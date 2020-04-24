Вербувальник Шайтанова полковник ФСБ Єгоров захоплював Крим, командував терористами на Донбасі і координував вбивства чеченців по всій Європі

Ігор Єгоров переховувався під позивним "Ельбрус", брав участь в окупації Криму та був одним із ключових кремлівських кураторів на Донбасі під чапс вторгнення в Україну в 2014 році. Він також є фігурантом справи про збитий "Боїнг" MH17. Крім цього, він координував вбивства в Європі засуджених ФСБ до смерті чеченців.

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Єгоров відомий у зв'язку із затриманням генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого звинуватили в шпигунстві на користь Росії. За версією СБУ, саме Єгоров завербував Шайтанова ще до початку війни.

Але журналісти-розслідувачі з'ясували, що цим біографія Єгорова не вичерпується.

Єгоров народився в 1962 році в місті Стаханов Луганської області. Служив у спецпідрозділі "Вимпел" ФСБ, дослужився до полковника, після чого значився віцепрезидентом ветеранської організації "Вимпел-В", але насправді він залишався діючим співробітником, про що свідчить той факт, що аж до 2019 року він користувався своїм паспортом на ім'я Ігор Семенов.

Ігор Єгоров з дочкою

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція із затримання Шайтанова повністю проведена СБУ, - заступник начальника управління служби Маяков. ВIДЕО

У 2014 році він брав участь в операції з окупації Криму (і отримав медаль "За повернення Криму"), після чого разом з ГРУ-шними офіцерами Миколою Ткачовим і Олегом Іванніковим був відряджений Кремлем на окуповані території Донбасу для координації бойових дій.

На початку липня 2014 року Кремль вирішив відправити на окуповані території України декількох досвідчених військових для централізації контролю над ситуацією і припинення внутрішніх конфліктів між різними угрупованнями бойовиків. Було створено два штаби, один у Краснодоні (ним керував генерал-майор Микола Ткачов - "Дельфін", а разом із ним високопоставлений офіцер ГРУ Володимир Іванніков - "Оріон"), а інший у Луганську, очолюваний військовим із позивним "Ельбрус".

З перехоплених розмов випливало, що "Ельбрус" служив у "Вимпелі" (підрозділ Центру спеціальних призначень ФСБ). Крім того, в одному з інтерв'ю терорист, який брав участь у передачі російській владі Надії Савченко, заявив, що через кордон її перевозив саме "Ельбрус", якого вони знали як "радника" з ФСБ. Радником з ФСБ він представлявся й іншим терористам. З перехоплень, втім, випливає, що "Ельбрус" був не просто радником, а займався оперативним командуванням на окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осмаєв подякував СБУ за затримання генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Його доля - це урок для інших"

Спільна група (JIT), що займається розслідуванням справи про збитий "Боїнг", також включила "Ельбруса" до фігурантів справи як представника російського військового командування, призначеного Москвою і прибулого в зону бойових дій саме в ті дні, коли туди було доставлено "бук", з якого був збитий "Боїнг". Те, що в середині липня 2014 років Москва надіслала своїх військових для керівництва бойовими діями, визнавав в інтерв'ю The Insider терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

У Єгорова був і ще один напрямок роботи - "чеченський", вважають журналісти. Разом із Шайтановим він організовував замах на Адама Осмаєва. Також він може бути причетний до вбивства біженця Хангошвілі в Берліні, яке було організовано і виконано підрозділом "Вимпел" Центру спеціальних призначень ФСБ.

За останні 5 років Єгоров практично щомісяця літав за кордон, відзначають журналісти. Він бував у Німеччині, Хорватії, Франції, Чорногорії, Ізраїлі, Йорданії, Сінгапурі, Італії та Болгарії. Настільки інтенсивне переміщення Європою порушує цілу низку неприємних питань перед європейськими спецслужбами, зазначають журналісти.

Т

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чеченець Хангошвілі убитий у Берліні спецпідрозділом ФСБ "Вимпел", - розслідування. ВІДЕО+ФОТО

За їхніми даними, Україна попереджала німецькі спецслужби про візит Єгорова в лютому 2020 року, але Німеччина не заарештувала його. У березні Єгоров знову мав прилетіти до Німеччини - і цього разу німці вже готові були його затримати, але він скасував поїздку. Другого такого шансу вже не буде.