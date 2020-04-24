Кабмін прийняв постанову про оплату медустановам послуг з лікування COVID-19, - в.о. глави НСЗУ Мовчан
Кабінет міністрів прийняв постанову, яка регулює оплату медустановам послуг з лікування COVID-19 через Національну службу здоров'я України (НСЗУ).
Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомила в.о. глави НСЗУ Оксана Мовчан.
"Ця постанова регулює, яким чином медустанови, які беруть участь у діагностиці, лікуванні, транспортуванні пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом Covid-19, отримуватимуть оплату за свої послуги", - сказав вона.
За словами Мовчан, зокрема, постановою повинні бути затверджені три пакети: оплата послуг бригад екстреної допомоги, оплата мобільних бригад, які виїжджають на тестування хворих з підозрою на Covid-19 і безпосередньо оплата медпослуг, які при стаціонарному лікуванні надають лікарні (на момент публікації інтерв'ю постанова повинна бути доопрацьована з урахуванням зауважень Мінфіну і Мін'юсту).
Зокрема, передбачається, що оплата стаціонарної допомоги з лікування COVID-19 проводитиметься тільки в ті медустанови, які визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
"На сьогодні це 242 опорні лікарні, які затверджені наказом МОЗ. Ці медустанови обов'язково повинні будуть відповідати умовам надання медичної допомоги щодо обладнання: вони повинні мати в розпорядженні апарати ШВЛ і команди лікарів, зокрема анестезіологів", - сказала вона.
"Тариф включає в себе тільки оплату бригад медиків, які безпосередньо працюють із пацієнтами, обслуговування апаратів ШВЛ і лікзасоби", - сказала Мовчан.
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37 дней все страдают без доходов.
Надеюсь вы, которые сейчас при власти понимаете, что делаете.
Апарат вдалося розробити за 10 днів. Наразі його передали на сертифікацію до МОЗ України.
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Zdorovya/hmelnitskiy-novator-vigotoviv-aparat-shvl-vartistyu-20-tisyach-griven-11054414.html