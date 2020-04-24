Від початку доби 24 квітня ворог 6 разів порушив перемир'я, поранено двох українських воїнів, - штаб ООС

24 квітня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, зокрема з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Прицільним вогнем Об'єднані сили рішуче відкидали ворожу злочинну активність.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв наші позиції.

Неподалік Павлополя ворог з мінометів калібру 82 мм випустив по наших підрозділах 23 міни, а поблизу Лебединського вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За захисниках Старогнатівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Застосовуючи чергові вогневі засоби, українські захисники відкрили вогонь по позиціях загарбників. Завдяки відвазі і рішучості наших військовослужбовців ворог був змушений припинити свої злочинні дії.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили три обстріли, в тому числі з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь.

Так по опорних пунктах Об'єднаних сил поруч з Оріховим противник випустив 20 мін 120-го калібру, а захисників населеного пункту Хутір Вільний ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Після обіду збройні формування Російської Федерації вели вогонь з 82-мм мінометів по захисниках Новоолександрівки, використавши 30 мін.

Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень.

Підступні обстріли з боку російських найманців не залишилися безкарними - з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці дали жорстку і рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об'єднаних сил готові негайно відреагувати на всі можливі загрози з боку загарбників".