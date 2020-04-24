Ми створюємо ТСК, яка розслідуватиме багатомільярдну корупцію в уряді Зеленського, - Герасимов

Фракція "Європейська Солідарність" підтримує створення тимчасової слідчої комісії парламенту, яка буде досліджувати заяви колишнього міністра фінансів Уманського щодо кричущих фактів багатомільярдної корупції в уряді Зеленського.

Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов сказав під час виступу з трибуни парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Зеленський дуже багато говорить про нульову толерантність до корупції. Але країна не може зрозуміти – це нульова по Фаренгейту чи по Цельсію? Ми всі пам’ятаємо його фразу "як порушу закон, одразу піду". Виникає питання, де ж була ця нульова толерантність, коли був чи то офіційний, чи неофіційний, чи напівофіційний візит до Оману, де спочатку дружина сплачувала, після того Оман надавав і взагалі заплутали всю країну. Може розкажете, що сталося в Омані? Де була ця так звана нульова толерантність, коли люди Зеленського в Раді "кришували" в Кривому Розі кримінал і міліцію. Де була ця толерантність, коли перед епідемією коронавірусу розпродали всі маски, а після того залишили країну напризволяще перед епідемією?" – сказав Герасимов.

Він наголосив, що фракція "Європейська Солідарність" підтримує створення ТСК з розслідування можливих корупційних дій посадовців, які призвели до значних втрат державного бюджету.

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"Всі пам’ятають скандал про продаж посад, і на сьогодні є всі намагання цей скандал закрити тихенько, забути про нульову толерантність до корупції і поховати цю справу. І от сьогодні ми створюємо ТСК, яка буде займатися кричущими речами – заявою міністра фінансів уряду Зеленського про те, що з кожного місяця крадеться, і він мав на увазі тільки 2020 рік, 10 млрд грн на митниці та у податковій. Тобто вже в той час, коли не вистачає на лікарів, не вистачає на підйом економіки 30 млрд грн, за інформацією Уманського, було вкрадено.

Саме тому "Європейська Солідарність" буде підтримувати цю постанову. Дякую колегам, які підтримують цю ініціативу. А в тому, що стосується Зеленського, – думаю, що такий саме підхід буде і щодо продажу посад, і щодо розпродажу масок", – зазначив Герасимов.

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