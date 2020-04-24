Суди розглянули 746 протоколів про порушення карантину і зобов'язали заплатити штраф 105 осіб

Суди розглянули 746 адміністративних протоколів про порушення карантинних обмежень, із них 105 осіб зобов'язали сплатити штрафи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в пресслужбі Державної судової адміністрації.

Загалом від правоохоронців до судів надійшов 4581 адміністративний протокол щодо порушення карантинних обмежень. Серед них 533 повернули на доопрацювання, а розглянули 746. Більшість рішень, 641, були на користь громадян.

Однак, чи сплатили ці штрафи чи подали апеляційні скарги щодо рішень — наразі невідомо.

Ще 3572 адміністративні протоколи перебувають на розгляді судів.

Зазначимо, що за порушення карантинних обмежень можуть накласти від 17 до 34 тисяч штрафу.

Читайте також: Суд оштрафував жінку на 17 тис. грн за порушення самоізоляції в Сумах