"З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України

Кандидат на пост віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеіл Саакашвілі розповів, у чому бачить шанс для української економіки в умовах світової фінансової кризи.

Своїми думками політик поділився в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має можливість. З Китаю йдуть підприємства, забираємо їх собі. Як ми їх можемо забрати? Тільки запропонувавши набагато вільніші умови податкові та вільніші умови регулятивні. Ми можемо забрати десятки підприємств із Китаю. В Україні зараз багато вільних робочих рук, кваліфікованих, розумних. Забираємо ці підприємства і починаємо створювати конкуренцію Європі.

Друга історія, весь світ зараз потребуватиме продовольства. Для України це клондайк. Але для цього треба інтенсифікувати сільське господарство. Добре, що прийняли закон, але цього не достатньо. Треба вкладати гроші в переробне виробництво, треба залучати інвестиції внутрішні і зовнішні. Сьогодні загальна частка справжніх іноземних інвестицій у ВВП - всього 0,2%, звідси капітал поки-що втік і не приходив сюди", - заявив Саакашвілі.

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"Або ми зараз створимо умови, коли все, що буде йти з Європи, з Китаю, з Азії, з інших країн, з Росії, буде приходити в Україну, або Україні не буде місця. Ось і вся історія", - резюмував він.