Одержаної напередодні з Китаю партії медзасобів вистачить на 3-4 тижні, - заступник голови ОП Тимошенко

Днями до України з Китаю прибула велика партія засобів захисту для лікарів, Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби, Збройних сил. Це понад 360 тис. респіраторів, понад 100 тис. костюмів біозахисту, а також 800 тис. реагентів для проведення ПЛР-тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Це дуже великий вантаж. Він був на складі в Україні, розподілявся між областями, і вже цими днями – вчора й сьогодні – він роз’їжджається по країні, і всі наші медики, насамперед у лікарнях, які займаються боротьбою з COVID-19, в опорних лікарнях, отримають ці засоби захисту", – зазначив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За оцінками Тимошенка, цих засобів вистачить на найближчі 3-4 тижні. "Але закупівлі не закінчуються, і цими вихідними ми отримаємо ще одну партію", – зазначив він.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я закуповує засоби індивідуального захисту.

"Тобто наші лікарі вже зараз забезпечені засобами індивідуального захисту, і я думаю, що ця ситуація ставатиме ще кращою", – заявив Тимошенко.

Тимошенко наголосив, що штаб з протидії коронавірусу, Міністерство охорони здоров’я та інші структури проводять велику роботу, щоб лікарі якнайшвидше отримали всі засоби у своїх областях та лікарнях.