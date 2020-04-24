В Офісі президента підготовлено законопроєкт про інвестиційних нянь, - заступник голови ОП Ковалів
В Офісі президента розроблено законопроєкт про "інвестиційних нянь", найближчим часом він буде поданий до Верховної Ради.
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла голова Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.
"Пандемія COVID-19 вносить корективи в наші плани. У тому числі й у сферу залучення інвестицій. Але це жодним чином не означає, що ключові процеси зупинені. Вже сьогодні в Офісі президента розроблено законопроєкт про "інвестиційних нянь", найближчим часом він буде поданий у парламент", - сказала Ковалів.
За її словами, така ініціатива допомагає інвестору почуватися безпечніше, що значно збільшує коло осіб, які можуть зацікавитися Україною як країною для капіталовкладень.
"Ще один важливий інструмент, який ми пропонуємо інвестору, – міжнародний арбітраж. Це свого роду фундамент для належного захисту інвестицій. Крім того, це стане суттєвим кроком для повернення довіри до судової системи України", - зауважила Ковалів.
Нагадуємо, президент Володимир Зеленський під час Світового економічного форуму в Давосі у січні 2020 року заявив, що українська влада підготувала програму Investment nanny, щоб стимулювати іноземні компанії вкладати кошти в Україну. Інвестор отримає особистого менеджера, якщо інвестує в Україну від 100 млн дол.
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клоун даже не понимает - каким идиотизмом выглядят его "няни" в глазах инвесторов и Запада, где инвестиции защищены Законом, а не "решалами"
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1253617694332641280 5 ч
Впервые после 14-го агентство Flitch понизило рейтинг Украины.
До этого он рос, стартуя с преддефолтного.
пока "ни людей ни машин"....
но буба смотрит уперед взглядом арляцким!
а почему бы самого отбулавленого об етом не спросить?
«Радионяня», «Радионяня» - у нее одна задача:
Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней,
Чтоб всем ребятам,
Всем трулялятам было веселей!!!
Вот просто интересно, кто нибудь знает в какое время в Украине было доверие к судебной системе которое оно собираются возвращать? Сообщите пожалуйста.
он уже в теме...
им все, а украинских бизнесменов будут доить по полной программе...
не любят узеленского малороссов...
Инвесторы уже бегут в Украину!
Особенно много желающих инвестировать 100 миллионов зелени.
Нормальный зарубежный инвестор при таких раскладах пойдёт в Украину только под пистолетом.
"Верной дорогой идёте, товарисчи!" (с)
А тебе что до Украины, бульбарус? Решай свои проблемы. Тем более, из у вас при упоротом вечном "бацке" предостаточно.
Не может кацап не попасться, просто что-то у него в заднице свербит, не может не произнести бульба, когда говоришь об этапе судебной реформы.
И зельцу тоже.
Помню когда-то ехал в поезде в одном купе с налоговыми милиционерами. Так они открыто не стесняясь обсуждали что кто крышует, кто под кем ходит и кто что отжимает.
Поэтому засуньте в )/(опы свои инвестиционные няни! Пока в Украине будет гангланд без права и закона, маски-шоу с автоматами, бандитская налоговая, коррумпированные суды никто в наше Зембабве не проинвестирует и цента!
1. инвестиционные слюнявчики;
2. инвестиционные горшки (утки/судна);
3.
инвестиционнаясифонная клизма инфантильному, который на форуме ляпнул про "нянь"
И начать нужно, особый случай, с последнего пункта!
Зєлю, чмирька, геть. Дострокові.
...
Им нравится, что их уже обсирают все, кому не лень?
стали смотрящие в законе
Дебилы ***...даже больше-зе-***....