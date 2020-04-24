Він може бути хорошим "тараном" для змін, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про Саакашвілі
Заступниця фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук назвала можливі завдання Міхеіла Саакашвілі, якщо його призначать віцепрем’єром.
Як передає Цензор.НЕТ, в ефірі hromadske народна депутатка заявила, що зараз Кабміну "не вистачає драйву", Саакашвілі може його дати, може додати досвіду у переговорах з Міжнародним валютним фондом, а також допомогти з координацією між урядом та парламентом.
"Я думаю, що він може бути таким тараном (по-хорошому) певних змін і він міг би бути комунікатором між Кабміном і парламентом", — сказала Кравчук.
Вона зазначила, що навіть якщо Саакашвілі не призначать віце-прем’єром, все одно "було б корисно" залучити його до владної команди.
"Наприклад, координувати якусь раду, яка стосується реформування. Чи можливо міг би бути радником президента", — додала депутатка.
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Уже год ничего нетаранится.
Только маски пропадают,и должностя распрадаються.
т.е. он будет таранить (разрушать) "определенные изменения"?
ну а то что его назначают коммуникатором - вообще писец. его понять можно только если он будет разговаривать в три раза медленнее. коммуникатор бл.... переводить с кабминовского на депутатский?
не спасет 😭
тут и комменты не нужны...
аленя когда найдешь концептуального - тогда рот и раззявишь... - пока незачет.
хочет тетка в трускавец на повторные курсы для идиотов и потерется
За рік все знищенно, і нічого, абсолютно нічого, не зроблено, на благо країни. Нічого !!!
І знову, це плісняве падло, мекає про таран, про руйнацію. Грузини вже повідомили, чого буде вартувати той "таран" Україні. Звіздець. Кого ви вибрали