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Він може бути хорошим "тараном" для змін, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про Саакашвілі

Він може бути хорошим

Заступниця фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук назвала можливі завдання Міхеіла Саакашвілі, якщо його призначать віцепрем’єром.

Як передає Цензор.НЕТ, в ефірі hromadske народна депутатка заявила, що зараз Кабміну "не вистачає драйву", Саакашвілі може його дати, може додати досвіду у переговорах з Міжнародним валютним фондом, а також допомогти з координацією між урядом та парламентом.

"Я думаю, що він може бути таким тараном (по-хорошому) певних змін і він міг би бути комунікатором між Кабміном і парламентом", — сказала Кравчук.

Вона зазначила, що навіть якщо Саакашвілі не призначать віце-прем’єром, все одно "було б корисно" залучити його до владної команди.

"Наприклад, координувати якусь раду, яка стосується реформування. Чи можливо міг би бути радником президента", — додала депутатка.

Читайте також: Зібрати голоси за Саакашвілі буде непросто, багато хто проти, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+20
Он может быть хорошим "тараном" для изменений, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук о Саакашвили - Цензор.НЕТ 1083
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24.04.2020 22:12 Відповісти
+17
Саакашвили - это жест отчаянья мечущегося беспорядочно Зели.
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24.04.2020 22:15 Відповісти
+15
Таран из гавна??? Оригинально...
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24.04.2020 22:12 Відповісти
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Он может быть хорошим "тараном" для изменений, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук о Саакашвили - Цензор.НЕТ 1083
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24.04.2020 22:12 Відповісти
ФЛУД!
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24.04.2020 23:01 Відповісти
Грустная правда. Горькая и грустная, но правда.
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24.04.2020 23:55 Відповісти
Будемо зовсім в лайні по самі вуха!
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24.04.2020 23:42 Відповісти
Таран из гавна??? Оригинально...
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24.04.2020 22:12 Відповісти
С Правительством какой то Понос , больше 3 х дней не работают.
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24.04.2020 22:13 Відповісти
Если Саакашвили посадит Зеленского то ему нужно будет памятник поставить
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24.04.2020 22:14 Відповісти
https://24tv.ua/u_gruzinskoyi_vladi_zaraz_isterika__dekanoyidze_pro_priznachennya_saakashvili_n1332571 У грузинської влади зараз істерика, - Деканоїдзе про призначення Саакашвілі
https://24tv.ua/u_gruzinskoyi_vladi_zaraz_isterika__dekanoyidze_pro_priznachennya_saakashvili_n1332571
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24.04.2020 22:39 Відповісти
Не знаю насчёт тарана, но баран он зачётный. Точно!
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24.04.2020 22:14 Відповісти
Остаётся только запустить на новые ворота, старые он уже долбал.
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25.04.2020 07:50 Відповісти
Не поможет. Только изоляция в спец. помещение.
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25.04.2020 21:42 Відповісти
Саакашвили - это жест отчаянья мечущегося беспорядочно Зели.
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24.04.2020 22:15 Відповісти
режь последний огурец
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24.04.2020 22:23 Відповісти
А что такое?
Уже год ничего нетаранится.
Только маски пропадают,и должностя распрадаються.
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24.04.2020 22:15 Відповісти
"таким тараном (по-хорошему) определенных изменений"
т.е. он будет таранить (разрушать) "определенные изменения"?

ну а то что его назначают коммуникатором - вообще писец. его понять можно только если он будет разговаривать в три раза медленнее. коммуникатор бл.... переводить с кабминовского на депутатский?
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24.04.2020 22:16 Відповісти
Прочитала "тираном"
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24.04.2020 22:16 Відповісти
Скоро опять будет крышу таранить.
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24.04.2020 22:21 Відповісти
бзде выгнал всех адекватных и порядочных Михо -это фиговый листочек и громоотвод тотальной некомпетентности писюниста.
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24.04.2020 22:23 Відповісти
Тараном кого? Зелень каждый месяц что-то и кого-то меняет.
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24.04.2020 22:23 Відповісти
если саакаш погладит зелю утюжком, зэбилы узнают багато цикавого за своего шута
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24.04.2020 22:23 Відповісти
"нас спасти может только ЧУДО-Михаэл!" 😂

не спасет 😭
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24.04.2020 22:23 Відповісти
та я понял, зеленые могут только разрушать, на остальное ума не хватает
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24.04.2020 22:26 Відповісти
Да, уже проходили. "Весь мир до основания мы разрушим. Кто был ничем -- тот станет всем". И результат уже известен на 200%.
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24.04.2020 22:32 Відповісти
Зеленскому нужен Саакашвили исключительно из за комплекции , на него можна повесить всех "собак" ! )))
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24.04.2020 22:26 Відповісти
Ты что гонишь. Для такой стратегии мозги нужны.
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24.04.2020 22:29 Відповісти
Навіть розмови про призначення Міхо - спосіб ЗЕгенератів довести тезу ***** "Україна недодержава".
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24.04.2020 22:26 Відповісти
Все просто. Студія квартал 95 бере на роботу нового клоуна Бебебетмена. Після підписання контракту чекаймо анонсу нових зашкварів.
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24.04.2020 22:42 Відповісти
К-каких таких змін?! Зміни вже відбулись! Відбуваються!
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24.04.2020 22:28 Відповісти
Хорошо ,все чмырят Михо.НО.Он сделал Грузию какой она стала сейчас ?Я как человек который работал успешно типа кризис менеджер знаю как это важно начять умело ,потом продолжат .Начать кто мало может .Так же продолжить я не могу ,это не мое .НО вывести их коммы бизнес ,да.
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24.04.2020 22:31 Відповісти
Не он. Сделал Каха Бендукидзе со своей командой. Под его программу и его команде Запад давал денег. А Саак был флагом и не более.
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24.04.2020 22:34 Відповісти
Кстати, не только флагом. Он там таки и был тараном, за которым Кахи проводил реформы. Но Миша ,,натаранил ,,в своем отечестве так, что теперь прячется по другим отечествам от благодарных соотечественников
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24.04.2020 22:49 Відповісти
Самовлюбленный павлин накуралесил в Грузии на несколько уголовных дел. Причем есть и тяжёлые.
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24.04.2020 22:53 Відповісти
зебил за все берется смело... (с)
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24.04.2020 22:38 Відповісти
Він піарився, а зробили без нього. Грузія маленька, а поміч Заходу була велика, тому й прогрес. Він тільки радянськими методами розкуркулював.
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25.04.2020 07:21 Відповісти
Щось не доберу: який такий "таран"??? Все так так добре виходить у Зекоманди, і тут якийсь таран потрібен. Що ж сі стало?
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24.04.2020 22:36 Відповісти
Зеля таранить з дня інавгурації, просто треба використати ще одного тарана і повісити на нього ще одну кримінальну справу. Ото і все.
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25.04.2020 07:27 Відповісти
Джафар ага а из чего таран сделаем ? Из твоей дубовой головы. (Не бойся я с тобой)
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24.04.2020 22:40 Відповісти
Т.е. Президент, 300 депутатов его партии, его Кабмин, его ГП, СБУ, ДБР и пр. недостаточно? Я правильно понимаю, Евгения Кравчук? Вы там вообще вменяемые?
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24.04.2020 22:44 Відповісти
А Вы и не сомневайтесь. Само заявление, что пропрезидентскому парламенту и такому же Кабмину нужен ещё для взаимопонимания какой-то посторонний коммуникатор и что к турборежиму нужен ещё и таран вызывает тревогу, что "всё помешалось в доме Оболенских".
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25.04.2020 07:58 Відповісти
правильно
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24.04.2020 22:45 Відповісти
ах та то слугиня?
тут и комменты не нужны...
аленя когда найдешь концептуального - тогда рот и раззявишь... - пока незачет.
хочет тетка в трускавец на повторные курсы для идиотов и потерется
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24.04.2020 22:47 Відповісти
Малоймовірна подія, але сподіваюсь,що у зелених дегенератів вистачить дурки, щоб провернуть це призначення. Це буде така собі цукерочка для баклажки з Кока-Колою - феєричне видовище, яскравіше і швидше навіть ніж дріжжі в гальюну. Запасайтеся поп-корном, а я м'ятними льодяниками, бо зуби вже потікали. Скільки ще зашкварів попереду- ніколи і розслабитись.
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24.04.2020 23:11 Відповісти
Плісняві, як не працювали, так і не планують працювати. Їх спеціалізація шоу.
За рік все знищенно, і нічого, абсолютно нічого, не зроблено, на благо країни. Нічого !!!
І знову, це плісняве падло, мекає про таран, про руйнацію. Грузини вже повідомили, чого буде вартувати той "таран" Україні. Звіздець. Кого ви вибрали
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24.04.2020 23:15 Відповісти
А сама зачем там сидишь? Жопой крутить и рожей торговать? Наобещали три короба, а теперь таран ищут. Уже сами признаётесь в своей управленческой импотенции - так уйдите, не ждите пока получите коленом под единственную извилину.
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24.04.2020 23:35 Відповісти
В дурдомі що керує країною поповнення особливо буйним.
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24.04.2020 23:40 Відповісти
Петя уже весь на гамно изошёл от одной фамилии Саакашвили )
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25.04.2020 00:27 Відповісти
Під це шоу 5 млрд щомісяця, хорошо йде.
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25.04.2020 07:32 Відповісти
Хватит уже таранить,идиоты .Вы уже все к чему прикоснулись кончили.
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25.04.2020 09:24 Відповісти
Он может быть хорошим "бараном" . Что они творят ....
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25.04.2020 12:49 Відповісти
Тараны-бараны нам не к чему!!
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25.04.2020 18:49 Відповісти
 
 