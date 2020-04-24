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В Офісі президента підготовлено законопроєкт про інвестиційних нянь, - заступник голови ОП Ковалів

В Офісі президента підготовлено законопроєкт про інвестиційних нянь, - заступник голови ОП Ковалів

В Офісі президента розроблено законопроєкт про "інвестиційних нянь", найближчим часом він буде поданий до Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла голова Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

"Пандемія COVID-19 вносить корективи в наші плани. У тому числі й у сферу залучення інвестицій. Але це жодним чином не означає, що ключові процеси зупинені. Вже сьогодні в Офісі президента розроблено законопроєкт про "інвестиційних нянь", найближчим часом він буде поданий у парламент", - сказала Ковалів.

За її словами, така ініціатива допомагає інвестору почуватися безпечніше, що значно збільшує коло осіб, які можуть зацікавитися Україною як країною для капіталовкладень.

"Ще один важливий інструмент, який ми пропонуємо інвестору, – міжнародний арбітраж. Це свого роду фундамент для належного захисту інвестицій. Крім того, це стане суттєвим кроком для повернення довіри до судової системи України", - зауважила Ковалів.

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський під час Світового економічного форуму в Давосі у січні 2020 року заявив, що українська влада підготувала програму Investment nanny, щоб стимулювати іноземні компанії вкладати кошти в Україну. Інвестор отримає особистого менеджера, якщо інвестує в Україну від 100 млн дол.

Читайте також: Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій. ФОТО

Автор: 

інвестиції (2083) Ковалів Юлія (70) Офіс Президента (2033) інвестняня (53)


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Топ коментарі
+33
Дениску Ермака поставьте главным...
он уже в теме...

В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5577
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24.04.2020 17:50 Відповісти
+32
Они серьезно?! Ловите наркоманов!!!
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24.04.2020 17:48 Відповісти
+29
офис президента-сброд идиотов.
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24.04.2020 17:51 Відповісти
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Они серьезно?! Ловите наркоманов!!!
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24.04.2020 17:48 Відповісти
Так у ермаков и прочих земразей очень много родственников и все хотят кушать.
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24.04.2020 17:49 Відповісти
инвестиционные няни - это легализация "крыши"... мол, платите на лапу монике зелоху и его Ко в ОП(Г) - и будет у вас "крыша"..
клоун даже не понимает - каким идиотизмом выглядят его "няни" в глазах инвесторов и Запада, где инвестиции защищены Законом, а не "решалами"
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24.04.2020 18:12 Відповісти
готов за 20К нянчить любого инвестора !!!
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24.04.2020 19:03 Відповісти
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 9601
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24.04.2020 17:50 Відповісти
https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1253617694332641280 5 ч

Впервые после 14-го агентство Flitch понизило рейтинг Украины.
До этого он рос, стартуя с преддефолтного.
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24.04.2020 18:07 Відповісти
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5931
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24.04.2020 18:19 Відповісти
А шо їх ловить Монойобщись - на цугундер ! Чи я помилився
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24.04.2020 18:41 Відповісти
Логично, чо! Если зарубежный инвестор боится инвестировать в экономику коррумпированной страны, её коррумпированное руководство может предоставить ему коррумпированного менеджера, который будет персонально помогать ему расстаться с его деньгами. Что ж, теперь капиталы потекут к нам рекой!
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24.04.2020 17:48 Відповісти
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 3163
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24.04.2020 18:12 Відповісти
та вы нарожайте сперва, мартышки зеленые
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24.04.2020 17:48 Відповісти
грузынский кровь наражает в турборежиме - должок у него Курченко имеется
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24.04.2020 17:52 Відповісти
от кода "грузынский кровь наражает" и найдутся инвесторы поддержать все ето непорочное зачатие, от тогда и станет остро вопрос о крыше, пардон о нянях.
пока "ни людей ни машин"....
но буба смотрит уперед взглядом арляцким!
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24.04.2020 18:01 Відповісти
он когда-то Михо со сцены коксятником обзывал- снюхались?
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24.04.2020 18:05 Відповісти
ноздря в ноздрю идут.
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24.04.2020 18:18 Відповісти
так ведь немецкие официалы заявляли, что нужна не няня, а справедливые суды - это было здесь, на Цензоре. Почему Президент об этом не в курсах???
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24.04.2020 18:27 Відповісти
понимаю ваше возмущение - встречный вопрос,
а почему бы самого отбулавленого об етом не спросить?
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24.04.2020 18:36 Відповісти
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 9333

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24.04.2020 17:48 Відповісти
лучшая няня - это бородатая бабушка
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24.04.2020 17:52 Відповісти
єслі б я бил султан-я б "імєл" трьох нянь
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24.04.2020 17:52 Відповісти
за 100 млн.$ таких менеджеров будет 1000 000!!!
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24.04.2020 17:57 Відповісти
mrSmith промежность просматривается отлично!
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24.04.2020 18:20 Відповісти
Мендель в овальном кабинете ЗЕ?
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24.04.2020 22:04 Відповісти
Притрушені на всю адміністрацію...
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24.04.2020 17:49 Відповісти
Так зараз будуть звати решал-корупціонерів?
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24.04.2020 17:49 Відповісти
А кто рожать инвесторов будет - Курченко ? Саакашвили бабки ж брал у него , теперь реформы ему няньчить с инвестициями будет
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24.04.2020 17:50 Відповісти
***** , ти ?
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24.04.2020 18:00 Відповісти
«Радионяня», «Радионяня» - есть такая передача
«Радионяня», «Радионяня» - у нее одна задача:
Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней,
Чтоб всем ребятам,
Всем трулялятам было веселей!!!
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24.04.2020 17:50 Відповісти
Кроме того, это станет существенным шагом для возвращения доверия к судебной системе Украины", - отметила замглавы ОП

Вот просто интересно, кто нибудь знает в какое время в Украине было доверие к судебной системе которое оно собираются возвращать? Сообщите пожалуйста.
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24.04.2020 17:50 Відповісти
Так кто захочет в ваш детсад когда нет даже фундамента для єтого сада, а дяди приведшие нянь потирают липкие ручки в предвкушении избиения младенцев без правил
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24.04.2020 17:50 Відповісти
Дениску Ермака поставьте главным...
он уже в теме...

В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5577
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24.04.2020 17:50 Відповісти
покойник порешает! он с потусторонним миром связан.
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24.04.2020 17:59 Відповісти
дениска это "отдел кадров" ... он нянь будет трудоустраивать
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24.04.2020 18:02 Відповісти
Сказала, что у каждого богатого заграничного чувака будет своя персональная крыша. Он же смотрящий.
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24.04.2020 17:50 Відповісти
ага..
им все, а украинских бизнесменов будут доить по полной программе...
не любят узеленского малороссов...
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24.04.2020 17:53 Відповісти
Тех тоже будут доить. По другой программе.
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24.04.2020 17:55 Відповісти
ИНВЕСТИЦИИ - РЕФОРМАТОР МИХО-КУРЧЕНКО И ВСЯ АХМЕТОВСАЯ РАТЬ
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24.04.2020 17:54 Відповісти
***** , згинь
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24.04.2020 18:03 Відповісти
Шустер, ТЫ?
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24.04.2020 18:24 Відповісти
Детский сад.
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24.04.2020 17:51 Відповісти
офис президента-сброд идиотов.
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24.04.2020 17:51 Відповісти
Украину превратили в сумасшедший дом.
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24.04.2020 17:52 Відповісти
Посол ФРГ чётко сказал, что Западу нужны независимые суды. Идиоты...
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24.04.2020 17:53 Відповісти
Так и предлагаются независимые от каких либо законов няни...
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24.04.2020 17:57 Відповісти
от кого "независимые" ?
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24.04.2020 18:03 Відповісти
Транснаціональному бізнесу насрати на закони. Треба перетворити якусь країну на безлюдну пустелю? Легко. Аби це приносило прибуток.
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24.04.2020 18:08 Відповісти
Короче, решили узаконить решал, которые будут крышевать бизнес!
Инвесторы уже бегут в Украину!
Особенно много желающих инвестировать 100 миллионов зелени.
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24.04.2020 17:53 Відповісти
То есть, реформировать судебную систему - слабо, бороться с коррупцией - слабо, создать привлекательный бизнес климат - слабо, поэтому создаём "инвестиционных нянь".
Нормальный зарубежный инвестор при таких раскладах пойдёт в Украину только под пистолетом.
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24.04.2020 17:54 Відповісти
Упоротому ослу уже прямо сказали, чтобы вместо "нянь", он привел в порядок постбарыгино кривосудие. Это и есть условие прихода инвестиций в Украину. Но ослиные уши перестали слышать не только свой народ, но и Запад. Пошёл по пути соевого мародёра. Только тому удавалось Запад удачно дурить какое-то время. Но не народ.
"Верной дорогой идёте, товарисчи!" (с)
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24.04.2020 17:55 Відповісти
Постбарыгино это ты намекаешь на судебную систему, созданную Портновым для убийцы-Януковича, и теперь будет реформировать по плану реформ в 2020 году низовые звенья судов?
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24.04.2020 17:59 Відповісти
Я не намекаю, а говорю прямо: смотрящие в судах от АП, карманные судьи и целые суды, коррупция в судах, "судьи"-миллионеры, лично назначенные судьи, не правосудные судебные решения и далее по списку- все "прелести" барыгиной "потужной судебной реформы".
А тебе что до Украины, бульбарус? Решай свои проблемы. Тем более, из у вас при упоротом вечном "бацке" предостаточно.

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24.04.2020 18:10 Відповісти
бульбарус?
Не может кацап не попасться, просто что-то у него в заднице свербит, не может не произнести бульба, когда говоришь об этапе судебной реформы.
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24.04.2020 18:12 Відповісти
Да, именно бульбарус. Кацабский прихвостень, который воюет и на украинском Донбассе (против Украины), и в сети, на украинских ресурсах. Тоже против Украины. За пуйловского ахента Лолу.
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24.04.2020 18:18 Відповісти
Дайте ему селедки.
И зельцу тоже.
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24.04.2020 17:57 Відповісти
Зеленскому главное подгузник оденьте и няню ему обеспечьте сопли вытирать.
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24.04.2020 17:58 Відповісти
Сброд идиотов. На кого это рассчитано? На аудиторию сватов?

Помню когда-то ехал в поезде в одном купе с налоговыми милиционерами. Так они открыто не стесняясь обсуждали что кто крышует, кто под кем ходит и кто что отжимает.

Поэтому засуньте в )/(опы свои инвестиционные няни! Пока в Украине будет гангланд без права и закона, маски-шоу с автоматами, бандитская налоговая, коррумпированные суды никто в наше Зембабве не проинвестирует и цента!
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24.04.2020 17:59 Відповісти
Тобто не судову систему, так успішно відреформовану, треба міняти, а закріпити за кожним інвестором своє "рішалово". До такого навіть папуаси б не додумались.
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24.04.2020 17:59 Відповісти
Для этого и остановлена судебная реформа и предлагается, якобы, новая, вместо того, чтобы завершить начатую...
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24.04.2020 18:00 Відповісти
А коли це вона була розпочата? Що при ******* успішно завершилась, ми вже чули. А суддя Вовк як сидів при овочі, ******* і зе, так і сидить. Вічний.
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24.04.2020 18:03 Відповісти
Законодательная реформа была сделана, а по плану было несколько этапов, но Лахта тебе сказала, что завершена, а последний этап был запланирован на 2020 год...
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24.04.2020 18:06 Відповісти
Коли? Готуйся до параду. Не засмічуй ефір.
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24.04.2020 18:09 Відповісти
А на параде будет рассказывать, что Портнов будет реформировать в 2020 году им же созданный суд?
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24.04.2020 18:10 Відповісти
Откуда нам знать, что будет рассказывать на параде ваш sцарь? Будет парад- услышить. Только обязательно сходи.
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24.04.2020 18:20 Відповісти
Надеюсь, в законопроекте предусмотрены:
1. инвестиционные слюнявчики;
2. инвестиционные горшки (утки/судна);
3. инвестиционная сифонная клизма инфантильному, который на форуме ляпнул про "нянь"
И начать нужно, особый случай, с последнего пункта!
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24.04.2020 18:00 Відповісти
Тобто, щоб отримати індульгенцію від уряду треба бути транснаціональною компанією з трильоном доларів в активі. А дрібний і середній бізнес має бути знищений?????????
Зєлю, чмирька, геть. Дострокові.
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24.04.2020 18:04 Відповісти
Как все развитые страны существуют без таких нянь? Может надо правоохранительные органы реформировать? Или теперь Ермак-младший аукцион по няням будет проводить?
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24.04.2020 18:07 Відповісти
Запад ухахатывается, про нянь,это что-то новое изобретение главного слуги,такого в мире нет.
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24.04.2020 18:13 Відповісти
Инвестняня
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 8366
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24.04.2020 18:14 Відповісти
Я так понял, что дурдомы закрыли досрочно?
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24.04.2020 18:15 Відповісти
Володимир Зеленський подав кандидатуру Юхима Звягільського на посаду Міністра молоді та спорту."Це управлінець,який поповнить нашу команду молодих облич.Як Ольга Герсимюк,Міноборони С.Таран,Василь Цушко та інші"- цитата .
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24.04.2020 18:21 Відповісти
Класний "спортсмен"...
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24.04.2020 18:23 Відповісти
Та називайте вже речі своїми іменами - "смотрящіє"...
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24.04.2020 18:22 Відповісти
Не вийде у вас нічого. Рагулі виють, що їх не так «відреформували». До тупих совкодрочерів тупо не доходить, що реформа починається в головах громадян! Хто ці всі корумповані судді, прокурори, мєнти, інспектори різних мастей, лікарі, міністри, їхні жінки і чоловіки, діти дорослі і не зовсім, коханки і коханці, брати і сестри і.т.д і.т.д.???? Хто ці всі люди??? Їх ціла країна із однією ідеєю кому і скільки занести і скільки запросити! А потім ниють, що живуть і гівні і винний Порошенко. Ви кінчені. Для людей зі сторони, які знають і розуміють ваш світ-у вас вже немає шансу. Ніякий Зеленський, Саакашвілі і тим більше навіть вами так облизаний Путін вам не допоможе. Пасіонаріі і патріоти загинули, на фронті або просто розчарувались. Вас будуть ще стригти поки ще маєте шерсть. Амінь.
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24.04.2020 18:32 Відповісти
Я думал, что это просто неудачная давосская шутка. Вы серьезно про нянь ? Это клиника. Срочно необходим законопроект о жесточайшей медицинской комисси всех ветвей власти.
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24.04.2020 18:35 Відповісти
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 8517
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24.04.2020 18:36 Відповісти
Инвестиционная няня... Какой же, всё-таки, мудрый наш президент Владимир Александрович! Теперь все инвесторы за чемодан инвестиций ломанутся осуществлять самую потаённую фантазию - три дня взахлёб смоктать инвестиционную сиську, а потом обильно обосраться. Тут обязательно инвестиционный памперс (гигиена во время карантина, знаете ли), инвестиционный латекс и инвестиционную плётку - какой же инвестор откажется, шоб ему инвестиционная няня всласть жопу надрала. Отдельным инвесторам за два чемодана инвестиций - инвестиционная няня-страпонесса с инвестиционным страпоном и так далее...
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24.04.2020 18:38 Відповісти
В связи с пандемией и необходимостью дистанции в 1.5 метра, очередь оманских инвесторов начинается ещё в Оман.
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24.04.2020 18:44 Відповісти
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 3192
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24.04.2020 18:46 Відповісти
кстати Юлька Ковалив из числа порохоботов-соросят ... они же любители ссакашвили
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24.04.2020 18:49 Відповісти
а еще петруччо является активным прыхыльныком антибанковского закона, которым предлагается передать рассмотрение решений НацБанка Украины в ЗАРУБЕЖНЫЕ (!!!) суды
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24.04.2020 18:51 Відповісти
Я конечно извиняюсь, инвестиционных ****** не будет? Я бы нанял одну.
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24.04.2020 18:56 Відповісти
Инвестор должен быть под контролем, что бы от откатов не спрыснул.
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24.04.2020 19:02 Відповісти
В Офисе Президента подготовлен законопроект про инвестиционных нянь, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 2542

...
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24.04.2020 19:08 Відповісти
Мери Поппинс вам ещё нужна в няни, пока не подрастете. Только зонтик отберите, не то сразу улетит от вас.
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24.04.2020 19:32 Відповісти
Господи, та вони там зовсім глухі? Посол Німеччини відкритим текстом казало ,що потрібні не інвестицій няні, а незалежні суди. Полистайте інтернет зебіли
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24.04.2020 19:34 Відповісти
ну почему зе команда такие идиоты? уже даже посольство германии их тролит , мол, живите по закону и не нужно инвесторам никаких нянь)))
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24.04.2020 19:53 Відповісти
Это точно. Пленки Вовка, антикоррупционный суд с 0 решений, Труба. Список бесконечный хромой правовой системы.Независимая ветвь власти? Так законами реформировать имея большинство в парламенте.
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25.04.2020 12:28 Відповісти
Они там точно все идиоты... И еще мазохисты.
Им нравится, что их уже обсирают все, кому не лень?
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24.04.2020 19:59 Відповісти
Ідіоти, блін... Зелені ідіоти...
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24.04.2020 20:18 Відповісти
Были воры в законе
стали смотрящие в законе
Дебилы ***...даже больше-зе-***....
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24.04.2020 21:30 Відповісти
Понятно. НИКАКИХ реформ при зеленой плесени не будет...
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24.04.2020 21:43 Відповісти
А можно инвестиционную путану ? ☝️
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24.04.2020 22:10 Відповісти
Гарна жінка...
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25.04.2020 04:16 Відповісти
Иными словами - потеряли 100 млн долларов инвестиций? Вот Ваша няня, ее теперь и трахайте!
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25.04.2020 09:18 Відповісти
 
 