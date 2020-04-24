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Новини Агресія Росії проти України Блокада Азовського моря
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22 українським морякам, звільненим із полону РФ, надано статус УБД, - Міноборони

22 українським морякам, звільненим із полону РФ, надано статус УБД, - Міноборони

Сьогодні, 24 квітня, під керівництвом Державного секретаря Міністерства оборони України Олександра Дубляна відбулося засідання комісії з питань розгляду матеріалів, пов’язаних із визначенням учасників бойових дій та спірних питань щодо зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Одним із багатьох питань, які виносилися до розгляду комісією, було надання статусу учасника бойових дій 22 військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які 25 листопада 2018 року у складі членів екіпажів малих броньованих артилерійських катерів, перебуваючи на їх борту, виконували бойове завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями Російської Федерації в Керченській протоці та у подальшому були захоплені в полон зазначеними озброєними військовими формуваннями.

У відповідності до пункту 22 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" одноголосним рішенням комісії зазначеним військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил України надано статус учасника бойових дій.

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Автор: 

Азовське море (1619) Міноборони (7478) моряки (927) УБД (137)


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Топ коментарі
+10
Жаль повоевать не успели.
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24.04.2020 17:45 Відповісти
+9
и жаль что меня там не было...
сейчас бы имел хату, внеочередное звание, премии и УБД - и все это без единого выстрела с моей стороны...
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24.04.2020 17:59 Відповісти
+7
за то что не стреляли их квартирами и внеочередными званиями наградили...
УБД дали это за то, что технику, катера , прапоры, вооружение отдали московитам в полной сохранности..
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24.04.2020 18:01 Відповісти
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Жаль повоевать не успели.
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24.04.2020 17:45 Відповісти
Жаль тебя в том конвое не было.
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24.04.2020 17:46 Відповісти
и жаль что меня там не было...
сейчас бы имел хату, внеочередное звание, премии и УБД - и все это без единого выстрела с моей стороны...
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24.04.2020 17:59 Відповісти
Еще не поздно попробовать.
Контрактная служба в ВСУ.
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24.04.2020 18:01 Відповісти
такая халява раз в 100 лет бывает..., и я отслужил очень давно...
сейчас гражданский..
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24.04.2020 18:03 Відповісти
Тогда не ной.
Они не ради званий, квартир и т.д. туда пошли.
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24.04.2020 18:05 Відповісти
получается за этим и пошли..
раз побоялись стрелять..
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24.04.2020 18:07 Відповісти
я розумію, що тобі беня (чи сабаков) накази відає. Але морякам наказував Воронченко та інструктував, як діяти в тій чи іншій ситуації. Так що чи вони побоялись, чи ні, чи так треба було - велике птання. Але не до тебе.
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24.04.2020 18:11 Відповісти
Выйди на улицу, и скажи во всеуслышание, что ребята - трусы, раз не открыли огонь, что единственной их целью было получение статуса УБД.
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24.04.2020 18:17 Відповісти
https://censor.net/user/88272 - кому сказать...?

если этим ребяткам-морячкам, то думаю это вполне безопасно...- промолчат, если не пьяные, а какой то воевавший сухопутный воин то да..., это и вломить может...
Хотя нет... - не вломит...., среди этих сухопутных те морячки как трусы проходят...
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24.04.2020 18:24 Відповісти
++
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24.04.2020 21:06 Відповісти
Это правильно.
Но плохо что с таким документом, шляется великое множество людей, которые в боевых действиях, участвовали разве что в компьютерных играх.
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24.04.2020 17:45 Відповісти
УБД дискредитоване так же як і звання Героя України підрахуями та іншими богуслаєвими.
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24.04.2020 18:23 Відповісти
Полностью согласен.
Но УБД это не звание, это просто статус.
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24.04.2020 18:24 Відповісти
Це робиться навмисно. Щоб все було обісране і не було нічого святого.
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24.04.2020 18:35 Відповісти
Вони не приймали участі в бойових діях. Так, на компенсаці, як полоненим, мають право. На УБД - ні.
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24.04.2020 17:53 Відповісти
Ну - по ним стріляли, навіть поранили декого. Тобто в бойових діях вони участь приймали, хоча й пасивно.
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24.04.2020 18:17 Відповісти
За те що не стріляли в окупантів? Якщо був злочинний наказ, то чому тодішній гідрант не сидить?
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24.04.2020 17:56 Відповісти
за то что не стреляли их квартирами и внеочередными званиями наградили...
УБД дали это за то, что технику, катера , прапоры, вооружение отдали московитам в полной сохранности..
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24.04.2020 18:01 Відповісти
Ты бы точно стрелял.
Ты бы показал паре-тройке кацапских кораблей и нескольким самолетам, что такое катер вооруженный 12,7 мм пулеметом!
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24.04.2020 18:04 Відповісти
Их катера вооружены 30мм пушками вообще-то.
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24.04.2020 18:17 Відповісти
Это что то принципиально меняет?
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24.04.2020 18:21 Відповісти
Конечно.
Ибо огневой мощи 30мм пушки достаточно для того, чтобы поразить всех их противников в том инциденте - что корабли ФСБ, что вертолет 30мм пушкой поражаются на такой дистанции гарантировано.
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24.04.2020 18:38 Відповісти
Понятно, еще один несостоявшийся герой.
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24.04.2020 18:44 Відповісти
Да, стрялябы. Но на флот попасть нужен блат, также как заграницу в миротворческую, а при Потрохе темболее.
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24.04.2020 19:54 Відповісти
зебіл, а що наказ перейти з українського порту Одеса в український Бердянськ по українським територіальним водам міг бути злочинним? Встановлено судом, чи хоча би прокуратурою інкриміновано в підозрі?
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24.04.2020 18:08 Відповісти
Та давайте вже УБД й чотирижди відслужившому Зеленському. Гулять - так гулять!
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24.04.2020 18:06 Відповісти
получается, сложить оружие, нарушить присягу и сдать территорию врагу - это теперь "участие в боевых действиях"? тогда пора уже и крымским сбушникам, перешедших на сторону врага тоже убд выдать
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24.04.2020 18:16 Відповісти
Ты бы там всем показал!
Кацапы бы кровью умылись!
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24.04.2020 18:23 Відповісти
А после обмена паРаша не стала государством-пиратом...
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24.04.2020 18:21 Відповісти
Зачем вообще было их туда посылать?
Вспомните, до этого две баржи пропоыли там. И с каким пафосом это преподали народу. Взятие Крыма случилось!
ПороХ конечно пошёл вабанк и решил
Ладно не буду дальше писать, Сакашвили следующий президент, дай то Бог.
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24.04.2020 18:24 Відповісти
Почитайте рішення "Міжнародного трибуналу", там є всі роз'яснення.
Ну якщо ви вважаєте, що Германією повинен правити Саакашвіллі, ну тоді, дай Бог
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24.04.2020 18:44 Відповісти
Под шумок и жена зампотылу скорее всего теперь участник + племянники-крестники командующих и командирствующие...может кто то и квартирку хапнет
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24.04.2020 18:30 Відповісти
Весёлая комиссия... Никто табельное (личное) оружие не применял. А как они вели боевые действия - консервами отстреливались? Какое УБД? А компенсация за плен - 100%, только не счёт державы, а из петюниного кармана.
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24.04.2020 18:44 Відповісти
А у нас много таких " убд", и менты, сидящие в отделах кадров Донецкой и Луганской областей,и пожарные( особенно руководство областных управлений), и практически все чинуши ВГА,и другие " туристы".
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24.04.2020 18:53 Відповісти
Хорошо хоть героев Украины не дали этим хиппи-пацифистам за просранные корабли.
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24.04.2020 19:03 Відповісти
Прикольно... Чуваки сдались врагу без боя, сдали оружие, боеприпася, технику... - в результате получили нашару квартиры и статус УБД !?
Это что за фигня такая !?
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24.04.2020 21:03 Відповісти
Сьогодні - морякам, завтра - прокурорам, післязавтра - працівникам охвісу презедента.
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25.04.2020 08:15 Відповісти
 
 