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Суди розглянули 746 протоколів про порушення карантину і зобов'язали заплатити штраф 105 осіб
Суди розглянули 746 адміністративних протоколів про порушення карантинних обмежень, із них 105 осіб зобов'язали сплатити штрафи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в пресслужбі Державної судової адміністрації.
Загалом від правоохоронців до судів надійшов 4581 адміністративний протокол щодо порушення карантинних обмежень. Серед них 533 повернули на доопрацювання, а розглянули 746. Більшість рішень, 641, були на користь громадян.
Однак, чи сплатили ці штрафи чи подали апеляційні скарги щодо рішень — наразі невідомо.
Ще 3572 адміністративні протоколи перебувають на розгляді судів.
Зазначимо, що за порушення карантинних обмежень можуть накласти від 17 до 34 тисяч штрафу.
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а за сборищем тісяч человек в Святогоском монастіре тупо наблюдали под контролем ЗЕ
Поліція не штрафи збирає вона ПОПЕРЕДЖУЄ дії дурників та недолугих
Выписаны с целью поиздеваться или унизить Гражданина Украины.
Сколько уголовных дел заведено?