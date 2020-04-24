Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль

Кабінет міністрів представив п'ять етапів виходу з карантину та план зняття запроваджених раніше обмежень у рамках заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд має чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації цього плану може наступити 11 травня за умови сприятливої ​​епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання", - написав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя українців й одночасно поступово відновити економічну стабільність у державі.

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