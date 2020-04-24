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"З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України

Кандидат на пост віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеіл Саакашвілі розповів, у чому бачить шанс для української економіки в умовах світової фінансової кризи.

Своїми думками політик поділився в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має можливість. З Китаю йдуть підприємства, забираємо їх собі. Як ми їх можемо забрати? Тільки запропонувавши набагато вільніші умови податкові та вільніші умови регулятивні. Ми можемо забрати десятки підприємств із Китаю. В Україні зараз багато вільних робочих рук, кваліфікованих, розумних. Забираємо ці підприємства і починаємо створювати конкуренцію Європі.

Друга історія, весь світ зараз потребуватиме продовольства. Для України це клондайк. Але для цього треба інтенсифікувати сільське господарство. Добре, що прийняли закон, але цього не достатньо. Треба вкладати гроші в переробне виробництво, треба залучати інвестиції внутрішні і зовнішні. Сьогодні загальна частка справжніх іноземних інвестицій у ВВП - всього 0,2%, звідси капітал поки-що втік і не приходив сюди", - заявив Саакашвілі.

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"Або ми зараз створимо умови, коли все, що буде йти з Європи, з Китаю, з Азії, з інших країн, з Росії, буде приходити в Україну, або Україні не буде місця. Ось і вся історія", - резюмував він.

Автор: 

інвестиції (2083) Китай (4699) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+56
Нью - Васюковцы, вы готовы забирать?
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24.04.2020 22:03 Відповісти
+27
слушайте, он невменяемый. не делайте уж такой ошибки, хоть вы и зебилы
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24.04.2020 22:04 Відповісти
+21
Ага. Вот все прямо сейчас бросятся вкладываться в страну с олигархическими кланами постоянно делящими между собой власть и с бешенной налоговой нагрузкой для бизнеса...
Сказка о Нью Васюках более похожа на правду, чем этот спич.
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24.04.2020 22:06 Відповісти
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"З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України - Цензор.НЕТ 3780
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24.04.2020 22:50 Відповісти
Держите наркомана... Прям так и вижу очереди из иностранных компаний за нашими "нянями", после заявлений министра юстиции, что никто не будет выполнять решения судов.
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24.04.2020 22:50 Відповісти
"З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України - Цензор.НЕТ 5466"З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України - Цензор.НЕТ 6338
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24.04.2020 22:52 Відповісти
"З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України - Цензор.НЕТ 8760
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24.04.2020 22:51 Відповісти
Агентство Блумберг напечатало интересную Инфу.Украина успешно стартовала вначале 2019 года в плане реформ.С хорошим позитивным балансом золотовалютных резервов и ростом экономики 5 %,и профицитом бюджета 150 млрд.......Сегодня Украина просрала ВСЁ а прошел всего год.Рябошапка прав...дилетанты и воры сделали дефицит бюджета 300 млрд.
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24.04.2020 22:51 Відповісти
Казкар...
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24.04.2020 22:59 Відповісти
Денег Зеле никто не даст ни МВФ ни **** и тем более Всемирный банк.Дадут сотню миллионов на билеты в 95 квартал и рекламу 73%
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24.04.2020 23:02 Відповісти
Как бы кетай не переманил к себе этого рехворматора
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24.04.2020 23:10 Відповісти
Что имеем не храним,потерявши плачем...
Как бы ты Мудр ни был,когда станет холодно,задрожишь...
Марк Туллий Цицерон
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24.04.2020 23:15 Відповісти
Всё правильно.Шёлковый путь наш
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24.04.2020 23:26 Відповісти
Це називається метати бісер перед свинями. Кому це потрібно в нашій корумпованій державі, де слово чиновник синонім слова злодій? Саакашвілі - реформатор найвищого гатунку стільки років живучи в Україні не потрібен владі й навіть став її ворогом. Це буде й тест для Зеленського та Ко.
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24.04.2020 23:38 Відповісти
мысль правильная.
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24.04.2020 23:57 Відповісти
Правильно говорит. дайте Михаилу Саакашвили возможность сделать заявленное! Поддержите Михаила Саакашвили!
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25.04.2020 00:15 Відповісти
Ему уже в Грузии дали! Теперь ждут, когда он перестанет от них бегать в международном розыске, и вернется на родину отсидеть присужденные ему 6 лет тюрьмы!
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25.04.2020 09:43 Відповісти
Де это он квалифицированных работяг в Украине увидел? Да ещё и готовых пахать по 10 часов в сутки за гроши и ночевать на рабочем месте как китаёзы.
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25.04.2020 00:17 Відповісти
Украинцы- толковый, трудолюбивый, умный народ!! НЕ ТРЫНДИ!!!!!!!
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25.04.2020 08:06 Відповісти
Лично тьі, представительница "умного нарида", готова работать по 10-12 часов в сутки, 6 дней в неделю на фабрике?
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25.04.2020 11:04 Відповісти
Фуджикура с Леони рабочих по всей Украине искали бо западенцам такие условия не подходят. У них Польша с Чехией под боком, где без особой квалификации мона в несколько раз больше заработать. А кроме Западной иностранцы нигде строить заводы не хотят.
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25.04.2020 13:09 Відповісти
Все просто. Студія квартал 95 бере на роботу нового клоуна Бебебетмена. Після підписання контракту чекаймо анонсу нових зашкварів.
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25.04.2020 01:26 Відповісти
Ха ха. Школьники и те умнее.
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25.04.2020 01:37 Відповісти
Популіст-аферист в своїй стихії.
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25.04.2020 02:46 Відповісти
В Китае инвестору тоже можно было проснуться, и узнать что твой бизнес уже не твой, а переписан на каких то мутных личностей, которые его уже перепродали? И теперь годами можно судится, доказывая что ты не верблюд. А то в Украине такое запросто.
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25.04.2020 02:50 Відповісти
Якби був Міхо то ця проблема була б вирішена одна з перших. Тому і таки воплі щодо нього.
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25.04.2020 09:09 Відповісти
Ну воно і дурне........ або під кайфом.
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25.04.2020 05:26 Відповісти
Два в одному
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25.04.2020 09:44 Відповісти
красавчик Михо. на тебя вся надежда.
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25.04.2020 08:26 Відповісти
к себе на кацапию его забирай
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25.04.2020 09:44 Відповісти
Говорит Михо красиво. И даже теоретически не глупо.
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25.04.2020 09:45 Відповісти
Лучше всего про єтого "реформатора" рассказал в своем блоге Поярков.
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25.04.2020 11:01 Відповісти
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