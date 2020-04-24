Ніякого безпілотника не було, вибухи в Балаклії почалися з підриву закопаного снаряда, - ТСК
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради спростовує версію СБУ про підрив арсеналу в Балаклії за допомогою безпілотника, який прилетів із території Росії.
Про це сказано у звіті ТСК, опублікованому на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ. Під звітом стоїть підпис голови ТСК, депутата "Слуги народу" Давида Арахамії.
У 2017 році правоохоронні органи причиною інциденту називали атаку невідомого безпілотника, зазначено у звіті.
"Однак на засіданні Комісії 17 січня 2020 року було заслухано директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Н. С. Бокаріуса професора Клюєва А. М., який із застосуванням фотоматеріалів докладно пояснив, що причиною перших вибухів на технічній території 65 арсеналу ГРАУ ЗСУ в м. Балаклія був підрив місця відкритого зберігання боєприпасів шляхом вибуху заглиблених у ґрунт вибухових речовин, що достовірно було встановлено експертами ще під час перших виїздів на місце події", - сказано в тексті документа.
Експерт Клюєв вважає, що цей факт був очевидний із перших днів розслідування. Технічна територія арсеналу після ліквідації пожежі налічувала до десяти воронок, тотожних місцю перших вибухів, що могло свідчити про аналогічний характер укладання вибухових речовин.
Але після того, як слідчі СБУ озвучили свою версію про безпілотник з вибухівкою, який прилетів із території РФ, проведення експертизи забрали у харківських фахівців і передали співробітникам Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз.
ТСК встановила, що самі матеріали справи підтверджують версію харківських експертів: у момент вибухів жодних літальних апаратів над територією арсеналу не було.
ТСК передала отримані матеріали в Офіс президента і правоохоронні органи, однак пропозицію комісії було проігноровано, стверджують автори звіту.
Кримінальне провадження залишилося фактично без руху в слідчому відділі УСБУ в Харківській області за основною версією - знищення арсеналу безпілотним літальним апаратом.
Тому комісія вирішила призначити комплексну експертизу, щоб встановити характер і спосіб утворення воронки на місці перших вибухів - в зоні 67 і 69 майданчиків відкритого зберігання арсеналу.
Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.
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Никто из высших должностных лиц не ответил за произошедшее. Что это за страна такая, что никто и ни за что не отвечает? Кроме какого-нибудь прапора, который в это время вообще был в отпуске...
Получается, что СБУ сработала во вред государства!
Читая про эту информацию, появляется такая мысль - Если эта информация не будет обжалована, в судебном порядке, значит она правдивая. И вопрос - "не за что привлекать главнокомандующего по суду" - уже не стоит. Стоит вопрос - способны ли слуги народа расследовать эти обстоятельства и организовать суд...
Дело в том что это сайт брехливых ублюдков, которые готовы брехливого ворюгу - мародёра опять сделать гетьманом, а Свинарчуков - его замами...а я против ибо им место в тюрьме.
Гниды вы поганые.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Так только за это уже можно сорвать погоны.
https://censor.net/ua/resonance/3186802/chomu_rosiyiskyyi_agent_namagavsya_pidirvaty_kyryla_budanova_istoriya_prygolomshlyvogo_reyidu_spetsnazu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73385512
"И в этот раз тоже прибыл, не скрываясь, на поезде «Москва-Одесса»"…
И почитайте все-таки сам отчет, он интересен. Кое-что горе журналисты посчитали очевидно неважным, а оно там самое-самое.
Намалювались тролі з фсб.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Эксперт Клюев считает, что этот факт был очевиден с первых дней расследования. Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, тождественных месту первых взрывов, что могло свидетельствовать об аналогичном характере укладки взрывчатых веществ.Источник: https://censor.net/n3191450
Турчинов в первые дни войны тоже говорил, что у нас все под контролем и мы сильны, в то время, когда страна висела на волосок от гибели, боеготовой части армии в 5000 человек, полном развале управляемости в государстве и пустой казне. Потом, через несколько лет сказал правду и что так нужно было тогда говорить.
Либо диверсия,либо саботаж,вот так надо рассматривать это дело и никакой политики.
И самое смешное-ни в одной из версий нет обвиняемых. Кроме каких то стрелочников . Поэтому правду возможно и не узнаем.
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У зв'язку з ігноруванням керівництвом правоохоронних органів вищевказаних рішень, Комісією з метою здійснення належного парламентського контролю щодо дослідження та здійснення неупередженого та прозорого розслідування обставин та причин пожежі (вибухів) на складах ***********, нанесення збитків обороноздатності України, на підставі п. 1 розділу VII, п. 8 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», прийнято рішення про призначення комплексної судової військової, вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи, виконання якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса.
Тобто для Комісії, діяльність якої не підміняє органи досудового розслідування, достатньо з'ясування характеру та способу утворення воронки на місці перших вибухів, а саме в зоні 67 та 69 майданчиків відкритого зберігання арсеналу (далі − МВЗ), що призведе до встановлення дійсних обставин події та факту фальсифікації матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 07.04.2017, що проведений в рамках розслідування кримінального провадження № 22017220000000104 за земляним насипом, який був частиною МВЗ № 67, було виявлено заглиблення в земельному ґрунті, приблизними розмірами 8 метрів на 24 метри, з найглибшою точкою майже в 4 метри.
За такої умови експертами 24.03.2020 встановлено, що на місці МВЗ № 67 в хаотичному порядку досі знаходяться залишки підірваних *********** різного калібру. Але пошкодження покрову поверхні та слідів зміни форми й стану рельєфу не виявлено. Водночас поруч з МВЗ № 67 виявлено вирву, яка розташована на сусідньому МВЗ № 69.
З огляду на викладене та у порядку експертної ініціативи, на підставі п. 4.14 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 надалі експертами в якості об'єкта дослідження розглядалась вирва на місці відкритого зберігання № 69, де на момент вибуху знаходились 125 мм танкові снаряди.
Відповідно до висновку експертів, за результатами комплексної судової, військової, вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи № 5777/5778 від 21.04.2020, вирва на МВЗ № 69 на технічній території 65 арсеналу ЦРАУ Збройних Сил України (м. Балаклія Харківської області) утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії.
На думку експертів, застосування підривних зарядів, які з принципом дії аналогічні кумулятивно-фугасним зарядам, надають можливість досягти бажаних результатів щодо створення необхідного вибухового ефекту.
За цих обставин суттєво зменшується маса вибухової речовини та відпадає необхідність проведення підготовчих земельних робіт, що зі свого боку надає можливість встановити їх за прийнятний час. Залежно від виконуваного завдання кумулятивно-фугасні заряди можуть застосовуватися як поодиноко, так і в складі групи зарядів.
З експертної оцінки, зважаючи на фактичні розміри вирви на МВЗ № 69, найбільш оптимальним вважається розташування кумулятивно-фугасних зарядів у два ряди по п'ять у кожному ряді.
Якщо взяти до уваги, що вага одного кумулятивно-фугасного заряду КФЗ-1 складає 76 кг, то навіть для найшвидшого закладання зарядів, щоб утворити одну таку воронку без проведення земляних робіт на території 65 арсеналу ГРАУ ЗСУ у м. Балаклія 23.03.2017, необхідно встановлення кумулятивно-фугасних зарядів загальною вагою близько 760 кг.
Водночас технічна територія 65 арсеналу ГРАУ ЗСУ у м. Балаклія після ліквідації пожежі налічувала до десяти воронок, тотожних МВЗ № 69, що може свідчити про аналогічний характер закладки вибухових речовин.
Слід зазначити, що вищевказаний висновок ґрунтується безпосередньо на самих матеріалах кримінального провадження, які надані експертам слідчими слідчого відділу УСБУ в Харківській області після трирічного розслідування."