У справі про організацію умисних вбивств під час Революції Гідності проведено 4 слідчі експерименти, - ДБР. ФОТО

Слідчі Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань провели 4 слідчі експерименти в кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств і заподіянні вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі ДБР провели 4 експерименти на вулицях Інститутській і Майдані Незалежності в Києві, два з яких проведено спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Слідчі експерименти проводилися для уточнення відомостей про обставини вбивств протестувальників, заподіяння їм тілесних ушкоджень та вчинення замахів на умисні вбивства з боку правоохоронців.

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Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні триває.