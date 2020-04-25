Я подав на Уманського заяву в Офіс генпрокурора, - звільнений глава ДПС Верланов
Звільнений 24 квітня Кабінетом Міністрів глава Державної податкової служби України Сергій Верланов заявив, що подав заяву до прокуратури на колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського.
Про це Верланов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора мною була подана заява до Офісу Генерального прокурора за заявами Ігоря Уманського щодо неправдивого повідомлення про злочин", - заявив він. Верланов висловив упевненість, що за допомогою тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді вдасться розібратися зі звинуваченнями ексміністра фінансів.
"Фактів жодних немає, це роздруківки А4, в яких сказано, що хтось щось кудись недоплачує. Я впевнений, що на ТСК упродовж наступних 6 місяців ми розкладемо це на атоми і поставимо крапку в цій справі", - додав він.
Коментуючи своє звільнення, глава ДПС назвав його політичним, зазначивши, що об'єктивних економічних причин для цього не було.
"Джерело політичного рішення - це Кабінет Міністрів. Сьогодні міністр фінансів, не проводячи жодних консультацій зі мною як главою Державної податкової служби, який до речі призначений за конкурсом із 5-річним контрактом, подав документи. Кабінет Міністрів прийняв рішення, яке я вважаю політичним. Воно не ґрунтується на жодних фактах чи будь-яких іних документах, викривальних плівках чи обвинуваченнях, доведених у суді. Це просто рішення, яке прийнято в п'ятницю", - сказав Верланов.
Нагадуємо, 24 квітня Кабінет Міністрів звільнив із посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і його заступників, а також главу Державної податкової служби Сергія Верланова.
30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.
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Перед відходом із Мінфіну Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".
13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.
16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем із махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних із ПДВ, що відбувається за скорочення обсягу оподатковуваних операцій.
Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.
22 квітня стало відомо, що колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського призначено офіційним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака і він займатиметься ситуацією з можливою корупцією в митних і податкових органах.
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именно так ЗЕ стал президентом
Даун, ты реально не понимал, в каком зелйном поносе ты работал ?
Какой, нахрен, контракт ?
Какие, нахрен, законы ?
Времечко настало, жить хреново стало
Моряки твердили: "Дело дрянь!"
Шли мы не по плану, верили обману
И на корабле царила пьянь.
В трюмах споры, каждый вечер ссоры
Если хочешь выжить - первым бей
Голодно и тошно, травят, как нарочно
Кормят, чем попало, как свиней
Капитан в уюте прячется в каюте
Мочится, наверно, тоже в ней
К людям не выходит, за нос только водит
А его приказы всё глупей.
Это дело всем осточертело
Недовольства много - целый пуд
Видно, капитану все по барабану
В Тихом океане вспыхнул бунт..........
так ты, плешня, слуга?
и ето падло сегодня президент - вы с ума сошли?
Народ, ну подумайте самі: якщо, за твердженням Уманського, на "скрутках" ПДВ Верланов щомісячно виводив з держбюджету 5млрд гривень - то невже така сума ніде би не засвітилась?
Ні, я не наївний - можливо, десь щось таки й скручували - але явно не стільки... Чуйку маю, що Уманський - накиздів. Там куди більш серйозніші причини недонадходжень в бюджет з несплатою запланованих податків...
1. Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц» (https://lb.ua/economics/2020/04/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html 02.04.2020 )
2. "Гетманцев спростував звинувачення екс-міністра фінансів Уманського в недоотриманні бюджетом 5 мільярдів від ПДВ" (https://www.unian.ua/economics/finance/10944359-getmancev-sprostuvav-zvinuvachennya-eks-ministra-finansiv-umanskogo-v-nedootrimanni-byudzhetom-5-milyardiv-vid-pdv.html 03.04.2020 )
3. "Уманський готується стати радником Єрмака" (21.04.2020)
4. "Глава уряду стверджує: заяви Уманського про те, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через «скрутки» ПДВ - популізм. У відповідь ексміністр назвав слова прем'єра «дивними» і «поверхневими»." (https://wz.lviv.ua/news/411142-umanskyi-poskandalyv-zi-shmyhalem-u-merezhi-ziavylasia-perepalka-eksministra-i-premiera 22.04.2020 )
5. Сергій Марченко, інтерв'ю для "Ліги":
"- Давайте підсумуємо: звільнення Верланова та Нефьодова, незважаючи на питання до них, зараз не на часі?
- Ні! Безумовно, кадрові питання назріли. Втім, ситуація вимагає складнішого рішення, аніж просто звільнення двох топ-чиновників." (https://finance.liga.net/ekonomika/interview/s-programmoy-mvf-ili-net-defolta-ne-budet-pri-mne-pervoe-intervyu-ministra-finansov?fbclid=IwAR1Yq3Pa6223P-qMjtdg0DoGqzN8t4PCjCDK63xZ8MPzGUZqZW-lNi1S0mA 23.04.2020 )
6. "Рада створила слідчу комісію по можливим "скруткам" на митниці та податковій" (24.04.2020,)
7. "Кабмін звільнив Нефьодова та Верланова" (24.04.2020).
Питання:
1. За що звільнили Нефьодова та Верланова, якщо заяви Уманського спростували в парламенті, а прем'єр особисто назвав їх популізмом?
2. Чи можна вважати, що цим звільненням прем'єр перекреслив власну заяву і визнав правоту Уманського? Якщо так, хто притягне прем'єра до відповідальності за спробу приховати проблеми в податковій та на митниці?3. Хто чиї кінці зараз хутко ховає у цій каламутній воді?
Алексей Панич - https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/2897238287060696
никого не уволил с волчьим билетом , или там все белые и пушистые ?
че он, че нефедов пришли просто отдавать приказы и получать зарплату ( ну и премию , кудаж без нее ) , а работать - не это не к нам