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Як тільки його кандидатуру внесуть до парламенту, ми з ним сідаємо та обговорюємо абсолютно всі наші дії, - Тимошенко про Саакашвілі

Як тільки його кандидатуру внесуть до парламенту, ми з ним сідаємо та обговорюємо абсолютно всі наші дії, - Тимошенко про Саакашвілі

Глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що готова обговорити перспективи можливої взаємодії з Міхеілом Саакашвілі в разі внесення його кандидатури до Верховної Ради на посаду віцепрем'єра України з реформ.

Про це політик повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні розмовляли з Міхеілом, ми зустрічалися, говорили про це. Ми говорили про складність усіх процесів, які відбуваються в парламенті. І я сказала, що як тільки його кандидатуру внесуть до парламенту, ми з ним сідаємо та обговорюємо абсолютно всі наші дії" , - сказала лідер "Батьківщини".

Тимошенко вважає, що будь-яка людина, яка прийде в уряд, має спиратися на надійну підтримку президента і більшості в парламенті, щоб могти діяти.

"Я не хочу, щоб "спалювали" сильних і ефективних управлінців, які можуть прийти і допомогти Україні. Водночас не можна, щоб був хаос сьогодні в управлінні державою під час таких викликів. Країні обов'язково потрібні сильні досвідчені віддані Україні люди, які можуть з хаосу зробити реально стрункий порядок і дати країні шанс", - зазначила вона.

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Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Тимошенко Юлія (4697) Батьківщина (586)


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Топ коментарі
+31
Юлия Тимошенко заблокировала поставки оружия в Грузию в 2008 году,будучи премьер-министром..потому Миша и жевал ГАЛСТУК..
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24.04.2020 23:31 Відповісти
+28
Юлия Тимошенко в парламенте 2 сентября 2008 года. Тогда ее фракция не поддержала постановление о признании агрессии России в Грузии
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25.04.2020 00:02 Відповісти
+26
и как жЮлька хихикала вместе с Путиным над Грузией в 2008
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24.04.2020 23:36 Відповісти
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Стара кремлівська підстилка любими шляхами намагається прити до влади. Брехлива.цинічна піарщиця продасть любого і державу за свою особисту владу. Ну а іще гроші бені--це вже великій бонус .
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25.04.2020 14:19 Відповісти
Купила избирателей за государственные деньги .А Михо кот в мешке.
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25.04.2020 17:54 Відповісти
Давно Украина не попадала на ТВ каналы всего мира!! Надеюсь с приходом этого (оно МИХО) , клоунада по крышам киева продолжится!! То , что саакашвили засланный казачок, то понятно!! Не понятно только, чей казачок, Путина или США!
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25.04.2020 18:41 Відповісти
"Криворожсталь" забрала, шельф черноморский раздеребанить не позволила вот и брызжут слюной порохахметфирташелизы и медвечукососы и это Юлька просто поддержала Саакашвили. Так забздели только при упоминании о Тимошенко - это для неё самая лучшая рекомендация.
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25.04.2020 21:09 Відповісти
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