На Одесчине выявлено хищение чиновниками Ренийского горсовета 4 млн грн при ремонте дорог, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных на проведение ремонта автомобильных дорог в Одесской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что исполнительный комитет Ренийского городского совета в прошлом году заключил с аффилированным частным предприятием более двух десятков договоров на выполнение капитального ремонта дорожного покрытия. Подписание соглашений происходило без обязательного соблюдения процедур государственных закупок, предусмотренных действующим законодательством.
Для реализации противоправной схемы подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемых материалах. По предварительным оценкам специалистов, сделка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 4 миллиона гривен.
Во время обыска по местам работы и жительства фигурантов производства правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех участников сделки.
но виноват Саакашвили )))
При этом ни в одну из деклараций он их не внёс.
вся дорога стоила 5 лимонов грн,
украли 4-ре лимона
даррога пастроенааа, аткрыта по тв
ахахаха
И попробуй судей убери, они все сейчас пожизненно назначены и любое решение в конечном итоге принимает суд.
Вспомните рассмотрение пару лет назад дела о поджоге 2 мая в Одессе, трухановский суд внаглую оправдал сепаров и рашистов, а вышестоящие суды приговор утвердили. Все схвачено.