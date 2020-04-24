Близько 1000 клінік у рамках медреформи отримали більше грошей, ніж раніше, близько 600 - менше, - в.о. глави НСЗУ Мовчан
Близько тисячі клінік у рамках другого етапу медреформи збільшили фінансування з центрального бюджету.
Про це в.о. голови Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан повідомила в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"З центрального бюджету за контрактами з НСЗУ близько тисячі медустанов отримали більше грошей. Деякі з них на 70%, деякі на 5%, хтось на 50%", - сказала вона.
Вона уточнила, що у медустанов два джерела фінансування - центральний бюджет і місцевий.
"НСЗУ розпоряджається грошима центрального бюджету. Раніше це була медсубвенція, а зараз це програма Медгарант (ПМГ). У 2020 році грошей з центрального бюджету на ПМГ виділено більше", - пояснила Мовчан.
Водночас, за її словами, близько 600 медустанов із різних причин отримали менше грошей із центрального бюджету.
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А так по цифрах мало вийти більше...
В Україні 10% "лікарів" ЗАЙВІ!, що і ДОВЕЛА реальна картина фінансування ЗА_ВИКОНАНУ_РОБОТУ, а не субсідії для хабарників, які використовували приміщення держ. лікарень для особистого "лівого" підробітку. ВСІ ТІ МІНУСИ це іллюстрація і судовий позив багаторічних грабунків бюджета "б*гообраною "крімінальною мішпухою.
В Україні 19тис"лікарів" тупо займаються адмін.роботою та ДУРНЬОЮ і збагачуються хабарями в державних установах і одночасно не вистачає 20тис фельшарів-медсестер та ВІЙСЬКОВИХ лікарів та нема військової мобілізаційної структури та ресурсів для протидії епідемій