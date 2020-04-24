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Новини
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Вербувальник Шайтанова полковник ФСБ Єгоров захоплював Крим, командував терористами на Донбасі і координував вбивства чеченців по всій Європі

Вербувальник Шайтанова полковник ФСБ Єгоров захоплював Крим, командував терористами на Донбасі і координував вбивства чеченців по всій Європі

Ігор Єгоров переховувався під позивним "Ельбрус", брав участь в окупації Криму та був одним із ключових кремлівських кураторів на Донбасі під чапс вторгнення в Україну в 2014 році. Він також є фігурантом справи про збитий "Боїнг" MH17. Крім цього, він координував вбивства в Європі засуджених ФСБ до смерті чеченців.

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Єгоров відомий у зв'язку із затриманням генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого звинуватили в шпигунстві на користь Росії. За версією СБУ, саме Єгоров завербував Шайтанова ще до початку війни.

Але журналісти-розслідувачі з'ясували, що цим біографія Єгорова не вичерпується.

Єгоров народився в 1962 році в місті Стаханов Луганської області. Служив у спецпідрозділі "Вимпел" ФСБ, дослужився до полковника, після чого значився віцепрезидентом ветеранської організації "Вимпел-В", але насправді він залишався діючим співробітником, про що свідчить той факт, що аж до 2019 року він користувався своїм паспортом на ім'я Ігор Семенов.

Вербувальник Шайтанова полковник ФСБ Єгоров захоплював Крим, командував терористами на Донбасі і координував вбивства чеченців по всій Європі 01

Ігор Єгоров з дочкою

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У 2014 році він брав участь в операції з окупації Криму (і отримав медаль "За повернення Криму"), після чого разом з ГРУ-шними офіцерами Миколою Ткачовим і Олегом Іванніковим був відряджений Кремлем на окуповані території Донбасу для координації бойових дій.

На початку липня 2014 року Кремль вирішив відправити на окуповані території України декількох досвідчених військових для централізації контролю над ситуацією і припинення внутрішніх конфліктів між різними угрупованнями бойовиків. Було створено два штаби, один у Краснодоні (ним керував генерал-майор Микола Ткачов - "Дельфін", а разом із ним високопоставлений офіцер ГРУ Володимир Іванніков - "Оріон"), а інший у Луганську, очолюваний військовим із позивним "Ельбрус".

З перехоплених розмов випливало, що "Ельбрус" служив у "Вимпелі" (підрозділ Центру спеціальних призначень ФСБ). Крім того, в одному з інтерв'ю терорист, який брав участь у передачі російській владі Надії Савченко, заявив, що через кордон її перевозив саме "Ельбрус", якого вони знали як "радника" з ФСБ. Радником з ФСБ він представлявся й іншим терористам. З перехоплень, втім, випливає, що "Ельбрус" був не просто радником, а займався оперативним командуванням на окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осмаєв подякував СБУ за затримання генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Його доля - це урок для інших"

Спільна група (JIT), що займається розслідуванням справи про збитий "Боїнг", також включила "Ельбруса" до фігурантів справи як представника російського військового командування, призначеного Москвою і прибулого в зону бойових дій саме в ті дні, коли туди було доставлено "бук", з якого був збитий "Боїнг". Те, що в середині липня 2014 років Москва надіслала своїх військових для керівництва бойовими діями, визнавав в інтерв'ю The Insider терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

У Єгорова був і ще один напрямок роботи - "чеченський", вважають журналісти. Разом із Шайтановим він організовував замах на Адама Осмаєва. Також він може бути причетний до вбивства біженця Хангошвілі в Берліні, яке було організовано і виконано підрозділом "Вимпел" Центру спеціальних призначень ФСБ.

За останні 5 років Єгоров практично щомісяця літав за кордон, відзначають журналісти. Він бував у Німеччині, Хорватії, Франції, Чорногорії, Ізраїлі, Йорданії, Сінгапурі, Італії та Болгарії. Настільки інтенсивне переміщення Європою порушує цілу низку неприємних питань перед європейськими спецслужбами, зазначають журналісти.

Вербувальник Шайтанова полковник ФСБ Єгоров захоплював Крим, командував терористами на Донбасі і координував вбивства чеченців по всій Європі 02

Т

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чеченець Хангошвілі убитий у Берліні спецпідрозділом ФСБ "Вимпел", - розслідування. ВІДЕО+ФОТО

За їхніми даними, Україна попереджала німецькі спецслужби про візит Єгорова в лютому 2020 року, але Німеччина не заарештувала його. У березні Єгоров знову мав прилетіти до Німеччини - і цього разу німці вже готові були його затримати, але він скасував поїздку. Другого такого шансу вже не буде.

Автор: 

спецслужби (271) ФСБ (1458) Осмаєв Адам (95) Хангошвілі Зелімхан (11) Шайтанов Валерій (30)


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Топ коментарі
+18
Это не интересно ,лучше расскажите за куратора Ермака😁
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24.04.2020 19:11 Відповісти
+11
В РФ начали сжигать лишнюю нефть. Лишних людей пока не трогают. (с)
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24.04.2020 19:11 Відповісти
+7
И в СБУ таких "пасечников" еще полным полно, которые за бабки мать родную продадут.
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24.04.2020 19:25 Відповісти
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Это не интересно ,лучше расскажите за куратора Ермака😁
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24.04.2020 19:11 Відповісти
А почему, мой израильский друг, тебе неинтересно за что Порошенко наградил этого патриота?
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24.04.2020 19:59 Відповісти
у них в методичке такого вопроса нет.
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24.04.2020 21:39 Відповісти
цікаво не те, що Порошенко нагородив, а цікаво те, ХТО саме подав Порошенку його на нагородження. Де фамілія цієї людини?
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25.04.2020 03:27 Відповісти
В РФ начали сжигать лишнюю нефть. Лишних людей пока не трогают. (с)
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24.04.2020 19:11 Відповісти
Нічого собі...............
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24.04.2020 19:13 Відповісти
И зачем нам эта информация? Гордиться вездесущим Егоровым?
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24.04.2020 19:13 Відповісти
все больше склоняюсь к решению вопроса методами Массад... но с таким верховным разве анекдотами до смерти его можно затравить
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24.04.2020 19:16 Відповісти
Шайтанов - лох и болтун. А вот СБУшник Пасечник уже президентом ЛНР стал.
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24.04.2020 19:22 Відповісти
И в СБУ таких "пасечников" еще полным полно, которые за бабки мать родную продадут.
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24.04.2020 19:25 Відповісти
главный предатель и кацапский подшпионец - булавой сейчас машет в ОП.
етим никто не хочет заняться?
компот впереди борща не идет....
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24.04.2020 19:36 Відповісти
Это ж он Шайтанову генерала дал, я не помню?
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24.04.2020 20:00 Відповісти
Если о нем всё известно, разобрали до молекул его жизнь. Почему его не пытались заманить в Украину для ареста? Ведь такая возможность в принципе существовала. И шо теперь делать в этими опубликованными знаниями)?
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24.04.2020 19:37 Відповісти
При многочисленных российкротах в Украинских спец службах? Не смешите мои тапочки. Там же предатель на предателе сидят
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24.04.2020 20:51 Відповісти
Іуда.
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24.04.2020 19:40 Відповісти
Слава Америкосам!
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24.04.2020 19:57 Відповісти
Так почему Украина не запросила ареста Егорова , когда он встречался с Шайтановым в Европе и наша СБУ вела эти встречи ?
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24.04.2020 20:07 Відповісти
Крутой мужик, хороший слуга своих хозяев. Хозяев за жабры слабо взять, остается на прислуге отрываться. Солдат лишь исполнял приказы, в любой стране так.
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24.04.2020 20:08 Відповісти
По теме:

https://www.youtube.com/watch?v=O6hvffeiOl4
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24.04.2020 20:15 Відповісти
...и шо это интересно?)..............лучше еще раз посмотрю 17 мгновений)
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24.04.2020 20:16 Відповісти
"По их данным, Украина предупреждала немецкие спецслужбы о визите Егорова в феврале 2020 года, но Германия не арестовала его. В марте Егоров снова должен был прилететь в Германию - и в этот раз немцы уже готовы были его задержать, но он отменил поездку. Второго такого шанса уже не будет.Источник: https://censor.net/n3191420" -

Это означает, что кто то из украинских спецслужб слил информацию кацапам между февралем и мартом, поэтому он и не поехал. Да, предатель на предателе сидят в спецслужбах, выше и ниже
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24.04.2020 20:48 Відповісти
Берите круче - начиная с преЗЕдента.
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25.04.2020 12:03 Відповісти
Президент у вас слабак и популист. Может он и не предатель. Но развёл их вокруг себя и в стране немеряно
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25.04.2020 14:49 Відповісти
Может, и не предатель. Просто его олигархи сообща поставили определенные функции исполнять. Он и исполняет.
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25.04.2020 17:12 Відповісти
В Украине все президенты исполняли волю олигархов, не только этот. Но у этого ещё и непрофессионализм, отсутствие команды и яиц
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25.04.2020 20:22 Відповісти
Украина предупредила немецкие спецслужбы и Егорова то же , - вот он и не поехал.
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24.04.2020 21:53 Відповісти
 
 