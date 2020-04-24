Коронавірус в окупованому Луганську: "чиновники" погрожують лікарям, які показали, як дезінфікують одноразові захисні костюми. ФОТО

В інтернеті з'явилося фото гардеробної кімнати швидкої допомоги окупованого Луганська. Медики за наказом начальства дезінфікують одноразові захисні костюми для подальшого багаторазового використання. Тепер керівництво обіцяє помститися лікарям за публікацію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Донбас.Реалії".

Фото було зроблено на 2-й підстанції швидкої допомоги Луганська. Про це журналістам розповіла медпрацівниця, яка не хоче називати своє справжнє ім'я.

"З боку медиків це (публікація фото. - Ред.) - жест відчаю. За це головний лікар підстанції обіцяла медикам мститися. Держиморда жбурнула в обличчя колективу 2 коробки рукавичок зі словами "Це все, що є! Що ви далі будете робити, я не знаю!"", - розповіла жінка.

За її словами, медикам швидкої допомоги пропонують замість захисних костюмів закуповувати за свої гроші дощовики і в них виїжджати на виклики.

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"На 4-й підстанції лікар швидкої допомоги вже заразився коронавірусом після контакту з хворим із температурою. Це було вже 100% інфікування під час роботи - він поїхав на виклик, де у хворого 4 дні трималася температура. Хворого протестували і виявили коронавірус. Після цього лікаря запросили в санепідемстанцію на обстеження і теж виявили коронавірус. Його дружина працює невропатологом в іншій лікарні. Поки у її чоловіка не підтвердили коронавірус, він спокійно користувався громадським транспортом, а вона ходила на роботу", - розповіла жінка.

При цьому медпрацівниця зазначила, що окупаційною владою не закуплено жодного апарату ШВЛ, жодних ліків, антисептиків, деззасобів, а також засобів індивідуального захисту для медпрацівників.

"У мене таке враження, що все це навмисно - на окупованих територіях окупанти хочуть влаштувати геноцид", - підсумувала вона.