Чиновники Винницкого горсовета подозреваются в хищении 4,8 млн грн при закупке дорожной соли, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Винницкого городского совета на миллионных убытках, нанесенных бюджету при закупках дорожной соли.

Сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица Департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с менеджером одного из местных предприятий. Они создали антиконкурентные условия для других потенциальных участников торгов и значительно завысили стоимость продукции. В декабре прошлого года между Департаментом и этим обществом заключен договор на поставку дорожной соли на сумму 9,9 млн гривен.

Инициированная СБУ товароведческая экспертиза задокументировала факт завышения цены товара на почти 4,8 млн гривен, чем государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас следователи СБУ объявили четырем фигурантам о подозрениях в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

