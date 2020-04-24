Пандемія і дефіцит вологи: Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових у 2020 році
Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства прогнозує, що українські аграрії в 2020 році зберуть 60 млн тонн врожаю зернових і зернобобових культур проти раніше прогнозованих 65-70 млн тонн.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.
"За скоригованими прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України в 2020 році через дефіцит вологи й економічні фактори, зумовлені пандемією COVID-19, аграрії зберуть 60 млн тонн зернових і зернобобових культур", - наголошується в повідомленні міністерства.
При цьому вже засіяна половина всіх запланованих площ - 7,8 млн га з прогнозованих 15,3 млн га.
В 2019 урожай зернових і зернобобових культур в Україні становив 75 млн тонн.
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Но откуда ж они возьмутся? Еще не все подельники Зедебила пристроены.
А ЕС - табу для безмозглых.
Оставите страну без хлеба, видосики не помогут.
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З продукцією АПК буде те саме