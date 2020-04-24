Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і повинні були піти, - міністр фінансів Марченко

Перебування Максима Нефьодова і Сергія Верланова на посадах голів Держмитслужби та Державної податкової служби було ризиком для гарантування фінансової безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це після засідання уряду, на якому їх було звільнено, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Кадрові зміни у ДПС і ДМС назріли давно. Я це неодноразово наголошував. У суспільстві давно існує критична маса нереалізованих сподівань щодо діяльності Митниці і Податкової. Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і мали піти. Це - перший крок до очищення фіскальних органів держави", - сказав міністр.

Виконання обов'язків голови Митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов'язків голови Податкової - на Михайла Титарчука, заступника голови ДПС. За словами Марченка, найближчими днями буде призначено нових керівників двох відомств.

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Міністр додав, що планується рестарт обох служб. За його словами, готуються інституційні зміни, формуються нові управлінські команди.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Нефьодов у Фейсбуці подякував своїй команді та опублікував фото у футболці з написом "Доббі вільний".