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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 24 квітня ворог 6 разів порушив перемир'я, поранено двох українських воїнів, - штаб ООС

Від початку доби 24 квітня ворог 6 разів порушив перемир'я, поранено двох українських воїнів, - штаб ООС

24 квітня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, зокрема з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Прицільним вогнем Об'єднані сили рішуче відкидали ворожу злочинну активність.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв наші позиції.

Неподалік Павлополя ворог з мінометів калібру 82 мм випустив по наших підрозділах 23 міни, а поблизу Лебединського вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За захисниках Старогнатівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Застосовуючи чергові вогневі засоби, українські захисники відкрили вогонь по позиціях загарбників. Завдяки відвазі і рішучості наших військовослужбовців ворог був змушений припинити свої злочинні дії.

Читайте також: Український воїн зазнав поранень внаслідок кулеметного вогню найманців РФ на Донбасі, - штаб ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили три обстріли, в тому числі з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь.

Так по опорних пунктах Об'єднаних сил поруч з Оріховим противник випустив 20 мін 120-го калібру, а захисників населеного пункту Хутір Вільний ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Після обіду збройні формування Російської Федерації вели вогонь з 82-мм мінометів по захисниках Новоолександрівки, використавши 30 мін.

Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень.

Підступні обстріли з боку російських найманців не залишилися безкарними - з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці дали жорстку і рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об'єднаних сил готові негайно відреагувати на всі можливі загрози з боку загарбників".

Автор: 

обстріл (29141) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Мрази путинские. А сколько ваты в Украине поддерживают Путлера, уроды...
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24.04.2020 18:28 Відповісти
+6
это больше чем ужасно. Война идет, герои гибнут или получают ранения, но здесь идут так просто для статистики. Этот гастролер и оратор на голубом экране имеют вес больше, чем те кто их защищает. О них надо писать и о них надо не забывать.
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24.04.2020 19:10 Відповісти
+6
Найшвидшого одужання!
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24.04.2020 19:11 Відповісти
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Мрази путинские. А сколько ваты в Украине поддерживают Путлера, уроды...
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24.04.2020 18:28 Відповісти
Ти теж підтримуєш. Бо не знаєш, не треба використовувати мову окупанта
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25.04.2020 04:41 Відповісти
***
Не списывайте нас в небытие!
Мы боремся! Мы все ещё живые!
Хотя, друзья, нас всех похоронили!
И жизнь солдата стала ни по чём!

Не списывайте нас в небытие!
Нас... призраков, для вас войны далёкой!
И пусть судьба бывает к нам жестока!
Врагу своих позиций не сдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Не рушат «грады» окна в вашем доме!
И детки в колыбели спят спокойно!
За это свои жизни отдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
И в день Победы нашей соберёмся вместе!
И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.

Автор: Олег Федоров
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24.04.2020 18:57 Відповісти
На стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением Путина,Шойгу и Сталина. РПЦ это объясняет "традицией". Цирк какой-то. Хохлы в центре Киева в Лавре собирают деньги на мозаики Путину и министру обороны оккупантов Шойге. .
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24.04.2020 19:00 Відповісти
это больше чем ужасно. Война идет, герои гибнут или получают ранения, но здесь идут так просто для статистики. Этот гастролер и оратор на голубом экране имеют вес больше, чем те кто их защищает. О них надо писать и о них надо не забывать.
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24.04.2020 19:10 Відповісти
Найшвидшого одужання!
показати весь коментар
24.04.2020 19:11 Відповісти
Від початку доби 24 квітня ворог 6 разів порушив перемир'я, поранено двох українських воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8967
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24.04.2020 19:30 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! ссмерть расіянським окупантам та путін-*****!!!! Воїни України,нищить рогатих жерстко,без болю та жалю!!! Слава Україні!!!
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24.04.2020 21:20 Відповісти
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
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25.04.2020 08:44 Відповісти
 
 