Кабмін прийняв постанову про оплату медустановам послуг з лікування COVID-19, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка регулює оплату медустановам послуг з лікування COVID-19 через Національну службу здоров'я України (НСЗУ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомила в.о. глави НСЗУ Оксана Мовчан.

"Ця постанова регулює, яким чином медустанови, які беруть участь у діагностиці, лікуванні, транспортуванні пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом Covid-19, отримуватимуть оплату за свої послуги", - сказав вона.

За словами Мовчан, зокрема, постановою повинні бути затверджені три пакети: оплата послуг бригад екстреної допомоги, оплата мобільних бригад, які виїжджають на тестування хворих з підозрою на Covid-19 і безпосередньо оплата медпослуг, які при стаціонарному лікуванні надають лікарні (на момент публікації інтерв'ю постанова повинна бути доопрацьована з урахуванням зауважень Мінфіну і Мін'юсту).

Зокрема, передбачається, що оплата стаціонарної допомоги з лікування COVID-19 проводитиметься тільки в ті медустанови, які визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

"На сьогодні це 242 опорні лікарні, які затверджені наказом МОЗ. Ці медустанови обов'язково повинні будуть відповідати умовам надання медичної допомоги щодо обладнання: вони повинні мати в розпорядженні апарати ШВЛ і команди лікарів, зокрема анестезіологів", - сказала вона.

"Тариф включає в себе тільки оплату бригад медиків, які безпосередньо працюють із пацієнтами, обслуговування апаратів ШВЛ і лікзасоби", - сказала Мовчан.

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