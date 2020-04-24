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Новини Коронавірус і карантин
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Одержаної напередодні з Китаю партії медзасобів вистачить на 3-4 тижні, - заступник голови ОП Тимошенко

Одержаної напередодні з Китаю партії медзасобів вистачить на 3-4 тижні, - заступник голови ОП Тимошенко

Днями до України з Китаю прибула велика партія засобів захисту для лікарів, Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби, Збройних сил. Це понад 360 тис. респіраторів, понад 100 тис. костюмів біозахисту, а також 800 тис. реагентів для проведення ПЛР-тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Це дуже великий вантаж. Він був на складі в Україні, розподілявся між областями, і вже цими днями – вчора й сьогодні – він роз’їжджається по країні, і всі наші медики, насамперед у лікарнях, які займаються боротьбою з COVID-19, в опорних лікарнях, отримають ці засоби захисту", – зазначив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За оцінками Тимошенка, цих засобів вистачить на найближчі 3-4 тижні. "Але закупівлі не закінчуються, і цими вихідними ми отримаємо ще одну партію", – зазначив він.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я закуповує засоби індивідуального захисту.

"Тобто наші лікарі вже зараз забезпечені засобами індивідуального захисту, і я думаю, що ця ситуація ставатиме ще кращою", – заявив Тимошенко.

Тимошенко наголосив, що штаб з протидії коронавірусу, Міністерство охорони здоров’я та інші структури проводять велику роботу, щоб лікарі якнайшвидше отримали всі засоби у своїх областях та лікарнях.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) допомога (8448) лікарі (1290) Тимошенко Кирило (558) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а если коробки не открывать, то и на дольше
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24.04.2020 17:07 Відповісти
А с ними кончатся и Деньги.Дайте работу Украинцам .
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24.04.2020 17:08 Відповісти
С китайцами нормальные страны уже начинают прерывать отношения,а наши без мыла в ..опу лезут
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24.04.2020 18:55 Відповісти
хорошо и правильно.
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24.04.2020 23:49 Відповісти
 
 