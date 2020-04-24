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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Коронавірус в окупованому Луганську: "чиновники" погрожують лікарям, які показали, як дезінфікують одноразові захисні костюми. ФОТО

Коронавірус в окупованому Луганську:

В інтернеті з'явилося фото гардеробної кімнати швидкої допомоги окупованого Луганська. Медики за наказом начальства дезінфікують одноразові захисні костюми для подальшого багаторазового використання. Тепер керівництво обіцяє помститися лікарям за публікацію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Донбас.Реалії".

Фото було зроблено на 2-й підстанції швидкої допомоги Луганська. Про це журналістам розповіла медпрацівниця, яка не хоче називати своє справжнє ім'я.

"З боку медиків це (публікація фото. - Ред.) - жест відчаю. За це головний лікар підстанції обіцяла медикам мститися. Держиморда жбурнула в обличчя колективу 2 коробки рукавичок зі словами "Це все, що є! Що ви далі будете робити, я не знаю!"", - розповіла жінка.

Коронавірус в окупованому Луганську: чиновники погрожують лікарям, які показали, як дезінфікують одноразові захисні костюми 01

За її словами, медикам швидкої допомоги пропонують замість захисних костюмів закуповувати за свої гроші дощовики і в них виїжджати на виклики.

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"На 4-й підстанції лікар швидкої допомоги вже заразився коронавірусом після контакту з хворим із температурою. Це було вже 100% інфікування під час роботи - він поїхав на виклик, де у хворого 4 дні трималася температура. Хворого протестували і виявили коронавірус. Після цього лікаря запросили в санепідемстанцію на обстеження і теж виявили коронавірус. Його дружина працює невропатологом в іншій лікарні. Поки у її чоловіка не підтвердили коронавірус, він спокійно користувався громадським транспортом, а вона ходила на роботу", - розповіла жінка.

При цьому медпрацівниця зазначила, що окупаційною владою не закуплено жодного апарату ШВЛ, жодних ліків, антисептиків, деззасобів, а також засобів індивідуального захисту для медпрацівників.

"У мене таке враження, що все це навмисно - на окупованих територіях окупанти хочуть влаштувати геноцид", - підсумувала вона.

Автор: 

карантин (18172) Луганськ (577) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+38
Це вже не Луганськ, а дебільний Ворошиловград.
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24.04.2020 20:05 Відповісти
+24
Вашерыловград....
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24.04.2020 20:11 Відповісти
+21
Росися введи !!! Сивохин уже там на лечении
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24.04.2020 20:03 Відповісти
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Росися введи !!! Сивохин уже там на лечении
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24.04.2020 20:03 Відповісти
Коронавірус в окупованому Луганську: "чиновники" погрожують лікарям, які показали, як дезінфікують одноразові захисні костюми - Цензор.НЕТ 86
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24.04.2020 20:32 Відповісти
Це вже не Луганськ, а дебільний Ворошиловград.
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24.04.2020 20:05 Відповісти
Вашерыловград....
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24.04.2020 20:11 Відповісти
Они из dumb ass'a
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24.04.2020 20:46 Відповісти
вашерыловзад...
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24.04.2020 21:32 Відповісти
причем - ОПЯТЬ! Его ТРИЖДЫ переименовывали....
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24.04.2020 20:21 Відповісти
антиресно спрасить, пачему лугандоны не хатят назвать "свои" сталицы в честь вяликих сынов даунецкага нарота - к примеру : Донецк - "Овощеград" или Луганск - "Ахметовск", веть енти люуди для ентага нарота так многа зделали? Кстати, а пачему эти сыны даунецкага нарота разбяжались от няго в разные стороны, бросив многастрадальный на праизвол сутьбы, да в такую для няго тяжолую годину?...
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24.04.2020 22:34 Відповісти
Ахметов, вообще-то, это донецкий князь. Может в Луганске у него и есть какие-то бизнес интересы, но родился, вырос, бандитствовал и бизнесменствовал он в Донецке/Юзовке, где и воздвиг себе памятник - Донбасс Арена. Так что логичнее тогда было бы Юзовку переиминовывать в Ахметовку, нежели Луганск/Ворошиловоград
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25.04.2020 15:25 Відповісти
Вашерыгаловград
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25.04.2020 00:40 Відповісти
Никто не знает как заразились 1,5 тысячи медиков в Украине. Но зато как заразился чувак в Луганске узнают из первых рук.
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24.04.2020 20:05 Відповісти
Развлекайтесь господа товарищи!
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24.04.2020 20:05 Відповісти
если ей полегчает: на неоккупированных территориях ситуация не намного лучше, и похоже что тут тоже хотят устроить геноцид.

Хотя чему удивляться: и там и там руководят хозяева с рашки, у них явно, тут - скрытно. Но результат один.
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24.04.2020 20:11 Відповісти
Коронавірус в окупованому Луганську: "чиновники" погрожують лікарям, які показали, як дезінфікують одноразові захисні костюми - Цензор.НЕТ 8452
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25.04.2020 15:28 Відповісти
Вот до чего доводит -мать россия!прими нас в свое лоно!плоть от плоти своей!когда за ****** шли.на что расчитывали?он свои задачи решил.попробуйте свои решить.без украины.
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24.04.2020 20:11 Відповісти
Тю, в отпуск идите, хоть за свой счёт, хай больные над картохой дышут.
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24.04.2020 20:13 Відповісти
Коронавирус в оккупированном Луганске: "чиновники" угрожают врачам, показавшим, как дезинфицируют одноразовые защитные костюмы - Цензор.НЕТ 9320
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24.04.2020 20:14 Відповісти
Мы тоже: сала нигде нет!
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24.04.2020 20:26 Відповісти
В любом магазине "Нашей рябы". И в любой мясной лавке.
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24.04.2020 21:15 Відповісти
Это сало?!
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24.04.2020 21:16 Відповісти
Ну не знаю, где какое - у нас завозят отличное.
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24.04.2020 21:21 Відповісти
Харьков, вкуснейшее сало, только сегодня купили. 100-110 грн высший сорт, с мясом, 70- обычное.
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25.04.2020 00:55 Відповісти
Да они ж пачками падали под украинские танки, чтобы жить и трудится в этом экспериментально-кацапском заповеднике, созданным такими неимоверными савместными усилиями с помощью дружественной раSSеи!!! Слава пуйловскому труду! Уря тащи!!! Да здравствует вместо сердца - пламенный мотор!!!Хвала любительской по 2.20!!!
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24.04.2020 20:16 Відповісти
SSSкрепные же, еще побеSSSновалиSSSь SSS куличиками и обоSSSралиSSS ь.)
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24.04.2020 20:22 Відповісти
Всем вкусный пломбир.
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24.04.2020 20:36 Відповісти
Кульки уже стирают или камунизм у них ещё не наступил?
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24.04.2020 20:21 Відповісти
Красивым кулькам, працветающие ватники (па савету врачей) сначала аккуратно (в местах порезов) производят зачистку ацетончик, апасля приклеивеют скотч, а уж потом- обшивают нитками со всех сторон. Главное, нитки должны быть под цвет рисунка на кульке, чтобы место зашивания не увидели соседи - апалченцы, а то - заругают, даже могут и застрелить. После этого кульки можно испытывать, бросив туда немного еды, опять же , если "кормильцам этаким" хуманитарку подвезут.
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24.04.2020 20:34 Відповісти
Походу у маладых совкодрочеров, которые знают про совок по рассказам кремлядей наступает разочарование, ани та думали, что совок это что-то Очень Вяликое и Могущественное, а про тотальный дихфицит придумали бандеровцы.
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24.04.2020 20:42 Відповісти
ап чём Вы? Говно жрать - привычно, потому жрут и особо не вякают. А что-то менять и меняться - то бандеровщина и фошизм.
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25.04.2020 12:09 Відповісти
Как бы это подипломатичнее? Выражаю глубокую озабоченность? Обеспокоенность?
Та не. Вааще пох
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24.04.2020 20:22 Відповісти
Если честно, мне совершенно безразлична судьба лугандонских совков, к сожалению в Украине хватает своих совков и хохлов, что с ними делать, перевоспитывать, или пропади они пропадом?
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24.04.2020 20:24 Відповісти
Своим совкам разрешить получение гражданства лугандона и расеи вместе с чамаданами, чтобы быстрее пробить дно и увидеть своими глазами, как можно за копеешными обоями ездить в Москву за тыщу километров. Оставшиеся в Украине кастрюлеголовые не дадут ****.нам при власти шукающих братьев совкодрочеров на расее, опустить их до уровня стирки кульков и подтираловок из газет.
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24.04.2020 20:34 Відповісти
лучче быть дважды кастрюлеголовым, чем однажды слопатоедом...
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24.04.2020 20:38 Відповісти
Вони так і співають у своєму гімні (наголос поставте самі):
"Мьі рожденьі чтоб жизнь прожить рабами,
Хватать с лопат бесплатньіе блиньі,
Одной рукой грозить войной Обаме,
Второй поддерживать свои штаньі..."
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24.04.2020 21:56 Відповісти
Украинская мудрость - За шо боролись,на те і напоролись .
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24.04.2020 20:26 Відповісти
в принципе, могут попцов ещё позвать. освячивать вместо дезинфекции. эффект будет один и тот же, но зато куда более скрепный. дидысвятили )
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24.04.2020 20:29 Відповісти
та в них і кондоми багаторазові
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24.04.2020 20:32 Відповісти
Так і перший з них їх багаторазовий през.
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24.04.2020 20:36 Відповісти
Він не багаторазовий, він обнульонний)
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24.04.2020 20:44 Відповісти
Так тепер він такий як і є насправді - нуль для народу.
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24.04.2020 20:53 Відповісти
Путин как-то жаловался, что на оккупированных территориях много пенсионеров.
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24.04.2020 20:35 Відповісти
а кацапским флагом просто ету всю клеенку обмахать, не помогает шо ли?
или тупо не пробовали?
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24.04.2020 20:37 Відповісти
Ну как можно флагом, йон же зацелован до дыр, представляешь скоко там коронавируса, ну развишта клин клином выбить.
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24.04.2020 20:48 Відповісти
от туди попів з лаври треба на лікування вивозити
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24.04.2020 20:42 Відповісти
"У меня такое впечатление, что все это нарочно - на оккупированных территориях оккупанты хотят устроить геноцид", - подытожила она.

Ну наконец дошло.
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24.04.2020 20:43 Відповісти
У украинцев это должно вызывать сочувствие?
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24.04.2020 20:43 Відповісти
Нафіга
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24.04.2020 21:14 Відповісти
Как минимум обеспокоенность.
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24.04.2020 21:19 Відповісти
сидю в лугандю, в даждевикю, с кавидам в рукю, с перчаткай на пую, с температураю, бояру пью, гимн эсср -паю, санитарав -дэнэрэ - ждю, буду жыть у раю, слава - пю!
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24.04.2020 20:46 Відповісти
Та не может такого быть! Туда за 6 лет уже столько гумконвоев с России и от Ахметова нагнали, да ещё помощь от Красного Креста, что можно жить-не тужить и коммуналки не платить.
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24.04.2020 20:54 Відповісти
я только не могу понять, почему лугандоны не периименовали город в честь плотвы типа джаба - колыванск.
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24.04.2020 20:58 Відповісти
А лампа у них "безозонова". Її спектр хрін уб'є вірусні білки.
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24.04.2020 20:58 Відповісти
Странно даже, а почему в этот раз не власти в Киеве виноваты?.
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24.04.2020 21:18 Відповісти
Ето правакации бандерафцев парахаботов, фсьо в народных республикахъ харашо и все всем нравиться!
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24.04.2020 21:26 Відповісти
Советую пропутинским лохам из лугандонии. Не сидите , как идиоты в своей даунбасовской клоаке, не умирайте там от голода, холода , болезней и произвола кадыровских отморозков. Собирайте свои чемоданы и дуйте на расею, на мацкву, зарабатывать деньги....Валите, валите поскорее с ненавистной украинской земли.Вы здесь намучались, едьте к себе, к своему путину, обогащайте "руцский мир" своим неповторимым, специфическим, непонятным и отталкивающим колоритом.....
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24.04.2020 21:32 Відповісти
Сподіваюся, тутешні тролі та "підконтрольні совкодрочери" після цього репортажу не будуть ностальгічно мастурбувати на "халявну" совкову медицину?
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24.04.2020 21:59 Відповісти
Ось побачіте, "влада" розпочне зондувати думку щоб допомогти "українцям" ДаМбасу.
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24.04.2020 22:30 Відповісти
Та насрати на весь цей звіринець . Хай здихають усі . Нормальний там при фашистсько- московському режимі жити не зможе , а пособніків чим більше здохне разом з окупантами , тим краще .
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24.04.2020 22:41 Відповісти
Коронавірус в окупованому Луганську: "чиновники" погрожують лікарям, які показали, як дезінфікують одноразові захисні костюми - Цензор.НЕТ 5863
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25.04.2020 00:38 Відповісти
 
 