Справу Саакашвілі "поставлено на паузу", прокуратура вважає, що він у Нідерландах, - журналістка Ромалійська
Українські прокурори формально вважають, що Міхеіл Саакашвілі перебуває в Нідерландах. Вони відправили туди запит із проханням допитати його у справі про акції під Радою в 2017 році і про гроші, які він, за версією слідства, отримував за них від Курченка.
Про це написала у Фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що справу проти Саакашвілі було порушено ще в 2017 році. Тоді Саакашвілі організовував біля Верховної Ради акції протесту.
"Несподівано у всьому цьому з'явився соратник Януковича Сергій Курченко, який втік до Росії. За версією Генеральної прокуратури, Курченко і Динник, вступивши в змову з ФСБ (яка хотіла керувати політичними процесами в Україні), давали гроші на акції Міхеілу Саакашвілі і його спільникові Северину Донгадзе. Одна з опрацьовуваних цілей - фізично захопити будівлю Верховної Ради. В ідеалі, Саакашвілі повинен був стати президентом України", - написала Ромалійська.
Донгадзе визнав провину і був засуджений. Показання на Саакашвілі дали, крім нього, ще двоє свідків. Задокументовано факти передачі грошей, експертиза підтвердила справжність телефонної розмови Курченка і Саакашвілі, пише журналістка.
Але справу за часів генпрокурора Рябошапки передали з ГПУ в прокуратуру Києва, а потім і зовсім заморозили.
"Знаєте, яким чином це зробили? Дуже смішним. Офіційно справу припинено тому, що українські прокурори формально вважають, що Саакашвілі перебуває в Нідерландах. Відправили туди запит із проханням допитати Міхеіла Ніколозовича. А Нідерланди - не відповідають. Все", - написала Ромалійська.
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как только Саакашвили заметит присутствие барыг в Зе команде.
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видишь суслика, нет, а он есть.
Прыгай в карусель.
Всё так просто.
Мой личный космос.
Ну и пусть эти люди раздельно.
Нам параллельно.
Нам параллельно.🐸🤪🤒
Зато есть о чем поговорить.
С фильма от Зедебила уже наржались....пару дней на Саакашвили, завтра про нянь поговорим.
Алле, гараж!!!!
Когда начнется справедливое расследование по Дерьмакам????
- Нет
- И я не вижу. А он есть (с) Зебильная прокуратура.
Слились порошенко и ***** в одном порыве ненависти к Саакашвили.
Как, впрочем, и администратор цензора: безжалостно банят на три дня многих, кто нелестно отзывается о петре, зато прахоботам тут раздолье- всех людей обгаживают, оскорбляют, Зеленского обзывают последними словами и мечтают о смерти всех, кто не проголосовал за петю.