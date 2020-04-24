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Ми створюємо ТСК, яка розслідуватиме багатомільярдну корупцію в уряді Зеленського, - Герасимов

Ми створюємо ТСК, яка розслідуватиме багатомільярдну корупцію в уряді Зеленського, - Герасимов

Фракція "Європейська Солідарність" підтримує створення тимчасової слідчої комісії парламенту, яка буде досліджувати заяви колишнього міністра фінансів Уманського щодо кричущих фактів багатомільярдної корупції в уряді Зеленського.

Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов сказав під час виступу з трибуни парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Зеленський дуже багато говорить про нульову толерантність до корупції. Але країна не може зрозуміти – це нульова по Фаренгейту чи по Цельсію? Ми всі пам’ятаємо його фразу "як порушу закон, одразу піду". Виникає питання, де ж була ця нульова толерантність, коли був чи то офіційний, чи неофіційний, чи напівофіційний візит до Оману, де спочатку дружина сплачувала, після того Оман надавав і взагалі заплутали всю країну. Може розкажете, що сталося в Омані? Де була ця так звана нульова толерантність, коли люди Зеленського в Раді "кришували" в Кривому Розі кримінал і міліцію. Де була ця толерантність, коли перед епідемією коронавірусу розпродали всі маски, а після того залишили країну напризволяще перед епідемією?" – сказав Герасимов.

Він наголосив, що фракція "Європейська Солідарність" підтримує створення ТСК з розслідування можливих корупційних дій посадовців, які призвели до значних втрат державного бюджету.

Читайте також: "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов

"Всі пам’ятають скандал про продаж посад, і на сьогодні є всі намагання цей скандал закрити тихенько, забути про нульову толерантність до корупції і поховати цю справу. І от сьогодні ми створюємо ТСК, яка буде займатися кричущими речами – заявою міністра фінансів уряду Зеленського про те, що з кожного місяця крадеться, і він мав на увазі тільки 2020 рік, 10 млрд грн на митниці та у податковій. Тобто вже в той час, коли не вистачає на лікарів, не вистачає на підйом економіки 30 млрд грн, за інформацією Уманського, було вкрадено.

Саме тому "Європейська Солідарність" буде підтримувати цю постанову. Дякую колегам, які підтримують цю ініціативу. А в тому, що стосується Зеленського, – думаю, що такий саме підхід буде і щодо продажу посад, і щодо розпродажу масок", – зазначив Герасимов.

Читайте також: Коли Зеленський скаржиться на 16 тис. поправок до банківського закону – він скаржиться сам на себе, бо закон блокують його ж депутати, - Герасимов

Автор: 

ВР (15045) Уманський Ігор (82) Герасимов Артур (298) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+38
Вся зелень не смогла на Порошенко ничего накопать.
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24.04.2020 19:14 Відповісти
+24
Мы создаём ТСК, которая будет расследовать многомиллиардную коррупцию в правительстве Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7711
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24.04.2020 19:23 Відповісти
+23
порошенко уходил с ростом ввп +4,5%, бездефицитным бюджетом и золотовалютными запасами 20 лярдов зелени. а бубочка все это не только просрал за год, но и долгов понаделывал на 300 млрд. грн
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24.04.2020 19:14 Відповісти
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Вы в правительстве Потрошенки вначале расследуйте. Чтобы подтвердить непредвзятость своих намерений.
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24.04.2020 19:11 Відповісти
можна починати з крадчука з піньчуком ... та чучморилими і до останнього збіговиська ...не промахнетесь 9 з десяти
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24.04.2020 19:13 Відповісти
бубочку надо на кол..... дОлой жжжжв.. бей жжжв..
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24.04.2020 19:42 Відповісти
Вся зелень не смогла на Порошенко ничего накопать.
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24.04.2020 19:14 Відповісти
Так и на этих не накопают. Подписи свои в темных делишках никто из них не ставит.
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24.04.2020 19:20 Відповісти
мой сын раньше именно так и говорил как зебики, сейчас я спрашиваю за сегодня, а не за вчера. Увы, воруют при Зе, а вот при Пете доказать еще надо-его позиция после года зеболота.
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24.04.2020 19:20 Відповісти
та ну на ...хто "копать" буде ...дольщики крадіжки укранської землі ?
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24.04.2020 19:57 Відповісти
порошенко уходил с ростом ввп +4,5%, бездефицитным бюджетом и золотовалютными запасами 20 лярдов зелени. а бубочка все это не только просрал за год, но и долгов понаделывал на 300 млрд. грн
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24.04.2020 19:14 Відповісти
Мы создаём ТСК, которая будет расследовать многомиллиардную коррупцию в правительстве Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7711
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24.04.2020 19:23 Відповісти
а рост то в чому був , в роттердамських тарифах так ці вже в стелю головою вперлися тариф "на собаку" придумали ...
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24.04.2020 19:59 Відповісти
Ротердам то был для Коломойского если ты не покупал у Коломойского феросплавы то Ротердам тебя не касался!
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24.04.2020 20:12 Відповісти
роттердам то був для ахметова з педрою у долі ...а платив ти (якщо звісно в Україні живеш) ...
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24.04.2020 20:25 Відповісти
Рік минув - ЗЕкоманда підтвердила ( презумція невинуватості, мо чули?)
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24.04.2020 19:15 Відповісти
В смысле? Лишила ворье депутатской неприкосновенности и открыла по барыге уголовные дела? Так лучше бы действовала по пециной "презумції": мешок на голову-самолет-за бугор. Без суда и следствия.
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24.04.2020 22:16 Відповісти
***** не можна МВФ за його горою стане ...трахш не дадуть ...вони своїх злодіїв оберігають
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24.04.2020 19:15 Відповісти
Тоесть попрошайка бубочка - злодей?
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24.04.2020 19:37 Відповісти
Ооо, зебилоидное мясо кинули прикрывать зеочко
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24.04.2020 19:16 Відповісти
А может начнём с самого начала? Шо падла зелёная делала в мокше в 14? Почему деньги привата у ГлавЗебила на счетах в оффшоре?
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24.04.2020 19:36 Відповісти
Рябошапка у поміч!
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24.04.2020 19:11 Відповісти
крадій до крадія по крадене ...якось так ...там на більшості депутан немає де клеймо ставити ...
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24.04.2020 19:12 Відповісти
усі Х*виє? якось так?
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24.04.2020 19:38 Відповісти
открываем бюджет 2020 и там видим чудо - бубочка со своей командой так усердно работал, что за год своего правления ограбил украинцев аж на 300 миллиардов! поэтому зеленского на нары.
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24.04.2020 19:12 Відповісти
Артурчик, ты можешь только зловонную субстанцию создать...
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24.04.2020 19:13 Відповісти
Там не только по таможне, или налоговой. Основное - оп и ермак + окружение. Вот туда особое внимание.
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24.04.2020 19:14 Відповісти
во загнул, Зе знает о толрантности только со стороны гей парадов,а вот то ,что
у нас есть толерантное отношение, на самом деле, но у нас толерантное отношение не к тому, о чем обычно говорят; у нас толерантное отношение к клептомании, к тому, что люди, находящиеся во власти, оказавшиеся во власти, вдруг ни с того ни с сего получают право на хищение государственных средств, государственного имущества.
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24.04.2020 19:17 Відповісти
А кто инициатор?
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24.04.2020 19:17 Відповісти
Можно в ТСК даже твоего друга безлера включить. Или он сейчас занят поджогом лесов?
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24.04.2020 19:19 Відповісти
Интересная формулировка.исследовать не!факт коррупции ,а заявления!о коррупции.видимо заявления написаны столь витиевато,возможно на санкстрите или вообще..петроглифами.коль достойны исследования такими серьезными людьми.
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24.04.2020 19:24 Відповісти
Он отметил, что фракция "Европейская Солидарность" поддерживает создание ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц, которые привели к значительным потерям государственного бюджета.Источник: https://censor.net/n3191418
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24.04.2020 19:34 Відповісти
Тут не исследовать.тут сажать надо.
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24.04.2020 19:25 Відповісти
Вспоминая классиков.а судьи кто?
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24.04.2020 19:36 Відповісти
ГЕРАСИМОВ!!!!ТЫ ЗАЙМИСЬ СВОЕЙ И ПОРОШЕНКО КОРУПЦИЕЙ!!!!!!! ВЫ ВОРЮГИ И НЕГОДЯИ,ВАС ПЕРВЫХ НАДО НА НАРЫ!!!!!!
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24.04.2020 19:37 Відповісти
Только после того, как бубочка в бюджет бабло вернёт
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24.04.2020 19:40 Відповісти
И за Приват тоже!
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24.04.2020 20:10 Відповісти
Согласен, после того, как бубочка в бюджет бабло вернёт выведенное из Привата на свои оффшоры
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24.04.2020 20:14 Відповісти
Нонна, не истерите, здесь не русская весна.
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24.04.2020 19:40 Відповісти
У тебя капслок заедает. Купи новую клавиатуру, а заодно и мозги.
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24.04.2020 19:42 Відповісти
Нонна шо ти так нервуєш коупнокаліберно?
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24.04.2020 19:43 Відповісти
Теперь посмотрим как Пётр расправляется "с инородными телами", а не с родными януковичами)
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24.04.2020 19:38 Відповісти
На Петра и Кабмин его каденции, уже сбилась со счета, кто там только не рыл. И пусто.
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24.04.2020 20:07 Відповісти
никакого отношения к моему камменту
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24.04.2020 20:27 Відповісти
ювелірна робота.
Як ви думаєте, чого в 2015-18, практично кожен місяць були повідомлення про викриття чергового конверт. центру?
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24.04.2020 20:31 Відповісти
а чого зараз нема таких повідомлень?
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24.04.2020 21:06 Відповісти
і зараз є, але менше.
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24.04.2020 21:07 Відповісти
Я помню, что регулярно эти конверт.центры закрывали. Рукописи Документы не горят и думаю за последний год там перелопачено инфы не по одному кругу. В итоге - пшик. Ну а в вашей ничем не ограниченной фантазии как всегда очевидно все наоборот.
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24.04.2020 21:07 Відповісти
у меня фантазия ограничена знаниями, как эта система работает и то, что она не была остановлена при власти Порошенка наводит меня на определённые логичные выводы.
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24.04.2020 21:14 Відповісти
Закрывали пачками.
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24.04.2020 21:20 Відповісти
ті самі люди, які відкривали - вони ж і закривали і так по колу.
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24.04.2020 21:21 Відповісти
Сами рассказали?
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24.04.2020 21:29 Відповісти
найкращий із шпійонів - це логіка+ знання.
та й не розкаже ніхто - це таємниця в сейфі.
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24.04.2020 23:25 Відповісти
То есть это ваши фантазии? Потому что эти домыслы как-то не вяжутся с логикой и тем более к знаниям, которые сами говорите - тайна в сейфе.
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24.04.2020 23:38 Відповісти
да да
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24.04.2020 23:40 Відповісти
мабуть, ви не зрозуміли, таємниці в службових сейфах
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25.04.2020 12:34 Відповісти
Остается выяснить, кому принадлежат сейчас эти служебные сейфы и почему до сих пор молчат их владельцы. Наверное Порошенко до сих пор ключи хранит у себя от всех сейфов, во всех правоохранительных органах страны.
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25.04.2020 12:39 Відповісти
хто ж буде говорити, якщо має з того дуже добрий профіт. Там люди підбираються та відшліфовуються не менш, як 10 років.
Чого в нас політики, які були при владі аж пищать, так хочуть повернутися до влади в найбіднішій країні Європи? - ось через доступ до неконтрольованої готівки.
В інших країнах, програв вибори? - пішов собі спокійно займається своєю справою чи на пенсіон.
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25.04.2020 12:51 Відповісти
Мне показалось или фамилия шефа СБУ уже почти год как Баканов?
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25.04.2020 13:10 Відповісти
Мы создаём ТСК, которая будет расследовать многомиллиардную коррупцию в правительстве Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5344. .
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24.04.2020 19:42 Відповісти
Ці смєтут. Після них земля чорна.
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24.04.2020 20:11 Відповісти
От говна
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24.04.2020 20:15 Відповісти
Ви зрозуміли правильно.
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24.04.2020 20:42 Відповісти
У каждого наполеона есть свое Ватерлоо и у каждого зелебоба есть свой дерьмак
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24.04.2020 19:42 Відповісти
Портнов вам жизни не даст, но главное упорство
Борітеся поборете.
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24.04.2020 19:54 Відповісти
...Благодійний фонд "Пацієнти України" закуповує захисні костюми з тим же стандартом, який вимагає Міністерство охорони здоров'я (EN 14126:2003), але удвічі дешевше - за 215 гривень. МОЗ витрачає 488 гривень на один костюм.Про це пише організація на своїй сторінці у Facebook.
Костюми - українського виробництва, їх відшиває ТОВ "Тезаурус", що розташований у Вінницькій області.
В організації є фото паспорта на захисні костюми, в якому вказано стандарт EN 14126:2003.
"Крім того, стандарт, яким прикривається МОЗ, який нібито гарантує дуже надійний захист лікарів, не передбачає тестування на вірусних інфекціях.
Читайте также: Швы или ткань: У Зеленского и в Минздраве назвали разные версии закупки дорогих костюмов для медиков
Тобто, стандарт EN 14126:2003, яким керується МОЗ, не стандартизується щодо респіраторних вірусних інфекцій.
Для перевірки стандарту використовується тест на бактеріях. Це означає, що ніхто у світі немає відповіді щодо проникнення через них коронавірусів. Напевно, тільки наш МОЗ", - пишуть пацієнти.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375591-blagodijniki_kupujutj_kostjumi_z_mihnarodnim_standartom_udvichi_deshevshe_nih_moz
...
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24.04.2020 19:55 Відповісти
Створюйте, якщо дозволять ( не вистачить голосів). Тільки не перетворюйте в "ми начинаєм КВН".
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24.04.2020 20:09 Відповісти
херАсимов с больной головы на здоровую, уж чья бы корова мычала.
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24.04.2020 21:36 Відповісти
А где наши борцуны с коррупцией? Их целый полк. И ещё мало? Мы столько борцунов не прокормим...
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24.04.2020 21:52 Відповісти
Слюнтяї тепер створили ТСК,до вже створених НАЗК,ГПУ,САП.СБУ,ДБР І Антикорупційного суду.28 років бла-бла-бла,вже задовбали всіх.
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24.04.2020 23:53 Відповісти
Они создают,потом дискредитируют,а затем крутят влево-вправо.
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25.04.2020 13:47 Відповісти
Якщо все по фільму , то наступні кадри будуть такі!Ми створюємо ТСК, яка розслідуватиме багатомільярдну корупцію в уряді Зеленського, - Герасимов - Цензор.НЕТ 574
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25.04.2020 00:03 Відповісти
Це ті самі поросята які п"ять років блокували всі запити на створення такої комісіі і казали,що якщо хочите поховати справу на багато мільярдні зловживання - створіть ТСК?
***
Фракція "Європейська Солідарність" підтримує створення тимчасової слідчої комісії парламенту, яка буде досліджувати заяви колишнього міністра фінансів Уманського щодо кричущих фактів багатомільярдної корупції в уряді Зеленського.Джерело: https://censor.net/ua/n3191418
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25.04.2020 09:38 Відповісти
Врёт Герасимов.Это снулое гавно забыло сказать,что расследовать будут за весь 2019.
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25.04.2020 13:49 Відповісти
 
 