8 168 22

Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали лесничего и мастера Госпредприятия "Фастовское лесное хозяйство" Государственного агентства лесных ресурсов за отпуск лесопродукции за взятку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР 01

По предварительной информации, лесничий находясь в сговоре с мастером лесничества получил от гражданина 195 тыс. гривен за отпуск деловой древесины объемом 30 м3 без оформления каких-либо документов.

24 апреля правоохранители задержали работников Госагенства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения взятки и отпуска древесины.

Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР 02

Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР 03
Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР 04
Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР 05

Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Автор: 

+4
Говорите, що працівники Хвастівського лісхозу попалися на хабарі? Ви краще знайдіть місце, де вкрали деревину та підпалили те, що залишилося.
показати весь коментар
24.04.2020 20:39 Відповісти
+4
непогано лісники живуть ...правда більшість прийдеться криші віддати ...але "діткам" та "внучкам" на хатинку вистачить ...й самі без куска хліба не лишаться ...
показати весь коментар
24.04.2020 20:40 Відповісти
+2
Біс теж на карантині👿
показати весь коментар
24.04.2020 20:44 Відповісти
Картинка для электората.
Арестовали, отпустили и пошли вместе бухать с теми же, кто арестовал.
За откат, естессно.
показати весь коментар
24.04.2020 20:50 Відповісти
бес попутал....
показати весь коментар
24.04.2020 20:43 Відповісти
так.
но даже оттуда он всех путает...
показати весь коментар
24.04.2020 20:46 Відповісти
сегодня, для работников лесхоза правильно будет говорить не "попались", а "погорели".
показати весь коментар
24.04.2020 20:46 Відповісти
Идиоты! Сначало лес сжечь надо!
показати весь коментар
24.04.2020 20:46 Відповісти
За них скоро вступиться папа Карло, так как древесина была деловой и шла исключительно для производства Буратин.
показати весь коментар
24.04.2020 20:48 Відповісти
Тут і міністром не треба бути. Гарна посада. Разовий хабар як зарплата. Простий приклад. Ділянка дороги на виїзді з Києва до Вишгороду. Після минулорічних буревіїв повалені дерева і сухостій штабелями лежить і ніхто його не чистить. Один недопалок під вітрець з обочини і в таку посуху все ж займеться.
показати весь коментар
24.04.2020 20:49 Відповісти
Это потому что у вас газ есть. У нас все шишки собраны.
показати весь коментар
24.04.2020 23:20 Відповісти
а как стать лесничим?
показати весь коментар
24.04.2020 20:52 Відповісти
Дуже просто. Народитись не самим розумним в сім"ї де батько мусор, дядько прокурор, а тітка суддя.
показати весь коментар
24.04.2020 20:57 Відповісти
и + 17 000 грн. штрафа ему впилить, за то шо без маски )
показати весь коментар
24.04.2020 20:53 Відповісти
ещё и без масок....17тыс штрафа приплюсуют
показати весь коментар
24.04.2020 20:55 Відповісти
а що з карпатськими лісами?
показати весь коментар
24.04.2020 21:08 Відповісти
А это лучше спросить у местных патриотически настроенных жителей, которые годами этот лес и рубят.
показати весь коментар
24.04.2020 21:44 Відповісти
Это со склада? Бахнули на дороге без документов? Сомнительно что мастер действуя в одиночку сумел бы скрыть недостачу 30 кубов. Лесничий тут вообще не нужен. Скорее всего мастер в закупку десяток брёвен бросил.
показати весь коментар
24.04.2020 21:08 Відповісти
Теперь пожарами ****** Вам дышать или лес Хоть какой-то...
показати весь коментар
24.04.2020 21:28 Відповісти
опять в карман бабки следаку гололодыжечнику
показати весь коментар
24.04.2020 23:04 Відповісти
ждите поджоги. следы будут заметать..
показати весь коментар
25.04.2020 08:36 Відповісти
 
 