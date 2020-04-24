Найбільша енергокриза за 20 років - Буславець повідомила про багатомільярдні борги на ринку
Населення заборгувало 4,7 млрд грн за спожиту електроенергію, що посилює кризу на ринку електроенергії.
Про це заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції, пише Економічна правда.
"Ми живемо в найбільшій кризі за всю історію України, і електроенергетика є невід’ємною частиною цієї кризи. Ми вже бачимо на сьогодні кризу неплатежів", - сказала Буславець.
Вона повідомила, що на сьогодні постачальники універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, заборгували 5 млрд грн перед "Укренерго", 4,7 млрд грн з яких виникли у зв’язку із заборгованістю населення. У свою чергу, "Укренерго" заборгувало понад 8 млрд грн ДП "Гарантований покупець", що унеможливлює виконання останнім зобов’язань перед "зеленою" генерацією.
Т.в.о. міністра наголосила, що рішення парламенту щодо заборони відключати споживачів від електропостачання за борги, було сприйняте ними як можливість не платити, що негативно позначається на роботі енергопідприємств.
"Люди не розуміють, що електроенергія у наших домівках є завдяки самовідданій роботі всіх енергетиків. Але цим енергетикам треба платити зарплатню, енергетичним компаніям треба сплачувати податки", - зазначила Буславець.
Вона вважає, що серед населення необхідно провести роз’яснювальну кампанію щодо необхідності своєчасно сплачувати за спожиту електроенергію, щоб енергопідприємства не змушені були запроваджувати віялові відключення світла. "Треба сплачувати за отриманий ресурс, бо повна темрява гірша за пандемію", - наголосила Буславець.
Як раніше заявив ексміністр ЖКГ і головний народний депутат Олексій Кучеренко, криза неплатежів і колапс галузі спровокував голова парламентського комітету з ПЕК і ЖКГ Андрій Герус.
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Цена на энергорынке формируется из 4-х тарифов. (Ох уж этот "рынок").
Первый тариф - фиксированный атомные станции и гидроэлектростанции. (около 60 коп)
Второй тариф - фиксированный "зеленая энергетика (около 12 грн)
Третий тариф - не фиксированный рынок тепловой энергии, формируется на сутки вперед(1,6-2,2 грн)
Четвертый тариф - штрафной, за перебор заявленной мощности (сколько точно не скажу, мелькала цифра что-то от 5 до 10 грн)
Каждый потребитель формирует заявку на эл энергию на сутки вперед, а производители удовлетворяют ее. Так типа формируется рынок.
В наших реалиях Ахметов начал искусственно создавать на рынке дефицит предложения, загоняя всех на штрафной тариф (тот который четвертый).
В ответ на эту игру в монополию начали покупать электроэнергию из-за поребрика, не много, 0,5-1%, чтобы гасить пиковые нагрузки и не переплачивать на четвертом тарифе.
Ахметка естественно возмутился, выпустил своего боевого пи----са Ляшко зраду разгонять.
Кроме того, он придумал в тариф тепловой энергии заложить коэффициент готовности - это типа платить ему дополнительно, за то что тепловые станции работают на разных режимах от холостого до максимальной нагрузки (для чего в принципе они и нужны). А еще Ахметов хочет в тариф заложить иныестиционную составляющую, это когда все его вложения в энергетику должно возмещать государство (ну очень "классный инвестор").
Короче там миллион хотелок, всех не перечислить.
Особо стоит "зеленая энергетика", которая ВСЕХ обдирает как липку (тоже Ахметовская).
В Україні державні регулятори в останню чергу думають про державу та якесь ще там населення. Вони призначаються на підстав квот по результатам виборів та працюють в інтересах тих - хто їх туди призначив. А призначив їх туди проізводітєль- по вашому.
Он Енергоатом, яка потужна компанія, а не може нікого призначити і мусила спинити атомні енергоблоки.
Хто там чим завідує зараз - це не має значення, Головне ми бачимо результат цієї системи, яка пожирає економіку та державу.
Хто винуватий? я знаю - ви скажете - Зеленський.
А я кажу - система така.
У нас був отлічний вибір!
Де ви, ***, беретесь, рассусоліватілі про якусь "систему", які не можуть внятно одним реченням сказати, шо значить та "система" ?
Скорее всего, если ты слышишь вонь, то она от тебя.
А про "систему" ответишь ?
ти сам з собою домовся, шо таке та система
Без атому, вугілля, газу, мазуту ... - ніякого палива не треба, гравітація працює.
Наклепайте двигунів і будете платити тільки за транспортування і то не далеко, бо електростанцію можна побудувати коло кожного міста. Повний фперед.
с тем же самым населением
твой мальдивский соевый бизнисмен
напополам с ахметкой пилил ротердам+
бизниспатрнеры были
но не затак просто,
соевй гнал укркалбасу пенсии в бамбас ахметкиным соплеменникам забесплатно
и давал укрпенсии
ахахаха
Ахметов забрал себе всю укр электрику и не включит свет,
пока не заплатят ему по 100500 грн за 1 квт??
в 2013 цена была 30 коп 1 квт сегодня 1, 5 грн в 5 раз выше
ахахаха
ахметов закрыл шахты в павлограде??
нету угля, в укршахтах,
а только покупать в данецких-луганских??
ахахаха
жгите дальше
Разрулила в 2000-2001, разрулит и сейчас...
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