Через місяць всі, хто працює в малому і середньому бізнесі, будуть на вулиці, - Давиденко. ВIДЕО

Власник мережі магазинів медичного обладнання Олексій Давиденко про загрози для бізнесу і про претензії до уряду під час карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Сьогодні ми вам кажемо (ми - бізнес): "Ви наздоганяєте вчорашній день". Ви нам місяць тому, усьому малому і середньому бізнесу (у Савіка це було, ми найбільші роботодавці в країні), ви нам сказали: "Хлопці, будьте нашими партнерами. Ви як держава сказали: "Будьте нашими партнерами. Ми хочемо, щоб ви максимально зберегли робочі місця. Потерпіть". Але ж партнерство - це дорога в обидва боки, а не в один кінець. Ми місяць терпимо. Намагаємося мінмально скорочувати. Чекаємо, коли ж ви щось вирішите. Закінчується місяць. Нам кажуть: "Хлопці, все летить у прірву. Дайте можливість нам передихнути". Дайте якісь пільги. У нас кредити, овердрафт, у нас податки на землю, на нерухомість. Дайте хоч щось. І я чую в студії: "Ми плануємо колись вам підключити безкоштовно електрику, виробництво, ще щось.

Сьогодні бабусю на ринку (і мене як бабусю на ринку) цікавить, яка логіка ваших дій? Ось яка логіка, бабуся запитує: "Я на ринку не можу працювати, а супермаркет може працювати. Бариста мене на вулиці запитує: "Я каву варити в кіоску не можу, а міжнародна мережа фастфуду може. Перукар мене запитує: "Я не можу постригти один на один у рукавичках. Не можу. А велика мережа гіпермаркетів працювати може". І таких запитань у нас (малого та середнього бізнесу) мільйон. І ми вже не витримуємо. Місяць закінчився. І ми змушені будемо людей масово звільняти - і ось звідти далі піде динаміка. Люди місяць без роботи, а ви обговорюєте і з'ясовуєте між собою відносини. У розпал того, що відбувається, ви з'ясовуєте відносини, і це проблема.

Через місяць всі, хто працює в малому і середньому бізнесі, будуть на вулиці", - резюмував Давиденко.