У 2020 році дохід від малої і середньої приватизації збільшився в 6,3 раза, - заступник голови ОП Ковалів
Дохід від малої і середньої приватизації в I кварталі 2020 року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився в 6,3 раза, це свідчить про те, що внутрішній інвестор не менш цікавий, ніж зовнішній.
Про це в інтерв'ю Укрінформ розповіла голова Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу звернути увагу на малу приватизацію. Це про внутрішнього інвестора, який нам не менш цікавий і важливий, ніж зовнішній. Сьогодні мала приватизація - прямий інструмент боротьби з кризою, стимулювання економіки. Це майданчик, де кожен українець отримує можливість стати інвестором об'єктів на первинному ринку. Ми оновили команду Фонду держмайна, і вони вже показують результат. Якщо порівнювати статистику першого кварталу 2019 року з 2020, ми побачимо, що дохід від малої і середньої приватизації збільшився в 6,3 раза", - сказала Ковалів.
Вона зазначила, що виросли інтерес і конкуренція за об'єкти малої приватизації, стартова ціна об'єктів приватизації в середньому збільшувалася на 28%, хоча ще торік цей показник був на рівні 12%. Від початку року по квітень проведено 111 успішних аукціонів із загальною сумою продажу - 410,7 млн грн.
"Один з останніх успішних прикладів залучення великого іноземного інвестора продемонстрував НАК "Нафтогаз". За результатами конкурсу їм вдалося залучити міжнародну компанію Expert Petroleum до збільшення видобутку вуглеводнів на родовищах АТ "Укргазвидобування" в Західній Україні. Це перший в історії нафтогазової галузі України повноцінний сервісний контракт зі зростання видобутку - близько 1 млрд грн інвестицій, що дасть змогу отримати додатково принаймні 300 млн куб. м газу на 13 малих родовищах у Західній Україні", - підкреслила Ковалів.
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Издание «Новое время» со ссылкой на российское информагентство РБК https://nv.ua/biz/markets/biznes-kurchenko-na-donbasse-dolgi-vneshtorgservis-priblizilis-k-400-mln-novosti-ukrainy-50056096.html сообщает , что «Внешторгсервисом», который зарегистрирован в Южной Осетии, управляет беглый украинский олигарх Сергей Курченко.
Сергей Курченко на открытии НПЗ в Одессе, 29 марта 2013 года
Где Курченко, а где Южная Осетия? В чем смысл?
... так Россия легализирует отношения с Донецком и Луганском, чтобы избежать санкций.
Схема работает так: Россия признала независимость Южной Осетии, та признала независимость неподконтрольных украинским властям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И через эту цепочку идет торговля.
https://www.radiosvoboda.org/a/29615383.html
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0266 По информации Министерства финансов США, «Внешторгсервис» «работал с компанией ООО «Газ-Альянс», контролируемой Сергеем Курченко, для экспорта угля из контролируемых сепаратистами регионов в Европу».
И этим углем так хорошо торгуют, что российские конкуренты Курченко решили жаловаться в Генеральную прокуратуру России, ФСБ и Владимиру Путину.
Причиной недовольства, как https://www.rbc.ru/business/22/03/2018/5ab240569a7947e39a8159bc сообщает РБК, стал запрет вывоза угля из Донецка и Луганска для всех компаний, кроме «Газ-Альянса» Сергея Курченко.
Распродать, растащить по карманам, а потом нарид зубы на полку положит, а слуги смоются на итальянские виллы.