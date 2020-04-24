22 українським морякам, звільненим із полону РФ, надано статус УБД, - Міноборони

Сьогодні, 24 квітня, під керівництвом Державного секретаря Міністерства оборони України Олександра Дубляна відбулося засідання комісії з питань розгляду матеріалів, пов’язаних із визначенням учасників бойових дій та спірних питань щодо зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Одним із багатьох питань, які виносилися до розгляду комісією, було надання статусу учасника бойових дій 22 військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які 25 листопада 2018 року у складі членів екіпажів малих броньованих артилерійських катерів, перебуваючи на їх борту, виконували бойове завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями Російської Федерації в Керченській протоці та у подальшому були захоплені в полон зазначеними озброєними військовими формуваннями.

У відповідності до пункту 22 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" одноголосним рішенням комісії зазначеним військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил України надано статус учасника бойових дій.

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.