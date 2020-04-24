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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін прийняв постанову про оплату медустановам послуг з лікування COVID-19, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

Кабмін прийняв постанову про оплату медустановам послуг з лікування COVID-19, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка регулює оплату медустановам послуг з лікування COVID-19 через Національну службу здоров'я України (НСЗУ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомила в.о. глави НСЗУ Оксана Мовчан.

"Ця постанова регулює, яким чином медустанови, які беруть участь у діагностиці, лікуванні, транспортуванні пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом Covid-19, отримуватимуть оплату за свої послуги", - сказав вона.

За словами Мовчан, зокрема, постановою повинні бути затверджені три пакети: оплата послуг бригад екстреної допомоги, оплата мобільних бригад, які виїжджають на тестування хворих з підозрою на Covid-19 і безпосередньо оплата медпослуг, які при стаціонарному лікуванні надають лікарні (на момент публікації інтерв'ю постанова повинна бути доопрацьована з урахуванням зауважень Мінфіну і Мін'юсту).

Зокрема, передбачається, що оплата стаціонарної допомоги з лікування COVID-19 проводитиметься тільки в ті медустанови, які визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

"На сьогодні це 242 опорні лікарні, які затверджені наказом МОЗ. Ці медустанови обов'язково повинні будуть відповідати умовам надання медичної допомоги щодо обладнання: вони повинні мати в розпорядженні апарати ШВЛ і команди лікарів, зокрема анестезіологів", - сказала вона.

"Тариф включає в себе тільки оплату бригад медиків, які безпосередньо працюють із пацієнтами, обслуговування апаратів ШВЛ і лікзасоби", - сказала Мовчан.

Читайте також: 906 млн виділено регіонам з програми медгарантій на підтримку лікарень у період епідемії, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

Автор: 

карантин (18172) Мовчан (13) НСЗУ (314) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А потом придет час и следствие посчитает по количеству заболевших на COVID-19, количество истраченных средств. Правомерность принятия карантина тоже.
37 дней все страдают без доходов.
Надеюсь вы, которые сейчас при власти понимаете, что делаете.
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24.04.2020 23:40 Відповісти
Потом будут и дела, будут и судовые процессы. И от мэров, и от начмедов, и от простых врачей, которые заразились не могут оформить больничные. Почему были нарушены четко определенные законами процедуры борьбы с ЧС и ее финансирования.
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24.04.2020 23:52 Відповісти
Источники финансирования? Опять за счет местных бюджетов?

Кабмін прийняв постанову про оплату медустановам послуг з лікування COVID-19, - в.о. глави НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 2885
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24.04.2020 23:46 Відповісти
Будут пилить
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24.04.2020 23:57 Відповісти
Самый желаемый пацтени для большинства наших Айболита, это глупый пациент, у которого после имитации лечения появится иллюзия выздоровления и о пустеют карманы. 😎
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25.04.2020 00:10 Відповісти
Хмельницький "Новатор" виготовив апарат ШВЛ вартістю 20 тисяч гривень.
Апарат вдалося розробити за 10 днів. Наразі його передали на сертифікацію до МОЗ України.
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Zdorovya/hmelnitskiy-novator-vigotoviv-aparat-shvl-vartistyu-20-tisyach-griven-11054414.html
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25.04.2020 00:56 Відповісти
Черт голову сломает с вашими реформами. Кто, где, кому, когда???? В итоге денежки уплывут в привычном направлении, в оффшоры и карманы их "регуляторов". А больницы, медики, больные, получат шиш с маслом.
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25.04.2020 09:32 Відповісти
"медучреждения, которые участвуют в диагностике, лечении, транспортировке пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19, будут получать оплату за свои услуги", - Источник: https://censor.net/n3191469 не поняла: оплата от кого? Пациентов ?Если от государства, то это не оплата, а финансирование
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25.04.2020 12:20 Відповісти
 
 