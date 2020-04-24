Доки Путін бачить в Україні слабку державу, він не відмовиться від агресивних планів, - Волкер. ВIДЕО

Доки президент РФ Володимир Путін бачитиме в Україні слабку державу, він ніколи не відмовиться від агресивної політики для досягнення власних геополітичних цілей. Зате, по-справжньому сильна Україна може змінити таке ставлення, адже ціна для Кремля за спробу її підкорення може стати занадто високою.

Таке переконання в п'ятницю під час віртуальної конференції в рамках київського безпекового форуму висловив Курт Волкер - Надзвичайний і Повноважний Посол, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів у переговорах щодо України в 2017-2019 роках, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал "Open Ukraine".

"Чи варто очікувати оптимістичних змін у позиції Путіна і в російській політиці? На мій погляд, - ні, гадаю, не варто. Росія зараз справді опинилася в скрутному становищі, на яке слід звернути увагу. Але на протилежній шальці терезів він (Путін) також бачить слабкість України. Він бачить, що США поза процесом, що Франція заграє з Росією, він бачить, що Німеччина відволікається на свої внутрішні політичні перетворення і зміни, а також звісно, коронавірус впливає на всіх. Тож, я думаю, Путін почувається доволі комфортно", - зазначив американський дипломат.

На його думку, призначення в РФ нового "куратора" по Україні Дмитра Козака нічого не змінить у позиції Росії, оскільки ні Козак, ні Сурков, який до цього намагався координувати цю тему, не приймають рішень. Тому президент РФ Путін продовжуватиме використання цілої архітектури з відколотих самопроголошених "республік" навколо Росії для того, щоб у подальшому дестабілізувати сусідів, стримувати їх від наближення або інтеграції з Заходом.

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"Я вважаю, що така стратегія (Росії) залишається незмінною... Путін бачить слабку Україну як можливість. Моя порада Україні - будьте прямо протилежною. Важливо, щоб Україна стала настільки сильною, наскільки можливо", - підкреслив посол США.

Він підкреслив, що така сила України має спиратися на фінансову стабільність і верховенство права, щоб іноземні інвестори почувалися впевнено, встановлення сильних показників економічного зростання і впровадження послідовних економічних реформ.

"Якщо це відбудеться, Україна буде надзвичайно сильною. І саме в цьому я бачу реальну можливість змінити розрахунки Путіна. Поки він вважає, що йому вдасться малої ціною і надалі підривати Україну та її прагнення до більш тісної інтеграції з Європою, - він не зупиниться. А якщо він побачить, що такі спроби не дають результатів, і що Україна стає сильнішою всупереч усьому, тоді ціна, яку він повинен заплатити, стане більш очевидною. І тоді, ймовірно, може подумати, що воно того не варто .... ось до чого, на мою думку, має прагнути Україна", - сказав Курт Волкер.