Справу Саакашвілі "поставлено на паузу", прокуратура вважає, що він у Нідерландах, - журналістка Ромалійська

Українські прокурори формально вважають, що Міхеіл Саакашвілі перебуває в Нідерландах. Вони відправили туди запит із проханням допитати його у справі про акції під Радою в 2017 році і про гроші, які він, за версією слідства, отримував за них від Курченка.

Про це написала у Фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що справу проти Саакашвілі було порушено ще в 2017 році. Тоді Саакашвілі організовував біля Верховної Ради акції протесту.

"Несподівано у всьому цьому з'явився соратник Януковича Сергій Курченко, який втік до Росії. За версією Генеральної прокуратури, Курченко і Динник, вступивши в змову з ФСБ (яка хотіла керувати політичними процесами в Україні), давали гроші на акції Міхеілу Саакашвілі і його спільникові Северину Донгадзе. Одна з опрацьовуваних цілей - фізично захопити будівлю Верховної Ради. В ідеалі, Саакашвілі повинен був стати президентом України", - написала Ромалійська.

Донгадзе визнав провину і був засуджений. Показання на Саакашвілі дали, крім нього, ще двоє свідків. Задокументовано факти передачі грошей, експертиза підтвердила справжність телефонної розмови Курченка і Саакашвілі, пише журналістка.

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Але справу за часів генпрокурора Рябошапки передали з ГПУ в прокуратуру Києва, а потім і зовсім заморозили.

"Знаєте, яким чином це зробили? Дуже смішним. Офіційно справу припинено тому, що українські прокурори формально вважають, що Саакашвілі перебуває в Нідерландах. Відправили туди запит із проханням допитати Міхеіла Ніколозовича. А Нідерланди - не відповідають. Все", - написала Ромалійська.



