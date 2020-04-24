Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і повинні були піти, - міністр фінансів Марченко
Перебування Максима Нефьодова і Сергія Верланова на посадах голів Держмитслужби та Державної податкової служби було ризиком для гарантування фінансової безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це після засідання уряду, на якому їх було звільнено, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Кадрові зміни у ДПС і ДМС назріли давно. Я це неодноразово наголошував. У суспільстві давно існує критична маса нереалізованих сподівань щодо діяльності Митниці і Податкової. Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і мали піти. Це - перший крок до очищення фіскальних органів держави", - сказав міністр.
Виконання обов'язків голови Митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов'язків голови Податкової - на Михайла Титарчука, заступника голови ДПС. За словами Марченка, найближчими днями буде призначено нових керівників двох відомств.
Міністр додав, що планується рестарт обох служб. За його словами, готуються інституційні зміни, формуються нові управлінські команди.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.
Нефьодов у Фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".
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Или он о определенном круге под названием "люди" и для которых все остальные 42 млн - быдло?
к Ермаку доверие через край льется...
не за Украину же они - за кому больше.
и помним - беня не любит деньги, его от них рвет в Израиль!
По закону жанра скоро должны всплыть очередные пленки или видео
Можно было бы сказать, что нужно запасаться попкорном, но, боюсь, не у всех хватит денег...
ПС
Аплодируем стоя уровню доверия к Ермаку
Дано: молодой яппи, который мог бы нормально делать карьеру в бизнесе. И делал.
Но на волне патриотизма, решил пойти на госслужбу, что в общем-то по деньгам дауншифтинг, по нервным клеткам пекло.
Пошел в роли технократа.
Власть сменилась, он остался. С технократским выводом: смена власти сменой власти, а институции стране нужны. Честно старался не конфликтовать ни с кем, трудиться как чиновник, а не как политик, и нормально работать.
Повесили всех собак, публично пропесочили раз, публично пропесочили два, объявили врагом народа, напустили СБУ по смешному обвинению, уволили. Вы находитесь здесь.
Что же он сделал не так, спросите вы?
А ни фига он не сделал не так, не было в этой схеме греха с его стороны. Разве что остался за столом, когда на должность крупье зашли шулеры.
Не было вариантов избежать такого развития событий, потому что классово чуждый элемент - раз, и кого-то же нужно обвинить и сбросить с поезда, когда все пошло по роскошнице - два. Сейчас расчистят место заведут какое-нибудь проверенное, классово близкое цушко в рамках реконструкции ПР образца 2012 года.
Мое искреннее сочувствие https://www.facebook.com/max.nefyodov?__tn__=%2CdK-R0.g-R&eid=ARCzPC6l50qwRv3h6qNJU8i_JE7DrO2raDAo5QBpVhc_n3fCRMQUTNVKsfO3MJD6THMMSLEYljE0QVnJ&fref=mentions Max Nefyodov .
И вывод для тех немногих нормальных, кто остался: вы виноваты уж тем, что хочется им кушать - и вот сейчас это должно стать очевидным уже для всех. Бегите, глупцы! Пока за вас Портнов с Венедиктовой не взялись и не пришлось рассказывать грузинам про чудовищные ошибки.
До момента когда осел сам себе хвост откусит осталось совсем чуть чуть..
С нею когда то Лужкова с мэра масквы снимали
А ти, гнидо, довіри взагалі не набув!