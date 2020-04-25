Я подав на Уманського заяву в Офіс генпрокурора, - звільнений глава ДПС Верланов

Звільнений 24 квітня Кабінетом Міністрів глава Державної податкової служби України Сергій Верланов заявив, що подав заяву до прокуратури на колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського.

Про це Верланов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора мною була подана заява до Офісу Генерального прокурора за заявами Ігоря Уманського щодо неправдивого повідомлення про злочин", - заявив він. Верланов висловив упевненість, що за допомогою тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді вдасться розібратися зі звинуваченнями ексміністра фінансів.

"Фактів жодних немає, це роздруківки А4, в яких сказано, що хтось щось кудись недоплачує. Я впевнений, що на ТСК упродовж наступних 6 місяців ми розкладемо це на атоми і поставимо крапку в цій справі", - додав він.

Читайте також: Уманський: За Верланова щомісяця крадуть 5 млрд тільки з ПДВ. Янукович з Клименком дивляться і кажуть, "а що, так можна було?"

Коментуючи своє звільнення, глава ДПС назвав його політичним, зазначивши, що об'єктивних економічних причин для цього не було.

"Джерело політичного рішення - це Кабінет Міністрів. Сьогодні міністр фінансів, не проводячи жодних консультацій зі мною як главою Державної податкової служби, який до речі призначений за конкурсом із 5-річним контрактом, подав документи. Кабінет Міністрів прийняв рішення, яке я вважаю політичним. Воно не ґрунтується на жодних фактах чи будь-яких іних документах, викривальних плівках чи обвинуваченнях, доведених у суді. Це просто рішення, яке прийнято в п'ятницю", - сказав Верланов.

Читайте також: У шахрайствах із ПДВ звинувачують ті, хто десятиліттями годувався на подібних схемах, - Верланов

Нагадуємо, 24 квітня Кабінет Міністрів звільнив із посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і його заступників, а також главу Державної податкової служби Сергія Верланова.

30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Читайте также: Схемы с НДС контролирует руководство налоговых и таможенных органов, - экс-министр финансов Уманский

Перед відходом із Мінфіну Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.

16 квітня депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що більша частина системних схем із махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинена. За його словами, про це свідчить зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних із ПДВ, що відбувається за скорочення обсягу оподатковуваних операцій.

Цього ж дня депутат "Слуги народу" Гео Лерос заявив про існування в податковій "програми", в рамках якої великий бізнес нібито за відкати ухиляється від сплати ПДВ.

22 квітня стало відомо, що колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського призначено офіційним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака і він займатиметься ситуацією з можливою корупцією в митних і податкових органах.