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Новини
2 010 16

Близько 1000 клінік у рамках медреформи отримали більше грошей, ніж раніше, близько 600 - менше, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

Близько 1000 клінік у рамках медреформи отримали більше грошей, ніж раніше, близько 600 - менше, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

Близько тисячі клінік у рамках другого етапу медреформи збільшили фінансування з центрального бюджету.

Про це в.о. голови Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан повідомила в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"З центрального бюджету за контрактами з НСЗУ близько тисячі медустанов отримали більше грошей. Деякі з них на 70%, деякі на 5%, хтось на 50%", - сказала вона.

Вона уточнила, що у медустанов два джерела фінансування - центральний бюджет і місцевий.

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"НСЗУ розпоряджається грошима центрального бюджету. Раніше це була медсубвенція, а зараз це програма Медгарант (ПМГ). У 2020 році грошей з центрального бюджету на ПМГ виділено більше", - пояснила Мовчан.

Водночас, за її словами, близько 600 медустанов із різних причин отримали менше грошей із центрального бюджету.

Автор: 

Мовчан (13) фінансування (3152) НСЗУ (314) медреформа (129)


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Топ коментарі
+10
Вранье. А вот реальные цифры финансирования медицины

Около 1000 клиник в рамках медреформы получили больше денег, чем раньше, около 600 - меньше, - и.о. главы НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 9059
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24.04.2020 22:27 Відповісти
+1
Ясно. Но там населения в разы меньше. Для них цифра огромная.
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24.04.2020 22:43 Відповісти
+1
Ай вей "абіділі"?
В Україні 10% "лікарів" ЗАЙВІ!, що і ДОВЕЛА реальна картина фінансування ЗА_ВИКОНАНУ_РОБОТУ, а не субсідії для хабарників, які використовували приміщення держ. лікарень для особистого "лівого" підробітку. ВСІ ТІ МІНУСИ це іллюстрація і судовий позив багаторічних грабунків бюджета "б*гообраною "крімінальною мішпухою.
В Україні 19тис"лікарів" тупо займаються адмін.роботою та ДУРНЬОЮ і збагачуються хабарями в державних установах і одночасно не вистачає 20тис фельшарів-медсестер та ВІЙСЬКОВИХ лікарів та нема військової мобілізаційної структури та ресурсів для протидії епідемій
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25.04.2020 07:24 Відповісти
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Вранье. А вот реальные цифры финансирования медицины

Около 1000 клиник в рамках медреформы получили больше денег, чем раньше, около 600 - меньше, - и.о. главы НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 9059
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24.04.2020 22:27 Відповісти
Ну так через діру в бюджеті у 300 мільярдів гривень ось і виділяють менше. Там ще лікарі жаліються що взагалі зарплата не прийшла бо у казні вже мінус.
А так по цифрах мало вийти більше...
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25.04.2020 01:32 Відповісти
За март профинансировали только 63% выплат. И подобное тянется еще с осени. Иногда зарплату давали за 4-5 раз.
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25.04.2020 01:51 Відповісти
А потім скажуть що це через реформу. А не того що вони грохнули бізнес минулого року, почали неймовірно багато красти, як наслідок податки немає кому платити, а те що все таки збирають тупо розкрадають.
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25.04.2020 02:58 Відповісти
Ай вей "абіділі"?
В Україні 10% "лікарів" ЗАЙВІ!, що і ДОВЕЛА реальна картина фінансування ЗА_ВИКОНАНУ_РОБОТУ, а не субсідії для хабарників, які використовували приміщення держ. лікарень для особистого "лівого" підробітку. ВСІ ТІ МІНУСИ це іллюстрація і судовий позив багаторічних грабунків бюджета "б*гообраною "крімінальною мішпухою.
В Україні 19тис"лікарів" тупо займаються адмін.роботою та ДУРНЬОЮ і збагачуються хабарями в державних установах і одночасно не вистачає 20тис фельшарів-медсестер та ВІЙСЬКОВИХ лікарів та нема військової мобілізаційної структури та ресурсів для протидії епідемій
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25.04.2020 07:24 Відповісти
пц. во Вьетнаме погибло около 50к
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24.04.2020 22:28 Відповісти
???
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24.04.2020 22:35 Відповісти
то я писал к новости, что в США от вирусной короны померли 50к
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24.04.2020 22:37 Відповісти
Ясно. Но там населения в разы меньше. Для них цифра огромная.
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24.04.2020 22:43 Відповісти
Цензор, так ты скажешь что в 4 часа рвануло недалеко от БЦ, что табуретки на улице поваляло?
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24.04.2020 22:28 Відповісти
600 ментше.куда еще меньше сцуки?
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24.04.2020 22:44 Відповісти
Не.Не зайдёт.Сказал бы это щас "гетьман" в качестве 145-ой реформы,тут был бы бы салют ,а так нет.Вывсёврёти.
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24.04.2020 22:50 Відповісти
И все больницы думают , где эти 1000 больниц получившие больше? В итоге никто нифига не получил. Местные обязуют главврачей сокращать персонал! Сплошное враньё!
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24.04.2020 22:57 Відповісти
Діра в бюджеті. Казна пуста. Дякуйте Зе.
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25.04.2020 01:33 Відповісти
Реформа без страховой медицины это провал....зачем платить какомуто минздраву облздраву райздраву из бюджета всех уровней...должен быть собственный счет пациэнта..с пополнением работадателя и своих средст....и средства из госбюджета как налогоплательщика..все...три составляющих....
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25.04.2020 03:15 Відповісти
Значит не так уж и плоха реформа медицины Ульяны Супрун!! Теперь осталось увязать мелочи, почему у одних больше денег, а у других меньше!! Но это уже детали!!
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25.04.2020 18:43 Відповісти
 
 