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Новини
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Я подав на Уманського заяву в Офіс генпрокурора, - звільнений глава ДПС Верланов

Я подав на Уманського заяву в Офіс генпрокурора, - звільнений глава ДПС Верланов

Звільнений 24 квітня Кабінетом Міністрів глава Державної податкової служби України Сергій Верланов заявив, що подав заяву до прокуратури на колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського.

Про це Верланов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора мною була подана заява до Офісу Генерального прокурора за заявами Ігоря Уманського щодо неправдивого повідомлення про злочин", - заявив він. Верланов висловив упевненість, що за допомогою тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді вдасться розібратися зі звинуваченнями ексміністра фінансів.

"Фактів жодних немає, це роздруківки А4, в яких сказано, що хтось щось кудись недоплачує. Я впевнений, що на ТСК упродовж наступних 6 місяців ми розкладемо це на атоми і поставимо крапку в цій справі", - додав він.

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Коментуючи своє звільнення, глава ДПС назвав його політичним, зазначивши, що об'єктивних економічних причин для цього не було.

"Джерело політичного рішення - це Кабінет Міністрів. Сьогодні міністр фінансів, не проводячи жодних консультацій зі мною як главою Державної податкової служби, який до речі призначений за конкурсом із 5-річним контрактом, подав документи. Кабінет Міністрів прийняв рішення, яке я вважаю політичним. Воно не ґрунтується на жодних фактах чи будь-яких іних документах, викривальних плівках чи обвинуваченнях, доведених у суді. Це просто рішення, яке прийнято в п'ятницю", - сказав Верланов.

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Нагадуємо, 24 квітня Кабінет Міністрів звільнив із посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і його заступників, а також главу Державної податкової служби Сергія Верланова.

30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

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Перед відходом із Мінфіну Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем із махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних із ПДВ, що відбувається за скорочення обсягу оподатковуваних операцій.

Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.

22 квітня стало відомо, що колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського призначено офіційним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака і він займатиметься ситуацією з можливою корупцією в митних і податкових органах.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6139) Уманський Ігор (82) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+10
"Фактов никаких нет, это распечатки А4, котороые говорят, что кто-то что-то куда-то недоплачивает



именно так ЗЕ стал президентом
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25.04.2020 00:29 Відповісти
+5
зеленая жаба гадюку, гуд
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25.04.2020 00:29 Відповісти
+5
The show must go on, yeah
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25.04.2020 00:38 Відповісти
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зеленая жаба гадюку, гуд
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25.04.2020 00:29 Відповісти
"Фактов никаких нет, это распечатки А4, котороые говорят, что кто-то что-то куда-то недоплачивает



именно так ЗЕ стал президентом
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25.04.2020 00:29 Відповісти
Сегодня министр финансов, не проводя никаких консультаций со мной, как в главой Государственной налоговой службы, который кстати назначен по конкурсу с 5-летним контрактом, подал документы...


Даун, ты реально не понимал, в каком зелйном поносе ты работал ?

Какой, нахрен, контракт ?

Какие, нахрен, законы ?
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25.04.2020 00:32 Відповісти
Сомневаюсь, что не понимал.
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25.04.2020 00:39 Відповісти
The show must go on, yeah
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25.04.2020 00:38 Відповісти
Бунт на корабле!

Времечко настало, жить хреново стало
Моряки твердили: "Дело дрянь!"
Шли мы не по плану, верили обману
И на корабле царила пьянь.
В трюмах споры, каждый вечер ссоры
Если хочешь выжить - первым бей
Голодно и тошно, травят, как нарочно
Кормят, чем попало, как свиней
Капитан в уюте прячется в каюте
Мочится, наверно, тоже в ней
К людям не выходит, за нос только водит
А его приказы всё глупей.
Это дело всем осточертело
Недовольства много - целый пуд
Видно, капитану все по барабану
В Тихом океане вспыхнул бунт..........
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25.04.2020 00:39 Відповісти
гоните нахер ...ггенпрокурору он подал....к
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25.04.2020 00:42 Відповісти
Пацюки в бочці почали гризти один одного.
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25.04.2020 01:00 Відповісти
Готовь клетчатое одеяло, будешь как попередник Насиров под немочного косить.
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25.04.2020 01:30 Відповісти
Клетчатое одеяло теперь недостаточно, надо ещё под себя ходить, тогда все поверят, что больной. Вон народ видит, что шмаркля больной, но мер не предпринимает.
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25.04.2020 11:34 Відповісти
та кого ето гребет на кого и шо ты там подал? - тараканьи разборки...
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25.04.2020 03:24 Відповісти
слуга, не знающий места своего, заслуживает как минимум быть битым..
так ты, плешня, слуга?
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25.04.2020 03:32 Відповісти
все шерстяное на наших и палки тем шо напротив...
и ето падло сегодня президент - вы с ума сошли?
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25.04.2020 03:41 Відповісти
Чомусь я Нефьодову і Верланову довіряю на порядки більше, ніж всій зебільній банді. Навіть більше, ніж воній секті, вихідцем з якої є Уманський. Так що будемо очікувати фактів - що вони приховували від бюджету, чи ні...

Народ, ну подумайте самі: якщо, за твердженням Уманського, на "скрутках" ПДВ Верланов щомісячно виводив з держбюджету 5млрд гривень - то невже така сума ніде би не засвітилась?
Ні, я не наївний - можливо, десь щось таки й скручували - але явно не стільки... Чуйку маю, що Уманський - накиздів. Там куди більш серйозніші причини недонадходжень в бюджет з несплатою запланованих податків...
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25.04.2020 07:20 Відповісти
Ну як не засвітилось-недовиконання бюджету порівнюючи з епохою бариги ще до початку короновірусу мінімум 200 ярдів.А стосовно того де їх найлегше відмити-будівництво жилих масивів на продаж.Готівкою створюють чисту офіційну історію новітнім мільйонерам.Часто дружини або батьки чи знайомі таких кристально чистих людей виявляються дивовижно талановитими бізнесменами з оборотом в мільярди.Тут якраз добре що Сергій огризнувся.Є шанс багато чого дізнатись.
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25.04.2020 10:43 Відповісти
Про митницю і податкову. Історія питання на цей момент, стисло. Уважно стежте за руками:
1. Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц» (https://lb.ua/economics/2020/04/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html 02.04.2020 )
2. "Гетманцев спростував звинувачення екс-міністра фінансів Уманського в недоотриманні бюджетом 5 мільярдів від ПДВ" (https://www.unian.ua/economics/finance/10944359-getmancev-sprostuvav-zvinuvachennya-eks-ministra-finansiv-umanskogo-v-nedootrimanni-byudzhetom-5-milyardiv-vid-pdv.html 03.04.2020 )
3. "Уманський готується стати радником Єрмака" (21.04.2020)
4. "Глава уряду стверджує: заяви Уманського про те, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через «скрутки» ПДВ - популізм. У відповідь ексміністр назвав слова прем'єра «дивними» і «поверхневими»." (https://wz.lviv.ua/news/411142-umanskyi-poskandalyv-zi-shmyhalem-u-merezhi-ziavylasia-perepalka-eksministra-i-premiera 22.04.2020 )
5. Сергій Марченко, інтерв'ю для "Ліги":
"- Давайте підсумуємо: звільнення Верланова та Нефьодова, незважаючи на питання до них, зараз не на часі?
- Ні! Безумовно, кадрові питання назріли. Втім, ситуація вимагає складнішого рішення, аніж просто звільнення двох топ-чиновників." (https://finance.liga.net/ekonomika/interview/s-programmoy-mvf-ili-net-defolta-ne-budet-pri-mne-pervoe-intervyu-ministra-finansov?fbclid=IwAR1Yq3Pa6223P-qMjtdg0DoGqzN8t4PCjCDK63xZ8MPzGUZqZW-lNi1S0mA 23.04.2020 )
6. "Рада створила слідчу комісію по можливим "скруткам" на митниці та податковій" (24.04.2020,)
7. "Кабмін звільнив Нефьодова та Верланова" (24.04.2020).
Питання:
1. За що звільнили Нефьодова та Верланова, якщо заяви Уманського спростували в парламенті, а прем'єр особисто назвав їх популізмом?
2. Чи можна вважати, що цим звільненням прем'єр перекреслив власну заяву і визнав правоту Уманського? Якщо так, хто притягне прем'єра до відповідальності за спробу приховати проблеми в податковій та на митниці?3. Хто чиї кінці зараз хутко ховає у цій каламутній воді?


Алексей Панич - https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/2897238287060696
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25.04.2020 07:34 Відповісти
Сказали консультанти звільнити - звільнили. А кого і за шо ,в уши надули про "чортів", то не цікаво.
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25.04.2020 08:47 Відповісти
Дурак ти, всі заяви треба подавати піЗЕдентові - воно розбереться.
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25.04.2020 08:54 Відповісти
Терпите все - это ведь выбор нашего народа.Ещё 5 лет не прошло а всего лишь год.Ведь хуже не стало и Порошенко не президент.У власти ты или нет-мы все в одной лодке под управление *********** Зеленслого.
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25.04.2020 09:51 Відповісти
Чего ноеш.зе команда большая все подняться хотят.Єрмак ждет предложений на хорошие лоти.
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25.04.2020 10:14 Відповісти
Зеленый мудак видит, что все рушится, но из-за своей тупости, не знает и не понимает, что нужно делать. Ну а стандартным решением в подобных ситуациях всегда было и будет что? Правильно: перестановка коек.
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25.04.2020 11:07 Відповісти
Верланова надо было увольнять полтора месяца назад. А Премьер Шмыгаль уволил Уманского, потому что ворам легко понимать друг друга. А Уманский оказался честным человеком. Запоминайте честных людей. Их много в низу, а во власти 1:100.
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25.04.2020 11:28 Відповісти
если усманский честный , как ты говоришь , чеж он никого из своих подчиненных не посадил,
никого не уволил с волчьим билетом , или там все белые и пушистые ?
че он, че нефедов пришли просто отдавать приказы и получать зарплату ( ну и премию , кудаж без нее ) , а работать - не это не к нам
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25.04.2020 13:08 Відповісти
 
 