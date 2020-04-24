На Одесчине выявлено хищение чиновниками Ренийского горсовета 4 млн грн при ремонте дорог, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных на проведение ремонта автомобильных дорог в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что исполнительный комитет Ренийского городского совета в прошлом году заключил с аффилированным частным предприятием более двух десятков договоров на выполнение капитального ремонта дорожного покрытия. Подписание соглашений происходило без обязательного соблюдения процедур государственных закупок, предусмотренных действующим законодательством.

Для реализации противоправной схемы подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемых материалах. По предварительным оценкам специалистов, сделка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 4 миллиона гривен.

Во время обыска по местам работы и жительства фигурантов производства правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех участников сделки.