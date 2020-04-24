Як тільки його кандидатуру внесуть до парламенту, ми з ним сідаємо та обговорюємо абсолютно всі наші дії, - Тимошенко про Саакашвілі

Глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що готова обговорити перспективи можливої взаємодії з Міхеілом Саакашвілі в разі внесення його кандидатури до Верховної Ради на посаду віцепрем'єра України з реформ.

Про це політик повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні розмовляли з Міхеілом, ми зустрічалися, говорили про це. Ми говорили про складність усіх процесів, які відбуваються в парламенті. І я сказала, що як тільки його кандидатуру внесуть до парламенту, ми з ним сідаємо та обговорюємо абсолютно всі наші дії" , - сказала лідер "Батьківщини".

Тимошенко вважає, що будь-яка людина, яка прийде в уряд, має спиратися на надійну підтримку президента і більшості в парламенті, щоб могти діяти.

"Я не хочу, щоб "спалювали" сильних і ефективних управлінців, які можуть прийти і допомогти Україні. Водночас не можна, щоб був хаос сьогодні в управлінні державою під час таких викликів. Країні обов'язково потрібні сильні досвідчені віддані Україні люди, які можуть з хаосу зробити реально стрункий порядок і дати країні шанс", - зазначила вона.

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