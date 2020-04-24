Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР. ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали лесничего и мастера Госпредприятия "Фастовское лесное хозяйство" Государственного агентства лесных ресурсов за отпуск лесопродукции за взятку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, лесничий находясь в сговоре с мастером лесничества получил от гражданина 195 тыс. гривен за отпуск деловой древесины объемом 30 м3 без оформления каких-либо документов.
24 апреля правоохранители задержали работников Госагенства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения взятки и отпуска древесины.
Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Арестовали, отпустили и пошли вместе бухать с теми же, кто арестовал.
За откат, естессно.
но даже оттуда он всех путает...