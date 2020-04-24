Він може бути хорошим "тараном" для змін, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про Саакашвілі

Заступниця фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук назвала можливі завдання Міхеіла Саакашвілі, якщо його призначать віцепрем’єром.

Як передає Цензор.НЕТ, в ефірі hromadske народна депутатка заявила, що зараз Кабміну "не вистачає драйву", Саакашвілі може його дати, може додати досвіду у переговорах з Міжнародним валютним фондом, а також допомогти з координацією між урядом та парламентом.

"Я думаю, що він може бути таким тараном (по-хорошому) певних змін і він міг би бути комунікатором між Кабміном і парламентом", — сказала Кравчук.

Вона зазначила, що навіть якщо Саакашвілі не призначать віце-прем’єром, все одно "було б корисно" залучити його до владної команди.

"Наприклад, координувати якусь раду, яка стосується реформування. Чи можливо міг би бути радником президента", — додала депутатка.

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