Ярославський: "Як тільки наша команда менеджерів пішла з "Металіста", він наказав довго жити"

На популярному спортивному телеканалі "Футбол 1" Олександр Ярославський, експрезидент харківського ФК "Металіст", дав велике інтерв'ю про золоту еру - 2005-2012 рр. - в історії клубу.

Як передає Цензор.НЕТ, цей відеоматеріал передує серії ретропоказів найкращих матчів "жовто-синіх" у рамках спецпроекту #ЗалишайсязФутболом.

"Зірки дійсно зійшлися тоді в Харкові, - згадує Ярославський початок свого футбольного шляху в ефірі телеканалу "Футбол 1", - Мене знайшов "Металіст", і "Металіст" знайшов нас усіх - Маркевича, Краснікова. Практично вся наша команда менеджерського складу так до останнього дня розвалу "Металіста" і пропрацювала. Як тільки всі вони пішли - "Металіст" і "наказав довго жити".

"Я не міг і уявити, що ми будемо грати на такому рівні, - говорить Ярославський про початок сходження клубу, - Коли ми з Маркевичем приїхали на базу, мало не пацюки стрибали по плечах, провалені підлоги, жодної інфраструктури взагалі не було. Тоді ми взялися і почали відбудовувати. Плюс ще Євро-2012 додалося - був у нас веселий час. Але я вам скажу одне: без любові нічого неможливо зробити. Ні "Металіст" побудувати, ні Євро підготувати, ні з пандемією боротися. Тільки любов і відповідальне ставлення", - підкреслив він і додав: "Не можна відділити "Металіст" від Харкова, а Харків від "Металіста" - це все зійшлося разом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ярославський на Радіо Свобода: "Ми розірвемо цей вірус, все буде в повному порядку"

"Я хотів просто стрибнути з трибуни і полетіти, - так описав Ярославський свої відчуття від перемог клубу, - це неможливо передати! Я вдячний футболу. Це екстаз, це не порівняти ні з чим. Хто мав до футболу стосунок - той розуміє, що це таке". І розповів історію про те, як хрестив футболістів перед матчем і "ледь не вирвав кермо" у свого автомобіля після невдалого поєдинку.

Футбольні оглядачі запитали Ярославського про можливість повернення у футбол або ймовірність відродити "той "Металіст": "З "тим "Металістом" буде дуже складно щось зробити. Там юридичні колізії такі, що легко їх подолати не вдасться. Але подивимося, що ми зможемо зробити. Обіцяти нічого не буду. Але обіцяю, що буду думати", - відповів експрезидент "Металіста".



