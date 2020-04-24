У справі про організацію умисних вбивств під час Революції Гідності проведено 4 слідчі експерименти, - ДБР. ФОТО
Слідчі Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань провели 4 слідчі експерименти в кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств і заподіянні вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідчі ДБР провели 4 експерименти на вулицях Інститутській і Майдані Незалежності в Києві, два з яких проведено спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Слідчі експерименти проводилися для уточнення відомостей про обставини вбивств протестувальників, заподіяння їм тілесних ушкоджень та вчинення замахів на умисні вбивства з боку правоохоронців.
Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні триває.
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какие исперименты
рашатудей показывала 2 часа в прямом эфире в ютубе
реки крови,
а оные за 4 провели 4 исперимента -
1 исперимент в 1,5 года
укр гбр - лутшее в эвропе в крутых носках за 500 грн штука
ахахаха