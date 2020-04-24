Мін'юст підтвердив інформацію про COVID-19 у двох колишніх ув'язнених одеського СІЗО

У Міністерстві юстиції підтвердили, що отримали від Українського бюро Інтерполу інформацію про те, що двоє громадян, яких до екстрадиції з України в Молдову, утримували під вартою в Одеському СІЗО, хворі на коронавірус. Водночас у відомстві запевняють, що на момент перебування в СІЗО, у них таке захворювання не було виявлено.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомила заступниця міністра Олена Висоцька.

"23 квітня від Інтерполу надійшло повідомлення про захворювання COVID-19 у двох громадян Республіки Молдова, яких було екстрадовано з державної установи "Одеський слідчий ізолятор ". Перед екстрадицією вони пройшли медичний огляд, який не виявив ознак гострих респіраторних чи будь-яких інших захворювань. Зараз ми почали проведення протиепідемічних заходів в Одеському СІЗО, згідно з Протоколом", - пояснила вона.

Відповідаючи на запитання, коли буде проведено тестування співробітників СІЗО і тих, хто перебував в одних камерах із заарештованими громадянами Молдови, Висоцька сказала, що це станеться, як тільки українські медики отримають документальне підтвердження щодо проведених їхніми колегами з Молдови тестів.

Як розповіли Цензор.НЕТ в Офісі генпрокурора, прокуратура Одеської області оперативно відреагувала на цю ситуацію. Начальнику Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань направлено вимогу щодо забезпечення належного санітарного стану для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, а також недопущення та попередження масових заворушень у слідчому ізоляторі.

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Адміністрація установи встановила коло осіб, які контактували з хворими коронавірусною інфекцією ув'язненими. Серед них - 34 працівники установи, 9 бійців воєнізованого формування "Циклон-Юг" Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, 15 ув'язнених.

Уже здійснено медичний огляд цих осіб, встановлено спостереження за їхнім станом здоров'я в динаміці, забезпечено щоденний температурний скринінг, а також кварцування і дезінфекція приміщень, в яких перебували хворі й особи, які контактували з ними. Крім того, припинено всі режимні заходи, пов'язані з переміщенням ув'язнених.

З огляду на ситуацію з різким поширенням особливо небезпечної інфекції, Офіс Генерального прокурора вимагає від керівників регіональних прокуратур підвищити ефективність нагляду за дотриманням прав на медичне обслуговування всіх осіб, які перебувають у місцях несвободи. Зокрема, мають бути враховані рекомендації Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням в частині зменшення ризиків для здоров'я, викликаних коронавірусіом як для ув'язнених, так і персоналу.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у двох чоловіків, яких 21 квітня було екстрадовано з України в Молдову, підтверджено коронавірус. До екстрадиції вони утримувалися в Одеському СІЗО.