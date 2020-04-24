Ніякого безпілотника не було, вибухи в Балаклії почалися з підриву закопаного снаряда, - ТСК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради спростовує версію СБУ про підрив арсеналу в Балаклії за допомогою безпілотника, який прилетів із території Росії.

Про це сказано у звіті ТСК, опублікованому на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ. Під звітом стоїть підпис голови ТСК, депутата "Слуги народу" Давида Арахамії.

У 2017 році правоохоронні органи причиною інциденту називали атаку невідомого безпілотника, зазначено у звіті.

"Однак на засіданні Комісії 17 січня 2020 року було заслухано директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Н. С. Бокаріуса професора Клюєва А. М., який із застосуванням фотоматеріалів докладно пояснив, що причиною перших вибухів на технічній території 65 арсеналу ГРАУ ЗСУ в м. Балаклія був підрив місця відкритого зберігання боєприпасів шляхом вибуху заглиблених у ґрунт вибухових речовин, що достовірно було встановлено експертами ще під час перших виїздів на місце події", - сказано в тексті документа.

Експерт Клюєв вважає, що цей факт був очевидний із перших днів розслідування. Технічна територія арсеналу після ліквідації пожежі налічувала до десяти воронок, тотожних місцю перших вибухів, що могло свідчити про аналогічний характер укладання вибухових речовин.

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Але після того, як слідчі СБУ озвучили свою версію про безпілотник з вибухівкою, який прилетів із території РФ, проведення експертизи забрали у харківських фахівців і передали співробітникам Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз.

ТСК встановила, що самі матеріали справи підтверджують версію харківських експертів: у момент вибухів жодних літальних апаратів над територією арсеналу не було.

ТСК передала отримані матеріали в Офіс президента і правоохоронні органи, однак пропозицію комісії було проігноровано, стверджують автори звіту.

Кримінальне провадження залишилося фактично без руху в слідчому відділі УСБУ в Харківській області за основною версією - знищення арсеналу безпілотним літальним апаратом.

Тому комісія вирішила призначити комплексну експертизу, щоб встановити характер і спосіб утворення воронки на місці перших вибухів - в зоні 67 і 69 майданчиків відкритого зберігання арсеналу.

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Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.