Кандидатуру Саакашвілі можна виносити на голосування в Раду лише у разі впевненості, що її підтримають, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що виносити на розгляд Верховної Ради питання про призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром України з реформ можна у разі впевненості, що її підтримають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування з журналістом програми "Свободи слова Савіка Шустера".

"Незрозуміло, чи буде це четвер (30 квітня) або якийсь інший день. По-друге, ще не визначено і порядок денний. Це засідання може бути або з ініціативи 150 депутатів, або з ініціативи президента. Наразі жодних сигналів, хто ініціюватиме, немає. І, по-третє, я думаю, що кандидатуру Міхеіла можна виставляти в парламент тільки тоді, коли буде на 100% зрозумілим співвідношення щодо голосів у парламенті, бо може некрасиво вийти", - зазначив він.

Арахамія зазначив, що ще тривають консультації Саакашвілі з фракціями і парламентськими комітетами.

"Якщо ми візьмемо тільки "Слугу народу", то всередині нашої фракції цього (необхідної кількості голосів за призначення Саакашвілі) не буде. У нас відвідуваність зараз низька через карантин. У нас завжди в залі є 225-230 депутатів, а фракція наша - 248. Такі маленькі цифри дуже важливі. Тому потрібно або дочекатися, коли ми зможемо мобілізувати більше депутатів із нашої фракції, або домовитися про підтримку інших фракцій", - зазначив він.

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