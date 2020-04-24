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Новини Коронавірус і карантин
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Суди розглянули 746 протоколів про порушення карантину і зобов'язали заплатити штраф 105 осіб

Суди розглянули 746 протоколів про порушення карантину і зобов'язали заплатити штраф 105 осіб

Суди розглянули 746 адміністративних протоколів про порушення карантинних обмежень, із них 105 осіб зобов'язали сплатити штрафи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в пресслужбі Державної судової адміністрації.

Загалом від правоохоронців до судів надійшов 4581 адміністративний протокол щодо порушення карантинних обмежень. Серед них 533 повернули на доопрацювання, а розглянули 746. Більшість рішень, 641, були на користь громадян.

Однак, чи сплатили ці штрафи чи подали апеляційні скарги щодо рішень — наразі невідомо.

Ще 3572 адміністративні протоколи перебувають на розгляді судів.

Зазначимо, що за порушення карантинних обмежень можуть накласти від 17 до 34 тисяч штрафу.

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карантин (18172) штраф (1878) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Потрачено 5 миллионов гривеь.

а за сборищем тісяч человек в Святогоском монастіре тупо наблюдали под контролем ЗЕ
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24.04.2020 22:59 Відповісти
533 протоколи повернули на доопрацювання.Це,означає,що менти правильно і протокол скласти не вміють.
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24.04.2020 23:36 Відповісти
От тільки не треба ТУПО ДУРКУВАТИ Само-по-собі попередження поліції за порушення карантину це вже зауваження і неприємності для КОЖНОЇ нормальної людини. А як ще й з виплатою 17000грн... то це велика неприємність
Поліція не штрафи збирає вона ПОПЕРЕДЖУЄ дії дурників та недолугих
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25.04.2020 08:19 Відповісти
Т.е. 6 из 7 протоколов выписаны с нарушением Конституции или Законов Украины?
Выписаны с целью поиздеваться или унизить Гражданина Украины.
Сколько уголовных дел заведено?
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25.04.2020 09:00 Відповісти
 
 