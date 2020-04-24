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Новини Агресія Росії проти України
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Доки Путін бачить в Україні слабку державу, він не відмовиться від агресивних планів, - Волкер. ВIДЕО

Доки президент РФ Володимир Путін бачитиме в Україні слабку державу, він ніколи не відмовиться від агресивної політики для досягнення власних геополітичних цілей. Зате, по-справжньому сильна Україна може змінити таке ставлення, адже ціна для Кремля за спробу її підкорення може стати занадто високою.

Таке переконання в п'ятницю під час віртуальної конференції в рамках київського безпекового форуму висловив Курт Волкер - Надзвичайний і Повноважний Посол, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів у переговорах щодо України в 2017-2019 роках, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал "Open Ukraine".

"Чи варто очікувати оптимістичних змін у позиції Путіна і в російській політиці? На мій погляд, - ні, гадаю, не варто. Росія зараз справді опинилася в скрутному становищі, на яке слід звернути увагу. Але на протилежній шальці терезів він (Путін) також бачить слабкість України. Він бачить, що США поза процесом, що Франція заграє з Росією, він бачить, що Німеччина відволікається на свої внутрішні політичні перетворення і зміни, а також звісно, коронавірус впливає на всіх. Тож, я думаю, Путін почувається доволі комфортно", - зазначив американський дипломат.

На його думку, призначення в РФ нового "куратора" по Україні Дмитра Козака нічого не змінить у позиції Росії, оскільки ні Козак, ні Сурков, який до цього намагався координувати цю тему, не приймають рішень. Тому президент РФ Путін продовжуватиме використання цілої архітектури з відколотих самопроголошених "республік" навколо Росії для того, щоб у подальшому дестабілізувати сусідів, стримувати їх від наближення або інтеграції з Заходом.

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"Я вважаю, що така стратегія (Росії) залишається незмінною... Путін бачить слабку Україну як можливість. Моя порада Україні - будьте прямо протилежною. Важливо, щоб Україна стала настільки сильною, наскільки можливо", - підкреслив посол США.

Він підкреслив, що така сила України має спиратися на фінансову стабільність і верховенство права, щоб іноземні інвестори почувалися впевнено, встановлення сильних показників економічного зростання і впровадження послідовних економічних реформ.

"Якщо це відбудеться, Україна буде надзвичайно сильною. І саме в цьому я бачу реальну можливість змінити розрахунки Путіна. Поки він вважає, що йому вдасться малої ціною і надалі підривати Україну та її прагнення до більш тісної інтеграції з Європою, - він не зупиниться. А якщо він побачить, що такі спроби не дають результатів, і що Україна стає сильнішою всупереч усьому, тоді ціна, яку він повинен заплатити, стане більш очевидною. І тоді, ймовірно, може подумати, що воно того не варто .... ось до чого, на мою думку, має прагнути Україна", - сказав Курт Волкер.

Автор: 

путін володимир (24120) росія (66037) Волкер Курт (610)


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Топ коментарі
+26
Украина в опасности,пока ЗЕленая сопля у власти.
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24.04.2020 19:45 Відповісти
+21
Пока Путин видит в Украине слабое государство он не откажется от агрессивных планов, - Волкер - Цензор.НЕТ 6896
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24.04.2020 19:53 Відповісти
+20
При цій владі сильної України не буде. Спочатку треба каяття тих, хто обрав зевладу. Потім нові вибори з узгодженим кандидатом на посаду президента...
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24.04.2020 19:45 Відповісти
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чтоб он здох, ботокс блохастый.
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24.04.2020 19:42 Відповісти
Украина в опасности,пока ЗЕленая сопля у власти.
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24.04.2020 19:45 Відповісти
Волкер прав 100%. Зе-команда даёт повод Х**лу продолжать гибридную войну. и на что-то надеяться.
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24.04.2020 20:11 Відповісти
)(уйло здохне - держава постане?
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24.04.2020 19:47 Відповісти
При цій владі сильної України не буде. Спочатку треба каяття тих, хто обрав зевладу. Потім нові вибори з узгодженим кандидатом на посаду президента...
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24.04.2020 19:45 Відповісти
алі, сорян, але з ким узгоджувати???
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24.04.2020 19:48 Відповісти
Між партіями, які погодяться на нову коаліцію.
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24.04.2020 19:59 Відповісти
вибори й могли б стати каяттям
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24.04.2020 19:49 Відповісти
Ні! Так можна обрати нового бубочку!
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24.04.2020 20:01 Відповісти
нехай спочатку покаюцця... свободу не сприйматиму, допоки там керуватиме тягнибок
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24.04.2020 20:37 Відповісти
Ну не может же дипломат сказать открытым текстом - " Идиоты, что вы творите с оборонным сектором?"
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24.04.2020 19:50 Відповісти
Новая жена Волкера грузинка , журналистка
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24.04.2020 19:45 Відповісти
Ие Меурмишвили сотрудничает с "Голосом Америки" с 2009 года. Она один из редакторов программы "Вашингтон сегодня". -спросить бы их о Михо...
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24.04.2020 19:48 Відповісти
А пліснява влада робить все щоб йому в цьому допомогти...
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24.04.2020 19:45 Відповісти
поговаривают, что плешивому скоро конец....
https://www.youtube.com/watch?v=eMM2BIbYJ3o
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24.04.2020 19:47 Відповісти
плешивому это в смысле карликовому мордовскому педофильному пигмею?
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24.04.2020 20:06 Відповісти
именно.....
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24.04.2020 20:07 Відповісти
А наші керманичі думають, що підлизуванням можна досягти миру, бо інакше не можуть
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24.04.2020 19:50 Відповісти
_Это ты по недалёкости думаешь что они так думают, в то время как их цель и задача - сдать Украину путлеру.
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24.04.2020 21:18 Відповісти
Откуда она станет сильной, если 30 лет говно во власти? Нарид достоен того, что выбирает. Вывод? Делайте сами..
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24.04.2020 19:50 Відповісти
Таки да.
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24.04.2020 19:51 Відповісти
Пока Путин видит в Украине слабое государство он не откажется от агрессивных планов, - Волкер - Цензор.НЕТ 6896
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24.04.2020 19:53 Відповісти
Туркмен один раз выбирает себе хана. Можно ли винить туркмена? Для него это родное. Иначе быть не может.
Может и нарид хороший? Что близко, что отвечает мыслям и чаяниям, за то и голосуем. А кто по навыдумывал европейских целей тот всего лишь остался со своими мечтами. Армия,мова, вира, если всё так быстро сдали, значит не наше, никому не дорого. Закон о земле, якобы земли лишат, батрачить будем. Какое батрачить, какое голодать - вирус вокруг, дело опасное. Вот мы такие, зебильные порохоботы или шоколадеые зебилы. Мы такие, и живём как нам удобно. Минталитет.
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24.04.2020 20:17 Відповісти
И слабым его сделали 73% не очень умных
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24.04.2020 19:51 Відповісти
Кажуть, кажуть дурному помитися, коросту з себе зчистити. Ні, він сидить у багнюці, кричить ну що може той Захід розуміти у моїх проблемах.
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24.04.2020 19:51 Відповісти
ну хоть один вменяемый.
------------------
а то доня он уже ультрафиолет подкожно предлагает вводить и
дезинфицирующие средства - они убивают вирус за минуту.
а и правда - почему бы не подкожно?
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24.04.2020 19:51 Відповісти
Доня себя показал учеником 3-го класса ЦПШ. С облучением УФ... Это писец.
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24.04.2020 19:59 Відповісти
понимаем...
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24.04.2020 20:00 Відповісти
у нас меньше - пополам практически, а значит есть надежда
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24.04.2020 20:08 Відповісти
Дай вам бог, без вас рухнет мировой порядок.
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24.04.2020 20:11 Відповісти
дай нам всем Бог - тока не кацапский с его гyмноканвоями....
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24.04.2020 20:22 Відповісти
Пока Путин видит в Украине слабое государство он не откажется от агрессивных планов, - Волкер - Цензор.НЕТ 5590
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24.04.2020 19:53 Відповісти
Пока Путин видит в Украине слабое государство он не откажется от агрессивных планов, - Волкер - Цензор.НЕТ 6166
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24.04.2020 19:55 Відповісти
Давайте следующий тост.
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24.04.2020 19:56 Відповісти
Чего тряпки ссышься,казламордое?😂🌷
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24.04.2020 20:59 Відповісти
Это он говорит с 2014
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24.04.2020 19:57 Відповісти
Набор благих пожеланий от мистера Курта про то что лучше быть сильным и богатым чем слабым и бедным . Он бы еще рассказал как все это реализовать не привлекая внимания одного ботоксного диктатора отморозка и кучи доброжелателей партнеров-конкурентов вокруг
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24.04.2020 19:58 Відповісти
сильная позиция Украины сегодня - отступать-разводить.
и еще больше нариков в вице премьеры,
та вам бы не встрявать, Курт, в етот кацапско-наркотный шабаш....
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24.04.2020 19:59 Відповісти
Доки Путін бачить в Україні слабку державу, він не відмовиться від агресивних планів, - Волкер - Цензор.НЕТ 4214
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24.04.2020 20:05 Відповісти
и сра3у в рай!!!))))
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24.04.2020 20:06 Відповісти
... ми усі "здохнем", а він в рай від масажу простати
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24.04.2020 20:14 Відповісти
нужно просто перестать ДУМАТЬ...
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24.04.2020 20:05 Відповісти
Волкеру не наливать!
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24.04.2020 20:05 Відповісти
Тонше вже нікуди)
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24.04.2020 20:06 Відповісти
Значит никогда. Украинцы не способны создать сильное государство, мы всегда будем недовольны властью, это сопротивление в генах.
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24.04.2020 20:07 Відповісти
хватит себя обманывать, они (кацапы) никогда не отстанут. Это никак не зависит от "силы государства". С трампом мутили? мутили! с Германией/Италией/Францией/Нидерландами/т.п. мутили? мутили! Это вечный враг, пока он не будет повержен ничего не прекратится! Будут просто меняться подходы и осторожность с их стороны.
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24.04.2020 20:12 Відповісти
Це очевидно, та тільки не для Янелоха, який хоче бачити в очах фуйла мир, та його фсбшного навушника дермака
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24.04.2020 20:13 Відповісти
Таких советов любой по 20 штук в минуту сочинит.он бы еще посоветовал руки мыть и помещение проветривать.доя профилактики короновируса.как сделали польские врачи консультанты .после чего незамедлительно были посланы на ....и ты,курт тоже.
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24.04.2020 20:20 Відповісти
Если убрать Зелю, то это государство станет сильным. Потому срочно надо запускать процедуру импичмента.
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24.04.2020 20:23 Відповісти
А шож до Зели не стало ? Не мог же Комик всего за год развалить все то что было создано за годы ,,патужных перемог" блистательных папередников !
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24.04.2020 20:27 Відповісти
Запускайте уже соевые.Вы с первого дня его президенства через день запускаете,но только не импичмент,а что то другое)))
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24.04.2020 20:34 Відповісти
янелох, пшел нхй.
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24.04.2020 20:32 Відповісти
У Порошенко было 5 лет чтобы сломать хребет коррупции и начать поднимать экономику страны. Но куда там, он наоборот, еще больше укрепил коррупцию, особенно это касается суда, который принимает решения по всем спорным вопросам и рассматривает уголовные дела против коррупционеров.
И фиг теперь этих судей уберешь, они все сейчас пожизненно назначены, минимум лет 20 будут работать в интересах коррупции. Тем более что в конечном итоге суды принимают решения о восстановлении на работе. Всех коррупционеров восстанавливают, а уж сами себя тем более не обидят.
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24.04.2020 20:38 Відповісти
Зеленский, который всего лишь год правит, виноват?! А все эти кравчуки, кучмы, порошенки и прочие папердники чего же за 25 лет не создали сильное государство, а лишь плодили коррупцию да сами богатели, ушлепки.
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24.04.2020 20:42 Відповісти
Треба рвати за Україну усіх рогатих та своїх гнід!!!
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24.04.2020 21:10 Відповісти
своих гнид нужно в первую очередь,а то нож в спину воткнут
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24.04.2020 22:19 Відповісти
Надо становится сильными! Хотя бы на словах.
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24.04.2020 21:47 Відповісти
Пока не будут сидеть все воры и коррупционеры, я могу сказать только, что ни во что не верю. Посадите всю эту клику разворовавшую такую мощную страну, без срока давности накажите, чтоб не повадно было никому в 7 колене. Вот тогда Украина возродится. Опыт Сингапура, как становится успешным государством и этот опыт надо применить в Украине.
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24.04.2020 21:53 Відповісти
Волкер считает, что США следует более откровенно говорить о российской агрессии в Украине,ну да сколько можно остерегаться от умом непонятного образования под названием Параша.
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24.04.2020 22:17 Відповісти
"Пока Путин видит в Украине слабое государство, он не откажется от агрессивных планов" - прошийте це ЗЄлє в мозг (заросіть до США. а там під час візиту в таємній лабораторії ЦРУ відкоригуйте йому мозга)
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24.04.2020 23:14 Відповісти
Для тупих потрохобєцилів із зайвою хромосомою розшифровую, слова "доки Україна буде слабкою" означають, що Потрох нічого не зробив задля її укріплення, як і нова влада. Зе і По майже два сапоги - пара, тільки Зе подарунків Пу, як По у вигляді арткатерів і т .п. не робив.
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25.04.2020 00:35 Відповісти
У нас вже, як мінімум, 3-й строк у кресло президента насрано - Зек і два мерзенних жида. Яким чином країна буде сильною з таким "мудрим нарідом" ?
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25.04.2020 06:52 Відповісти
***** все такие
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25.04.2020 09:38 Відповісти
 
 