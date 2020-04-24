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Новини
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Ярославський: "Як тільки наша команда менеджерів пішла з "Металіста", він наказав довго жити"

Ярославський:

На популярному спортивному телеканалі "Футбол 1" Олександр Ярославський, експрезидент харківського ФК "Металіст", дав велике інтерв'ю про золоту еру - 2005-2012 рр. - в історії клубу.

Як передає Цензор.НЕТ, цей відеоматеріал передує серії ретропоказів найкращих матчів "жовто-синіх" у рамках спецпроекту #ЗалишайсязФутболом.

"Зірки дійсно зійшлися тоді в Харкові, - згадує Ярославський початок свого футбольного шляху в ефірі телеканалу "Футбол 1", - Мене знайшов "Металіст", і "Металіст" знайшов нас усіх - Маркевича, Краснікова. Практично вся наша команда менеджерського складу так до останнього дня розвалу "Металіста" і пропрацювала. Як тільки всі вони пішли - "Металіст" і "наказав довго жити".

"Я не міг і уявити, що ми будемо грати на такому рівні, - говорить Ярославський про початок сходження клубу, - Коли ми з Маркевичем приїхали на базу, мало не пацюки стрибали по плечах, провалені підлоги, жодної інфраструктури взагалі не було. Тоді ми взялися і почали відбудовувати. Плюс ще Євро-2012 додалося - був у нас веселий час. Але я вам скажу одне: без любові нічого неможливо зробити. Ні "Металіст" побудувати, ні Євро підготувати, ні з пандемією боротися. Тільки любов і відповідальне ставлення", - підкреслив він і додав: "Не можна відділити "Металіст" від Харкова, а Харків від "Металіста" - це все зійшлося разом".

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"Я хотів просто стрибнути з трибуни і полетіти, - так описав Ярославський свої відчуття від перемог клубу, - це неможливо передати! Я вдячний футболу. Це екстаз, це не порівняти ні з чим. Хто мав до футболу стосунок - той розуміє, що це таке". І розповів історію про те, як хрестив футболістів перед матчем і "ледь не вирвав кермо" у свого автомобіля після невдалого поєдинку.

Футбольні оглядачі запитали Ярославського про можливість повернення у футбол або ймовірність відродити "той "Металіст": "З "тим "Металістом" буде дуже складно щось зробити. Там юридичні колізії такі, що легко їх подолати не вдасться. Але подивимося, що ми зможемо зробити. Обіцяти нічого не буду. Але обіцяю, що буду думати", - відповів експрезидент "Металіста".


Автор: 

Металіст (20) футбол (1586) Ярославський Олександр (275)


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Топ коментарі
+8
Курченко Метал УГРОБИЛ !
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24.04.2020 22:06 Відповісти
+5
Ярославский: "Как только наша команда менеджеров ушла из "Металлиста", он приказал долго жить" - Цензор.НЕТ 8296
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24.04.2020 22:04 Відповісти
+3
То ще фігня.. Ту як прийшла команда блазнів-то ціла країна вирулює і виживає.
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24.04.2020 22:01 Відповісти
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То ще фігня.. Ту як прийшла команда блазнів-то ціла країна вирулює і виживає.
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24.04.2020 22:01 Відповісти
тут
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24.04.2020 22:03 Відповісти
Восходящая Зоря Ярославский. Так же самое возрождался Коломойский , но только в Днепре.Время рассудит.
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24.04.2020 22:02 Відповісти
Да, с ФКМХ золотого времени АВЯ-МБМ украинский футбол был другим... И некоторым хитропоиметым поцам типа Дыминского, Бени и Суркисов он стоял поперек горла. Утопили клуб и сами сдохли.
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24.04.2020 22:03 Відповісти
Только Ярославскому помогли убить Металлист, а Беня пустил Днепр по-миру просто так, от нефиг делать
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24.04.2020 23:04 Відповісти
Ярославский: "Как только наша команда менеджеров ушла из "Металлиста", он приказал долго жить" - Цензор.НЕТ 8296
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24.04.2020 22:04 Відповісти
Воно то канєшно може і азарт. Але ця пандемія чітко вказала будь-якій країні в що, першочергово, треба вкладати кошти.
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24.04.2020 22:06 Відповісти
в необитаемые острова в индийском океане!!
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24.04.2020 22:25 Відповісти
Ладно. Тоді в якутського скульптора і його сировину!!!
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24.04.2020 22:40 Відповісти
Курченко Метал УГРОБИЛ !
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24.04.2020 22:06 Відповісти
саша стоматолох угробил
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24.04.2020 22:20 Відповісти
Он только добил, ибо начали до него - читай выше
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25.04.2020 00:48 Відповісти
Времени мало, это лет семь ещё потратить. Детский футбол может и интересно развивать, слава, любовь. Институт вирусологии гораздо нужнее и ХТЗ и проекты с ма. Это рабочие места индустриального города. Гепу в Израиль осенью отправьте на отдых и развивайте город. За 25 лет три станции метро, позорно. В Харькове потенциал есть, не воняет
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24.04.2020 22:41 Відповісти
витя, саша янукович и его шайка угробили всё.
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24.04.2020 22:50 Відповісти
 
 