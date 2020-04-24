У 2020 році дохід від малої і середньої приватизації збільшився в 6,3 раза, - заступник голови ОП Ковалів

Дохід від малої і середньої приватизації в I кварталі 2020 року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився в 6,3 раза, це свідчить про те, що внутрішній інвестор не менш цікавий, ніж зовнішній.

Про це в інтерв'ю Укрінформ розповіла голова Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу звернути увагу на малу приватизацію. Це про внутрішнього інвестора, який нам не менш цікавий і важливий, ніж зовнішній. Сьогодні мала приватизація - прямий інструмент боротьби з кризою, стимулювання економіки. Це майданчик, де кожен українець отримує можливість стати інвестором об'єктів на первинному ринку. Ми оновили команду Фонду держмайна, і вони вже показують результат. Якщо порівнювати статистику першого кварталу 2019 року з 2020, ми побачимо, що дохід від малої і середньої приватизації збільшився в 6,3 раза", - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що виросли інтерес і конкуренція за об'єкти малої приватизації, стартова ціна об'єктів приватизації в середньому збільшувалася на 28%, хоча ще торік цей показник був на рівні 12%. Від початку року по квітень проведено 111 успішних аукціонів із загальною сумою продажу - 410,7 млн ​​грн.

"Один з останніх успішних прикладів залучення великого іноземного інвестора продемонстрував НАК "Нафтогаз". За результатами конкурсу їм вдалося залучити міжнародну компанію Expert Petroleum до збільшення видобутку вуглеводнів на родовищах АТ "Укргазвидобування" в Західній Україні. Це перший в історії нафтогазової галузі України повноцінний сервісний контракт зі зростання видобутку - близько 1 млрд грн інвестицій, що дасть змогу отримати додатково принаймні 300 млн куб. м газу на 13 малих родовищах у Західній Україні", - підкреслила Ковалів.

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