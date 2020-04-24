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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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У справі про організацію умисних вбивств під час Революції Гідності проведено 4 слідчі експерименти, - ДБР. ФОТО

Слідчі Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань провели 4 слідчі експерименти в кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств і заподіянні вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У справі про організацію умисних вбивств під час Революції Гідності проведено 4 слідчі експерименти, - ДБР 01

Слідчі ДБР провели 4 експерименти на вулицях Інститутській і Майдані Незалежності в Києві, два з яких проведено спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Слідчі експерименти проводилися для уточнення відомостей про обставини вбивств протестувальників, заподіяння їм тілесних ушкоджень та вчинення замахів на умисні вбивства з боку правоохоронців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проведено слідчий експеримент з експравоохоронцем у справі розстрілів на Інститутській, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні триває.

Автор: 

Київ (19662) злочини проти Майдану (309) ДБР (3556)


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Хотят доказать злонамеренный умысел?
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24.04.2020 19:00 Відповісти
Основательно работают.без спешки.без ложного энтузиазма.пока собирают данные для следующих поколений,возможно закроющих это дело.
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24.04.2020 19:46 Відповісти
В деле об организации умышленных убийств во время Революции Достоинства проведены 4 следственных эксперимента, - ГБР. ФОТО



какие исперименты

рашатудей показывала 2 часа в прямом эфире в ютубе
реки крови,

а оные за 4 провели 4 исперимента -
1 исперимент в 1,5 года

укр гбр - лутшее в эвропе в крутых носках за 500 грн штука

ахахаха
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24.04.2020 20:23 Відповісти
При этом генпрокуроре могу себе представить, что список жертв и подозреваемых вдруг резко увеличился
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24.04.2020 20:32 Відповісти
 
 