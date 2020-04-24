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Справу Саакашвілі "поставлено на паузу", прокуратура вважає, що він у Нідерландах, - журналістка Ромалійська

Справу Саакашвілі

Українські прокурори формально вважають, що Міхеіл Саакашвілі перебуває в Нідерландах. Вони відправили туди запит із проханням допитати його у справі про акції під Радою в 2017 році і про гроші, які він, за версією слідства, отримував за них від Курченка.

Про це написала у Фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що справу проти Саакашвілі було порушено ще в 2017 році. Тоді Саакашвілі організовував біля Верховної Ради акції протесту.

"Несподівано у всьому цьому з'явився соратник Януковича Сергій Курченко, який втік до Росії. За версією Генеральної прокуратури, Курченко і Динник, вступивши в змову з ФСБ (яка хотіла керувати політичними процесами в Україні), давали гроші на акції Міхеілу Саакашвілі і його спільникові Северину Донгадзе. Одна з опрацьовуваних цілей - фізично захопити будівлю Верховної Ради. В ідеалі, Саакашвілі повинен був стати президентом України", - написала Ромалійська.

Донгадзе визнав провину і був засуджений. Показання на Саакашвілі дали, крім нього, ще двоє свідків. Задокументовано факти передачі грошей, експертиза підтвердила справжність телефонної розмови Курченка і Саакашвілі, пише журналістка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення Саакашвілі буде незаконним, його засуджено в Грузії, - Сарган

Але справу за часів генпрокурора Рябошапки передали з ГПУ в прокуратуру Києва, а потім і зовсім заморозили.

"Знаєте, яким чином це зробили? Дуже смішним. Офіційно справу припинено тому, що українські прокурори формально вважають, що Саакашвілі перебуває в Нідерландах. Відправили туди запит із проханням допитати Міхеіла Ніколозовича. А Нідерланди - не відповідають. Все", - написала Ромалійська.

Справу Саакашвілі поставлено на паузу, прокуратура вважає, що він у Нідерландах, - журналістка Ромалійська 01
Справу Саакашвілі поставлено на паузу, прокуратура вважає, що він у Нідерландах, - журналістка Ромалійська 02

Автор: 

ГПУ (4385) прокуратура (3702) Саакашвілі Міхеіл (2155) Курченко Сергій (424) Ромалійська Ірина (418) Рябошапка Руслан (441)


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Топ коментарі
+42
Когда посадят Саакашвили за то что он за кацапские деньги расшатывал ситуацию в стране во время кацапской агрессии ?
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24.04.2020 18:49 Відповісти
+31
Прокуроры заметят присутствие Саакашвили в Украине,

как только Саакашвили заметит присутствие барыг в Зе команде.
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24.04.2020 19:05 Відповісти
+25
Дело Саакашвили "поставлено на паузу", прокуратура считает, что он в Нидерландах, - журналистка Ромалийская - Цензор.НЕТ 9886
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24.04.2020 18:55 Відповісти
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Когда посадят Саакашвили за то что он за кацапские деньги расшатывал ситуацию в стране во время кацапской агрессии ?
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24.04.2020 18:49 Відповісти
При бубочке точно не посадят!
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24.04.2020 18:50 Відповісти
Прокуроры заметят присутствие Саакашвили в Украине,

как только Саакашвили заметит присутствие барыг в Зе команде.
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24.04.2020 19:05 Відповісти
А може таким чином московська агентура бубочки затягує Міхо у пастку. Навряд чи окурок у кремлі відмовився від плану посадити Саакашвілі.
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24.04.2020 20:08 Відповісти
прокуратура счітает - так щас Ккурченко подсуєтітся - ему уже бізнесняню заказалі
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24.04.2020 19:18 Відповісти
https://censor.net/user/461391 - разве что вместе со свинкой Пепой, по одной статье. Что? По Пепе нет статьи? Ну тогда и по Сааке тоже нет!
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24.04.2020 20:54 Відповісти
Дело Саакашвили "поставлено на паузу", прокуратура считает, что он в Нидерландах, - журналистка Ромалийская - Цензор.НЕТ 3074
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24.04.2020 18:50 Відповісти
Какой яркий бред)))
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24.04.2020 18:50 Відповісти
Это какой то дурдом.Очень мне напоминает Райкина старшего.У него было много таких похожих сценок.
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24.04.2020 19:18 Відповісти
Дело Саакашвили "поставлено на паузу", прокуратура считает, что он в Нидерландах, - журналистка Ромалийская - Цензор.НЕТ 2131
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24.04.2020 18:51 Відповісти
Головне що народ - холопи, при обох варіянтах.
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24.04.2020 18:52 Відповісти
Не народ, а 73% зебилов
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24.04.2020 18:54 Відповісти
Дело Саакашвили "поставлено на паузу", прокуратура считает, что он в Нидерландах, - журналистка Ромалийская - Цензор.НЕТ 9886
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24.04.2020 18:55 Відповісти
полилось говно фонтаном )))
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24.04.2020 19:00 Відповісти
З 21.04.2019 р.
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24.04.2020 19:10 Відповісти
Цирк им. Саакашвили !
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24.04.2020 18:52 Відповісти
Будет весело но не долго

Справу Саакашвілі "поставлено на паузу", прокуратура вважає, що він у Нідерландах, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 5008
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24.04.2020 19:36 Відповісти
Курченко - это ФСБ! Он полностью под их контролем. Можно сказать,что и в туалет без них не ходит.Фактически, то есть в реальности Саакашвили брал деньги на свои акции у российских спецслужб и это факт.
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24.04.2020 18:52 Відповісти
Курченко ще й медіамагнат , чи не його підключить ЗЕ для організації СВОГО обіцяного каналу?
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24.04.2020 19:26 Відповісти
О такой монополии Курченко на Донбассе журналист Денис Казанский говорит так: «Главный итог этой войны для Донбасса, что вместо Ахметова теперь Курченко. То есть, был Ахметов - повелитель всея Донбасса, который всем владел. А теперь его активы просто отжал себе Курченко, другой олигарх. Вот ради этого воевали».Радіо Свобода
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24.04.2020 19:30 Відповісти
Дело Саакашвили "поставлено на паузу", прокуратура считает, что он в Нидерландах, - журналистка Ромалийская - Цензор.НЕТ 5574
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24.04.2020 18:54 Відповісти
не спєшіте - ПРокуратура ісчо счітаєт
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24.04.2020 19:22 Відповісти
Цирк наше всё! Когда уже вас рвать от него начнёт....
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24.04.2020 18:55 Відповісти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть вызывает у него тошноту.
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24.04.2020 18:57 Відповісти
А Украинцы на Гондурасом смеются. На поверку же Гондурас по сравнению с Украиной - Швейцария.
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24.04.2020 18:56 Відповісти
Так он в Голландии или они?Прокуратура обдолбленная
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24.04.2020 18:58 Відповісти
прокуратура считает, что он в Нидерландах

==
видишь суслика, нет, а он есть.
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24.04.2020 18:59 Відповісти
Бугагагагагааа!Дело Саакашвили "поставлено на паузу", прокуратура считает, что он в Нидерландах, - журналистка Ромалийская - Цензор.НЕТ 9536
Дело Саакашвили "поставлено на паузу", прокуратура считает, что он в Нидерландах, - журналистка Ромалийская - Цензор.НЕТ 9195
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24.04.2020 18:59 Відповісти
Дай мне доступ.
Прыгай в карусель.
Всё так просто.
Мой личный космос.
Ну и пусть эти люди раздельно.
Нам параллельно.
Нам параллельно.🐸🤪🤒
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24.04.2020 19:14 Відповісти
Это дело оставили как успокоительное для Саакашвили.
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24.04.2020 18:59 Відповісти
В эпоху, когда все, кто против Святого Пэтра, объявлялись "агентами Крымля", завели дело на Сааку, которого в Украину откомандировал госдеп. И спрошивается "чего это уголовное дело стоит на месте..."?
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24.04.2020 19:00 Відповісти
Та питали вже у головного слуги і за Оман,і за Єрмака,багато за що.Можна й за Саака спитать,так мовчатиме,сук.. син.
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24.04.2020 19:12 Відповісти
Оно без сценария не может
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24.04.2020 19:29 Відповісти
абсурд ибо они тоже что то читают и знают, что гастролер продает себя на данный момент.
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24.04.2020 19:02 Відповісти
Увечері квартал, вдень Саакашвілі. Не можна народу стільки сміятися...
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24.04.2020 19:02 Відповісти
Тепер зрозуміло чому хочуть Саакашвілі прилаштувати на державну посаду!
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24.04.2020 19:06 Відповісти
"Одна из прорабатываемых целей - физически захватить здание Верховной Рады. В идеале, Саакашвили должен был стать президентом ". Такое мог только алкаш-генпрокурор в белой горячки. Из этой оперы - "Обвалить купол ВР, а раненых добивать" (про Савченко)
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24.04.2020 19:07 Відповісти
Сейчас и с Грузией поругаемся, и Саакашвили не утвердят.
Зато есть о чем поговорить.
С фильма от Зедебила уже наржались....пару дней на Саакашвили, завтра про нянь поговорим.
Алле, гараж!!!!
Когда начнется справедливое расследование по Дерьмакам????
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24.04.2020 19:08 Відповісти
По Дермакам не скоро. А вот по Леросу, наверное, на подходе.
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24.04.2020 19:11 Відповісти
Там за Мишей еще с Грузии след говняный как за улиткой. Да и в Украине заеды приобрел уже новые.
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24.04.2020 19:10 Відповісти
Я бы его еще за нарушение пересечения границы Украины посадил. Ставить во власть человека,который демонстративно крутил законы страны на своем члене явно неадекватность. Хотя о какой адекватности может идти речь при зебилах.
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24.04.2020 19:17 Відповісти
- Видишь Карлсона?
- Нет
- И я не вижу. А он есть (с) Зебильная прокуратура.
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24.04.2020 19:10 Відповісти
Кому-то выгоден этот галдёж вокруг Саакашвили и его предполагаемой должности, Ведь понятно, что пролетит он как лист фанеры над крышами Киева.
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24.04.2020 19:11 Відповісти
Чорнобильський ліс згорів, тепер палять Мишка.
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24.04.2020 19:20 Відповісти
Таки да, дЕрьмак, что то с московитами мутит. Натихоря. а это дымовая завеса.
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24.04.2020 19:21 Відповісти
Рога Пуйла точно торчат. Не упустит шанс поссорить Украину и Грузию. Без "много ходов очка" он не может.
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24.04.2020 19:50 Відповісти
А что..так можно?это ж какой простор для фантазий...таки и гулять можно...формально то на карантине.
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24.04.2020 19:13 Відповісти
Кафка отдыхает.прокурорский абстракционизм покруче будет.грузинский квадрат малевича.
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24.04.2020 19:17 Відповісти
В Грузии очень много самобытных и просто потрясающих художников. Жаль,что Миша и рисовать не умеет.
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24.04.2020 19:21 Відповісти
Так он не только рисовать..он до хера чего не умеет.есть мнение .что он и не грузин вовсе.то есть...формально он грузин...но на самом деле....
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24.04.2020 19:29 Відповісти
Зе-чмошники,а почему вы сами коноплю все долбите,а легализовать не хотите?
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24.04.2020 19:19 Відповісти
Проживает в пентхаусе, Украина, г. Киев, ул. Костёльная. Харчуется этот шариковы хомяк в грузинском кабаке Сулугуни, что в пер. Музейный, г. Киев, Украина.
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24.04.2020 19:20 Відповісти
Уже выследили, ********** ищейки проклятые?
Слились порошенко и ***** в одном порыве ненависти к Саакашвили.
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24.04.2020 23:46 Відповісти
а казали, шкандалю не буде)))
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24.04.2020 19:21 Відповісти
зебілам ще не засліпило? Все ще 44% на свого бубочку моляться?
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24.04.2020 19:28 Відповісти
кто это за дура
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24.04.2020 19:29 Відповісти
Справу Саакашвілі "поставлено на паузу", прокуратура вважає, що він у Нідерландах, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 9283
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24.04.2020 19:31 Відповісти
Макакашвилли кум парашенки и иуды Ющера,то есть очередной коррупционер в "новой" команде клоуна
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24.04.2020 19:35 Відповісти
В такому разі прокуратуру треба в дурку до кінця життя.
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24.04.2020 19:38 Відповісти
А чого треба. Вони ту "дурку" вже давно "гонять". Одна справа по Шеремету чого вартує.
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24.04.2020 19:53 Відповісти
А де вчорашні тролі та підтрольники поділися? Дупці миють?
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24.04.2020 20:46 Відповісти
Справу Саакашвілі "поставлено на паузу", прокуратура вважає, що він у Нідерландах, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 6098
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24.04.2020 20:56 Відповісти
Во дают...В Грузии уголовный срок,в Украине дело не закрыто...А этого вСракушвили в правительство...Похоже у нас во власти нет ни одного адекватного.Один сплошной Квартал....По приколу...А какая разница...
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24.04.2020 21:41 Відповісти
А что, так можно было???
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24.04.2020 22:26 Відповісти
Забыли написать, что Савченко хотела взорвать Раду по поручению Мих0 )) Путин, который получил от маленькой Грузии ******** в 2008-м (разгром 11-й армии, несколько сбитых бомбардировщиков) и мечтал повесить Саакашвили за яйца , присылал ему бабки... ха-ха ))) Воистину, этим прокурорам не брезгливо быть смешными, не позорно быть клоунами... потому что настоящие прихвостни Москвы сейчас дают бабки реально, ложатся костьми, чтоб не пропустить Саакашвили к власти...вся эта олигархическая и пропутинская харлота понимает опасность дуэли в Мих0 и всё сделает, чтоб его не пустить...
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24.04.2020 22:33 Відповісти
Справу Саакашвілі "поставлено на паузу", прокуратура вважає, що він у Нідерландах, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 2952
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24.04.2020 22:59 Відповісти
Справу Саакашвілі "поставлено на паузу", прокуратура вважає, що він у Нідерландах, - журналістка Ромалійська - Цензор.НЕТ 6362
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24.04.2020 23:00 Відповісти
"деньги курченко" - слабоумная соевая туфта.
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24.04.2020 23:42 Відповісти
Ну вот, эта ромалийская уже даже и не стесняется своих уподобань.
Как, впрочем, и администратор цензора: безжалостно банят на три дня многих, кто нелестно отзывается о петре, зато прахоботам тут раздолье- всех людей обгаживают, оскорбляют, Зеленского обзывают последними словами и мечтают о смерти всех, кто не проголосовал за петю.
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24.04.2020 23:42 Відповісти
 
 