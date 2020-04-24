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Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і повинні були піти, - міністр фінансів Марченко

Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і повинні були піти, - міністр фінансів Марченко

Перебування Максима Нефьодова і Сергія Верланова на посадах голів Держмитслужби та Державної податкової служби було ризиком для гарантування фінансової безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це після засідання уряду, на якому їх було звільнено, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Кадрові зміни у ДПС і ДМС назріли давно. Я це неодноразово наголошував. У суспільстві давно існує критична маса нереалізованих сподівань щодо діяльності Митниці і Податкової. Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і мали піти. Це - перший крок до очищення фіскальних органів держави", - сказав міністр.

Виконання обов'язків голови Митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов'язків голови Податкової - на Михайла Титарчука, заступника голови ДПС. За словами Марченка, найближчими днями буде призначено нових керівників двох відомств.

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Міністр додав, що планується рестарт обох служб. За його словами, готуються інституційні зміни, формуються нові управлінські команди.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Нефьодов у Фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".

Автор: 

Нефьодов Максим (383) Марченко Сергій (584) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+24
ермак и зеленский тоже потеряли "доверие людей" ---ПОЧЕМУ НЕ УХОДЯТ?!?
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24.04.2020 21:38 Відповісти
+22
Нефьодов и Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9430
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24.04.2020 21:40 Відповісти
+7
янелох и его команда уже давно потеряли доверие, и должны ути.
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24.04.2020 21:51 Відповісти
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Я так понимаю, речь шла о нужных людях?
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24.04.2020 21:36 Відповісти
Тоже такая мысль проскользнула...
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24.04.2020 21:38 Відповісти
А у меня еще вопрос возник А кто эти фискальные органы так сказать засорил, если время очищать наступило? Папиредники?
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24.04.2020 21:54 Відповісти
Конечно. Порошенко украл ключи от бюджета и ворует. Замок просто некому поменять за целый год, в зеко манде ни одного слесаря, одни клоуны.
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24.04.2020 21:56 Відповісти
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24.04.2020 22:07 Відповісти
Они давно засорены, и очистить их не легко. Вы когда-нибудь вычищали ржавчину с днища и ходовой 25-летнего автомобиля? Так вот, кому-то такая чистка не нравится, уж очень приелись.
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24.04.2020 22:02 Відповісти
Тут днище и ходовая уже три раза за год менялись, алё!
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25.04.2020 09:24 Відповісти
Потеряли доверие " хороших людей". Не зря Дубинский и бужанский на говно исходили от бородатова,порешать с ним не получалось у их хозяина
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24.04.2020 22:26 Відповісти
ермак и зеленский тоже потеряли "доверие людей" ---ПОЧЕМУ НЕ УХОДЯТ?!?
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24.04.2020 21:38 Відповісти
Не тех людей потеряли доверие.. Люди людям рознь.
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24.04.2020 21:39 Відповісти
а тебе все прям доверяют... Вас там всех уже давно пора на бутылки сажать
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24.04.2020 21:38 Відповісти
А с каких таких пор люди в Украине стали доверять министрам? Он что в параллельной реальности обитает?
Или он о определенном круге под названием "люди" и для которых все остальные 42 млн - быдло?
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24.04.2020 21:38 Відповісти
И мы знаем имена этих людей...
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24.04.2020 21:41 Відповісти
Бабломойский , порохомойский, ахметмойский и прочие люди.
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24.04.2020 21:50 Відповісти
Зеленский потерял доверие людей и должнен уйти. Зебилы, за кого на досрочных выборах президента голосовать будем?
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24.04.2020 21:38 Відповісти
А у вас зебилов выборы президента намечаются?
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24.04.2020 21:40 Відповісти
Реформаторов Уволили и говорит поставят других реформаторов , - А есть еще Что то Реформировать Га ???
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24.04.2020 21:39 Відповісти
Ну тридцать лет то как то постоянно ж рехвармировали... И еще столько же языком смогут нарихвормировать!
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24.04.2020 21:41 Відповісти
Нефьодов и Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9430
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24.04.2020 21:40 Відповісти
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24.04.2020 21:40 Відповісти
В тему картинки:
Нефьодов и Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 5149
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24.04.2020 21:43 Відповісти
Ватный рашистский длбб,лучше расскажи каково быть вторым фанатом на Земле кая метова,первый - некто *оззи*
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24.04.2020 21:56 Відповісти
!!!
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24.04.2020 21:56 Відповісти
"потеряли доверие людей" - Марченко, ты кого за идиотов держишь ?
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24.04.2020 21:40 Відповісти
почему то сразу Ермак и его братец вспомнился...
к Ермаку доверие через край льется...
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24.04.2020 21:44 Відповісти
Прикиньте как прикольно, в декабре 2020, итоги года будут подводить.
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24.04.2020 21:41 Відповісти
Да не было никакого и никогда доверия от людей, если, конечно, за людей не считать быдло из квартала, дорвавшееся до бюджетного корыта и государственного руля. Надеюсь, это ненадолго.
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24.04.2020 21:42 Відповісти
ВОРЫ ДОЛЖНЫ УХОДИТЬ НА НАРЫ !!!
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24.04.2020 21:44 Відповісти
воры это в смысле винницкие реформаторы?
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24.04.2020 21:47 Відповісти
Да ,я бы тоже с соевых начал ...
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24.04.2020 21:56 Відповісти
Винницкие уже год как не при делах, сейчас зеленые у власти.
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24.04.2020 21:59 Відповісти
зеленые бьються за деньги - тут главное не мешать....
не за Украину же они - за кому больше.
и помним - беня не любит деньги, его от них рвет в Израиль!
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24.04.2020 21:44 Відповісти
Марченко, прогибайся, не прогибайся - твоя очередь недалеко.
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24.04.2020 21:46 Відповісти
Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і повинні були піти, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 798
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24.04.2020 21:49 Відповісти
Голову стоит заретушировать, чтобы не возиться с заменой, каждый день кого-то меняют.
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24.04.2020 22:10 Відповісти
Хлопчики, в такому разі, вам всім вже давно варто сухарі сушити. Разом з гідрантом.
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24.04.2020 21:49 Відповісти
янелох и его команда уже давно потеряли доверие, и должны ути.
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24.04.2020 21:51 Відповісти
Гончаренко сказал то что он думает о зеленом ослике . Теперь вот Нефьедов прозрачно намекнул . Но лучше всех конечно это лохочмо описывает Поярков .
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24.04.2020 21:52 Відповісти
Добби , как и большинство домовых эльфов , являлся собственностью хозяина и принадлежал Люсиусу Малфою . Цикл книг о Гарри Поттере знакомит читателя с большим количеством персонажей, особым обаянием среди которых отличаются отрицательные герои. К ним относится Люциус Малфой . Это действующее лицо стоит на страже интересов Темного Лорда . Люциус Малфой - герой, отвращение к которому зарождается с момента первого его появления на страницах книг и на экране. Кто есть кто в Украине из этих троих я думаю всем понятно .
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24.04.2020 21:53 Відповісти
Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і повинні були піти, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 3345
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24.04.2020 21:53 Відповісти
лучшие люди эпохи дижитализации
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24.04.2020 22:00 Відповісти
Добби свободен .
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24.04.2020 21:54 Відповісти
А зелене лайно не втратило довіру?
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24.04.2020 21:57 Відповісти
" Маю право на помилку " - гасло зелених клоунів . А от цікаво - Лєнка зєлєнка до цього ще не додумалась ?
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24.04.2020 21:57 Відповісти
это как же они потеряли, всегда хвастались что побороли схемы. так может не в схемах дело
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24.04.2020 21:59 Відповісти
Каких таких "людей" ? В команде зеленой навозной мухи Зе-зе одни опарыши .
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24.04.2020 22:02 Відповісти
Янелох оманский в турборежиме копает себе яму... Цель к годовщине инаугурации объявить дефолт...

По закону жанра скоро должны всплыть очередные пленки или видео

Можно было бы сказать, что нужно запасаться попкорном, но, боюсь, не у всех хватит денег...

ПС
Аплодируем стоя уровню доверия к Ермаку
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24.04.2020 22:03 Відповісти
странно, Уманскому отказали в их увольнении и вообще выгнали с должности министра...этот тип, всех поувольнял и все согласились...чё там ваще творится?!!
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24.04.2020 22:03 Відповісти
Гончарук довёл экономику до ручки , набил карманы и был просто уволен ! Не повешен , не расстрелян а ПРОСТО уволен !!! Также уйдут от ответственности и Нефёдов и Варланов .Пока не будет неотвратимости наказания , коррупцию не победить !
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24.04.2020 22:05 Відповісти
Запомни, коррупцию невозможно победить, ее можно только возглавить!
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24.04.2020 22:15 Відповісти
ЗЕля , ты ?
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24.04.2020 22:20 Відповісти
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5?__tn__=%2CdC-R0.g-R&eid=ARDj4X9Zpw3Id3blTVxZYz7i0H6zQvvdsM9LdKzDDIwSTqOCpI5YPWCsw04jwvlOuEUmNdNGKYfl2Xa0&hc_ref=ARSuikTzcn64LTQuy5WB-cdoFCry6qHWDTIzwydZapZZ-NLAEL1E6Ncb_BXOalcct3g&fref=nf Victor Tregubov
Дано: молодой яппи, который мог бы нормально делать карьеру в бизнесе. И делал.
Но на волне патриотизма, решил пойти на госслужбу, что в общем-то по деньгам дауншифтинг, по нервным клеткам пекло.
Пошел в роли технократа.
Власть сменилась, он остался. С технократским выводом: смена власти сменой власти, а институции стране нужны. Честно старался не конфликтовать ни с кем, трудиться как чиновник, а не как политик, и нормально работать.
Повесили всех собак, публично пропесочили раз, публично пропесочили два, объявили врагом народа, напустили СБУ по смешному обвинению, уволили. Вы находитесь здесь.
Что же он сделал не так, спросите вы?
А ни фига он не сделал не так, не было в этой схеме греха с его стороны. Разве что остался за столом, когда на должность крупье зашли шулеры.
Не было вариантов избежать такого развития событий, потому что классово чуждый элемент - раз, и кого-то же нужно обвинить и сбросить с поезда, когда все пошло по роскошнице - два. Сейчас расчистят место заведут какое-нибудь проверенное, классово близкое цушко в рамках реконструкции ПР образца 2012 года.
Мое искреннее сочувствие https://www.facebook.com/max.nefyodov?__tn__=%2CdK-R0.g-R&eid=ARCzPC6l50qwRv3h6qNJU8i_JE7DrO2raDAo5QBpVhc_n3fCRMQUTNVKsfO3MJD6THMMSLEYljE0QVnJ&fref=mentions Max Nefyodov .
И вывод для тех немногих нормальных, кто остался: вы виноваты уж тем, что хочется им кушать - и вот сейчас это должно стать очевидным уже для всех. Бегите, глупцы! Пока за вас Портнов с Венедиктовой не взялись и не пришлось рассказывать грузинам про чудовищные ошибки.

Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і повинні були піти, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 7273
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24.04.2020 22:06 Відповісти
Зеленський втратив довіру-він ж не йде.Озвучте чим Ви їх налякали що вони всі дружно пішли з таких посад.
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24.04.2020 22:09 Відповісти
Прикольно наблюдать как зеленое стадо пожирает само себя...
До момента когда осел сам себе хвост откусит осталось совсем чуть чуть..
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24.04.2020 22:11 Відповісти
Опять одно и тоже.Опять какие-то люди с доверием. Не доверие людей, а "чиряк" в лице с бородой Нифёдова, воспалился на "седалищном"(президентском) месте Зеленского, который пришлось выдавливать в срочном порядке.
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24.04.2020 22:26 Відповісти
«Дажє в докрізісноє врємя»-Йой! А це коли ж було?!
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24.04.2020 22:51 Відповісти
Доверии каких людей? Конкретнее пожалуйста, а то непонятно кто там рулит.
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24.04.2020 23:39 Відповісти
Зеленський також втрачає довіру людей тому що досі не посадив баригу з основними підбарижниками та не припинив каральну операцію на Донбасі.
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25.04.2020 05:28 Відповісти
"В связи с утратой доверия" - это чисто кацапская формулировка!
С нею когда то Лужкова с мэра масквы снимали
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25.04.2020 09:30 Відповісти
"Довіру втратили"?
А ти, гнидо, довіри взагалі не набув!
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25.04.2020 16:29 Відповісти
 
 