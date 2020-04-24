УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6945 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
25 824 61

Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль

Кабінет міністрів представив п'ять етапів виходу з карантину та план зняття запроваджених раніше обмежень у рамках заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд має чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації цього плану може наступити 11 травня за умови сприятливої ​​епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання", - написав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя українців й одночасно поступово відновити економічну стабільність у державі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 20 країн Європи пройшли пік COVID-19, - Центр з контролю та профілактики захворювань

Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль 01

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4645) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
https://twitter.com/usuprun
https://twitter.com/usuprun

Уляна Супрун

@usuprun

·https://twitter.com/usuprun/status/1253711159229849601 2 ч

Міністерство охорони здоров'я України проводить "консультації" з фондом олігарха та регіонала Новинського. Люди Богатирьової вже повернулися до МОЗ та знов керують закупівлями.
https://twitter.com/MoH_Ukraine @MoH_Ukraine
, коли зателефонуєте Януковичу або Азарову?
Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 667
показати весь коментар
24.04.2020 21:19 Відповісти
+10
а что, у вас еще что-то осталось?...
Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7813
показати весь коментар
24.04.2020 21:19 Відповісти
+9
План это вещь хорошая ,особенно когда забористый ...
показати весь коментар
24.04.2020 21:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а что, у вас еще что-то осталось?...
Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7813
показати весь коментар
24.04.2020 21:19 Відповісти
Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7409
показати весь коментар
24.04.2020 21:51 Відповісти
План кабміну неправильний, бо ще півроку-рік кількість хворих буде зростати, бо темпи зростання захворюваності в нас дуже повільні. Має перехворіти 90% населення, а ми навіть до 50% населення не дійдемо до кінця року! Тому план не буде реалізований ще кілька місяців, поки хвороба сама з якихось інших причин не піде на спад! Літо точно будемо сидіти вдома на карантині, а осінню буде вже друга хвиля коронавірусу, бо імунітет людини тільки 3 місяці захищає від повторного захворювання і ще є інші штами вірусу проти яких імунітет може не спрацювати! Таке враження що план заходів писали дилетанти, або студенти медінституту, хоча у міністра МОЗ Степанова саме такий медичний рівень - студента медінституту! Діти, аматори та аніматори бавляться у державне управління - ось все що можна сказати про цей план! Держава це не іграшка, вона має жити і працювати в будь яких умовах, а завдання влади знайти відносно безпечні способи функціонування економіки та безпеки держави навіть під час епідемії! Тому план потрібно переробляти, поділити України на три зони біологічної безпеки - червону, жовту та зелену і ввести додаткові обмеження в червоній зоні, послабити карантин та забпустити роботу всіх виробництв, сфери послгу, магазинів та офісів в жовтій зоні, а в зеленій зоні взагалі зняти всі обмеження.
показати весь коментар
25.04.2020 11:45 Відповісти
в двух словах
зеленский скажет вирусу - Вирус стоп раз два
показати весь коментар
25.04.2020 00:04 Відповісти
План это вещь хорошая ,особенно когда забористый ...
показати весь коментар
24.04.2020 21:19 Відповісти
Иногда хочется услышать команду старого доброго прапора...
показати весь коментар
25.04.2020 09:35 Відповісти
https://twitter.com/usuprun
https://twitter.com/usuprun

Уляна Супрун

@usuprun

·https://twitter.com/usuprun/status/1253711159229849601 2 ч

Міністерство охорони здоров'я України проводить "консультації" з фондом олігарха та регіонала Новинського. Люди Богатирьової вже повернулися до МОЗ та знов керують закупівлями.
https://twitter.com/MoH_Ukraine @MoH_Ukraine
, коли зателефонуєте Януковичу або Азарову?
Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 667
показати весь коментар
24.04.2020 21:19 Відповісти
Дорожная карта по выходу из карантина позволит сохранить жизнь...то есть именно в карантине угроза жизни ?так чего тянете?выводите уже...моисеи хреновы.
показати весь коментар
24.04.2020 21:20 Відповісти
24.04.20 На ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7647, померли 193 людини, 601 - одужав, - МОЗ https://censor.net/ua/n3191205
показати весь коментар
24.04.2020 23:25 Відповісти
Від ОРЗ більше вмирає, теж мені...
показати весь коментар
25.04.2020 00:15 Відповісти
Огласите весь спсписок пжжалстта и за прошлый год по всем болезням...
показати весь коментар
25.04.2020 09:38 Відповісти
Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1846

...
показати весь коментар
24.04.2020 21:20 Відповісти
Ух-ти )
Це мультік вісімдесятих років!!!
показати весь коментар
24.04.2020 21:24 Відповісти
конца семидесятых, если быть точным))
показати весь коментар
24.04.2020 21:33 Відповісти
Можливо, але я його вперше побачив на початку 80-х...
Телевізор Весна-308 та лише два канали
показати весь коментар
24.04.2020 21:36 Відповісти
а я из садика переходил в школу в 1979м, всей группой смотрели)))
показати весь коментар
24.04.2020 21:43 Відповісти
я тоже помню, что шёл в кинотеатрах где-то 79-м. точно до 81-го. похоже, Вики не знает об этом.
показати весь коментар
24.04.2020 21:51 Відповісти
в кинотеатрах?))) нет, там шло индийское кино и любовь и голуби)))
показати весь коментар
24.04.2020 22:04 Відповісти
да, в кинотеатрах. "Любовь и голуби" - это середина 80-х. Вики говорит, что показали по ящику в 81-м. тогда после показа по ящику в кино фильм уже не показывали.
показати весь коментар
24.04.2020 22:09 Відповісти
Три.
показати весь коментар
24.04.2020 21:45 Відповісти
ЦТ-2 зявилося десь в середині 80-х...
Принаймні у нас було)
показати весь коментар
24.04.2020 21:55 Відповісти
точно помню что похороны брежнева показывали по всем 2м каналам))) а это вроде бы 82й
показати весь коментар
24.04.2020 22:06 Відповісти
Угу...
Жовтень чи листопад...
Що була осінь, це точно...
показати весь коментар
24.04.2020 22:09 Відповісти
да, прам'ятаю ту осінь з весняним настроєм
показати весь коментар
25.04.2020 04:29 Відповісти
Воно то так, але хто тоді радів, тих сурово карали!
Принаймні, в школі було саме так...
Навіть лінєйку на великій перерві влаштували стосовно радощів...
Мовляв, як же так, помер гєнсєк, а ви радієте...
показати весь коментар
25.04.2020 08:36 Відповісти
у нас радість була одностайною і щирою *) Я тоді вперше відчув цей дисонанс - шо, ніби як людина померла, а радісно. Та радість була по кінцю задухи, торжество очікувань чогось кращого, кончину отого остогидливого голосу та морди - символу епохи брехні, яка, здавалось, ніколи не кінчиця
показати весь коментар
25.04.2020 08:51 Відповісти
Може й так.
показати весь коментар
24.04.2020 22:13 Відповісти
https://ubr.ua/finances/banking-sector/privatbank-tselikom-rasplatilsja-pered-nbu-po-dolham-kolomojskoho-3892349 Приватбанк выплатил НБУ долги Коломойского по кредитам рефинансирования - СМИ
"Государственный Приватбанк 22-23 апреля погасил перед Нацбанком задолженность по кредитам рефинансирования еще на 2,34 млрд грн, выданных финучреждению еще до национализации.."
показати весь коментар
24.04.2020 21:24 Відповісти
А кращої якості фото не було?
Прочитати можливо лише заголовок
показати весь коментар
24.04.2020 21:26 Відповісти
Сохраняла на рабочем столе и увеличивала.
показати весь коментар
24.04.2020 21:49 Відповісти
Вийшло?
В сенсі, якість добра?
показати весь коментар
24.04.2020 21:59 Відповісти
Нет, но разобрать можно. "Открыть в новой вкладке" не увеличивалось.
показати весь коментар
24.04.2020 22:03 Відповісти
Так я і на ай-паді збільшив і зміг прочитати, але ж хочу хорошу якість)
показати весь коментар
24.04.2020 22:07 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/pravitelstvo-pokazalo-plan-vyhoda-iz-karantina/

Трохи краще
показати весь коментар
24.04.2020 23:51 Відповісти
Когда звучит Слово Этап , - Согласно жаргону догадываемся какой будит Результат.
показати весь коментар
24.04.2020 21:29 Відповісти
А бу-бо-чка крылышками бяк, бяк, бяк, а за ней шницель шмыг, шмыг, шмыг, шмыг.......
ах вот в чем разбирается наш примьер, в собачих объедках.
показати весь коментар
24.04.2020 21:47 Відповісти
так и не понял, самолёты когда самолёты начнут летать(( для всех, а не для избранных.
показати весь коментар
24.04.2020 21:29 Відповісти
Самолёты в этом плане не предусмотрены.
показати весь коментар
24.04.2020 21:50 Відповісти
Передбачені...
Друге півріччя 2022 року...
показати весь коментар
24.04.2020 22:00 Відповісти
Карантин, он только первые пол года тяжело. Потом легче пойдёт.
Кста Пушкин в Болдино 3 месяца сидел. По моему от холеры прятался.Как раз осень была. Так он в саду помогал груши собирать. Ничего толкового кроме "Повести Белкина не написал.
показати весь коментар
24.04.2020 22:08 Відповісти
І справді, головне пройти пів-року, далі більшість безробітних знайдуть собі місце в онлайн-індустрії.
показати весь коментар
25.04.2020 00:18 Відповісти
самый бестолковый план. и эти люди возглавляют правительство.
показати весь коментар
24.04.2020 21:40 Відповісти
Є кращі?
показати весь коментар
24.04.2020 22:02 Відповісти
Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4797
показати весь коментар
24.04.2020 21:43 Відповісти
Ага,хранитель жизни,божественный.Мудило ,а ты чего остался?Подельников уволили и все,вава прикроет,недоученная не возбудится?Так там тск какие то 25миллиардов начинает искать.Конкуренты твои,злые какие то,если откупиться -то всё возьмут,а потом сдадут.
показати весь коментар
24.04.2020 21:44 Відповісти
В нас цей вірус сам припинить розповсюджуватися.Влада звісно скаже.що це вони зупинили щось.
показати весь коментар
24.04.2020 21:51 Відповісти
И вишенка та торте от ЗЕ.
Так что бы не скучно было.Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5963
показати весь коментар
24.04.2020 21:55 Відповісти
Зебіли транспорт запустять на 4 етапом))) а як їздити на роботу до того, не написали В усіх украінців власні авто є? і спортивні майданчики у 2 та 4 є що це?
показати весь коментар
24.04.2020 21:57 Відповісти
хороший план....а вирус с ним уже ознакомлен?
показати весь коментар
24.04.2020 21:59 Відповісти
Ознакомился. Ну и что ... Первый этап может не перейти во второй, а обратно вернуться в карантин. Специалисты все таки уверяют что он имеет ( хоть это пока не до конца ясно) некоторую сезонность. И с второй половины сентября, начала октября может все вернуться с удвоенной силой. А мы тут даже в летние месяца не знаем что будет. Судя по тенденции, до 12 мая мы не выскочим на 1 й этап ( пустые надежды), разве что власть просто закроет глаза и начнет экспериментировать на авось.. Ситуация тяжелая. Если на Западе ( Италия к примеру) эпидемия развернулась в феврале.. и положение у них к маю тяжелое и непонятно когда улучшится. То что говорить нам когда у нас оно фактически началось с апреля., и то не в той еще форме. Остается только надеяться, иначе экономика ляжет. Отправной точкой может стать середина -конец июня..Дальше трубец... ( и тогда власти придется выбирать , либо спасать людей от смерти и потери здоровья или спасать экономику, а значит тоже людей от полного обнищания и бунта) Выбор не прост. Не позавидуешь. Скорее всего будут пробовать ослаблять ( если не с 12 мая ,то с конца), а дальше на божью волю.
показати весь коментар
24.04.2020 22:24 Відповісти
На плане вижу что транспорт поедет только через 40 дней (и то если будет спад), но денег на еду у людей осталось где-то на неделю, у кого-то их уже совсем нет. Сегодня откровенно страшно было проходить мимо супермаркета с пакетом еды, такие типажи стояли и смотрели на выходящих..
показати весь коментар
24.04.2020 22:27 Відповісти
Пригадалася фраза "Не перетворюйтеся на дітей у яких забрали морозиво"... З такими виразами я вам точно скажу що вас не чують на горі.
показати весь коментар
25.04.2020 00:19 Відповісти
з такими "етапами" ніколи не вийдуть з того карантину. Особливо п'ятий "етап".. Такого ніколи не буде, тож, вітаємо довічний карантин. Грипи H1N1, H5N1 вже десятиріччя з людством, і досі всі всіх інфікують. А наша зелена пліснява мріє про "припинення внутрішньої передачі вірусу". Внутрішньої це якої? Внутрі родини, внутрі області, внутрі країни, внутрі планети ???
показати весь коментар
24.04.2020 22:43 Відповісти
А це теж етап плану - чи то вже фініш ?
Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9997
показати весь коментар
24.04.2020 22:48 Відповісти
Ти чого човен розгойдуєш? Думаєш все так просто, і влада має вибір? Вони роблять ті хто присилає інструкції, добре що не закрили нас як в Китаї.
показати весь коментар
25.04.2020 00:22 Відповісти
Не это не план,те кто это составлял явно что то более тяжёлое употребляют
показати весь коментар
25.04.2020 00:02 Відповісти
Вангую, что план вовсю заработает именно 12 мая. Иначе экономика загнется окончательно. А циферки подрисуют.
показати весь коментар
25.04.2020 00:38 Відповісти
Вся эта возня в одном -распилить 65 млрд гривен на борьбу с эпидемией и чтобы зеленозадым за это досталось как можно больше зелени ..Впереди стопроцентное тестирование и насильственная вакцинация населения ,а это очень дорого . .Вспомним испанку-за год до неё -была массовая вакцинация от брюшного тифа -итог 100 млн жизней забрал испанский грипп.
показати весь коментар
25.04.2020 11:57 Відповісти
Условие начала второго этапа по выходу из карантина это "просто нечто"... Из разряда "когда вода перестанет быть мокрой".
Доля количества людей с положительным результатом к общему количеству всех протестированных будет всегда равняться 10-20%. Таковы уж фуфлотесты, которые вообще непонятно на что положительно реагируют: возможно, на коронавирусы, которые уже давно известны, а не только на сарс-ков-2, существование которого, кстати, до сих пор не доказано, как и не доказано, что он является возбудителем какой-то болезни в соответствии с постулатами Коха.
показати весь коментар
25.04.2020 11:58 Відповісти
В Україні проведуть масові перевірки переказів: кого заблокують і хто в зоні ризику

В Україні вже у квітні набудуть чинності нові правила контролю за переказами. Заробляти нелегально і отримувати гроші на карту буде складніше, а у банків побільшає приводів перевірити своїх клієнтів.
Що потрібно знати про нові правила - читайте у матеріалі https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .Хочеш переказати гроші - покажи паспорт
З 28 квітня переказати більш ніж 5 тисяч гривень можна буде тільки після ідентифікації. Тобто або зі своєї картки, або підтвердивши свою особистість у терміналі за допомогою своєї картки, або показавши паспорт (якщо переказувати гроші через касу). Це нововведення найперше стосується небанківських фінансових установ. Вони не зможуть приймати великі перекази від геть усіх. Хочеш перевести велику суму - підтвердь свою особистість.
А потім, якщо за місяць зробити цілу низку великих переказів - поясни, звідки гроші. Все це зроблено для того, щоб зменшити відмивання коштів та скоротити обсяг тіньової економіки.
Отже, з 28 квітня без підтвердження своєї особистості можна буде переказати тільки до 5 тисяч гривень. "Для тих, хто постійно відправляв гроші і не хотів "світитися", тепер буде потрібна ідентифікація", - розповіла виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.
При цьому банки повинні перевіряти всі перекази на суму від 400 тис. грн (навіть якщо роздрібнити переказ на кілька частин). За старими правилами, йшлося про 150 тис. При цьому фінансова установа, крім обов'язкового моніторингу, користується і власним контролем, згідно з яким перевіряти можуть навіть незначні суми.
показати весь коментар
25.04.2020 12:21 Відповісти
 
 