24.04.2020 17:25 Відповісти
Я получаю счёт за электроэнергию такого вида, типа долг по счётчику 100 гривен(они любой счёт называют у Ахметки долгом), далее "рекомендованный платёж" 200 гривен(то есть, не потребил но лучше заплати), и прогноз на следующий месяц тоже 200гривен.Итого,к оплате 400 гривен! Это что получается, я потреби энергии на 100, а им хочется 400? Это так они считают непдатежи населения?
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24.04.2020 17:30 Відповісти
И ещё, полгода не могли разобраться между платой за провод и энергию. В это время энергетики работали на шару. Кто за это заплатит?
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24.04.2020 17:35 Відповісти
Те,що в Україні населення не платить за ел.енергію ніколи не повірю.Воровати на ел.енергії може тільки влада.Перестали подавати ел.енергію в Крим та Донбас,крім того продавали за кордон і тепер не хватає коштів?В Україні на данний час ізлишки ел.енергії,плюс так званна зелена енеретіка.В добавок так званний карантин скільки дав економії?Краще владу гнати,щоб не дурили народ.
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24.04.2020 17:38 Відповісти
Попробуй только не заплптить. У знакомого был долг порядка 100 гр. так РЭСовцы быстренько его отключили. Я думаю, это Беня КАЛомойский не платит рыжему гудку.
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24.04.2020 17:55 Відповісти
И никто не думает пересмотреть зеленый тариф. Долги накапливаются из за того, что у олигархов покупают эл- во намного дороже, чем его производит государство. Долой зеленый тариф. Награбили, вывели в офышоры, вернули деньги как инвестиции и повторно грабят под соусом зеленой энергетики. Отменить и все!
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24.04.2020 17:42 Відповісти
Мы видим на глазах начался тихий развал судна Украина под руководство Зе неучей уже начали выскакивать заклепки с обшивки кризис электроэнергетический закрітие целіх областей угольной промішленности во благо попутчика Зе ахметова ,невыплаты зарплат недополучение в бюджет чиновническая саранча с огромными зарплатами жрущая бюджет в три горла и Владимир Зе хлопающий глазками и со своими тв шоу віступлениями не понимающий что делать
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24.04.2020 17:47 Відповісти
Терміново скоротити в 10 разів, офіс президента, поліцію, налогову , суди, покуратуру, сап. набу і всіх інших прихлєбатєлей українського бюджету.
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24.04.2020 19:15 Відповісти
Это все достижения зэзаморыша - славимо його !!!
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24.04.2020 17:50 Відповісти
Вовремя Порошенко сбежал.
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24.04.2020 17:51 Відповісти
Порошенко и вся его вертикаль власти оставила ЗЕленой чуме 172 лярда гр. на казначейском счета, а ЗЕбанетые за 3 месяца все просрали и образовали дыру на 50 лярдов гр. долга.. ЗЕбыдло, поздравляю вас, вы сделали это вместе.
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24.04.2020 18:00 Відповісти
Эти долги накапливались не один год из-за неподъемных тарифов, и еще эти "зеленые тарифы" которые стали способом обогащения мошенников.
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24.04.2020 18:12 Відповісти
Если начнут отключать электроэнергию, для народа - будет катастрофа, ибо остаться, без ТВ и интернета, когда сидишь в самоизоляции - хуже не может быть.
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24.04.2020 17:54 Відповісти
новый министр сдулся....давайте нового
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24.04.2020 18:02 Відповісти
Хватит выпендриваться! Зовите бабу Юлю!

Разрулила в 2000-2001, разрулит и сейчас...
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24.04.2020 18:07 Відповісти
Государство могло бы перекупить долги, а потом выбивать через прокуратуру со злостных неплательщиков и простить "социально незащищенным"!
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24.04.2020 18:09 Відповісти
государство отправив население на карантин ,наверное рассчитывало, что у каждого кубышка в огороде закопана....
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24.04.2020 18:17 Відповісти
Ужас! Ахметка на вермішель перейшов. )))
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24.04.2020 18:09 Відповісти
Что за бред? Население является как раз самым дисциплинированым плательщиком! За не уплату сроком в месяц тут же приезжает бригада РЭСа и просто отрезает провода!
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24.04.2020 18:17 Відповісти
до кінця травня не приїджатимуть
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24.04.2020 18:39 Відповісти
Граждане спасите ,, хулиганы зрения лишают . .
Найбільша енергокриза за 20 років - Буславець повідомила про багатомільярдні борги на ринку - Цензор.НЕТ 8730 .
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24.04.2020 18:40 Відповісти
Облэнерго скромнее жить надо.. развелось дармоедов
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24.04.2020 18:42 Відповісти
Зараз нерівномірність виробітку зеленочних гешефтмахерів балансується претоками в рашку, коли відбудеться омріяна синхронізація з ЄС і відключення від москвинської ЕС, то яким макаром вирішуватиметься ця проблема? Ну так, під чуйним наглядом єврокураторів примусять батерейок напідключати, що ще вдвічі збільшить собівартість "зеленої" енергії.
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24.04.2020 18:43 Відповісти
Або змінити порядок формування тарифів.
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24.04.2020 22:56 Відповісти
рыжего и шайку трусите.
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24.04.2020 23:51 Відповісти
Да. А в Хабаровске сейчас 23 часа. Свет потушили, спать ложатся. Когда страна была едина, то благодаря перетоку туда сюда, АЭС не мучили суточными колебаниями, себестоимость электро энергии была ниже.
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26.04.2020 16:13 Відповісти
 
 