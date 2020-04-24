Найбільша енергокриза за 20 років - Буславець повідомила про багатомільярдні борги на ринку

Населення заборгувало 4,7 млрд грн за спожиту електроенергію, що посилює кризу на ринку електроенергії.

Про це заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції, пише Економічна правда.

"Ми живемо в найбільшій кризі за всю історію України, і електроенергетика є невід’ємною частиною цієї кризи. Ми вже бачимо на сьогодні кризу неплатежів", - сказала Буславець.

Вона повідомила, що на сьогодні постачальники універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, заборгували 5 млрд грн перед "Укренерго", 4,7 млрд грн з яких виникли у зв’язку із заборгованістю населення. У свою чергу, "Укренерго" заборгувало понад 8 млрд грн ДП "Гарантований покупець", що унеможливлює виконання останнім зобов’язань перед "зеленою" генерацією.

Т.в.о. міністра наголосила, що рішення парламенту щодо заборони відключати споживачів від електропостачання за борги, було сприйняте ними як можливість не платити, що негативно позначається на роботі енергопідприємств.

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"Люди не розуміють, що електроенергія у наших домівках є завдяки самовідданій роботі всіх енергетиків. Але цим енергетикам треба платити зарплатню, енергетичним компаніям треба сплачувати податки", - зазначила Буславець.

Вона вважає, що серед населення необхідно провести роз’яснювальну кампанію щодо необхідності своєчасно сплачувати за спожиту електроенергію, щоб енергопідприємства не змушені були запроваджувати віялові відключення світла. "Треба сплачувати за отриманий ресурс, бо повна темрява гірша за пандемію", - наголосила Буславець.

Як раніше заявив ексміністр ЖКГ і головний народний депутат Олексій Кучеренко, криза неплатежів і колапс галузі спровокував голова парламентського комітету з ПЕК і ЖКГ Андрій Герус.