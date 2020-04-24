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Ніякого безпілотника не було, вибухи в Балаклії почалися з підриву закопаного снаряда, - ТСК

Ніякого безпілотника не було, вибухи в Балаклії почалися з підриву закопаного снаряда, - ТСК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради спростовує версію СБУ про підрив арсеналу в Балаклії за допомогою безпілотника, який прилетів із території Росії.

Про це сказано у звіті ТСК, опублікованому на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ. Під звітом стоїть підпис голови ТСК, депутата "Слуги народу" Давида Арахамії.

У 2017 році правоохоронні органи причиною інциденту називали атаку невідомого безпілотника, зазначено у звіті.

"Однак на засіданні Комісії 17 січня 2020 року було заслухано директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Н. С. Бокаріуса професора Клюєва А. М., який із застосуванням фотоматеріалів докладно пояснив, що причиною перших вибухів на технічній території 65 арсеналу ГРАУ ЗСУ в м. Балаклія був підрив місця відкритого зберігання боєприпасів шляхом вибуху заглиблених у ґрунт вибухових речовин, що достовірно було встановлено експертами ще під час перших виїздів на місце події", - сказано в тексті документа.

Експерт Клюєв вважає, що цей факт був очевидний із перших днів розслідування. Технічна територія арсеналу після ліквідації пожежі налічувала до десяти воронок, тотожних місцю перших вибухів, що могло свідчити про аналогічний характер укладання вибухових речовин.

Читайте також: СБУ про вибухи в Балаклії: Версія про скидання боєприпасів з безпілотника підтверджена експертизою і є основною

Але після того, як слідчі СБУ озвучили свою версію про безпілотник з вибухівкою, який прилетів із території РФ, проведення експертизи забрали у харківських фахівців і передали співробітникам Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз.

ТСК встановила, що самі матеріали справи підтверджують версію харківських експертів: у момент вибухів жодних літальних апаратів над територією арсеналу не було.

ТСК передала отримані матеріали в Офіс президента і правоохоронні органи, однак пропозицію комісії було проігноровано, стверджують автори звіту.

Кримінальне провадження залишилося фактично без руху в слідчому відділі УСБУ в Харківській області за основною версією - знищення арсеналу безпілотним літальним апаратом.

Тому комісія вирішила призначити комплексну експертизу, щоб встановити характер і спосіб утворення воронки на місці перших вибухів - в зоні 67 і 69 майданчиків відкритого зберігання арсеналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотні людей прийшли попрощатися із загиблими під час вибухів у Балаклії військовослужбовцями Дмитром Мовчаном та Денисом Ярмаком. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Автор: 

вибух (4521) СБУ (12973) експертиза (218) Арахамія Давид (1106) Балаклія (280)


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Топ коментарі
+17
А как сбу определило,что это был беспилотник.На основании чего?
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24.04.2020 21:16 Відповісти
+14
Только на арсеналах в Балаклее, Калиновке и Ичне сгорело колоссальное количество боеприпасов, общая остаточная (!) стоимость которых оценивается в сумму около 500 млн. (!!!) USD

Никто из высших должностных лиц не ответил за произошедшее. Что это за страна такая, что никто и ни за что не отвечает? Кроме какого-нибудь прапора, который в это время вообще был в отпуске...
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24.04.2020 22:46 Відповісти
+14
Порошенко на нары! Вместе с его протеже Муженко.
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25.04.2020 10:33 Відповісти
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З Італії воно зрозуміліше і видніше як і що треба робити в Україні..
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24.04.2020 23:33 Відповісти
я думаю що завербованого і так знають, він мав відразу зникнути і вже отримувати десь у РФії військову пенсію.
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24.04.2020 22:45 Відповісти
За охорону повітряного кордону відповідають ЗСУ, а за теракт вчинений завербованим серед наших військових агентом - контрозвідка СБУ. Ось тільки ЗСУ не може впливати на слідство, а СБУ його веде. Що тут дивного? Звісно, що СБУшники любою ціною намагаються перекласти усе на військових.
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24.04.2020 22:11 Відповісти
Серед білого дня "15 ноября 2019 года примерно в 14:30"https://censor.net/video_news/3159946/******************************************************************************************************* кацапський безпілотник у Балаклеї скинув термобаричний заряд і безслідно зник? Не вірю. У кацапів в принципі існує такий безпілотник з навантаженням у один чи кілька термобаричних зарядів, щоб долетів до Балаклеї і скинув це все точно на склад? Я про таке не чув. А Баканов проти Арахамії? Слуги перепилися і обкурилися? Пояснити можна тільки тим, що безпілотник полетів і нічого вже не знайдеш. А місцевих диверсантів чи злодіїв серед генералів треба Баканову шукати, а це в облом.
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24.04.2020 22:33 Відповісти
Если ты думаешь, что боевой беспилотник-это хрень с четырьмя пропеллерами, то глубоко ошибаешься.
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26.04.2020 10:55 Відповісти
Только на арсеналах в Балаклее, Калиновке и Ичне сгорело колоссальное количество боеприпасов, общая остаточная (!) стоимость которых оценивается в сумму около 500 млн. (!!!) USD

Никто из высших должностных лиц не ответил за произошедшее. Что это за страна такая, что никто и ни за что не отвечает? Кроме какого-нибудь прапора, который в это время вообще был в отпуске...
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24.04.2020 22:46 Відповісти
Мистер Harry Houdini b9a3d7b9 тролль - харашо владеет расейским ясыком
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25.04.2020 12:49 Відповісти
Ну чего ты? Вон, шефа таможни сняли)))
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25.04.2020 16:15 Відповісти
диверсанты не пойманы. пшик.
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24.04.2020 22:56 Відповісти
а свои подорвать не могли?
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25.04.2020 18:12 Відповісти
могли конечно. никто не пойман.
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25.04.2020 18:17 Відповісти
скоро найдут в посадке пару трупов. не советую жителям Бакалеи поздно вечером из дома выходить.
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25.04.2020 18:23 Відповісти
жееесть....
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25.04.2020 18:27 Відповісти
Проверьте , не гастролировал ли Зе , в Балаклее , в то время . ! .
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24.04.2020 22:57 Відповісти
Да уже давно всем ясно что парашенко и его маладая команда заметая следы воровства, поджигали один склад за другим,+ подрывая боеспособность наших войск. Вопрос к клоуну,почему эту мразину не привлеклихотябы за этот эпизод, я уде молчу за десятки других
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24.04.2020 23:15 Відповісти
А нафига пете боеспособность Британии подрывать ?😏
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25.04.2020 11:47 Відповісти
кАцап лАхту перепутал
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25.04.2020 12:38 Відповісти
Пан Серж! Апус - тролль фсб
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25.04.2020 12:51 Відповісти
Есть такая ваша кацапская пословица : Молчи- сойдешь за "Англика" , ну типа вУмного ...
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25.04.2020 12:37 Відповісти
"апус" уде молчит...
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25.04.2020 12:50 Відповісти
гражданин мужеложенко напрягся, такая удобная фантастическая версия с дроном-убийцей складов накрылась медным тазом.
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24.04.2020 23:18 Відповісти
Выводы этих лозоискателей напоминают действия гражданских собратьев из МНС пож.тех экспертов: водит пальцем влево-вправо, вверх- вниз, во-о-от здеся началося возгорание! Хочешь верь, хочешь- нет, один хр ен подпись под актом его будет!
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25.04.2020 09:09 Відповісти
Никакого беспилотника не было, они сами взорвались, Амину Окуеву никто не убивал, это спонтанный взрыв патронов, Крым никто не оккупировал, это спонтанное появление русский войск. Тьфу бл*дь. Мы же все всё прекрасно понимаем, почему мы это терпим? Кого мы ждём? Не будет "мессии", не будет чуда, если мы его своими руками не сделаем!
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25.04.2020 10:12 Відповісти
почему же сами? все говорит в пользу намеренного служебного подрыва.
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25.04.2020 18:13 Відповісти
Порошенко на нары! Вместе с его протеже Муженко.
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25.04.2020 10:33 Відповісти
То-то смотрю что ниодин генерал не то что не был привлечен к ответственности, но даже все остались на своих должностях!
Получается, что СБУ сработала во вред государства!
Читая про эту информацию, появляется такая мысль - Если эта информация не будет обжалована, в судебном порядке, значит она правдивая. И вопрос - "не за что привлекать главнокомандующего по суду" - уже не стоит. Стоит вопрос - способны ли слуги народа расследовать эти обстоятельства и организовать суд...
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25.04.2020 10:53 Відповісти
За-то Грицак - герой....
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25.04.2020 10:58 Відповісти
А ***** брехливая - гетьман...
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25.04.2020 10:59 Відповісти
Иван Иванов 1f0e171f на странице - атни тролли фсб из лахты
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25.04.2020 12:53 Відповісти
Ага, именно поэтому я и на Майдан ездил, и деньги посылал на армию(пока все что были не отослал), и на раненых, и флаг у меня украинский поэтому ?
Дело в том что это сайт брехливых ублюдков, которые готовы брехливого ворюгу - мародёра опять сделать гетьманом, а Свинарчуков - его замами...а я против ибо им место в тюрьме.
Гниды вы поганые.
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25.04.2020 13:47 Відповісти
Так ты сейчас деньги посылай Ермакам и будет у тебя возможность садить!))
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25.04.2020 16:18 Відповісти
Як що це був підрив , то цей факт прогавили СБУ і інші ... ( то досі залишаються російські шпигуни в цих структурах)...
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25.04.2020 11:02 Відповісти
а может, намеренно прикрыли?
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25.04.2020 18:15 Відповісти
Взрывы на складах не случайны. Версии две: свои подорвали или российские диверсанты. Если свои украли несколько машин или вагонов снарядов или ракет и подорвали склад что бы это скрыть, то что они дальше с ними могли сделать? Сдали в военторг ДНР/ЛНР? Мало вероятно. А диверсанты, сами или с помощью российских денег могли легко попасть на склады. Тем более, что в том регионе и покупать сообщников особо не надо. Что там не осталось ни одного готового русским продать всю Украину с потрохами, а не только склад? В том числе и в ВСУ? Причем не только за деньги, а по своим идейно-ментальным принципам? Для меня эта версия наиболее вероятная.
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25.04.2020 11:28 Відповісти
А диверсанты, сами или с помощью российских денег могли легко попасть на склады.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Так только за это уже можно сорвать погоны.
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25.04.2020 13:27 Відповісти
В пользу российских диверсантов говорит то, как отважно мальдивчанин боролся за безвиз. И таки сохранил его. Я про безвиз с рашкой, если что. Конечно, жизнь диверсантом облегчается в разы, если они спокойно едут на "работу" поездом Москва-Киев без всяких виз.
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25.04.2020 20:42 Відповісти
Ну вот как, к примеру, в этом случае:
https://censor.net/ua/resonance/3186802/chomu_rosiyiskyyi_agent_namagavsya_pidirvaty_kyryla_budanova_istoriya_prygolomshlyvogo_reyidu_spetsnazu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73385512

"И в этот раз тоже прибыл, не скрываясь, на поезде «Москва-Одесса»"…
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27.04.2020 20:03 Відповісти
Почали кацапів відмазувати! Люди все одно пам'ятають, що наш ворог це расєя. Я навіть сина учу, що кацап це ворог!
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25.04.2020 11:29 Відповісти
Так поясните мне толком - Порошенко запускал беспилотник или закапывал на территории " заглубленных в грунт взрывчатых веществ" ???????????????????77
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25.04.2020 11:32 Відповісти
Ага! Оно биля, лично!
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25.04.2020 11:51 Відповісти
Ничего закапывать не нужно - оно само закапывается, читайте тут: http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=9327.0 .
И почитайте все-таки сам отчет, он интересен. Кое-что горе журналисты посчитали очевидно неважным, а оно там самое-самое.
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25.04.2020 12:26 Відповісти
Чтоб оно закопалось, сначала нужно его установить над землёй вертикально. Что заметно.
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25.04.2020 13:07 Відповісти
Пан Амфаш!
Намалювались тролі з фсб.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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25.04.2020 12:55 Відповісти
Новое веяние - "соросята".
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25.04.2020 13:08 Відповісти
Який безпілотник? В РФ брат наш
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25.04.2020 11:49 Відповісти
Круговая порука, никто ни в чем не виноват. Украли, продали, спалили, поделили, вывели
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25.04.2020 13:02 Відповісти
Підривались тисячі ***********, а тепер стверджують, що одна яма мала закладений заряд. Це вже не цирк,а діагноз. Президент--лох і зрадник відпрацьовує методичкі фсб і любими способами хоче вивести росію із списку агресора. Всі дії і подій говорять за те,що президент працює на росію.
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25.04.2020 13:13 Відповісти
то ли дело версия с ядерным беспилотником. Ніякого безпілотника не було, вибухи в Балаклії почалися з підриву закопаного снаряда, - ТСК - Цензор.НЕТ 2507
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25.04.2020 18:18 Відповісти
Тщательнее читать надо.
Эксперт Клюев считает, что этот факт был очевиден с первых дней расследования. Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, тождественных месту первых взрывов, что могло свидетельствовать об аналогичном характере укладки взрывчатых веществ.Источник: https://censor.net/n3191450
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25.04.2020 13:32 Відповісти
Зачем придавать такое значение выводам эксперта? Должно быть понятно, что во время войны населению правду не говорят, что бы не было паники, пораженческих настроений и утечки информации, если враг еще чего-то не знает. Поэтому стрелки перевели на беспилотник. Если бы вы знали как охранялись склады до взрывов (сейчас не намного лучше), то не читали бы Цензор, так как умерли бы от смеха.

Турчинов в первые дни войны тоже говорил, что у нас все под контролем и мы сильны, в то время, когда страна висела на волосок от гибели, боеготовой части армии в 5000 человек, полном развале управляемости в государстве и пустой казне. Потом, через несколько лет сказал правду и что так нужно было тогда говорить.
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25.04.2020 14:25 Відповісти
Выводы эксперта,это служебная информация,а то что озвучивали, действительно могло подаваться согласно надобности.Но сейчас-то нужно доросследовать и наказать,если есть состав преступления и склад уничтожили умышленно.
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25.04.2020 15:55 Відповісти
то беспилотный ракетами пулял. ядерными. Ніякого безпілотника не було, вибухи в Балаклії почалися з підриву закопаного снаряда, - ТСК - Цензор.НЕТ 7393
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25.04.2020 18:19 Відповісти
Достоверно ничего установить нельзя. Это дело стало политическим с самого начала. А в таких случаев один вброс подпирает другой.
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25.04.2020 14:26 Відповісти
Как у нас кого-то берут за задницу,сразу же дело становится политическим.
Либо диверсия,либо саботаж,вот так надо рассматривать это дело и никакой политики.
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25.04.2020 16:01 Відповісти
Броники из армии отозвали?
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25.04.2020 16:20 Відповісти
Так и будут рассматривать. У СБУ одна версия, у Прокуратуры другая,полиции -третья, а уж у депутатов из ВСК и принадлежащих разным политсилам-еще дюжина.
И самое смешное-ни в одной из версий нет обвиняемых. Кроме каких то стрелочников . Поэтому правду возможно и не узнаем.
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25.04.2020 16:48 Відповісти
Возможно,но комиссия создана и надеюсь представлены все партии,что бы потом не было ненужных разговоров.
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25.04.2020 17:02 Відповісти
А от цікаво, чому зеботи такі непослідовні? Як у справі Балаклії, то вони не вірять Київському інститут експертиз, а як у справі Шеремета (де непрофесійна експертиза цього інституту назвала Антоненка і Дугар винними) - то 100% вірять...
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25.04.2020 15:19 Відповісти
Для тих кому ліньки перейти по посиланню на сайт ВР і самим прочитати доповідь ось витяг найцікавішого (краще прочитайте повний документ):
"
У зв'язку з ігноруванням керівництвом правоохоронних органів вищевказаних рішень, Комісією з метою здійснення належного парламентського контролю щодо дослідження та здійснення неупередженого та прозорого розслідування обставин та причин пожежі (вибухів) на складах ***********, нанесення збитків обороноздатності України, на підставі п. 1 розділу VII, п. 8 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», прийнято рішення про призначення комплексної судової військової, вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи, виконання якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса.
Тобто для Комісії, діяльність якої не підміняє органи досудового розслідування, достатньо з'ясування характеру та способу утворення воронки на місці перших вибухів, а саме в зоні 67 та 69 майданчиків відкритого зберігання арсеналу (далі − МВЗ), що призведе до встановлення дійсних обставин події та факту фальсифікації матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 07.04.2017, що проведений в рамках розслідування кримінального провадження № 22017220000000104 за земляним насипом, який був частиною МВЗ № 67, було виявлено заглиблення в земельному ґрунті, приблизними розмірами 8 метрів на 24 метри, з найглибшою точкою майже в 4 метри.
За такої умови експертами 24.03.2020 встановлено, що на місці МВЗ № 67 в хаотичному порядку досі знаходяться залишки підірваних *********** різного калібру. Але пошкодження покрову поверхні та слідів зміни форми й стану рельєфу не виявлено. Водночас поруч з МВЗ № 67 виявлено вирву, яка розташована на сусідньому МВЗ № 69.
З огляду на викладене та у порядку експертної ініціативи, на підставі п. 4.14 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 надалі експертами в якості об'єкта дослідження розглядалась вирва на місці відкритого зберігання № 69, де на момент вибуху знаходились 125 мм танкові снаряди.
Відповідно до висновку експертів, за результатами комплексної судової, військової, вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи № 5777/5778 від 21.04.2020, вирва на МВЗ № 69 на технічній території 65 арсеналу ЦРАУ Збройних Сил України (м. Балаклія Харківської області) утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії.
На думку експертів, застосування підривних зарядів, які з принципом дії аналогічні кумулятивно-фугасним зарядам, надають можливість досягти бажаних результатів щодо створення необхідного вибухового ефекту.
За цих обставин суттєво зменшується маса вибухової речовини та відпадає необхідність проведення підготовчих земельних робіт, що зі свого боку надає можливість встановити їх за прийнятний час. Залежно від виконуваного завдання кумулятивно-фугасні заряди можуть застосовуватися як поодиноко, так і в складі групи зарядів.
З експертної оцінки, зважаючи на фактичні розміри вирви на МВЗ № 69, найбільш оптимальним вважається розташування кумулятивно-фугасних зарядів у два ряди по п'ять у кожному ряді.
Якщо взяти до уваги, що вага одного кумулятивно-фугасного заряду КФЗ-1 складає 76 кг, то навіть для найшвидшого закладання зарядів, щоб утворити одну таку воронку без проведення земляних робіт на території 65 арсеналу ГРАУ ЗСУ у м. Балаклія 23.03.2017, необхідно встановлення кумулятивно-фугасних зарядів загальною вагою близько 760 кг.
Водночас технічна територія 65 арсеналу ГРАУ ЗСУ у м. Балаклія після ліквідації пожежі налічувала до десяти воронок, тотожних МВЗ № 69, що може свідчити про аналогічний характер закладки вибухових речовин.
Слід зазначити, що вищевказаний висновок ґрунтується безпосередньо на самих матеріалах кримінального провадження, які надані експертам слідчими слідчого відділу УСБУ в Харківській області після трирічного розслідування."
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25.04.2020 15:23 Відповісти
судя по последним событиям что творит сопля...арест майдановцев, обвинения их растреле самих себя...скоро мы увидим "фото" порошенко который лично закладывал фугасы и привязывал их к мальчику в трусиках...да-да. Ну так просто будет написано на указании сопле из кремля...
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25.04.2020 15:24 Відповісти
Все логично. А кто мог закопать и взорвать снаряд на охраняемом режимном объекте? Только свои, чтобы скрыть факт массового воровства боеприпасов.
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25.04.2020 15:51 Відповісти
Соевьіе мародерьі ничем не гнушались, даже подрьівами складов во время войньі. А соевьіе долбо"бьі им до сих пор апплодируют
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25.04.2020 17:34 Відповісти
...теперь-леса поджигают...
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25.04.2020 18:21 Відповісти
А теперь мистер Грицак нехай предъявит свидетелей. За базар нужно отвечать. https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2198529-svideteli-videli-cto-sklady-pod-balakleej-podozgli-s-bespilotnika-gricak.html Свидетели видели, что склады под Балаклеей подожгли с беспилотника - Грицак
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25.04.2020 18:22 Відповісти
Добра, смачна тема для ЗЕбібіків!!!
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25.04.2020 19:42 Відповісти
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